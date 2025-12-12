Metoda „Accidentul” lovește din nou! O tânără de 19 ani, prinsă și arestată pentru înșelăciuni cu prejudiciu uriaș

06:00

Un accident rutier tragic s-a produs sâmbătă noaptea pe bulevardul Ștefan cel Mare din Târgu-Neamț, soldat cu moartea unui tânăr șofer în vârstă de 23 de ani. Victima, rezidentă în aceeași localitate, și=a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit violent în timp ce ieșea din incinta unei spălătorii auto. [...] The post Tragedie în Neamț: Un tânăr de 23 de ani a murit, spulberat de o mașină la ieșirea dintr-o spălătorie first appeared on IasiTV Life.