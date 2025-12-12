Adevăratele băuturi autentice ale românilor. Cum a ajuns poporul nostru frate cu vinul și țuica și ce soiuri tradiționale avea poporul nostru
Adevarul.ro, 12 decembrie 2025 04:15
Băuturile alcoolice au avut și încă au o importanță deosebită în societatea românească. O bună parte a licorilor bahice au fost însă importate de prin vecini, doar câteva fiind cu adevărat autohtone. Printre acestea și un soi vechi de vin care-l mângâia pe Ștefan cel Mare după războaie.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum o oră
04:15
Adevăratele băuturi autentice ale românilor. Cum a ajuns poporul nostru frate cu vinul și țuica și ce soiuri tradiționale avea poporul nostru # Adevarul.ro
Băuturile alcoolice au avut și încă au o importanță deosebită în societatea românească. O bună parte a licorilor bahice au fost însă importate de prin vecini, doar câteva fiind cu adevărat autohtone. Printre acestea și un soi vechi de vin care-l mângâia pe Ștefan cel Mare după războaie.
Acum 2 ore
03:15
Cea mai subestimată resursă a adolescenților: oferă protecție reală împotriva depresiei # Adevarul.ro
Adolescenții care simt că au un scop în viață prezintă un risc semnificativ mai mic să dezvolte depresie la începutul vieții adulte, relevă un nou studiu publicat în Journal of Psychiatric Research.
Acum 4 ore
02:45
Primul baschetbalist din NBA care a recunoscut că este gay, lovit de o boală cruntă: „Mai am de trăit câteva luni” # Adevarul.ro
Jason Collins, 47 de ani, a admis acum 12 ani că este homosexual.
02:15
Trei pași importanți prin care putem scăpa de diabet. Ce este prediabetul și cum ne putem da seama că există un risc iminent pentru sănătate # Adevarul.ro
În România, aproximativ 3 din 10 români au prediabet, o afecțiune care precede diabetul de tip 2. Vestea bună este că aceștia pot preveni progresia către diabet dacă își schimbă stilul de viață. Specialiștii au identificat mai multe măsuri care pot fi luate pentru a evita instalarea bolii.
01:30
Descoperire remarcabilă: Un tratament experimental oferă speranță pacienților cu leucemie # Adevarul.ro
O terapie care până nu demult ar fi putut fi considerată SF a stopat evoluția unor forme agresive de leucemie la mai mulți pacienți, anunță medicii britanici, citați de BBC.
01:15
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și acasă, pentru consolidarea relațiilor” # Adevarul.ro
Un cadru didactic a adresat pe un grup al profesorilor o întrebare care a încins spiritele, din nou, între profesori și învățători.
Acum 6 ore
00:45
Tot mai mulți români au început să economisească, însă tot mai puțini reușesc să-și protejeze cu adevărat banii, pentru că menținerea sumelor în conturi curente sau depozite pe termen scurt nu mai reprezintă o soluție eficientă, avertizează specialiștii.
00:15
Judecătoarea Sorina Marinaș, avertisment privind „repercusiuni” din partea Inspecției Judiciare după valul de reacții la materialul Recorder # Adevarul.ro
Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Secția penală a Curții de Apel Craiova, avertizează că magistrații care au vorbit public despre problemele din sistemul judiciar se așteaptă la „repercusiuni”.
00:15
12 decembrie, ziua în care România a rupt relațiile cu SUA și a intrat oficial în război alături de Germania nazistă # Adevarul.ro
România a declarat război Statelor Unite la 12 decembrie 1941, aliniindu-se complet Axei. Decizia a dus la ruperea relațiilor diplomatice și a justificat bombardamentele americane asupra țintelor strategice din România în anii următori.
11 decembrie 2025
23:45
Expert în energie: „Statul nu pregătește liberalizarea pieței de gaze. Favorizează scumpirile și blocajele” # Adevarul.ro
Deși este a 4-a liberalizare a pieței de energie din ultimii 5 ani, statul nu face nimic pentru a pregăti momentul, ceea ce va crea o criză artificială a gazelor care va determina creșterea prețului pe piața en-gros și la consumatori.
23:30
Ministerele negociază finanțarea burselor sociale pentru studenți din fonduri europene. Daniel David: „Primele plăți ar putea fi făcute în februarie” # Adevarul.ro
Ministerele din România poartă discuții cu Comisia Europeană pentru ca bursele sociale ale studenților să poată fi finanțate din fonduri europene. Propunerea vizează o alocare de 60 de milioane de euro pentru anul 2026.
Acum 8 ore
23:00
Trump, „extrem de frustrat” de Rusia și Ucraina. Casa Albă: „Nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine” # Adevarul.ro
Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât și de Ucraina, din cauza impasului în negocierile pentru pace, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
22:45
Europa se află din nou în fața unei schimbări majore de securitate, prinsă între Statele Unite ale lui Donald Trump și o Rusie tot mai agresivă.
22:30
Legătura surprinzătoare dintre grupele de sânge și riscul de AVC. Dacă faceți parte din această categorie sunteți în pericol # Adevarul.ro
O cercetare științifică arată o legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral, persoanele cu anumite variații ale grupei sanguine A având o probabilitate mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de vârsta de 60 de ani.
22:30
Conference League: Universitatea Craiova a cedat în prelungiri cu Sparta Praga. Oltenii au ratat un penalty # Adevarul.ro
Oltenii au rămas cu cele 7 puncte adunat în primele patru etape.
22:15
Liderii locali PSD, invitați la consultări interne privind posibilitatea ieșirii partidului de la guvernare DOCUMENT # Adevarul.ro
PSD a trimis organizațiilor județene, de sector și a municipiului București o adresă de consultare internă în care solicită evaluarea activității partidului în cadrul coaliției. Documentul este semnat de deputatul Claudiu Manda.
22:00
Judecătoarea care a acuzat că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare” ar fi vizată de o cercetare disciplinară # Adevarul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția Penală a Curții de Apel București (CAB), care a acuzat public conducerea Curții de „toxicitate” ar fi vizată chiar ea de o cercetare disciplinară.
22:00
Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1 din motive de siguranță alimentară # Adevarul.ro
Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.
22:00
Guvernul Ungariei neagă informațiile potrivit cărora Viktor Orban ar pregăti trecerea la un „sistem prezidențial” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului ungar a respins, joi, o informație apărută în presă conform căreia premierul Viktor Orban ar analiza posibilitatea introducerii unui „sistem prezidențial” în Ungaria.
22:00
OpenAI, dată în judecată după ce un utilizator ChatGPT și-a ucis mama și apoi s-a sinucis # Adevarul.ro
OpenAI și Microsoft au fost acționate în instanță în California, după ce o familie acuză că ChatGPT ar fi „alimentat” iluziile unui bărbat cu probleme psihice.
21:15
A doua zi de proteste în țară, după documentarul Recorder. Protestatarii cer demiteri și modificări legislative # Adevarul.ro
Sute de persoane s-au strâns joi seară, 11 decembrie, în Piața Victoriei. Este a doua zi consecutivă de proteste declanșate după publicarea documentarului Recorder.
Acum 12 ore
21:00
Caz de lepră confirmat în România. Ministrul Sănătății anunță că alte trei suspiciuni la maseuze asiatice din Cluj-Napoca # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Ministrul precizează că toate cele patru persoane sunt de sex feminin.
20:30
O femeie căsătorită cu o păpușă anunță că este însărcinată a patra oară: „Așteptăm un băiat!” # Adevarul.ro
Meirivone Rocha Moraes, o femeie din Brazilia, celebră pentru relația și „căsnicia” cu o păpușă din cârpă, spune că este însărcinată pentru a patra oară.
20:30
Nicușor Dan invită la discuții magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 11 decembrie, că invită magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție, pe 22 decembrie.
20:15
Zelenski refuză concesii teritoriale față de Rusia fără un referendum în Ucraina. „Poziţia noastră nu s-a schimbat” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 11 decembrie, că orice concesie teritorială față de Rusia va trebui supusă unui referendum în Ucraina.
20:00
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad” # Adevarul.ro
Generalul Jaroslaw Gromadzinski spune că NATO ar trebui să fie pregătită să intervină în enclavele rusești dacă Moscova atacă Polonia.
20:00
Rusia revendică ocuparea orașului Siversk, unul dintre ultimele bastioane ucrainene din Donbas # Adevarul.ro
Rusia a anunțat joi că a preluat controlul asupra orașului Siversk din estul Ucrainei, unul dintre ultimele puncte strategice care împiedicau înaintarea trupelor ruse.
20:00
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații # Adevarul.ro
Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de UE.
19:45
Ministrul Mediului anunță că nu demisionează din funcție și acuză PSD de blat cu AUR: „Nu voi ceda în faţa presiunii” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, 11 decembrie, că nu va demisiona din funcție, în ciuda presiunii puse „din sfera PSD și AUR”.
19:30
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli de către fetele sub 14 ani, în ciuda criticilor privind stigmatizarea comunității musulmane # Adevarul.ro
Parlamentul Austriei a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o lege care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele cu vârsta sub 14 ani.
19:30
Putin își reafirmă sprijinul pentru Maduro după confiscarea unui petrolier venezuelean de către SUA # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului venezuelean Nicolas Maduro sprijinul său ferm, într-o discuție telefonică purtată joi.
19:15
Explicațiile Liei Savonea privind apelul din timpul conferinței de la Curtea de Apel: „Era în contextul conferinței de presă” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Curții de Apel București, Ionela Tudor, i-a transmis președintei Liana Arsenie, în timpul discuțiilor tensionate cu presa susținute joi: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.
19:15
Peste 600 de obiecte istorice au fost furate dintr-un muzeu din Bristol. Patru suspecți, căutați de poliție # Adevarul.ro
Peste 600 de obiecte cu „valoare culturală semnificativă” au fost sustrase în luna septembrie din colecțiile unui muzeu din Bristol, în sud-vestul Angliei.
18:45
România va deveni membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă # Adevarul.ro
România va deveni, din 2026, membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). Guvernul a aprobat astăzi memorandumul de aderare.
18:45
Bombă pentru fanii lui Dinamo: Primăria Sectorului 2 oferă 25 de milioane de euro pentru stadionul viitor # Adevarul.ro
Stadionul Dinamo este pe drumul reconstrucției. Primăria Sectorului 2 bagă 25 de milioane de euro pentru un parc sportiv de top.
18:30
Laureata Nobelului pentru Pace povestește fuga sa din Venezuela: „Guvernul american ne-a ajutat să ajungem aici” # Adevarul.ro
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi la Oslo că a primit sprijin din partea administrației americane pentru a părăsi Venezuela.
18:30
Donald Trump vrea ca SUA să se prioritizeze tot mai mult în detrimentul conflictelor globale. O schimbare radicală față de ultimele decenii. Lucrurile nu sunt însă chiar atât de simple cu această America First.
18:30
Veteranii de război, văduvele de război și pensionarii rămân cu facilitățile de transport și anul viitor. Guvernul a adoptat ordonanța # Adevarul.ro
Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare menținerii facilitaților de transport pentru veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale.
18:15
Măsurile fiscal-bugetare intrate în vigoare la 1 august au dus la scăderea numărului de concedii medicale # Adevarul.ro
Măsurile fiscal-bugetare, intrate în vigoare la 1 august, care modifică modul de calcul al indemnizațiilor de concediu medical, au determinat o scădere semnificativă a numărului de certificate emise, contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice.
17:45
Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă # Adevarul.ro
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei.
17:45
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale # Adevarul.ro
O scenă emoționantă a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg, unde o interpretă a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea povestea unui băiat ucrainean de 11 ani.
17:45
Un jucător de tenis francez și-a distrus cariera, după ce a fost suspendat pentru 20 de ani. Ce „crimă” sportivă a comis # Adevarul.ro
Quentin Folliot a fost prins că aranja meciuri de tenis pentru pariuri.
17:45
Accident neobișnuit în Germania: mii de găini au scăpat pe autostradă după ce un camion s-a răsturnat # Adevarul.ro
Mii de găini au ajuns pe o autostradă din Germania după ce camionul în care erau transportate s-a răsturnat.
17:15
Soldații ruși din Herson „se îmbolnăvesc” în masă ca să evite trimiterea spre Pokrovsk, susțin partizanii ucraineni # Adevarul.ro
Partizanii din rețeaua „ATEȘ” semnalează o explozie suspectă de îmbolnăviri în rândul militarilor ruși dislocați în regiunea Herson.
17:15
Guvernul extinde lista companiilor care intră în reformă: patru noi societăți analizate de comitetul condus de vicepremierul Oana Gheorghiu # Adevarul.ro
Guvernul a decis includerea a încă patru companii în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9.
17:15
20.000 km parcurși în 29 de ore: a fost lansat cel mai lung zbor comercial din lume, care acoperă jumătate din circumferința globului # Adevarul.ro
Cel mai lung zbor comercial din lume a reușit să ajungă la destinație, după o călătorie spectaculoasă de 29 de ore și un traseu de aproximativ 20.000 de kilometri, adică aproape jumătate din circumferința Pământului.
17:15
CNAIR instalează 400 de camere pe drumurile naționale și autostrăzi pentru monitorizarea traficului # Adevarul.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță joi, 11 decembrie, că vor fi instalate 400 de sisteme de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi.
16:45
Secția pentru procurori a CSM anunță verificări după investigația Recorder: „Orice intervenție corectă va trebui să conțină modificări legislative” # Adevarul.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că va iniția demersurile necesare pentru a verifica „realitatea concluziilor” prezentate în materialul de investigație realizat de Recorder cu privire la activitatea procurorilor din România.
16:45
Avertismentul dur al șefului NATO: „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Conflictul este la ușa noastră, dar prea mulți nu simt urgența” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi un avertisment dur către statele membre, afirmând că alianța riscă să devină „următoarea țintă a Rusiei”.
16:30
Prefațat recent de președintele României Nicușor Dan, războiul pentru eliberarea și reformarea justiției pare că a început deja.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.