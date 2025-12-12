Drone navale ucrainene au lovit încă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei
Euractiv.ro, 12 decembrie 2025 06:50
Se numește „Dașan”, arborează pavilionul Comorelor și se află de mult timp sub sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Marii Britanii, informează „Il Messaggero” (Italia).
Acum 15 minute
07:00
Cum a demisionat guvernul bulgar: „Protestatarii au făcut o treabă excelentă pentru noi” # Euractiv.ro
Potrivit premierului demisionar, Jeliazkov, o provocare majoră se profilează de acum înainte, care „nu va permite acestui guvern să conducă țara pe o cale pașnică” în primele luni de la intrarea țării în zona euro, relatează „Mediapool” (Bulgaria).
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:40
Zelenski către Trump: Suntem pregătiți pentru soluția coreeană și pentru aderarea la UE până în 2027 # Euractiv.ro
Răspunsul pe care Volodimir Zelenski i l-a transmis miercuri, 10 decembrie lui Donald Trump, se bazează în esență pe patru puncte: teritorii, garanții de securitate, reconstrucția Ucrainei și cea mai recentă evoluție: aderarea la UE până în 2027.
Acum 12 ore
21:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză, potrivit News.ro.
21:00
O nouă zi de proteste după dezvăluirile despre justiție: ”Lia, Lia, te sună pușcăria!” # Euractiv.ro
Sute de oameni au ieșit joi seară în stradă în București și Iași după dezvăluirile Recorder despre cum funcționează sistemul de justiție când vine vorba de persoane influente acuzate de corupție.
20:40
Președintele a scris joi pe Facebook că îi invită pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără ”limită de timp”.
19:10
Mai mulți magistrați se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Euractiv.ro
Aproape 180 de judecători și procurori se solidarizează, într-un mesaj public, cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, potrivit unei postări pe Facebook a judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova.
18:40
Procesul privind contestarea candidaturii judecătoarei Lia Savonea șa șefia instanței supreme a fost mutat de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Cluj la Alba Iulia.
Acum 24 ore
16:40
Polonia, trimisă în fața CJUE pentru nerespectarea dreptului la avocat în procedurile penale # Euractiv.ro
Comisia Europeană trimite Polonia în fața Curții de Justiție a UE, acuzând-o că nu garantează dreptul suspecților la un avocat în fazele incipiente ale anchetelor, încălcând astfel legislația europeană, transmite DPA.
15:20
Prim-ministrul Rosen Jeleazkov a anunțat decizia cu puțin timp înainte de votul de neîncredere programat joi după-amiază.
15:20
Statul român a acceptat a donației din partea Lockheed Martin Global, Inc. și darea în administrarea Serviciului de Protecție și Pază a acestui bun.
15:10
Judecătorul Beșu din reportajul Recorder, reclamat la CNSAS, deși avea 11 ani la Revoluție # Euractiv.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, va cere CNSAS să facă verificări cu privire la judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Record, deși acesta avea la Revoluția din decembrie 1989 vârsta de 11 ani.
15:10
Guvernul a aprobat joi un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii.
14:40
Președinta Curții de Apel București Liana Arsenie a încercat să facă o demonstrație de forță, venind în fața jurnaliștilor înconjurată de judecători și judecătoare de la CAB care au stat aliați liniștiți în spatele ei, în picioare.
13:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu este cea care a întrerupt conferința de presă a conducerii Curții de Apel București și s-a plâns că magistrații de la această instituție sunt "terorizați", exact așa cum s-a relatat în documentarul Recorder.
13:10
USR cere demiterea șefului DNA. Ministrul Justiției: Solicitarea trebuie analizată pe probe # Euractiv.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis joi că "revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament și să dărâme sistemul piramidal de control al magistraților și al dosarelor".
12:50
Scenă uluitoare la conferința Curții de Apel București. Judecătoare: Suntem terorizați pur și simplu # Euractiv.ro
Curtea de Apel București anunță, în premieră, că organizează joi o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder despre "Justiția capturată".
12:50
Merz și Rutte: Europa rămâne unită în negocierile pentru pace. SUA, consultate pentru un acord # Euractiv.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut joi o conferință de presă comună în capitala germană, după o întâlnire cu ușile închise, relatează Reuters.
11:20
După publicarea documentarului Recorder, Secția pentru judecători a CSM afirmă că se amplifică campania de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție.
09:20
09:10
Asociații ale apicultorilor și fermierilor, alături de organizații ale societății civile, avertizează asupra ritmului alarmant cu care avansează în Parlament o inițiativă legislativă ce ar permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone.
08:50
„Sistemul actual de azil este din altă eră”: Londra și Copenhaga solicită „modernizarea” CEDO # Euractiv.ro
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și omoloaga sa daneză, Mette Frederiksen, au cerut marți europenilor să reformeze Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) pentru a combate imigrația ilegală, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Trump vrea să le ceară turiștilor străini conturile de Facebook la control pentru a intra în țară # Euractiv.ro
Administrația Trump vrea să le impună vizitatorilor străini scutiți de viză să furnizeze istoricul activităților lor pe rețelele de socializare din ultimii ani, potrivit unui anunț publicat miercuri în Federal Register, jurnalul oficial american.
08:20
Trump susține că americanii o duc excelent, deși imaginile legate de economie se cam întunecă # Euractiv.ro
Discursul lui Trump din Pennsylvania era menit să îndepărteze temerile vizând bunăstarea. Dar el continuat să se îndepărteze de subiect, oprindu-se asupra obiectivelor sale preferate, precum imigrația, scrie „The New York Times” (SUA).
08:10
„Am vorbit despre cum poate Biserica să ajute la aducerea înapoi a copiilor, în special”, a spus Papa Leon la plecarea de la Castel Gandolfo, referindu-se la întâlnirea sa de marți dimineață cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
08:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat un avertisment, pronunțându-se împotriva mobilizării în Ucraina a unor trupe aparținând aliaților NATO din Europa, precum și împotriva confiscării activelor rusești înghețate, scrie „Newsweek” (SUA).
08:00
Predarea de către Ucraina a porțiunii din Donețk pe care Rusia nu o ocupă deja și recunoașterea oficială de către SUA a suveranității ruse asupra Crimeei și a porțiunii din regiunea Zaporojie invadată de Rusia (inclusiv centrala nucleară).
08:00
Președintele american Donald Trump a vorbit miercuri cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii, într-un moment crucial al negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, pe fondul tensiunilor dintre Washington și capitalele europene.
07:50
Lipsa apetitului cetățenilor europeni de a-și apăra țara cu arma în mână este contextul în care cea mai nouă variantă a Strategiei de Securitate Națională (NSS) a administrației Trump, a aterizat în Europa, scrie „The New York Times” (SUA).
Ieri
23:20
Clujeni în stradă: cereri de demisie adresate Liei Savonea, lui Cătălin Predoiu și șefului DNA # Euractiv.ro
Cluj-Napoca a devenit miercuri seară unul dintre centrele cele mai vizibile ale nemulțumirii publice față de modul în care funcționează justiția din România.
21:40
Bolojan, despre "Justiția capturată": Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la B1TV, că nu a văzut documentarul Receorder despre starea jalnică a Justiției.
18:20
Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pe 2026 a fost o temă a consultărilor avute miercuri, la Palatul Victoria, de reprezentanții Guvernului și cei ai partenerilor sociali, în cadrul Consiliului Tripartit.
17:40
Nicușor Dan: De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți? # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat la documentarul Recorder, precizând că soluția la problemele semnalate trebuie să vină din interiorul sistemului de justiție.
15:20
Judecătorii CCR au amânat miercuri o decizie legată de sesizarea Înaltei Curți pe legea privind pensionarea magistraților, adoptată săptămâna trecută de Guvern prin asumarea răspunderii.
14:50
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.
14:10
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției
14:00
PSD va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, despre care spune că "a fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare".
14:00
Gândirea critică ar trebui să fie un element central al educației moderne și al rezilienței democratice.
12:10
Inspectoratul General pentru Imigrări: 4.534 de ucraineni au solicitat azil în România # Euractiv.ro
De la începutul invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, 4.534 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, însă în luna decembrie nu a fost înregistrată nicio nouă cerere de azil.
11:20
Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, depusă de AUR, a fost respinsă, miercuri, de judecătorii CCR.
11:00
Carrefour România și Crucea Roșie colectează alimente pentru peste 2.300 de familii vulnerabile # Euractiv.ro
Carrefour România și Crucea Roșie Română continuă proiectul Banca de Alimente inițiat în 2009 și devenit, în cei 16 ani, un punct de sprijin constant pentru persoanele vulnerabile.
09:40
Judecătorii CCR dezbat miercuri sesizarea Înaltei Curți pe legea privind pensionarea magistraților, adoptată săptămâna trecută de Guvern prin asumarea răspunderii.
09:10
Congresul SUA acționează prin legea anuală a apărării pentru a-l ține în frâu pe Trump # Euractiv.ro
Legea Autorizării Apărării Naționale îi va limita lui Hegseth capacitatea de a reduce contingentele americane din Europa și Asia, printre altele, scrie „Foreign Policy” (SUA) sub semnătura Rachelei Oswald.
08:50
Italia se confruntă cu o criză umanitară care expune fragilități vechi ale sistemului său de azil, în timp ce guvernul de la Roma încearcă să echilibreze presiunile interne cu politicile europene.
08:40
Zelenski la Roma: maraton diplomatic între Palatul Chigi și Vatican în plină ofensivă pentru pace # Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat o vizită intensă la Roma, descrisă de presa europeană ca una dintre cele mai importante deplasări diplomatice ale sale din ultimele luni.
08:30
Pe măsură ce negocierile diplomatice pentru încetarea războiului capătă intensitate, situația de pe frontul ucrainean devine tot mai greu de înțeles chiar și pentru experții militari.
08:10
Miami alege prima femeie în funcția de primar. După 28 de ani, Partidul Republican pierde conducerea # Euractiv.ro
Locuitorii din Miami au ales-o marți pe Eileen Higgins în funcția de primar, prima femeie din istoria orașului care deține această funcție și primul democrat din ultimii 28 de ani.
08:10
Tensiunile transatlantice ating un punct fără precedent de la începutul războiului din Ucraina, liderii europeni reacționează tot mai ferm la presiunile administrației Trump, iar Washingtonul își reafirmă strategia critică la adresa Europei.
08:00
Ungaria își intensifică vizibil cooperarea economică și energetică cu Rusia și Turcia, într-o perioadă în care relațiile sale cu instituțiile europene se află într-un punct tensionat.
07:40
Recorder publică o investigație amplă despre situația gravă din sistemul judiciar, care în ultimii ani a îngropat în mod sistematic dosarele de mare corupție.
