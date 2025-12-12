Spectacolul de magie cu Robert Tudor ajunge la Polul Colosseum Mall, pe 14 decembrie
DigiFM.ro, 12 decembrie 2025 11:20
Colosseum Mall devine în weekendul 13–14 decembrie scena unuia dintre cele mai spectaculoase momente ale campaniei de iarnă „Crăciun la Polul Colosseum Mall™”: show-ul de magie susținut de Magicianul Robert Tudor, urmat de impresionanta eliberare a 10.000 de baloane din cupola centrală.
• • •
Acum 5 minute
11:50
Scandalul din Justiție se adâncește după documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder. În matinalul Digi FM, Florin Negruțiu a comentat conferința tensionată de la Curtea de Apel București, transformată, spune el, într-o „ședință de înfierare în stil comunist” pentru judecătorii care au avut curaj să vorbească.
Acum 15 minute
11:40
Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, despre cazul de lepră confirmat în România: „Nu este nimic tragic sau ameninţător pentru populaţie” # DigiFM.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu, a explicat pentru News.ro, ca urmare a apariţiei unui caz de lepră în România, cum se transmite boala şi care este răspândirea acesteia în lume la ora actuală.
Acum o oră
11:20
11:00
Atenţionare de călătorie pentru Madeira, Portugalia: cod roşu de vânt, precipitaţii şi agitaţie maritimă extremă # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei a emis o avertizare meteorologică de cod roşu pentru fenomene severe ce vor afecta Arhipelagul Madeira în perioada 12 decembrie, ora 08:00 - 14 decembrie, ora 12:00.
11:00
Secţia pentru judecători a CSM a decis să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a face verificări privind informaţiile din documentarul Recorder # DigiFM.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul Recorder.
Acum 2 ore
10:40
Un mesaj video al regelui Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer în urmă cu aproape doi ani, va fi difuzat vineri seară în cadrul unei emisiuni televizate de strângere de fonduri împotriva bolii, a anunţat agenţia britanică PA, transmite AFP.
10:40
Prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis, a declarat că Grecia, care în urmă cu câţiva ani "era 'oaia neagră'" a Uniunii Europene, se află acum "în vârful consiliului economic" al zonei euro, după ce Eurogrupul l-a ales pe ministrul economiei şi finanţelor din această ţară, Kyriakos Pierrakakis, ca nou preşedinte, informează EFE.
Acum 4 ore
09:40
Snoop Dogg, numit antrenor onorific în echipa SUA înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 # DigiFM.ro
Rapperul Snoop Dogg s-a alăturat echipei SUA în calitate de antrenor onorific, un rol care Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite speră că va aduce un plus de coolness specific Coastei de Vest echipei americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
09:40
Crăciun cu temperaturi ridicate. Meteorologii anunță vreme mai caldă până la final de an, iar ianuarie revine la valorile obișnuite # DigiFM.ro
Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne uşor mai ridicate decât cele normale ale perioadei până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, dar ulterior, la începutul lunii ianuarie, ele se vor situa în jurul celor specifice. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, deficitare până la finalul lunii decembrie, iar din ianuarie se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, uşor excedentare în regiunile sudice.
08:10
Zelenski spune că va fi nevoie de alegeri sau de un referendum în problema cedării teritoriilor din est: „Să decidă ucrainenii!” Ce recomandă Washingtonul # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus joi că orice compromis între Ucraina şi Rusia în privinţa controlului regiunilor estice trebuie să fie „echitabil” şi validat fie prin noi alegeri, fie printr-un referendum în Ucraina, relatează BFMTV şi Le Figaro.
08:10
Nu vă amestecaţi în democraţia europeană, îi transmite Ursula von der Leyen lui Donald Trump # DigiFM.ro
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO.
08:10
FCSB a reuşit o victorie senzaţională cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.
08:00
NATO solicită „testarea” lui Putin pentru a vedea dacă doreşte pacea în Ucraina. Mark Rutte: „Fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua acest război” # DigiFM.ro
NATO solicită „testarea” lui Putin pentru a vedea dacă doreşte pacea în Ucraina. Mark Rutte: „Fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua acest război”
08:00
Caz de lepră confirmat în România. Ministrul Sănătății: „Alte trei femei sunt în curs de evaluare” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. Ultimul caz de lepră a fost confirmat în România în 1981.
Acum 24 ore
20:40
Scrisoare semnată de 178 de judecători şi procurori: „Ne exprimăm solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistem” # DigiFM.ro
Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. ”Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au ttransmis magistraţii.
20:40
Nicuşor Dan: „Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Şeful statului invită magistraţii interesaţi la o discuţie în data de 22 decembrie, înscrierile fiind deschise până în 18 decembrie, De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiţie – asumate sau neasumate, pe care promite că le va citi.
16:50
Un număr de 90 de vârstnici, relocaţi din spaţii ale Căminului „Casa Ana”. Ei stăteau în condiţii inumane, pe saltele puse pe jos sau la subsol, fără lumină şi căldură # DigiFM.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului ”Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii au fost găsiţi în condiţii inumane, unii aşezaţi pe saltele puse direct pe jos, iar alţii chiar la subsol, fără lumină şi căldură. Ei au relatat că nu primesc hrană corespunzătoare şi apă. ANPIS arată că a fost făcută sesizare penală, dar şi la ANAF, pentru fraudă fiscală.
16:40
ANPC a dat amenzi de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din Bucureşt. Au fost găsite produse expirate și diferenţă între preţul de la raft şi cel de la casa de marcat # DigiFM.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei după controale la marile magazine din Bucureşti, fiind oprite definitiv de la comercializare peste patru tone de produse neconforme.
16:30
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia şi a eşecului perceput în combaterea corupţiei, transmite Reuters.
16:30
Fostul judecător Cristi Danileț critică modul în care conducerea Curții de Apel București a dat explicații, în cadrul unei conferințe de presă extraordinare, în legătură cu dezvăluirile din reportajul Recorder.
16:30
Suntem următoarea ţintă a Rusiei, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat că mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse, transmite Reuters.
16:20
Procurorii din CSM au o poziție diferită de judecători și solicită verificarea informațiilor din materialul Recorder # DigiFM.ro
Secția de procurori a CSM anunță că va face verificări în legătură cu acuzațiile aduse de câțiva magistrați în documentarul Recorder, având o poziție diferită de judecătorii din Consiliu, care au susținut că materialul jurnalistic reprezintă o 'amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești'.
14:30
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații ferme: „Un domn nu își discută viața personală” # DigiFM.ro
Relația dintre tenorul Octavian Ene și actrița Daniela Nane a ajuns la final, după aproape un an în care cei doi au fost în centrul atenției publice.
14:20
Inundaţiile devastatoare din Asia, favorizate de schimbările climatice. Peste 1500 de morți în Indonezia şi Sri Lanka # DigiFM.ro
Ape marine mai calde şi ploi mai abundente asociate schimbărilor climatice, la care se adaugă particularităţile geografice ale Indoneziei şi cele din Sri Lanka, au contribuit la generarea recentelor inundaţii soldate cu sute de morţi în cele două ţări, au explicat oamenii de ştiinţă, informează AFP.
14:10
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între preşedintele Vladimir Putin şi trimisul american Steve Witkoff, relatează Reuters.
14:00
România, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru nerespectarea obligaţiilor de monitorizare a calităţii aerului # DigiFM.ro
Comisia Europeană a decis joi să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE şi Directiva 2004/107/CE), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.
12:20
Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.
12:20
Judecător la Curtea de Apel Bucureşti, după ancheta Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat. Suntem pur și simplu terorizaţi” # DigiFM.ro
Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, la conferinţa de presă organizată de instanţă după ancheta Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu, reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.
12:00
Alertă de gaz la Colegiul Naţional ”Octavian Goga” din Sibiu. Elevii și profesorii au fost evacuați, iar traficul a fost restricționat # DigiFM.ro
Elevii și profesorii Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu au fost evacuați joi dimineață, după ce alarma de gaz din unitatea de învățământ s-a declanșat brusc. Incidentul a mobilizat rapid echipaje ale ISU Sibiu, care au ajuns la fața locului cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Pentru siguranță, întregul imobil a fost evacuat, în timp ce personalul de intervenție a început verificările necesare pentru a identifica sursa alarmei.
Ieri
10:00
USR cere demiterea şefului DNA, după ancheta Recorder. Fritz: „Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni şi nişte oameni obedienţi” # DigiFM.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, solicitând, totodată, ca Ministerul Justiţiei să facă „urgent” un audit „independent„ pe repartizarea aleatorie a dosarelor Justiţiei. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Toate promovările în justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competenţa pe corupţie în justiţie înapoi la DNA!”, afirmă liderul USR.
09:40
Situaţie de urgenţă într-un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament de la parter s-a surpat # DigiFM.ro
Mai multe echipaje de intervenţie au fost direcţionate, miercuri seară, către un bloc din Tulcea, unde podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Deocamdată, nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.
09:40
Fostul premier Dorin Recean a fost numit de Maia Sandu emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă. Ce atribuţii va avea # DigiFM.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit miercuri pe fostul premier Dorin Recean în funcţia de emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă, deşi în octombrie acesta spunea că se retrage din politică pentru a se dedica mediului de afaceri.
09:40
Denis Drăguş, suspendat două etape după eliminarea de la meciul cu Bosnia. El ratează confruntarea cu Turcia # DigiFM.ro
Comisia de Disciplină a UEFA a anunţat, miercuri, că atacantul Denis Drăguş, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herţegovina – România, din 15 noiembrie, a primit două etape de suspendare.
09:30
Pentru prima dată, Danemarca vede în SUA o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale # DigiFM.ro
Pentru prima dată, Danemarca a etichetat Statele Unite drept o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale într-un raport anual publicat de agenţia de informaţii a armatei, ceea ce oferă dovezi suplimentare că relaţia transatlantică este din ce în ce mai tensionată, scrie CNN.
09:30
Ilie Bolojan: „Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite. Trebuie să ne menţinem o disciplină bugetară cât se poate de strictă!” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.
09:30
George Simion, după ce PNL a acuzat blat între PSD şi AUR la alegerile parţiale: „Să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul” # DigiFM.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a răspuns acuzaţiilor PNL care a vorbit despre un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei ieşene Vânători, după ce candidatul AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 posibile şi a afirmat că ”să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul”.
09:30
Colegiul Medicilor, despre situaţia de la Spitalul Rovinari, unde un medic a murit în timpul unui consult: 24 de medici deservesc o populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori # DigiFM.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis, miercuri seară, un mesaj după decesul medicului de 48 de ani de la spitalul din Rovinari, chiar în timpul unui consult. ”Şi medicii sunt bolnavi şi medicii mor…”, au transmis reprezentanţii organizaţiei, iar preşedintele Colegiului, Cătălina Poiană, avertizează autorităţile că pacienţii au nevoie de servicii medicale nu doar în centrele universitare. La spitalul unde profesa medicul, 24 de doctori deservesc o populaţie de 60.000 de persoane, încărcătura fiind extrem de mare.
08:00
Cum a murit Amza Pellea la numai 52 de ani. Explicația Oanei Pellea și declarațiile ei emoționante despre părintele pe care-l simte alături "secundă de secundă" # DigiFM.ro
Amza Pellea, unul dintre cei mai iubiţi actori ai României, a murit pe 12 decembrie 1983, la doar 52 de ani. Plecarea sa fulgerătoare a lăsat în urmă un gol imens, atât pentru public, cât și pentru familie.
10 decembrie 2025
21:40
Protest la sediul CSM, după investigaţia Recorder. Se cere demisia Liei Savonea: ”Nicuşoare nu mai sta, apără justiţia” # DigiFM.ro
Câteva sute de persoane s-au strâns, miercuri seară, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii pentru a cere independenţa justiţiei, dar şi demisia şefei Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. De asemenea, a fost scandat numele preşedintelui Niculor Dan, căruia i se cere intervenţia.
21:30
Tudor Chirilă, reacție fermă după ancheta Recorder: „O mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie!” De ce nu regretă că a ieșit în stradă pentru justiție # DigiFM.ro
Tudor Chirilă a reacționat ferm după apariția documentarului realizat de Recorder despre starea justiției din România, artistul considerând producția drept „o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției”, un film care expune structuri de control, corupție și influență politică ce, în opinia sa, au acaparat sistemul judiciar.
18:40
Nicuşor Dan, după documentarul Recorder: „Am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie. Invit toţi magistraţii să îmi scrie direct, să-mi spună ce probleme întâmpină!” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, miercuri, că a văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiţie şi cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie. Şeful statului arată că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.
17:00
Un medic de la Spitalul din Rovinari a murit în timpul serviciului. El era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare # DigiFM.ro
Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului. El avea 48 de ani şi era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.
16:40
Polonia ar putea furniza Ucrainei avioane de tip MiG-29 în schimbul unor tehnologii în domeniul dronelor şi rachetelor # DigiFM.ro
Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relatează AFP.
16:30
CCR a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraţilor. Noul termen, stabilit în data de 28 decembrie, într-o zi de duminică # DigiFM.ro
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.
16:00
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute de copii # DigiFM.ro
Melania Trump continuă seria aparițiilor festive înainte de Crăciun. Zilele trecute a făcut o vizită specială la Quantico, Virginia, în cadrul campaniei anuale a Marine Corps pentru strângere de jucării în beneficiul copiilor aflați în nevoie, scrie Hello Magazine.
15:20
Protest pentru independența justiției, miercuri seară: "Să le oferim curaj magistraților integri care sunt reduși la tăcere de administrația coruptă" # DigiFM.ro
A doua zi după documentarul "Justiție capturată", realizat de Recorder, societatea civilă reacționează. Pe pagina de Facebook Protest pentru o justiție independentă s-a anunțat un miting pentru miercuri seară, la ora 19, în fața sediului CSM.
15:20
Înalta Curte a anulat condamnarea de șase ani de închisoare a fostului președinte al CNAS. A fost găsit vinovat de primirea unei mite de 6,3 milioane euro # DigiFM.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus, miercuri, 10 decembrie, anularea condamnării de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un dosar în care a fost găsit vinovat pentru primirea unei mite de 6,3 milioane euro, în schimbul acordării unui contract din bani publici către două firme de software.
14:50
Radu Marinescu, reacție după "Justiție capturată", documentarul Recorder: "Trebuie o anchetă. Dacă cineva tergiversează culpabil, ar trebui să răspundă" # DigiFM.ro
Noua investigație Recorder, "Justiție capturată", a generat un interes enorm. La doar 17 ore de la publicarea pe YouTube, documentarul de două ore a strâns aproape 700.000 de vizualizări și a născut numeroase reacții, inclusiv unele de presiune asupra actorilor politici de decizie și asupra sistemului de justiție per ansamblu.
14:30
După Luvru, Palatul Versailles anunţă că va majora tarifele pentru cetăţenii non-europeni în 2026 # DigiFM.ro
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru, potrivit AFP.
14:30
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui soție. În mai puțin de un an erau căsătoriți # DigiFM.ro
Chris Pratt a oferit detalii despre prima întâlnire cu soția sa, Katherine Schwarzenegger, fiica celebrului Arnold Schwarzenegger, dezmințind vechea poveste despre un „aranjament” făcut de mama acesteia.
