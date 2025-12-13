Ce spectacole de teatru poți vedea în weekendul 13-14 decembrie în București

12:00

Justiția este capturată, într-adevăr. Dar răul pornește de la politică. Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, Marian Vanghelie, baronul de la 5, sau Puiu Popoviciu, autorul celui mai mare tun imobiliar din Capitală, au fost scăpați de magistrați controversați. Dar în spatele lor se află politicieni veroși, colegi de partid cu cei trei infractori. După […]