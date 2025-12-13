Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate

13:30

Peste 1.600 de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură sau primesc agent termic la temperaturi reduse până cel puțin pe 12 decembrie. Termoenergetica anunță că pentru cele mai multe imobile, situația se va rezolva marți și miercuri. Oprirea a fost cauzată de lucrările de reparații a conducetelor, care au început luniîn […]