Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate
Buletin de București, 13 decembrie 2025 05:40
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 15-21 decembrie. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Marți […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
11 decembrie 2025
23:40
Petiția prin care Funky Citizens cere modificarea legilor justiției, pentru a asigura independența reală, a fost semnată de peste 115.000 de oameni # Buletin de București
O petiție prin care organizația Funky Citizens, publisherul Buletin de București, cere modificarea legilor justiției, pentru a se asigura o independență reală a magistraților a fost semnată deja de peste 115.000 de persoane. „Societatea civilă a atras constant atenția asupra deficiențelor din sistemul de justiție și nevoii de reformă reală de mai bine de un […] The post Petiția prin care Funky Citizens cere modificarea legilor justiției, pentru a asigura independența reală, a fost semnată de peste 115.000 de oameni appeared first on Buletin de București.
23:00
VIDEO | Nou protest pentru independența justiției în Piața Victoriei. „Toată lumea sare, Lia la închisoare!” # Buletin de București
Un nou protest pentru independența justiției a avut loc joi seara, în Piața Victoriei. Circa 1.000 de persoane au venit în locul unde, în urmă cu opt ani, izbucneau alte manifestații masive în apărarea statului de drept. Participanții au declarat că sunt profund nemulțumiți de problemele din sistemul judiciar. Manifestanții au făcut apel direct la […] The post VIDEO | Nou protest pentru independența justiției în Piața Victoriei. „Toată lumea sare, Lia la închisoare!” appeared first on Buletin de București.
19:40
În weekendul 12 – 14 decembrie, la Muzeul Țăranului Român are loc un târg de Crăciun unde vor fi producători cu preparate tradiționale, dar și artizani și meșteri populari. Evenimentul are loc în zilele de 12, 13 și 14 decembrie, între orele 10:00 și 18:00, în curtea interioară a muzeului, pe strada Monetăriei, nr. 3. […] The post Târg de Crăciun, la Muzeul Țăranului Român, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
18:00
Lucrările de asfaltare și modernizare pe DJ602 Domnești sunt în curs de desfășurare și vor fi gata anul viitor, după cum a anunțat Consiliul Județean Ilfov. Proiectul este finanțat din fonduri europene. În prezent, pe tronsonul de 6,7 kilometri se execută lucrări de asfaltare, amenajare a canalizării pluviale, precum și realizarea de piste de biciclete, […] The post Cum avansează lucrările de asfaltare și modernizare pe DJ602 Domnești appeared first on Buletin de București.
13:30
Fosta șefă a Serviciului Juridic din Poliția Locală Sector 1, găsită în incompatibilitate. Cine este Ancuța Dunca, # Buletin de București
Ancuța Dunca, fosta șefă a Serviciului Juridic din Poliția Locală Sector 1, a fost găsită în incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate (ANI). Ea a revenit în Primăria Sectorului 1 în 2025, o dată cu noua administrație condusă de George Duță. Plecesa în 2022, după ce a intrat în conflict cu Clotilde Armand. „Dunca […] The post Fosta șefă a Serviciului Juridic din Poliția Locală Sector 1, găsită în incompatibilitate. Cine este Ancuța Dunca, appeared first on Buletin de București.
12:20
Reacție șoc la Curtea de Apel București. O judecătoare a intervenit în conferința de presă a conducerii și a confirmat presiunile la care sunt supuși magistrații # Buletin de București
Curtea de Apel Bucureşti organizează o conferință de presă joi de la ora 12.00, pentru a prezenta „datele factuale şi informaţiile relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă”. G4Media transmite LIVE. Raluca Moroșanu: Judecătoare, 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să spun că tot ce a spus judecătorul este […] The post Reacție șoc la Curtea de Apel București. O judecătoare a intervenit în conferința de presă a conducerii și a confirmat presiunile la care sunt supuși magistrații appeared first on Buletin de București.
12:10
Primăria Sectorului 1 vrea să demoleze căminul de bătrâni și biserica din Străulești pentru a face loc unei săli polivalente cu 15.000 de locuri # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 vrea să demoleze biserica Sfântul Vasile Străulești și căminul de bătrâni din apropierea acesteia, pentru a construi o sală polivalentă cu 15.000 de locuri, potrivit unui studiu de prefezabilitate supus la vot în ședința Consiliului Local de joi, 11 decembrie. Demolarea complexului de servicii sociale și a bisericii din Străulești a mai […] The post Primăria Sectorului 1 vrea să demoleze căminul de bătrâni și biserica din Străulești pentru a face loc unei săli polivalente cu 15.000 de locuri appeared first on Buletin de București.
11:30
Sute de persoane au venit în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), miercuri seară, pentru a manifesta pentru independența justiției. Cel mai recent de la CSM vine ca reacție la documentarul Recorder „Justiție capturată”. Bucureștenii au scandat pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrați independenți, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu […] The post VIDEO | Protestul „Justiție Capturată” de la CSM appeared first on Buletin de București.
11:30
Un proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local al Sectorului 4 vizează creșterea impozitelor 500% pentru 5 clădiri neîngrijite din sector. Măsura vizează cinci imobile identificate în urma controalelor realizate de Comisia de control constituită la nivelul administrației locale. Proiectul este bazat pe prevederile Codului Fiscal, prin care autorităților locale le este permis să […] The post Sector 4 | Supraimpozitare de 500% pentru 5 clădiri neîngrijite appeared first on Buletin de București.
11:10
EDITORIAL | Factura corupției se plătește în ore pierdute în trafic, frig în case, boli de inimă și de plămâni. Prescripția lor este condamnarea noastră # Buletin de București
Calvarul zilnic al bucureșteanului, de la aerul irespirabil la frigul din apartamente, nu este doar rezultatul incompetenței şi mafiei administrative, ci efectul direct al unei justiții anesteziate politic. Așa cum a demonstrat recent documentarul „Justiția capturată” realizat de Recorder, mecanismul prin care dosarele marilor corupți sunt închise pe bandă rulantă lasă cetățeanul fără apărare în […] The post EDITORIAL | Factura corupției se plătește în ore pierdute în trafic, frig în case, boli de inimă și de plămâni. Prescripția lor este condamnarea noastră appeared first on Buletin de București.
11:00
A fost semnat studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu # Buletin de București
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a semnat joi contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză București-Giurgiu, prima șosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria. Contractul a fost semnat cu asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (liderul Asocierii)- Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi. Pentru […] The post A fost semnat studiul de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:00
ELCEN vrea o nouă centrală la CET Sud mai puternică decât Hidrocentrala Vidraru # Buletin de București
Electrocentrale București (ELCEN) a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice procedura pentru construcția unei noi centrale de cogenerare pe amplasamentul CET București Sud. Investiția, estimată la peste 2,1 miliarde de lei, adică peste 418 milioane de euro, vizează o capacitate de producție de 275 MW, superioară puterii instalate a Hidrocentralei Vidraru. Termenul limită pentru […] The post ELCEN vrea o nouă centrală la CET Sud mai puternică decât Hidrocentrala Vidraru appeared first on Buletin de București.
05:50
Spectacolul „Pinocchio” se joacă la Sala Luceafărul, înainte de sărbători. Evenimentul are loc pe 14 decembrie, de la ora 10:00. În pragul sărbătorilor, copiii îl ajută să descopere adevărul, prietenia și curajul — devenind parte din poveste. Un spectacol pentru întreaga familie, potrivit pentru un început de sărbătoare trăit cu zâmbete, emoție și dorințe care […] The post „Pinocchio” ajunge la Sala Luceafărul, înainte de Crăciun appeared first on Buletin de București.
05:40
Panouri pentru informarea călătorilor, în stațiile STB. Licitație de 21 de milioane de euro # Buletin de București
Panouri pentru informarea călătorilor, în stațiile STB. O licitație publică a fost lansată în SEAP. Contractul costă 107.381.835,77 de lei, echivalentul a puțin peste 20 de milioane de euro. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 ianuarie 2026, ora 15:00. Acest proiect vizează modernizarea completă a infrastructurii din stațiile de tramvai, aducând informații în timp […] The post Panouri pentru informarea călătorilor, în stațiile STB. Licitație de 21 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
05:10
Partida de fotbal FCSB – Feyenoord prelungește programul pentru șase linii STB # Buletin de București
Șase linii STB vor avea programe prelungite, pe 11 decembrie, pentru partida de fotbal FCSB – Feyenoord Rotterdam, programată de la ora 22.00, pe Arena Națională. Este vorba despre liniile 1, 10, 14, 55, 86 și 90. Cele șase linii STB vor avea programe, după cum urmează: Linia 1 va avea orele estimate de trecere în proximitatea Arenei […] The post Partida de fotbal FCSB – Feyenoord prelungește programul pentru șase linii STB appeared first on Buletin de București.
10 decembrie 2025
20:40
VIDEO | Protest la CSM pentru independența justiției. „Magistrati independenți, nu obedienți” # Buletin de București
Circa 600 de persoane au venit în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a manifesta pentru independența justiției. Noul protest de la CSM vine ca reacție la documentarul Recorder „Justiție capturată”. Manifestanții scandează lozinci pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenti, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea […] The post VIDEO | Protest la CSM pentru independența justiției. „Magistrati independenți, nu obedienți” appeared first on Buletin de București.
20:20
În weekendul 12-14 decembrie, au loc mai multe concerte la West Side Christmas Market, din parcul Drumul Taberei. Vor urca pe scenă artiști cunoscuți, iar vizitatorii se pot bucura și de principalele atracții și activități. Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei, organizat de Primăria Sectorului 6 și Untold Universe, a fost deschis pe 28 […] The post Concerte la West Side Christmas Market pentru în weekendul 12-14 decembrie appeared first on Buletin de București.
20:00
Cine este Lia Savonea, personajul principal din documentarul Recorder: promovată la Înalta Curte prin concurs organizat în afara legii. Soțul său, implicat în afaceri imobiliare în Chiajna, cu conexiuni cu interlopi # Buletin de București
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție este indicată în documentarul Recorder Justiție Capturată ca fiind judecătorul care controlează modul cum sunt soluționate dosarele de corupție în favoarea inculpaților bine poziționați financiar. Cine este Lia Savonea. „Este arhicunoscut în sistem că în ultimii ani s-a format un grup de influență în jurul Liei Savonea, care […] The post Cine este Lia Savonea, personajul principal din documentarul Recorder: promovată la Înalta Curte prin concurs organizat în afara legii. Soțul său, implicat în afaceri imobiliare în Chiajna, cu conexiuni cu interlopi appeared first on Buletin de București.
14:50
TPBI | Legătură directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret. Traseul liniei 196 se prelungește # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va asigura o legătură directă, între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret. Măsura intră în vigoare începând de sâmbătă, 13 decembrie 2025. O dată cu această decizie, se prelungește actualul traseu al liniei 196, din zona Chirigiu până la autogară. Legătură directă între […] The post TPBI | Legătură directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret. Traseul liniei 196 se prelungește appeared first on Buletin de București.
14:20
Exemplul care întărește documentarul Recorder: O judecătoare din dosarul de corupție al primarului din Otopeni a fost înlocuită marți. DNA l-a trimis în judecată acum trei ani # Buletin de București
Instabilitatea completelor de judecată, adusă în atenția publică de jurnaliștii Recorder, continuă să lovească în dosarele de mare corupție și oferă avocaților inculpaților resursa cea mai de preț: timpul. Curtea de Apel București a admis marți, 9 decembrie 2025, cererea de abținere formulată de judecătoarea Ana Elena Dobre în dosarul care vizează măsurile asigurătorii impuse primarului […] The post Exemplul care întărește documentarul Recorder: O judecătoare din dosarul de corupție al primarului din Otopeni a fost înlocuită marți. DNA l-a trimis în judecată acum trei ani appeared first on Buletin de București.
13:50
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 12 – 14 decembrie # Buletin de București
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 12 – 14 decembrie, include concerte live susținute de mai mulți artiști cunoscuți, în afară de atracțiile existente deja pentru vizitatori. Târgul de Crăciun din Piața Constituției, organizat de Primăria Capitalei prin CREART, s-a deschis pe 29 noiembrie, iar bucureștenii și turiștii îl vor putea […] The post Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 12 – 14 decembrie appeared first on Buletin de București.
13:30
Piața volantă revine în acest final de săptămână în zona Dorobanți, cu produse tradiționale. Vor fi prezenți 15 comercianți, cu produse pregătite după rețete tradiționale. Târgul va fi amenajat pe toata strada Moraru Octavian, în apropierea Parcului George Călinescu. Din acest motiv, circulația auto va fi restricționată începând de vineri 12 decembrie. În piața volantă […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în Dorobanți, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
12:50
Protest pentru independența justiției, în această seară, în fața sediului CSM # Buletin de București
Astăzi, 10 decembrie 2025, are loc un protest pentru independența justiției, de la ora 19:00, în fața sediului CSM (Consiliul Superior al Magistraturii). „Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, se precizează în descrierea de pe pagina evenimentului. Protest pentru independența justiției, […] The post Protest pentru independența justiției, în această seară, în fața sediului CSM appeared first on Buletin de București.
12:40
Sector 1 | Mamografii gratuite sau cu tarif redus, la Centrul Centrul Medical Caraiman # Buletin de București
Centrul Medical Caraiman efectueaza mamografii gratuite sau cu tarif redus. Femeile pot face: mamografie digitală 2D, 3D (cu tomosinteză) și mamografii de diagnostic. Pentru mamografii gratuite este necesară trimitere medicală, iar pacienții beneficiază de gratuitate sau tarif redus, în funcție de venit și categorie socială. Mamografiile sunt disponibile doar persoanelor cu domiciliul legal în Sectorul […] The post Sector 1 | Mamografii gratuite sau cu tarif redus, la Centrul Centrul Medical Caraiman appeared first on Buletin de București.
12:10
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” organizează și anul acesta la atelierul creativ „În așteptarea Crăciunului”, ediția a V-a. Evenimentul are loc duminică, 21 decembrie 2025, în Sala Atelier, între orele 10:15 și 11:45. Copiii vor experimenta materialele de lucru, vor combina forme și texturi, vor decupa, picta, tăia și lipi. Toate obiectele realizate în timpul atelierului vor […] The post „În așteptarea Crăciunului”, ateliere pentru copii la Muzeul Antipa appeared first on Buletin de București.
12:00
Editorial | Cine i-a salvat, de fapt, pe Oprescu, Vanghelie și Popoviciu. Justiția este capturată, dar azi nu poate fi eliberată # Buletin de București
Justiția este capturată, într-adevăr. Dar răul pornește de la politică. Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, Marian Vanghelie, baronul de la 5, sau Puiu Popoviciu, autorul celui mai mare tun imobiliar din Capitală, au fost scăpați de magistrați controversați. Dar în spatele lor se află politicieni veroși, colegi de partid cu cei trei infractori. După […] The post Editorial | Cine i-a salvat, de fapt, pe Oprescu, Vanghelie și Popoviciu. Justiția este capturată, dar azi nu poate fi eliberată appeared first on Buletin de București.
12:00
Curtea de Conturi | „Bancul prost” al băncilor din parcurile Capitalei. ALPAB nu a perceput penalități pentru deficiențe și întârzieri, SRL-ul a dat instituția în judecată # Buletin de București
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) este în litigiu cu Grand Taorom SRL, firma de la care a achiziționat 800 de bănci pentru parcurile Capitalei, în 2023. Conflictul juridic are loc după ce ALPAB nu a perceput penalități pentru întârzierile survenite în livrarea pieselor de mobilier urban, dar SRL-ul a dat în judecată instituția […] The post Curtea de Conturi | „Bancul prost” al băncilor din parcurile Capitalei. ALPAB nu a perceput penalități pentru deficiențe și întârzieri, SRL-ul a dat instituția în judecată appeared first on Buletin de București.
11:30
Trafic oprit pe A3 București – Ploiești, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat # Buletin de București
Poliția Română a anunțat miercuri, 10 decembrie, că traficul este oprit pe autostrada A3 București – Ploiești, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat pe sensul către Ploiești. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, incidentul s-a petrecut în jurul orei 10 dimineața, la kilometrul 30, în apropiere de localitatea Snagov, […] The post Trafic oprit pe A3 București – Ploiești, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat appeared first on Buletin de București.
10:50
Schema prin care a fost legalizat cel mai mare tun imobiliar din istoria Capitalei: Dosarul lui Popoviciu, „spălat” de o hidră judiciară | Recorder # Buletin de București
O documentar publicat de jurnaliștii de la Recorder demonstrează mecanismul prin care o sentință definitivă de șapte ani de închisoare a fost anulată, iar 224 de hectare de teren din nordul Capitalei au devenit, legal, afacere privată. Recorder arată cum oameni de la vârful justiției din România au creat un precedent periculos și au pus […] The post Schema prin care a fost legalizat cel mai mare tun imobiliar din istoria Capitalei: Dosarul lui Popoviciu, „spălat” de o hidră judiciară | Recorder appeared first on Buletin de București.
9 decembrie 2025
21:40
Sector 1 | Reorganizare a Primăriei: se desființează Direcția de Impozite și Taxe și se reduce numărul de posturi # Buletin de București
Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 va fi desființată, dacă o hotărâre în acest sens va fi aprobată de către Consiliul Local în ședința din 11 decembrie. Decizia de desființare a fost luată, potrivit motivării incluse în document pentru că anumite departamente își dublau activitatea și pentru reducerea posturilor, conform cerințelor impuse de […] The post Sector 1 | Reorganizare a Primăriei: se desființează Direcția de Impozite și Taxe și se reduce numărul de posturi appeared first on Buletin de București.
18:40
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunțase pentru Buletin de București că Linia 5 de tramvai urma să revină în circulație marți, 9 decembrie, însă acest lucru nu s-a întâmplat. La fața locului, semafoarele destinate tramvaielor sunt încă acoperite, iar în zona Barbu Văcărescu – Alexandru Șerbănescu linia este ocupată de autoturisme, care folosesc linia de […] The post Tramvaiul nu a revenit pe Linia 5, contrar promisiunii PMB appeared first on Buletin de București.
18:30
STB | Linia 282 va circula pe un traseu modificat miercuri, pentru evenimentul „Ziua Internațională a Drepturilor Omului” # Buletin de București
Miercuri, 10 decembrie, linia 282 va funcționa pe un traseu modificat, între orele 11:30 – 14:00, potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsura a fost luată ca urmate a restricționării traficului rutier pe Strada Maior Vasile Băcilă (tronsonul cuprins între Strada Răscoala 1907 și Strada Radovanu), pentru desfășurarea evenimentului […] The post STB | Linia 282 va circula pe un traseu modificat miercuri, pentru evenimentul „Ziua Internațională a Drepturilor Omului” appeared first on Buletin de București.
17:00
Radiografia Magistralei 6 Otopeni. La ce stație lucrările sunt cele mai avansate # Buletin de București
Metrorex a prezentat stadiul lucrărilor la Magistrala 6 (M6), pentru luna noiembrie. Noua magistrală va lega zona 1 Mai de Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni și are două secțiuni, cea de sud (tronsonul 1 Mai – Tokyo) și cea de nord (tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni). Potrivit jurnalului de șantier, lucrările la viitoarea Magistrală 6 au […] The post Radiografia Magistralei 6 Otopeni. La ce stație lucrările sunt cele mai avansate appeared first on Buletin de București.
15:20
Primăria Sectorului 2 vrea să înființeze „Consiliul Local al Tinerilor”. Buget de aproape 65.000 euro pentru patru ani # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 vrea să înființeze „Consiliul Local al Tinerilor”, o structură consultativă formată din adolescenți cu vârste cuprinse între 16-18 ani. Proiectul se află în consultare publică și ar urma să se deruleze pe o perioadă de patru ani. Bugetul total estimat se ridică la 320.000 lei, deci aproximativ 64.000 euro, repartizat egal între […] The post Primăria Sectorului 2 vrea să înființeze „Consiliul Local al Tinerilor”. Buget de aproape 65.000 euro pentru patru ani appeared first on Buletin de București.
13:30
Termoficare | Numărul de blocuri fără apă caldă și căldură și deficit de agent termic a crescut la 1.600 # Buletin de București
Peste 1.600 de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură sau primesc agent termic la temperaturi reduse până cel puțin pe 12 decembrie. Termoenergetica anunță că pentru cele mai multe imobile, situația se va rezolva marți și miercuri. Oprirea a fost cauzată de lucrările de reparații a conducetelor, care au început luniîn […] The post Termoficare | Numărul de blocuri fără apă caldă și căldură și deficit de agent termic a crescut la 1.600 appeared first on Buletin de București.
