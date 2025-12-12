Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!"

16:50

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului ”Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii au fost găsiţi în condiţii inumane, unii aşezaţi pe saltele puse direct pe jos, iar alţii chiar la subsol, fără lumină şi căldură. Ei au relatat că nu primesc hrană corespunzătoare şi apă. ANPIS arată că a fost făcută sesizare penală, dar şi la ANAF, pentru fraudă fiscală.