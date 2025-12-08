Volkswagen va investi 160 de miliarde de euro până în 2030

14:30

Planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare termice din 2035 va fi ușor modificat. Asta pentru a permite ca mașinile cu acest tip de motor să poată fi vândute chiar și după acel an. Potrivit unor informații apărute în presă, Uniunea Europeană lucrează acum la un plan revizuit după ce Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a transmis printr-o scrisoare către Comisia Europeană ca acest plan să fie regândit.Scrisoarea a fost...