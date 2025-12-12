Trafic rutier afectat de vizibilitate redusă. Este ceață şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, anunţă Centrul Infotrafic.
Un medicament revoluţionar împotriva obezităţii a înregistrat cele mai mari reduceri de greutate de până acum # Adevarul.ro
Eli Lilly a prezentat rezultate record pentru noul său medicament împotriva obezităţii, cu pierdere în greutate de până la 28,7% în studiul finalizat.
Premierul Viktor Orban caută o cale de a rămâne la putere în Ungaria, indiferent de rezultatul alegerilor. Care este cel mai plauzibil scenariu # Adevarul.ro
La Budapesta, tot mai mulți oficiali admit, pe șoptite, că Viktor Orban nu intenționează să plece în liniște dacă, pentru prima dată în aproape două decenii, va pierde alegerile din 2026
Fără Europa, dar cu Rusia și China. Trump ar discuta despre crearea unui nou „club” de state # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump discută o idee neobișnuită: crearea unui nou grup internațional de state – denumit provizoriu Core 5 – în care ar figura atât China, cât și Rusia.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP.
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări.
China a testat primul zbor al celui mai mare „avion-dronă” din lume. Un portavion aerian fără pilot, capabil să lanseze roiuri de UAV-uri # Adevarul.ro
China marchează o nouă escaladare în cursa tehnologică militară. Beijingul a efectuat joi primul zbor al lui Jiutian SS-UAV, un aparat de zbor fără pilot pe care îl prezintă drept cel mai mare „avion-portavion” din lume.
Ordin controversat semnat de Donald Trump. El cere guvernului să dea în judecată statele care încearcă să reglementeze inteligenţa artificială # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale (IA) considerate a submina „dominaţia globală” a Statelor Unite în materie de IA.
O cercetare recentă publicată în The Journal of Neuroscience ne arată că momentele scurte în care ne pierdem temporar atenția de la ceea ce facem, nu se traduc prin pierdere de timp. Din contră, acestea ajută creierul să observe tiparele subtile din jur, să integreze informații.
Mărturia tulburătoare a unei paciente care a aflat că are cancer de la medicii veniți în sat pentru screening. „Întotdeauna spunem: nu am bani să merg la doctor!” # Adevarul.ro
Accesul la prevenție rămâne un lux în România, atrage atenția Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), care a publicat rezultatele ultimei caravane desfășurate în medii defavorizate. Mărturia unei paciente care a descoperit boala prin investigații la ea în sat a stârnit lacrimi.
Adevăratele băuturi autentice ale românilor. Cum a ajuns poporul nostru frate cu vinul și țuica și ce soiuri tradiționale avea poporul nostru # Adevarul.ro
Băuturile alcoolice au avut și încă au o importanță deosebită în societatea românească. O bună parte a licorilor bahice au fost însă importate de prin vecini, doar câteva fiind cu adevărat autohtone. Printre acestea și un soi vechi de vin care-l mângâia pe Ștefan cel Mare după războaie.
Cea mai subestimată resursă a adolescenților: oferă protecție reală împotriva depresiei # Adevarul.ro
Adolescenții care simt că au un scop în viață prezintă un risc semnificativ mai mic să dezvolte depresie la începutul vieții adulte, relevă un nou studiu publicat în Journal of Psychiatric Research.
Primul baschetbalist din NBA care a recunoscut că este gay, lovit de o boală cruntă: „Mai am de trăit câteva luni” # Adevarul.ro
Jason Collins, 47 de ani, a admis acum 12 ani că este homosexual.
Trei pași importanți prin care putem scăpa de diabet. Ce este prediabetul și cum ne putem da seama că există un risc iminent pentru sănătate # Adevarul.ro
În România, aproximativ 3 din 10 români au prediabet, o afecțiune care precede diabetul de tip 2. Vestea bună este că aceștia pot preveni progresia către diabet dacă își schimbă stilul de viață. Specialiștii au identificat mai multe măsuri care pot fi luate pentru a evita instalarea bolii.
Descoperire remarcabilă: Un tratament experimental oferă speranță pacienților cu leucemie # Adevarul.ro
O terapie care până nu demult ar fi putut fi considerată SF a stopat evoluția unor forme agresive de leucemie la mai mulți pacienți, anunță medicii britanici, citați de BBC.
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și acasă, pentru consolidarea relațiilor” # Adevarul.ro
Un cadru didactic a adresat pe un grup al profesorilor o întrebare care a încins spiritele, din nou, între profesori și învățători.
Tot mai mulți români au început să economisească, însă tot mai puțini reușesc să-și protejeze cu adevărat banii, pentru că menținerea sumelor în conturi curente sau depozite pe termen scurt nu mai reprezintă o soluție eficientă, avertizează specialiștii.
Judecătoarea Sorina Marinaș, avertisment privind „repercusiuni” din partea Inspecției Judiciare după valul de reacții la materialul Recorder # Adevarul.ro
Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Secția penală a Curții de Apel Craiova, avertizează că magistrații care au vorbit public despre problemele din sistemul judiciar se așteaptă la „repercusiuni”.
12 decembrie, ziua în care România a rupt relațiile cu SUA și a intrat oficial în război alături de Germania nazistă # Adevarul.ro
România a declarat război Statelor Unite la 12 decembrie 1941, aliniindu-se complet Axei. Decizia a dus la ruperea relațiilor diplomatice și a justificat bombardamentele americane asupra țintelor strategice din România în anii următori.
Expert în energie: „Statul nu pregătește liberalizarea pieței de gaze. Favorizează scumpirile și blocajele” # Adevarul.ro
Deși este a 4-a liberalizare a pieței de energie din ultimii 5 ani, statul nu face nimic pentru a pregăti momentul, ceea ce va crea o criză artificială a gazelor care va determina creșterea prețului pe piața en-gros și la consumatori.
Ministerele negociază finanțarea burselor sociale pentru studenți din fonduri europene. Daniel David: „Primele plăți ar putea fi făcute în februarie” # Adevarul.ro
Ministerele din România poartă discuții cu Comisia Europeană pentru ca bursele sociale ale studenților să poată fi finanțate din fonduri europene. Propunerea vizează o alocare de 60 de milioane de euro pentru anul 2026.
Trump, „extrem de frustrat” de Rusia și Ucraina. Casa Albă: „Nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine” # Adevarul.ro
Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât și de Ucraina, din cauza impasului în negocierile pentru pace, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Europa se află din nou în fața unei schimbări majore de securitate, prinsă între Statele Unite ale lui Donald Trump și o Rusie tot mai agresivă.
Legătura surprinzătoare dintre grupele de sânge și riscul de AVC. Dacă faceți parte din această categorie sunteți în pericol # Adevarul.ro
O cercetare științifică arată o legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral, persoanele cu anumite variații ale grupei sanguine A având o probabilitate mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de vârsta de 60 de ani.
Conference League: Universitatea Craiova a cedat în prelungiri cu Sparta Praga. Oltenii au ratat un penalty # Adevarul.ro
Oltenii au rămas cu cele 7 puncte adunat în primele patru etape.
Liderii locali PSD, invitați la consultări interne privind posibilitatea ieșirii partidului de la guvernare DOCUMENT # Adevarul.ro
PSD a trimis organizațiilor județene, de sector și a municipiului București o adresă de consultare internă în care solicită evaluarea activității partidului în cadrul coaliției. Documentul este semnat de deputatul Claudiu Manda.
Judecătoarea care a acuzat că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare” ar fi vizată de o cercetare disciplinară # Adevarul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția Penală a Curții de Apel București (CAB), care a acuzat public conducerea Curții de „toxicitate” ar fi vizată chiar ea de o cercetare disciplinară.
Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1 din motive de siguranță alimentară # Adevarul.ro
Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.
Guvernul Ungariei neagă informațiile potrivit cărora Viktor Orban ar pregăti trecerea la un „sistem prezidențial” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului ungar a respins, joi, o informație apărută în presă conform căreia premierul Viktor Orban ar analiza posibilitatea introducerii unui „sistem prezidențial” în Ungaria.
OpenAI, dată în judecată după ce un utilizator ChatGPT și-a ucis mama și apoi s-a sinucis # Adevarul.ro
OpenAI și Microsoft au fost acționate în instanță în California, după ce o familie acuză că ChatGPT ar fi „alimentat” iluziile unui bărbat cu probleme psihice.
A doua zi de proteste în țară, după documentarul Recorder. Protestatarii cer demiteri și modificări legislative # Adevarul.ro
Sute de persoane s-au strâns joi seară, 11 decembrie, în Piața Victoriei. Este a doua zi consecutivă de proteste declanșate după publicarea documentarului Recorder.
Caz de lepră confirmat în România. Ministrul Sănătății anunță că alte trei suspiciuni la maseuze asiatice din Cluj-Napoca # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Ministrul precizează că toate cele patru persoane sunt de sex feminin.
O femeie căsătorită cu o păpușă anunță că este însărcinată a patra oară: „Așteptăm un băiat!” # Adevarul.ro
Meirivone Rocha Moraes, o femeie din Brazilia, celebră pentru relația și „căsnicia” cu o păpușă din cârpă, spune că este însărcinată pentru a patra oară.
Nicușor Dan invită la discuții magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 11 decembrie, că invită magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție, pe 22 decembrie.
Zelenski refuză concesii teritoriale față de Rusia fără un referendum în Ucraina. „Poziţia noastră nu s-a schimbat” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 11 decembrie, că orice concesie teritorială față de Rusia va trebui supusă unui referendum în Ucraina.
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad” # Adevarul.ro
Generalul Jaroslaw Gromadzinski spune că NATO ar trebui să fie pregătită să intervină în enclavele rusești dacă Moscova atacă Polonia.
Rusia revendică ocuparea orașului Siversk, unul dintre ultimele bastioane ucrainene din Donbas # Adevarul.ro
Rusia a anunțat joi că a preluat controlul asupra orașului Siversk din estul Ucrainei, unul dintre ultimele puncte strategice care împiedicau înaintarea trupelor ruse.
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații # Adevarul.ro
Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de UE.
Ministrul Mediului anunță că nu demisionează din funcție și acuză PSD de blat cu AUR: „Nu voi ceda în faţa presiunii” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, 11 decembrie, că nu va demisiona din funcție, în ciuda presiunii puse „din sfera PSD și AUR”.
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli de către fetele sub 14 ani, în ciuda criticilor privind stigmatizarea comunității musulmane # Adevarul.ro
Parlamentul Austriei a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o lege care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele cu vârsta sub 14 ani.
Putin își reafirmă sprijinul pentru Maduro după confiscarea unui petrolier venezuelean de către SUA # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului venezuelean Nicolas Maduro sprijinul său ferm, într-o discuție telefonică purtată joi.
Explicațiile Liei Savonea privind apelul din timpul conferinței de la Curtea de Apel: „Era în contextul conferinței de presă” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Curții de Apel București, Ionela Tudor, i-a transmis președintei Liana Arsenie, în timpul discuțiilor tensionate cu presa susținute joi: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.
Peste 600 de obiecte istorice au fost furate dintr-un muzeu din Bristol. Patru suspecți, căutați de poliție # Adevarul.ro
Peste 600 de obiecte cu „valoare culturală semnificativă” au fost sustrase în luna septembrie din colecțiile unui muzeu din Bristol, în sud-vestul Angliei.
România va deveni membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă # Adevarul.ro
România va deveni, din 2026, membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). Guvernul a aprobat astăzi memorandumul de aderare.
Bombă pentru fanii lui Dinamo: Primăria Sectorului 2 oferă 25 de milioane de euro pentru stadionul viitor # Adevarul.ro
Stadionul Dinamo este pe drumul reconstrucției. Primăria Sectorului 2 bagă 25 de milioane de euro pentru un parc sportiv de top.
Laureata Nobelului pentru Pace povestește fuga sa din Venezuela: „Guvernul american ne-a ajutat să ajungem aici” # Adevarul.ro
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi la Oslo că a primit sprijin din partea administrației americane pentru a părăsi Venezuela.
Donald Trump vrea ca SUA să se prioritizeze tot mai mult în detrimentul conflictelor globale. O schimbare radicală față de ultimele decenii. Lucrurile nu sunt însă chiar atât de simple cu această America First.
Veteranii de război, văduvele de război și pensionarii rămân cu facilitățile de transport și anul viitor. Guvernul a adoptat ordonanța # Adevarul.ro
Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare menținerii facilitaților de transport pentru veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale.
Măsurile fiscal-bugetare intrate în vigoare la 1 august au dus la scăderea numărului de concedii medicale # Adevarul.ro
Măsurile fiscal-bugetare, intrate în vigoare la 1 august, care modifică modul de calcul al indemnizațiilor de concediu medical, au determinat o scădere semnificativă a numărului de certificate emise, contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice.
Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă # Adevarul.ro
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei.
