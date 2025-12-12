Donald Trump a apărut din nou cu un pansament la mâna dreaptă. Casa Albă are o explicație: „De la aspirină”
Adevarul.ro, 12 decembrie 2025 12:30
În contextul în care președintele american Donald Trump a purtat un pansament pe dosul mâinii drepte în ultimele zile, Casa Albă a reiterat joi că acest lucru se datorează numeroaselor strângeri de mână pe care le are, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
12:45
25 Femei relevante pentru 2025: Sorina Marinela Perșinaru, Directorul anului pentru egalitate de șanse „A lucra cu copiii nu a însemnat niciodată a rezista, ci a trăi fiecare zi alături de elevi” # Adevarul.ro
Sorina Marinela Perșinaru a fost desemnată Directorul anului pentru egalitate de șanse, în cadrul Gala AVE 2025. Descoperă profesoul care transformă educația incluzivă prin dedicare și trăiește fiecare zi alături de copiii pe care îi consideră o misiune, nu o provocare.
12:45
Ce este lepra și cum se transmite. Primul caz, confirmat în România după mai bine de patru decenii # Adevarul.ro
Lepra, cunoscută sub denumirea medicală de boala Hansen, este o afecțiune infecțioasă cunoscută încă din antichitate. Dacă în trecut un astfel de diagnostic însemna o moarte aproape sigură, astăzi boala poate fi tratată dacă este descoperită la timp.
12:45
Alexandru Rogobete, detalii despre cazul de lepră de la Cluj. „Pacienta nu mai este contagioasă” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri spitalul de la Cluj unde sunt internate patru femei suspecte de lepră și a anunțat că pacienta confirmată nu mai este contagioasă, precizând că situația este sub control și că riscul pentru populație rămâne scăzut.
Acum 15 minute
12:30
David Popovici, pe lista scurtă a legendelor: nominalizat de federația internațională la titlul de ”Înotătorul anului” # Adevarul.ro
David Popovici se află din nou în lumina reflectoarelor mondiale. A fost nominalizat la titlul de „Înotătorul anului”.
12:30
Donald Trump a apărut din nou cu un pansament la mâna dreaptă. Casa Albă are o explicație: „De la aspirină” # Adevarul.ro
În contextul în care președintele american Donald Trump a purtat un pansament pe dosul mâinii drepte în ultimele zile, Casa Albă a reiterat joi că acest lucru se datorează numeroaselor strângeri de mână pe care le are, relatează AFP.
12:30
Drumul lui Kyriakos Pierrakakis – de la informatician la președinte al Eurogrupului – reflectă transformarea profundă a Greciei, țara care, cu doar un deceniu în urmă, se afla în pragul ieșirii din zona euro.
12:30
Planeta Marte ar putea influența clima Pământului mult mai puternic decât se credea până acum # Adevarul.ro
Un nou studiu sugerează că masa planetei Marte joacă un rol semnificativ în modelarea ciclurilor climatice ale Pământului, într-o măsură mai mare decât indicau analizele anterioare.
12:30
Premierul Ilie Bolojan, reacție la scandalul din justiție: „Un sistem funcționează doar dacă are reguli bune și oameni care le aplică corect” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut să se facă verificări în sistemul de justiție, după documentarul Recorder și a anunțat formarea unui grup de lucru la Guvern.
Acum 30 minute
12:15
Liderii europeni pregătesc un set dur de măsuri pentru apărare, pe fondul avertismentelor privind atacuri hibride din partea Rusiei # Adevarul.ro
Uniunea Europeană intră în ultima linie dreaptă a anului cu una dintre cele mai tensionate agende de securitate de până acum.
Acum o oră
12:00
Ion Țiriac, în vizorul Parchetului European. Firma auto a magnatului, anchetată într-un dosar de fraudare a fondurilor europene # Adevarul.ro
Țiriac Auto, compania lui Ion Țiriac, se află în atenția Parchetului European, în cadrul unei anchete care vizează posibile nereguli în achiziția de microbuze electrice finanțate din fonduri europene.
12:00
Moscova amenință Marea Britainie cu „anihilare nucleară”. Moartea unui parașutist britanic în Ucraina a devenit instantaneu muniție pentru aparatul propagandistic al Kremlinului # Adevarul.ro
Kremlinul ridică din nou nivelul retoricii belicoase, avertizând că prezența militarilor britanici în Ucraina ar constitui un „casus belli” pentru o lovitură nucleară asupra Marii Britanii.
12:00
Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026 # Adevarul.ro
Beach, Please! ridică din nou standardele și confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum: Future, superstar global, pionier al trap-ului modern și unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimului deceniu.
Acum 2 ore
11:45
Călin Georgescu speculează criza din justiție și se alătură celor care critică sistemul judiciar. El e judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale # Adevarul.ro
Într-un mesaj publicat, vineri, pe Facebook, Călin Georgescu, trimite în judecatǎ pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, speculează situația din justiție. El a făcut din nou trimitere la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
11:45
OpenAI încheie un acord de 1 miliard de dolari cu Disney pentru a integra personaje iconice în ChatGPT și Sora # Adevarul.ro
Disney a convenit să investească 1 miliard de dolari (aprox. 740 milioane de lire sterline) în OpenAI, în cadrul unui parteneriat care va permite utilizatorilor să interacționeze cu numeroase personaje emblematice prin chatbotul ChatGPT și prin instrumentul de generare video Sora.
11:45
Premieră în monarhia britanică. Regele Charles vorbește public despre experiența sa personală privind lupta cu cancerul # Adevarul.ro
Regele Charles rupe tradiția monarhiei britanice și alege să vorbească direct publicului despre diagnosticul său de cancer şi experiența personală, într-un mesaj televizat menit să încurajeze diagnosticarea precoce și să combată stigmatul legat de această boală.
11:45
Pasagerii din avioane sunt expuși la niveluri alarmante de poluare cu particule ultrafine # Adevarul.ro
Cercetători francezi au descoperit că pasagerii respiră concentrații de particule ultrafine de peste două ori mai mari decât pragul considerat ridicat de Organizația Mondială a Sănătății în fazele de îmbarcare și de taxi ale zborurilor.
11:15
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Statele Unite explorează ideea unei „zone economice speciale” în anumite porțiuni din Donețk, ca parte a unui posibil compromis în negocierile de pace, relatează Ukrainska Pravda.
11:15
Energia electrică, mai scumpă în noiembrie cu 62,36% față de anul trecut. Institutul de Statistică prezintă topul scumpirilor # Adevarul.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă.
11:15
CSM sesizează Inspecția Judiciară după documentarul Recorder care acuză tergiversarea marilor dosare de corupție # Adevarul.ro
Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica afirmațiile documentarului Recorder, care acuză tergiversarea deliberată a dosarelor de corupție și implicarea unor judecători de rang înalt, printre care și Lia Savonea.
11:15
Ce ascunde ziua de de astăzi în calendarul Advent de Crăciun de la Krina? Intră pe site și află! # Adevarul.ro
Se apropie Craciunul și ca în fiecare an, casele se umplu de mirosuri calde, de rasetele familiei, de tradițiile care dăinuie din strămoși și de preparatele delicioase pe care mama le face cu sfințenie în de fiecare dată.
11:00
Fotbaliștii de la Sparta Praga și circa 300 de suporteri cehi, blocați pe Aeroportul Craiova. Ceața densă a dus la anularea mai multor zboruri # Adevarul.ro
Ceața densă de vineri dimineață, 12 decembrie, a dus la anularea mai multor zboruri de pe Aeroportul Craiova. Printre cei blocați pe aeroport se numără şi fotbaliștii de la Sparta Praga și suporterii lor veniți pentru meciul cu Universitatea.
11:00
Asaltul forțelor de extremă dreapta. Cât mai rezistă forțele de centru la putere în Europa? # Adevarul.ro
Deși alegerile recente din Țările de Jos, Germania și Marea Britanie au părut să ofere un respiro pentru partidele moderate, influența dreptei radicale continuă să crească în întregul continent.
11:00
Analist de politică externă: „Putin vrea ca NATO să revină la frontiera din 1997”. În cazul unui război, România va fi în prima linie # Adevarul.ro
Foștii consilieri prezidențiali Iulian Fota și Cristian Diaconescu au avertizat că trebuie luat tot mai în serios scenariul în care Rusia nu se va opri doar la teritoriile ucrainene și va testa în viitor solidaritatea NATO.
Acum 4 ore
10:45
Atenționare de călătorie pentru Madeira, în Portugalia. Meteorologii au emis Cod roșu de fenomene severe # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei a emis o avertizare meteorologică de cod roşu pentru fenomene severe.
10:45
SUA promit Ucrainei „o zonă demilitarizată“ cum nu s-a mai văzut de-a lungul frontului estic. Ce spun ucrainenii? # Adevarul.ro
Statele Unite iau în calcul crearea unei „zone demilitarizate de înaltă tehnologie”, fără precedent la nivel global, de-a lungul frontului estic al Ucrainei – cu condiția ca armata ucraineană să se retragă din porțiuni ale regiunii Donețk, relatează Financial Times.
10:30
Ce se întâmplă când principalele puteri ale statului se luptă între ele și ce facem până în 2028?
10:30
Ucrainenii au atacat din nou cu drone Moscova. Aeroportul Șeremetievo și-a suspendat decolările # Adevarul.ro
Ucrainenii au atacat cu drone Moscova, pentru a doua zi consecutiv, iar opt dintre ele au fost doborâte, a anunțat Ministerul rus al Apărării.
10:15
Liam Neeson, acuzat că susține opinii anti-vaccinare după ce a narat un documentar care îl elogiază pe Robert F. Kennedy Jr. # Adevarul.ro
Liam Neeson respinge acuzațiile că ar promova poziții anti-vaccinare, după ce a narat un documentar controversat despre Covid care pune la îndoială siguranța vaccinurilor și îl elogiază pe Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar pentru sănătate din administrația Trump.
10:15
Mihai Stoica, reacție fabuloasă după meciul interzis cardiacilor cu Feyenoord. Mesajul transmis pe Facebook la prima oră a dimineții # Adevarul.ro
FCSB a reușit o revenire spectaculoasă în fața propriilor fani, care au susținut echipa neîntrerupt chiar și în cele mai dificile momente ale meciului.
10:00
Comisia Europeană cere Ungariei să renunţe la măsura plafonării preţurilor la alimente impusă comercianților străini # Adevarul.ro
Comisia Europeană a solicitat joi Ungariei să elimine o limită vizând preţul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari, în caz contrar riscând să fie vizată de acţiuni în justiţie.
09:45
Tânără fotbalistă, decedată la 19 ani, în urma unui trend periculos de pe TikTok. Ipoteza sfâșietoare din spatele tragediei. „Jocul Diavolului” # Adevarul.ro
Moartea neașteptată a tinerei sportive a stârnit numeroase întrebări.
09:45
Generalul Radu Theodoru nu va fi înmormântat cu onoruri militare pentru că „nega Holocaustul”. Familia revoltată amenință cu procese # Adevarul.ro
Familia generalului Radu Theodoru este revoltată după ce Ministerul Apărării a înştiinţat-o că ofiţerul, care „a servit România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, nu are dreptul la înmormântare cu onoruri militare, din cauza convingerilor sale legate de Holocaust.
09:30
Urșii polari își modifică ADN-ul pentru a se adapta la încălzirea globală. Descoperirea făcută în Groenlanda # Adevarul.ro
Oamenii de știință spun că urșii din sudul Groenlandei diferă genetic de cei din nord, ceea ce sugerează că aceștia s-ar putea adapta.
09:30
Ce spune Chișinăul despre mobilizarea forțelor armate din regiunea transnistreană făcută de Kremlin # Adevarul.ro
Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că informațiile potrivit cărora Kremlinul mobilizează forțele armate din regiunea transnistreană sunt exagerate, precizarea fiind făcută după ce presa ucraineană a relatat că acțiunea are loc inclusiv cu scopul destabilizării Chișinăului.
09:15
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, după dezvăluirile Recorder: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacționează după apariția dezvăluirilor Recorder și după scrisoarea deschisă semnată de numeroși magistrați. Oficialul respinge orice posibilă formă de represalii în sistem și solicită verificarea afirmațiilor din documentar.
09:15
Kim Jong Un, atac la oficiali de rang înalt în stat la o reuniune a partidului unic din Coreea de Nord. I-a acuzat de „rele practici” # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a criticat oficiali de rang înalt ai aparatului de stat şi le-a cerut să-şi corecteze "relele practici", în timpul unei reuniuni importante a partidului unic din Coreea de Nord.
09:15
Șpriț de pomină cu Gabi Tamaș. Fostul internaționl și-a lansat propriul vin, iar denumirea brandului i-a făcut pe toți să râdă: „Genial” # Adevarul.ro
Fostul internațional Gabi Tamaș a lansat un vin propriu, surprinzând publicul cu un nume jucăuș și o prezentare pe măsură
09:00
Un cutremur slab, de magnitudine 3,9, s-a produs vineri dimineaţa, la ora 3:54, în judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Acum 6 ore
08:45
Donald Trump îl numește pe președintele Columbiei „următoarea țintă” în operațiunile antidrog. „Ar face bine să-și bage mințile în cap” # Adevarul.ro
Administrația americană condusă de președintele Donald Trump a generat o nouă escaladare diplomatică în relația cu Columbia, după ce liderul de la Casa Albă l-a avertizat public pe președintele Gustavo Petro că ar putea deveni „următorul” pe lista țintelor vizate de operațiunile militare antidrog.
08:30
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România” # Adevarul.ro
Administrația Biden a trimis, la începutul războiului din Ucraina, un batalion din diviziile aeropurtate și în România, explică expertul în securitate Hari Bucur-Marcu. El prezintă câteva posibile scenarii de reacție a României la decizia lui Trump de a retrage o parte din militari.
08:30
Cum schimbă pactul Pakistan–Arabia Saudită dinamica geopolitică a Eurasiei? Implicațiile pentru China (Partea I). China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea unui articol deosebit de relevant despre relațiile geopolitice dintre Orientul Mijlociu și Asia de Sud.
08:15
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov # Adevarul.ro
Simona Halep oferă reduceri de ultim moment pentru camerele neocupate din hotelul său din Poiana Brașov, încercând să atragă turiști pentru sejurul de Revelion.
08:15
Suporterii olandezi au făcut dezastru în București după meciul FCSB-Feyenoord. Au spart sticle și au dat foc unei copertine din Centrul Vechi # Adevarul.ro
Jandarmeria Bucureşti a aplicat două sancțiuni contravenționale, dintre care una de 29.000 de lei, pentru organizatorul partidei de fotbal dintre FCSB şi Feyenoord Rotterdam, iar una de 5.000 de lei societăţii specializate de pază şi protecţie care a asigurat ordinea la meci.
08:15
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Prognoza valabilă până la jumătatea lunii ianuarie arată unde și când ar putea ninge.
07:45
Fostul portar din Liga 1, ținta unui jaf în Marsilia. Atacatorii au coborât de pe motor și au vrut să fure hainele de la club, în amiaza mare. „Să nu ieșiți niciodată singuri” # Adevarul.ro
După retragerea din activitate, fostul portar și-a continuat parcursul în fotbal, activând ca antrenor de portari la mai multe echipe.
07:45
Tânărul acuzat de uciderea activistului Charlie Kirk, la prima apariție în instanță. Dispute privind accesul presei la proces # Adevarul.ro
Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk apare în instanță, în timp ce judecătorul decide asupra accesului media și a gradului de transparență într-un caz intens mediatizat.
07:45
SUA au impus sancțiuni asupra altor șase nave venezuelene, la doar o zi după confiscarea unui petrolier al aceluiași stat # Adevarul.ro
SUA a impus noi sancţiuni împotriva altor şase nave despre care afirmă că transportă petrol din Venezuela, la o zi după ce a confiscat un petrolier, în largul coastei acestei țări.
07:00
Un medicament revoluţionar împotriva obezităţii a înregistrat cele mai mari reduceri de greutate de până acum # Adevarul.ro
Eli Lilly a prezentat rezultate record pentru noul său medicament împotriva obezităţii, cu pierdere în greutate de până la 28,7% în studiul finalizat.
07:00
Premierul Viktor Orban caută o cale de a rămâne la putere în Ungaria, indiferent de rezultatul alegerilor. Care este cel mai plauzibil scenariu # Adevarul.ro
La Budapesta, tot mai mulți oficiali admit, pe șoptite, că Viktor Orban nu intenționează să plece în liniște dacă, pentru prima dată în aproape două decenii, va pierde alegerile din 2026
07:00
Trafic rutier afectat de vizibilitate redusă. Este ceață şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 # Adevarul.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, anunţă Centrul Infotrafic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.