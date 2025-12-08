VIDEO: Supercaruri vs 5 modele BMW modificate! Cine este mai rapid într-o liniuță?

10:30

Peste doar o săptămână, Toyota ne va face cunoștință cu noul său supercar mult așteptat. Acesta va fi botezat GR GT și, așa cum reiese din numele său, este un model dezvoltat de către divizia de performanță Toyota Gazoo Racing. Până atunci, marca japoneză ne oferă mai multe detalii importante despre ceea ce se anunță a fi succesorul spiritual al lui Lexus LFA.În primul rând aflăm că noua Toyota GR GT va avea sub capotă un motor V8. Detaliile...