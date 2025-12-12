PMB | Taxele și impozitele locale, pentru anul viitor, puse în dezbatere publică

05:00

85 de locuri de parcare cu plată sunt disponibile, de săptămâna aceasta, pe Bulevardul Regiei. Acestea pot fi folosite de orice șofer, în intervalul orar 08.00 – 20.00, cu doar 1 leu pe oră. Abonamentul de o zi costă 7 lei, iar cel de o lună 60 de lei. Pe timpul nopții, parcarea este gratuită.