Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru preşedinţia cipriotă a CE

Newsweek.ro, 12 decembrie 2025 15:20

Obiectivul Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru după c...

Acum 10 minute
15:40
Una din cele mai mari companii din România care exporta în vest, în faliment Newsweek.ro
Firma Te‑Rox Prod din Pașcani, care ajunsese unul dintre cei mai mari producători europeni de huse ș...
Acum 30 minute
15:30
Cum poți să faci economii de sute de euro dacă folosești un card de credit pentru cadourile de Crăciun? Newsweek.ro
Oricine cumpără lucruri pe credit Crăciunul acesta ar trebui să analizeze cu atenție. Pentru că: Un ...
15:20
Centurile ocolitoare de la Uricani-Cicoarei și Podu Iloaiei sunt în aer. Newsweek.ro
Pe măsură ce se îndesesc interpelările parlamentarilor ieșeni pe subiectul celor două variante ocoli...
15:20
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru preşedinţia cipriotă a CE Newsweek.ro
Obiectivul Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru după c...
Acum o oră
15:10
Versurile cântecelor devin din ce în ce mai simple și negative. De ce artiștii recurg doar la astfel de mesaje Newsweek.ro
„Dragostea este jenantă” în loc de „Vreau să știu numele tău”. Conform unui studiu, versurile cântec...
14:50
A fost confirmat al doilea caz de lepră. Alte două cazuri sunt în curs de evaluare. Măsurile luate Newsweek.ro
Direcţia de Sănătate Publică Cluj anunţă vineri că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte...
Acum 2 ore
14:40
Măsură „extremă”, pentru încurajarea natalității. China introduce TVA la prezervative și anticoncepționale Newsweek.ro
China ia o măsură „extremă”, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, pentru încurajarea natalității....
14:20
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie? Newsweek.ro
Un pensionar a avut parte de o surpriză neplăcută după aplicarea Legii 360/2023 privind recalcularea...
14:20
Ghid pariuri sportive: Cum să îți gestionezi inteligent bugetul și deciziile (P) Newsweek.ro
În momentul în care alegi să joci la pariuri sportive, este indicat să o faci într-un mod inteligent...
14:20
Peste 500 de magistrați, în solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. Kovesi, în fruntea listei Newsweek.ro
Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documen...
13:50
Pe ciotul de 26 km al Autostrăzii Transilvania început de Bechtel în 2004 lucrările au depășit 60% Newsweek.ro
La peste 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu e gata. Se circulă doar pe...
13:50
Ucraina vrea să suprime sistemul energetic al Rusiei. Alimentează mașina de război a lui Putin Newsweek.ro
Ucraina a declarat joi că dronele sale cu rază lungă de acțiune au lovit o platformă petrolieră offs...
Acum 4 ore
13:40
Bolojan anunță schimbări după dezvăluirile din Justiție: „Durata proceselor trebuie scurtată” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că sunt două zone care țin de statul român și care, în acești ani, și-...
13:20
Atenție, șoferi! Ce nu trebuie să cărați în portbagaj dacă aveți mașină electrică sau hybrid? Dauna, „fatală” Newsweek.ro
Mașinile electrice și hybrid au montate sub podeaua portbagajului o parte importantă a sistemului el...
13:10
Mii de lei în plus pentru firmele care angajează tineri. În ce oraș din România se aplică? Newsweek.ro
ANOFM București a anunțat, vineri, o nouă sesiune de înscrieri în programul „Formactiv”, dedicat uce...
12:50
Judecătoarea Rizescu (Curtea de Apel): 10 case, 4.000€ salariu. A ridicat sechestru de 90.000.000€ la Nordis Newsweek.ro
Judecătorii Curtea de Apel au organizat, ieri, o conferință de presă în care au încercat să explice ...
12:40
Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe în Bulgaria; românii reprezintă 30-40% dintre turişti Newsweek.ro
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul...
12:20
Kosovo a început să primească migranţi expulzaţi din SUA Newsweek.ro
Kosovo a început să primească cetăţeni din ţări terţe expulzaţi din Statele Unite, a anunţat joi pre...
12:10
PSD începe consultări în partid pentru ieșirea de la guvernare. Ce scrisoare au primit cei din teritoriu? Newsweek.ro
PSD a început o amplă consultare în teritoriu pentru a vedea dacă partidul vrea să mai fie la guvern...
12:00
Are voie administratorul să afișeze „lista rușinii” cu rău platnicii la avizierul blocului? Instanța a decis Newsweek.ro
Nu de puține ori administratorii blocului decid să afișeze „lista rușinii” cu persoanele care nu și-...
Acum 6 ore
11:40
SUA vrea să confiște mai multe petroliere în largul coastei Venezuelei după ce prima navă a fost capturată Newsweek.ro
SUA se pregătesc să intercepteze mai multe nave care transportă petrol venezuelean în urma confiscăr...
11:20
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a vorbit despre posibilele creșteri de pensii în anul care urmează. El s-a referit...
11:10
Investiţiile nete în economia românească au crescut cu peste 1.000.000.000 € în 2025 Newsweek.ro
Datele INS arată că investiţiile nete în economia românească au crescut cu peste 1.000.000.000 € în ...
11:00
Impozitul pe clădiri crește cu 167%, un record Cum calculezi impozitul pentru casă și terenuri? Newsweek.ro
CCR a decis că este constituțională creșterea taxelor și a impozitelor. Oficialii susțineau că impoz...
10:50
METEO Cum va fi vremea în România până la sfârșitul lui decembrie? Vom avea zăpadă de Crăciun și Revelion? Newsweek.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo până la sfârșitul lunii decembrie și începutul lui ianuari...
10:40
Salariul mediu net a ajuns la 5.492 lei în România. În ce domenii se câștigă cel mai bine și cel mai prost? Newsweek.ro
În octombrie 2025, salariul mediu net a ajuns la 5.492 lei în România, câștigul mediu brut fiind de ...
10:20
UE amână „moartea” mașinilor pe benzină și motorină setată în 2035, la presiunea pieței și a industriei Newsweek.ro
Pe fondul crizei profunde a industriei auto europene, generată de în principal de costurile electrif...
10:10
Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și artificii la un bărbat din Dâmbovița. Marfa, confiscată Newsweek.ro
Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii ...
09:50
Ministrul Justiției intervine: „Susţin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentar” Newsweek.ro
Ministrul Justiției spune că este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ...
Acum 8 ore
09:40
Cutremur în România în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut seismul? Newsweek.ro
Un seism de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de joi spre vineri în România. Cutremur...
09:20
Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei Newsweek.ro
Bărbatul acuzat că l-a ucis, în septembrie, pe activistul conservator Charlie Kirk, într-un campus d...
09:10
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pensia minimă Newsweek.ro
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pen...
08:50
SUA oferă o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă va ceda Donbasul. Ce spune Zelenski Newsweek.ro
Volodimir Zelenski afirmă că planul SUA de a oferi o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă ...
08:40
Un regizor are un ceas de lux plătit din banii contribuabililor. A primit 6000 euro din fonduri publice Newsweek.ro
Unei funcționare a unei organizații de asistență socială i s-a furat ceasul Breitling. Întrucât asig...
08:30
Cum să-ți usuci rufele rapid pe balcon în luna decembrie. Trebuie rulate într-un prosop înainte de uscare Newsweek.ro
Uscarea rufelor pe balcon în luna decembrie poate deveni o adevărată provocare, mai ales când temper...
08:20
Ceață puternică reduce vizibilitatea pe drumuri și autostrăzi la sub 100 de metri. În ce județe? Newsweek.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilit...
08:10
Nemo, câștigătorul Eurovision 2024, își returnează trofeul în semn de protest Newsweek.ro
Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului...
07:50
VIDEO Peste 50 de ofițeri păzesc valiza nucleară a lui Putin. Cu cât sunt plătiți cei mai secreți militari Newsweek.ro
Jurnaliștii de la Dossier au identificat angajați ai Serviciului K, militarii care păzesc servieta s...
07:50
Ministrul Energiei Bogdan Ivan prezintă la Rebuilding Ukraine planurile pentru accelerarea proiectelor Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, u...
Acum 12 ore
07:40
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide traficului pe 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate pe 8 ianuarie Newsweek.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-...
07:30
Câte dispozitive pot fi conectate la o singură priză și un prelungitor. Trebuie folosite cu atenție Newsweek.ro
Conectarea mai multor dispozitive la o singură priză sau la un prelungitor poate părea convenabilă, ...
07:20
Cărăușul de bani al lui George Simion, angajat 16 ore pe zi în cabinete parlamentare din Craiova și Suceava Newsweek.ro
Jereb Mihai Florin, alias Make, mâna dreaptă a liderului partidului extremist AUR, George Simion, es...
07:10
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii, discuții optimiste Newsweek.ro
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii au discuții optimist...
06:40
În ce ordine bagă băncile pensiile și bonusul de 400 de lei pe card? Care pensionari nu iau azi banii? Newsweek.ro
Un număr de 2.3000.000 de pensionari iau azi pensia pe card. Unii dintre ei primesc și bonusul de 40...
06:30
Sărbătoare 13 decembrie, cruce neagră. Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română în ziua...
Acum 24 ore
21:50
Statul român și OMV Petrom au ajuns la un acord: redevențe majorate cu 40% Newsweek.ro
După ani de încercări eșuate, statul român a ajuns la un acord cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40%...
21:30
Ministerul Sănătății confirmă un caz de lepră în România și analizează alte trei posibile cazuri Newsweek.ro
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte ...
21:20
Mark Rutte propune testarea lui Putin pentru a verifica dorinţa de pace în Ucraina Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi „testarea” lui Vladimir Putin pentru a determin...
21:10
Nicuşor Dan: Problema integrităţii în justiţie este serioasă. Magistraţii sunt invitaţi la discuţii Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de in...
20:50
Guvernul impune firmelor să prevină și să raporteze hărțuirea la locul de muncă, inclusiv online Newsweek.ro
Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi, pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de mu...
