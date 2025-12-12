Peste 500 de magistrați, în solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. Kovesi, în fruntea listei
Newsweek.ro, 12 decembrie 2025 14:20
Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documen...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
14:50
A fost confirmat al doilea caz de lepră. Alte două cazuri sunt în curs de evaluare. Măsurile luate # Newsweek.ro
Direcţia de Sănătate Publică Cluj anunţă vineri că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte...
Acum 15 minute
14:40
Măsură „extremă”, pentru încurajarea natalității. China introduce TVA la prezervative și anticoncepționale # Newsweek.ro
China ia o măsură „extremă”, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, pentru încurajarea natalității....
Acum o oră
14:20
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie? # Newsweek.ro
Un pensionar a avut parte de o surpriză neplăcută după aplicarea Legii 360/2023 privind recalcularea...
14:20
În momentul în care alegi să joci la pariuri sportive, este indicat să o faci într-un mod inteligent...
14:20
Peste 500 de magistrați, în solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. Kovesi, în fruntea listei # Newsweek.ro
Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documen...
Acum 2 ore
13:50
Pe ciotul de 26 km al Autostrăzii Transilvania început de Bechtel în 2004 lucrările au depășit 60% # Newsweek.ro
La peste 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu e gata. Se circulă doar pe...
13:50
Ucraina vrea să suprime sistemul energetic al Rusiei. Alimentează mașina de război a lui Putin # Newsweek.ro
Ucraina a declarat joi că dronele sale cu rază lungă de acțiune au lovit o platformă petrolieră offs...
13:40
Bolojan anunță schimbări după dezvăluirile din Justiție: „Durata proceselor trebuie scurtată” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că sunt două zone care țin de statul român și care, în acești ani, și-...
13:20
Atenție, șoferi! Ce nu trebuie să cărați în portbagaj dacă aveți mașină electrică sau hybrid? Dauna, „fatală” # Newsweek.ro
Mașinile electrice și hybrid au montate sub podeaua portbagajului o parte importantă a sistemului el...
13:10
Mii de lei în plus pentru firmele care angajează tineri. În ce oraș din România se aplică? # Newsweek.ro
ANOFM București a anunțat, vineri, o nouă sesiune de înscrieri în programul „Formactiv”, dedicat uce...
Acum 4 ore
12:50
Judecătoarea Rizescu (Curtea de Apel): 10 case, 4.000€ salariu. A ridicat sechestru de 90.000.000€ la Nordis # Newsweek.ro
Judecătorii Curtea de Apel au organizat, ieri, o conferință de presă în care au încercat să explice ...
12:40
Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe în Bulgaria; românii reprezintă 30-40% dintre turişti # Newsweek.ro
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul...
12:20
Kosovo a început să primească cetăţeni din ţări terţe expulzaţi din Statele Unite, a anunţat joi pre...
12:10
PSD începe consultări în partid pentru ieșirea de la guvernare. Ce scrisoare au primit cei din teritoriu? # Newsweek.ro
PSD a început o amplă consultare în teritoriu pentru a vedea dacă partidul vrea să mai fie la guvern...
12:00
Are voie administratorul să afișeze „lista rușinii” cu rău platnicii la avizierul blocului? Instanța a decis # Newsweek.ro
Nu de puține ori administratorii blocului decid să afișeze „lista rușinii” cu persoanele care nu și-...
11:40
SUA vrea să confiște mai multe petroliere în largul coastei Venezuelei după ce prima navă a fost capturată # Newsweek.ro
SUA se pregătesc să intercepteze mai multe nave care transportă petrol venezuelean în urma confiscăr...
11:20
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu? # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a vorbit despre posibilele creșteri de pensii în anul care urmează. El s-a referit...
11:10
Datele INS arată că investiţiile nete în economia românească au crescut cu peste 1.000.000.000 € în ...
11:00
Impozitul pe clădiri crește cu 167%, un record Cum calculezi impozitul pentru casă și terenuri? # Newsweek.ro
CCR a decis că este constituțională creșterea taxelor și a impozitelor. Oficialii susțineau că impoz...
Acum 6 ore
10:50
METEO Cum va fi vremea în România până la sfârșitul lui decembrie? Vom avea zăpadă de Crăciun și Revelion? # Newsweek.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo până la sfârșitul lunii decembrie și începutul lui ianuari...
10:40
Salariul mediu net a ajuns la 5.492 lei în România. În ce domenii se câștigă cel mai bine și cel mai prost? # Newsweek.ro
În octombrie 2025, salariul mediu net a ajuns la 5.492 lei în România, câștigul mediu brut fiind de ...
10:20
UE amână „moartea” mașinilor pe benzină și motorină setată în 2035, la presiunea pieței și a industriei # Newsweek.ro
Pe fondul crizei profunde a industriei auto europene, generată de în principal de costurile electrif...
10:10
Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și artificii la un bărbat din Dâmbovița. Marfa, confiscată # Newsweek.ro
Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii ...
09:50
Ministrul Justiției intervine: „Susţin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentar” # Newsweek.ro
Ministrul Justiției spune că este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ...
09:40
Un seism de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de joi spre vineri în România. Cutremur...
09:20
Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei # Newsweek.ro
Bărbatul acuzat că l-a ucis, în septembrie, pe activistul conservator Charlie Kirk, într-un campus d...
09:10
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pensia minimă # Newsweek.ro
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pen...
Acum 8 ore
08:50
SUA oferă o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă va ceda Donbasul. Ce spune Zelenski # Newsweek.ro
Volodimir Zelenski afirmă că planul SUA de a oferi o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă ...
08:40
Un regizor are un ceas de lux plătit din banii contribuabililor. A primit 6000 euro din fonduri publice # Newsweek.ro
Unei funcționare a unei organizații de asistență socială i s-a furat ceasul Breitling. Întrucât asig...
08:30
Cum să-ți usuci rufele rapid pe balcon în luna decembrie. Trebuie rulate într-un prosop înainte de uscare # Newsweek.ro
Uscarea rufelor pe balcon în luna decembrie poate deveni o adevărată provocare, mai ales când temper...
08:20
Ceață puternică reduce vizibilitatea pe drumuri și autostrăzi la sub 100 de metri. În ce județe? # Newsweek.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilit...
08:10
Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului...
07:50
VIDEO Peste 50 de ofițeri păzesc valiza nucleară a lui Putin. Cu cât sunt plătiți cei mai secreți militari # Newsweek.ro
Jurnaliștii de la Dossier au identificat angajați ai Serviciului K, militarii care păzesc servieta s...
07:50
Ministrul Energiei Bogdan Ivan prezintă la Rebuilding Ukraine planurile pentru accelerarea proiectelor # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, u...
07:40
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide traficului pe 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate pe 8 ianuarie # Newsweek.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-...
07:30
Câte dispozitive pot fi conectate la o singură priză și un prelungitor. Trebuie folosite cu atenție # Newsweek.ro
Conectarea mai multor dispozitive la o singură priză sau la un prelungitor poate părea convenabilă, ...
07:20
Cărăușul de bani al lui George Simion, angajat 16 ore pe zi în cabinete parlamentare din Craiova și Suceava # Newsweek.ro
Jereb Mihai Florin, alias Make, mâna dreaptă a liderului partidului extremist AUR, George Simion, es...
07:10
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii, discuții optimiste # Newsweek.ro
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii au discuții optimist...
Acum 12 ore
06:40
În ce ordine bagă băncile pensiile și bonusul de 400 de lei pe card? Care pensionari nu iau azi banii? # Newsweek.ro
Un număr de 2.3000.000 de pensionari iau azi pensia pe card. Unii dintre ei primesc și bonusul de 40...
06:30
Sărbătoare 13 decembrie, cruce neagră. Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română în ziua...
Acum 24 ore
21:50
După ani de încercări eșuate, statul român a ajuns la un acord cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40%...
21:30
Ministerul Sănătății confirmă un caz de lepră în România și analizează alte trei posibile cazuri # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte ...
21:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi „testarea” lui Vladimir Putin pentru a determin...
21:10
Nicuşor Dan: Problema integrităţii în justiţie este serioasă. Magistraţii sunt invitaţi la discuţii # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de in...
20:50
Guvernul impune firmelor să prevină și să raporteze hărțuirea la locul de muncă, inclusiv online # Newsweek.ro
Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi, pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de mu...
20:40
Horoscop 2026. Acestea sunt cele 4 zodii care vor primi recompense uriașe în 2026. Binecuvântate de destin # Newsweek.ro
Anul 2026 se preconizează că va aduce energie nouă și schimbări majore pentru unele zodii. Horoscop ...
20:20
Partidul Oamenilor Tineri se dizolvă ca grup parlamentar după scandalul intern de amploare # Newsweek.ro
Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scand...
20:10
VIDEO Germania a găsit o modalitate de a da Ucrainei racheta Taurus fără să fie nevoie de aprobarea SUA # Newsweek.ro
Cea mai recentă rachetă de croazieră Taurus Neo a Germaniei, care va înlocui modelul obișnuit Taurus...
19:30
Cum să-ți dai seama dacă peștele pe care îl pui pe masa de sărbători este proaspăt. Experții te avertizează # Newsweek.ro
În goana pregătirilor pentru masa de sărbători, mulți români aleg peștele ca element central al meni...
19:30
Virozele în creștere rapidă, cazurile urcând cu 28% în doar o săptămână. Ce recomandă medicii # Newsweek.ro
Suntem în plin sezon al virozelor și gripelor, iar numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.