Premierul Ilie Bolojan, reacție la scandalul din justiție: „Un sistem funcționează doar dacă are reguli bune și oameni care le aplică corect”

Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunţat Agenţia niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeaşi zonă, soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP.