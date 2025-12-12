Comisia Europeană cere Ungariei să renunţe la măsura plafonării preţurilor la alimente impusă comercianților străini
Adevarul.ro, 12 decembrie 2025 10:00
Comisia Europeană a solicitat joi Ungariei să elimine o limită vizând preţul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari, în caz contrar riscând să fie vizată de acţiuni în justiţie.
• • •
