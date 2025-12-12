Nouă arestări într-o fraudă de 1,7 milioane de euro vizând Domul din Florența
Euractiv.ro, 12 decembrie 2025 09:20
Nouă persoane au fost arestate în Italia într-un dosar de fraudă estimată la aproximativ 1,7 milioane de euro, comisă în dauna organizației Opera di Santa Maria del Fiore, care administrează celebrul Dom din Florența, relatează „La Stampa” (Italia).
Acum 10 minute
09:30
Administrația Trump a lansat pe site-ul Casei Albe o nouă secțiune intitulată „Presa necinstită a săptămânii”, menită să expună instituțiile media acuzate de relatări „înșelătoare” și „părtinitoare”, relatează „Le Point” (Franța).
Acum 30 minute
09:20
09:20
Deși rolul mass-media publice este considerat esențial pentru apărarea civilă, o reformă recent adoptată în Suedia riscă să fragilizeze radioul și televiziunea publică, în special printr-un nivel de finanțare considerat insuficient.
09:10
Autoritățile de la Sofia au decis introducerea unei interdicții pe termen nelimitat privind pescuitul sturionilor în apele bulgărești ale Dunării și Mării Negre, măsura urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, relatează „Mediapool” (Bulgaria).
Acum o oră
09:00
UE a dat undă verde primei centrale nucleare finanțată din fonduri publice din Polonia # Euractiv.ro
Comisia Europeană a aprobat un pachet de sprijin pentru construcția și exploatarea primei centrale nucleare din Polonia, considerându-l compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat, notează „Euronews” (Italia).
09:00
Ungaria a încheiat un acord-cadru cu Azerbaidjanul pentru achiziționarea a până la 800 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe o perioadă de doi ani, a anunțat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, potrivit MTI (Ungaria).
08:50
Pachetul european pentru rețele schimbă peisajul energetic. Câștigători: țările balcanice # Euractiv.ro
Comisia Europeană a lansat cel mai ambițios plan de modernizare a rețelelor energetice europene de la crearea pieței interne a energiei, pachet cunoscut drept European Grids Package, relatează „Capital.gr” (Grecia).
08:40
UE aprobă folosirea activelor înghețate ale Rusiei fără vot unanim pentru susținerea Ucrainei # Euractiv.ro
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit miercuri, 11 decembrie, ca deciziile privind imobilizarea și utilizarea activelor rusești înghețate să poată fi luate prin majoritate calificată, informează RFI România.
Acum 2 ore
08:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor călători pe 20 decembrie în Brazilia pentru a semna acordul cu blocul comercial sud-american Mercosur, potrivit „Euronews” (Italia).
08:20
Alegerea ministrului grec al Economiei și Finanțelor la șefia Eurogrup marchează o revenire istorică: țara care s-a aflat în centrul crizei datoriilor publice în Europa se află acum la conducerea celui mai important organism economic al zonei euro.
Acum 4 ore
07:30
Israelul respinge o simplă „înghețare” a armelor Hamas în Gaza, care trebuie „demilitarizată” # Euractiv.ro
Hamas „va fi dezarmat” ca parte a planului Trump, a reafirmat joi un oficial al guvernului israelian, la o zi după ce un lider al mișcării islamiste palestiniene a propus înghețarea armamentelor sale, notează „France 24” (Franța).
07:20
Surse Die Welt: SUA ar spera să creeze o nouă alianță în Europa Centrală, în frunte cu Ungaria # Euractiv.ro
Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană (UE), potrivit unui raport, dezvăluie „Die Welt” citat de „Hirado.hu” (Ungaria).
07:00
Cum a demisionat guvernul bulgar: „Protestatarii au făcut o treabă excelentă pentru noi” # Euractiv.ro
Potrivit premierului demisionar, Jeliazkov, o provocare majoră se profilează de acum înainte, care „nu va permite acestui guvern să conducă țara pe o cale pașnică” în primele luni de la intrarea țării în zona euro, relatează „Mediapool” (Bulgaria).
06:50
Se numește „Dașan”, arborează pavilionul Comorelor și se află de mult timp sub sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Marii Britanii, informează „Il Messaggero” (Italia).
06:40
Zelenski către Trump: Suntem pregătiți pentru soluția coreeană și pentru aderarea la UE până în 2027 # Euractiv.ro
Răspunsul pe care Volodimir Zelenski i l-a transmis miercuri, 10 decembrie lui Donald Trump, se bazează în esență pe patru puncte: teritorii, garanții de securitate, reconstrucția Ucrainei și cea mai recentă evoluție: aderarea la UE până în 2027.
Acum 12 ore
21:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză, potrivit News.ro.
21:00
O nouă zi de proteste după dezvăluirile despre justiție: ”Lia, Lia, te sună pușcăria!” # Euractiv.ro
Sute de oameni au ieșit joi seară în stradă în București și Iași după dezvăluirile Recorder despre cum funcționează sistemul de justiție când vine vorba de persoane influente acuzate de corupție.
20:40
Președintele a scris joi pe Facebook că îi invită pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără ”limită de timp”.
Acum 24 ore
19:10
Mai mulți magistrați se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # Euractiv.ro
Aproape 180 de judecători și procurori se solidarizează, într-un mesaj public, cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, potrivit unei postări pe Facebook a judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova.
18:40
Procesul privind contestarea candidaturii judecătoarei Lia Savonea șa șefia instanței supreme a fost mutat de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Cluj la Alba Iulia.
16:40
Polonia, trimisă în fața CJUE pentru nerespectarea dreptului la avocat în procedurile penale # Euractiv.ro
Comisia Europeană trimite Polonia în fața Curții de Justiție a UE, acuzând-o că nu garantează dreptul suspecților la un avocat în fazele incipiente ale anchetelor, încălcând astfel legislația europeană, transmite DPA.
15:20
Prim-ministrul Rosen Jeleazkov a anunțat decizia cu puțin timp înainte de votul de neîncredere programat joi după-amiază.
15:20
Statul român a acceptat a donației din partea Lockheed Martin Global, Inc. și darea în administrarea Serviciului de Protecție și Pază a acestui bun.
15:10
Judecătorul Beșu din reportajul Recorder, reclamat la CNSAS, deși avea 11 ani la Revoluție # Euractiv.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, va cere CNSAS să facă verificări cu privire la judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Record, deși acesta avea la Revoluția din decembrie 1989 vârsta de 11 ani.
15:10
Guvernul a aprobat joi un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii.
14:40
Președinta Curții de Apel București Liana Arsenie a încercat să facă o demonstrație de forță, venind în fața jurnaliștilor înconjurată de judecători și judecătoare de la CAB care au stat aliați liniștiți în spatele ei, în picioare.
13:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu este cea care a întrerupt conferința de presă a conducerii Curții de Apel București și s-a plâns că magistrații de la această instituție sunt "terorizați", exact așa cum s-a relatat în documentarul Recorder.
13:10
USR cere demiterea șefului DNA. Ministrul Justiției: Solicitarea trebuie analizată pe probe # Euractiv.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis joi că "revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament și să dărâme sistemul piramidal de control al magistraților și al dosarelor".
12:50
Scenă uluitoare la conferința Curții de Apel București. Judecătoare: Suntem terorizați pur și simplu # Euractiv.ro
Curtea de Apel București anunță, în premieră, că organizează joi o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder despre "Justiția capturată".
12:50
Merz și Rutte: Europa rămâne unită în negocierile pentru pace. SUA, consultate pentru un acord # Euractiv.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut joi o conferință de presă comună în capitala germană, după o întâlnire cu ușile închise, relatează Reuters.
11:20
După publicarea documentarului Recorder, Secția pentru judecători a CSM afirmă că se amplifică campania de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție.
Ieri
09:20
Curtea de Apel București anunță, în premieră, că organizează joi o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder despre "Justiția capturată".
09:10
Asociații ale apicultorilor și fermierilor, alături de organizații ale societății civile, avertizează asupra ritmului alarmant cu care avansează în Parlament o inițiativă legislativă ce ar permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone.
08:50
„Sistemul actual de azil este din altă eră”: Londra și Copenhaga solicită „modernizarea” CEDO # Euractiv.ro
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și omoloaga sa daneză, Mette Frederiksen, au cerut marți europenilor să reformeze Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) pentru a combate imigrația ilegală, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Trump vrea să le ceară turiștilor străini conturile de Facebook la control pentru a intra în țară # Euractiv.ro
Administrația Trump vrea să le impună vizitatorilor străini scutiți de viză să furnizeze istoricul activităților lor pe rețelele de socializare din ultimii ani, potrivit unui anunț publicat miercuri în Federal Register, jurnalul oficial american.
08:20
Trump susține că americanii o duc excelent, deși imaginile legate de economie se cam întunecă # Euractiv.ro
Discursul lui Trump din Pennsylvania era menit să îndepărteze temerile vizând bunăstarea. Dar el continuat să se îndepărteze de subiect, oprindu-se asupra obiectivelor sale preferate, precum imigrația, scrie „The New York Times” (SUA).
08:10
„Am vorbit despre cum poate Biserica să ajute la aducerea înapoi a copiilor, în special”, a spus Papa Leon la plecarea de la Castel Gandolfo, referindu-se la întâlnirea sa de marți dimineață cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
08:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat un avertisment, pronunțându-se împotriva mobilizării în Ucraina a unor trupe aparținând aliaților NATO din Europa, precum și împotriva confiscării activelor rusești înghețate, scrie „Newsweek” (SUA).
08:00
Predarea de către Ucraina a porțiunii din Donețk pe care Rusia nu o ocupă deja și recunoașterea oficială de către SUA a suveranității ruse asupra Crimeei și a porțiunii din regiunea Zaporojie invadată de Rusia (inclusiv centrala nucleară).
08:00
Președintele american Donald Trump a vorbit miercuri cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii, într-un moment crucial al negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, pe fondul tensiunilor dintre Washington și capitalele europene.
07:50
Lipsa apetitului cetățenilor europeni de a-și apăra țara cu arma în mână este contextul în care cea mai nouă variantă a Strategiei de Securitate Națională (NSS) a administrației Trump, a aterizat în Europa, scrie „The New York Times” (SUA).
10 decembrie 2025
23:20
Clujeni în stradă: cereri de demisie adresate Liei Savonea, lui Cătălin Predoiu și șefului DNA # Euractiv.ro
Cluj-Napoca a devenit miercuri seară unul dintre centrele cele mai vizibile ale nemulțumirii publice față de modul în care funcționează justiția din România.
21:40
Bolojan, despre "Justiția capturată": Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, la B1TV, că nu a văzut documentarul Receorder despre starea jalnică a Justiției.
18:20
Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pe 2026 a fost o temă a consultărilor avute miercuri, la Palatul Victoria, de reprezentanții Guvernului și cei ai partenerilor sociali, în cadrul Consiliului Tripartit.
17:40
Nicușor Dan: De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți? # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat la documentarul Recorder, precizând că soluția la problemele semnalate trebuie să vină din interiorul sistemului de justiție.
15:20
Judecătorii CCR au amânat miercuri o decizie legată de sesizarea Înaltei Curți pe legea privind pensionarea magistraților, adoptată săptămâna trecută de Guvern prin asumarea răspunderii.
14:50
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.
14:10
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției
14:00
PSD va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, despre care spune că "a fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare".
14:00
Gândirea critică ar trebui să fie un element central al educației moderne și al rezilienței democratice.
