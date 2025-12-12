Andrei Diaconu, despre alinierea liniilor de destin din anul 2026, sâmbătă, la „Lumea nevăzută”
SpyNews, 12 decembrie 2025 15:20
Sâmbătă, de la ora 14:00, în emisiunea „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, pătrundem într-un subiect cu totul special: rara aliniere a liniilor de destin din anul 2026, un moment energetic unic, despre care terapeutul Andrei Diaconu spune că accelerează puternic ritmul evenimentelor și schimbă vibrația întregului an.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
15:20
Andrei Diaconu, despre alinierea liniilor de destin din anul 2026, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 14:00, în emisiunea „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, pătrundem într-un subiect cu totul special: rara aliniere a liniilor de destin din anul 2026, un moment energetic unic, despre care terapeutul Andrei Diaconu spune că accelerează puternic ritmul evenimentelor și schimbă vibrația întregului an.
Acum o oră
14:50
O tânără sportivă în vârstă de 19 ani a murit la scurt timp după ce a participat la un trend viral pe TikTok. Provocarea, care a devenit populară pe platforma de socializare, s-a dovedit a fi fatală pentru adolescentă.
14:50
Cine este tânărul viral pe TikTok care și-a propus să o cucerească pe Ramona Olaru. Cum a reacționat când a văzut postările lui # SpyNews
Un tânăr a început să facă videoclipuri în care spune numele Ramonei Olaru. Bărbatul a dat de înțeles că ar vrea să o cucerească. Nu doar urmăritorii lui au văzut videoclipurile respective, ci și asistenta TV, care a și reacționat.
14:50
Ce l-a făcut pe Keo să rămână definitiv în țara natală: „Nu mi propusesem să revin în România” # SpyNews
Keo a vorbit recent, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă”, despre legătura profundă pe care o are cu Elveția, țara în care a trăit mulți ani și pe care o consideră în continuare una dintre cele mai spectaculoase din lume.
Acum 2 ore
14:40
Aur absolut la matematică pentru România: elevul Andrei Nemțișor din Iași intră în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Un elev de 15 ani din Iași a obținut medalia de aur absolut la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, desfășurată în Macedonia de Nord. Distincția, una dintre cele mai importante din competițiile dedicate elevilor pasionați de științele exacte, a fost acordată lui Andrei Nemțișor, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi”.
14:40
Cum să faci curățenia de Crăciun mai ușoară. Trucul pe care fiecare gospodină trebuie să îl știe # SpyNews
Perioada sărbătorilor poate transforma chiar și cea mai ordonată casă într-un adevărat haos. Cele mai multe dintre gospodine muncesc extrem de mult în perioada de dinaintea sărbătorilor, iar zilele Crăciunului le petrec, practic, odihnindu-se. Există totuși un mic truc la care ar putea apela pentru a-și face viața mai ușoară. Iată despre ce este vorba!
14:40
De la joburi modeste la un imperiu imobiliar de milioane: povestea incredibilă a familiei Ciolacu în America: „Au fost începuturi grele” # SpyNews
Gerald Ciolacu, fost sportiv de performanță, şi soţia sa, Oana, au plecat de 30 de ani din România. Ei sunt astăzi cunoscuți în comunitatea românească din Statele Unite drept unul dintre cele mai de succes cupluri în domeniul imobiliarelor high-end din America. Puțini însă cunosc adevărata lor poveste, una plină de sacrificii, muncă și credință.
14:10
2026, anul reconstrucției interioare și al marilor reașezări energetice. Valeriu Pănoiu, „De această dată, planurile nu vor fi degeaba” # SpyNews
Anul 2026 se conturează ca o veritabilă scenă a transformărilor profunde, un an în care astrologia, numerologia și dinamica nevăzută a energiilor se întâlnesc pentru a crea un cadru unic de evoluție personală și colectivă.
14:00
Incident șocant într-un avion! Un tânăr de 20 de ani a încercat să deschidă ușa în timpul zborului # SpyNews
Un incident a avut loc recent, într-un avion, când un tânăr în vârstă de 20 de ani a încercat să deschidă ușa în timpul zborului. Pasagerii și echipajul au intrat rapid în alertă, iar autoritățile au intervenit pentru a controla situația. Evenimentul a stârnit panică la bord.
Acum 4 ore
13:40
Un nou caz de lepră a fost confirmat în România. Este vorba despre sora femeii despre al cărei caz s-a aflat ieri. În acest moment, alte două persoane sunt suspecte. Cazurile înregistrate sunt în Cluj-Napoca, iar acest lucru se întâmplă după 40 de ani în care boala nu a ajuns la niciun cetățean român.
13:20
Un adolescent în vârstă de 15 ani a ucis-o pe mama fostei sale iubite. Ce pedeapsă riscă acum # SpyNews
O nouă crimă șocantă! Un adolescent în vârstă de 15 ani e bănuit că a făcut o faptă îngrozitoare, . Ar fi ucis-o cu sânge rece pe mama fostei sale iubite, dar și pe frații acesteia.
13:20
Există câteva superstiții pe care oamenii le respectă în noaptea de Revelion. Se spune că este bine să se mănânce pește, căci așa atragi norocul. Superstiția este veche și este respectată și de alte popoare.
13:10
Un accident grav a avut loc, astăzi, în București, pe Bulevardul Aviatorilor. Potrivit informațiilor, a fost înregistrată o victimă, iar traficul este paralizat, la această oră. Din primele date, oamenii legii cercetează cum s-a produs incidentul
13:00
Bogdan de la Ploiești nu o poate da uitării pe Cristina Pucean! Dovada că dansatoarea nu poate fi înlocuită # SpyNews
Bogdan de la Ploiești încearcă, dar nu reușește! Cristina Pucean i-a acaparat inima și nu îi e deloc ușor să o uite. Avem dovada clară că orice ar face, Cristina Pucean rămâne șefa. Iată ce l-a dat de gol pe cântăreț!
12:50
Simona Gherghe și familia ei s-au pregătit pentru sărbători. Cum arată bradul lor de Crăciun # SpyNews
Simona Gherghe și familia ei s-au pregătit pentru Crăciun, așa că au împodobit bradul zilele trecute. Prezentatoarea TV este încântată de cum arată pomul în acest an. La fel de mult s-au bucurat și copiii în ziua în care l-au împodobit.
12:40
Un caz teribil a zguduit Elveția, după ce soțul unei foste finaliste la Miss a fost acuzat de uciderea acesteia. Crima macabră, care a avut loc într-o localitate liniștită, a șocat întreaga națiune și a lăsat întreaga comunitate în stare de șoc.
12:30
Detalii cutremurătoare în cazul morții fostului ministru al Justiției. Rodica Stănoiu ar fi fost înmormântată fără să i se facă autopsie # SpyNews
Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul morții Rodicăi Stănoiu, fostul ministrul al Justiției. La câteva zile bune de la moartea sa, informații impactante își fac apariția în media din România. Conform celor mai recente date, aceasta ar fi fost înmormântată fără ca măcar să i se facă o autopsie înainte, deși prezenta semne clare de îngrijorare.
12:20
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență # SpyNews
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate. Cele mai noi episoade ale producției semnate Ruxandra Ion şi produse de Dream Film Production i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider absolut de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1. Doar două difuzări îi mai despart pe telespectatori de marele deznodământ al sezonului doi, difuzat chiar în seara de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 20.30, la Antena 1.
12:00
Sore a intrat în cabinetul medicului estetician. Cântăreața a recunoscut că ultimele luni au fost mai aglomerate decât de obicei, așa că și-a dedicat o zi în care s-a răsfățat.
11:50
Sărbătoare mare în familia Ozanei Barabancea! Fiul acesteia, Andrew, împlinește astăzi 25 de ani. Artista mai are o fiică, mai mică cu trei ani decât fratele său. Andrew Barabancea a fost sărbătorit în avans de prietenii săi, iar urările au curs șiroaie pe rețelele de socializare.
Acum 6 ore
11:30
O tânără din Timiș trăiește în teroare: "Dacă sun la poliţie mă omoară". Femeia e amenințată de fostul iubit # SpyNews
O tânără din Timișoara a fost bătută de fostul iubit pentru că a vrut să se despartă de el. Deși a depus plângere și a obținut un ordin de protecție, femeia continuă să trăiască cu teama că agresorul va reveni și o va agresa din nou.
11:20
Alina Pușcaș a răbufnit. Comentariul negativ care a enervat-o la culme pe prezentatoarea TV: „Hal de femeie” # SpyNews
Alina Pușcaș a răbufnit, după un comentariu negativ. Prezentatoarea TV s-a arătat deranjată după ce cineva a dat de înțeles că se bucură pentru că pisica familiei a dispărut. Copiii vedetei plâng după animalul de companie, care este de negăsit de câteva zile.
11:20
Tatăl celebrei Miley Cyrus, în centrul unui scandal monstruos. Fosta soție îl acuză de abuz # SpyNews
Billy Ray Cyrus, tatăl celebrei cântărețe Miley Cyrus, se află în mijlocul unui scandal de proporții. Acesta este acuzat de fosta sa soție, mai tânără cu 29 de ani decât el, de abuz. Blondina a publicat un clip video, în descrierea căruia a scris lucruri halucinante. Iată despre ce este vorba!
10:40
Tzancă Uraganu, ironizat de propriul frate. Ce a avut de spus Miraj Tzunami la adresa lui: „Lui i-a fost rușine” # SpyNews
Tzancă Uraganu a fost ironizat de propriul frate. Deși pare un subiect aparent banal, Miraj Tzunami a reușit să își amuze urmăritorii. Totul a pornit de la faptul că Tzancă Uraganu a spus că nu vrea colindători în acest an.
10:40
O explozie devastatoare a avut loc ieri, 11 decembrie, la o casă din San Francisco. Aceasta a fost urmată de un incendiu de amploare, iar din primele verificări se pare că ar fi vorba de o scurgere de gaze. Întreg momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere.
10:20
Anul 2026 se anunță a fi unul cu adevărat remarcabil pentru câteva semne zodiacale. În timp ce fiecare an aduce noi oportunități și provocări, în 2026, anumite zodii vor fi în centrul atenției și vor atrage toate privirile. Fie că este vorba de succes profesional, realizări personale sau transformări majore, nativii acestor semne vor lăsa o amprentă puternică.
09:50
Radu Țibulcă a făcut dezvăluiri incredibile! Actorul a povestit, recent, cu ce dependență se confruntă de 17 ani. Nu mulți au știut acest lucru, însă Radu Țibulcă și-a găsit curajul de a vorbi despre acest lucru. Iată despre ce este vorba!
09:50
Sorin Copilul de Aur, nevoit să ia o pauză mai lungă. De ce nu va mai onora evenimente până în primăvara anului viitor # SpyNews
Sorin Copilul de Aur a anunțat că este nevoit să ia o pauză. Manelistul spune că nu va cânta de la finalul acestui an până în luna martie. Deși avea programate evenimente în această perioadă, cântărețul a anunțat că nu le poate onora nici pe acelea.
Acum 8 ore
09:40
Hollywood-ul, cunoscut, iubit și admirat pentru viața sa strălucitoare și plină de glam, pare că ascunde din ce în ce mai multe povești de viață tulburătoare. Recent, un trend periculos a început să ia amploare printre vedetele de la Hollywood, iar consecințele sunt deja vizibile. Mai multe staruri par să fi pierdut controlul.
09:30
Doi părinți sunt acuzați de crimă după ce fetița lor de doi ani a murit. Copila a fost atacată de câinele familiei # SpyNews
Caz șocant, în Oklahoma! O fetiță de doar doi ani a sfârșit sfâșiată de unul dintre câinii familiei, iar acum părinții sunt acuzați de crimă. Motivul?! Câinele ar fi fost malnutrit, iar părinții ar fi fost conștienți de agresivitatea acestuia, însă, chiar și așa, și-au lăsat fiica în preajma animalului.
09:20
Chef Ștefan Popescu, soția și copiii, portret de familie, în ziua în care au împodobit bradul. Cum arată pomul de Crăciun # SpyNews
Chef Ștefan Popescu împodobește bradul în fiecare an alături de familie. Juratul de la Chefi la cuțite, soția și copiii lor au intrat în spiritul sărbătorilor, așa că au decorat pomul de Crăciun.
08:50
Panică în Japonia! La câteva zile de la marele cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, un nou seism puternic a lovit regiunea. Incidentul a avut loc vineri, iar autoritățile au emis, inițial, inclusiv o alertă de tsunami.
08:50
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, nu a rămas indiferentă. Gestul pe care ea l-a făcut, după ce Alina Marymar a jignit-o # SpyNews
Alina Marymar a aruncat săgeți către Lambada, după ce ea a dat de înțeles că ar fi însărcinată pentru a patra oară. Prima iubire a lui Tzancă Uraganu nu pare că a rămas indiferentă, din contră, a făcut un gest prin care a dat de înțeles că ea și manelistul sunt o familie, deși are o relație cu bruneta de mult timp.
Acum 24 ore
00:40
Relația Danei Roba cu iubitul ei devine din ce în ce mai serioasă! Make-up artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat care îndeplinește toate cerințele! Iată ce relație are acesta cu fetițele vedetei!
11 decembrie 2025
23:50
Mădălina Ghenea a dezvăluit identitatea unui bărbat pe care l-a apreciat profund! Vedeta, declarații emoționante # SpyNews
Mădălina Ghenea a făcut declarații rare la Un Show Păcătos! Vedeta a dezvăluit cine este bărbatul care l-a apreciat și singurul după care a ”alergat” vreodată! Puțini s-ar fi așteptat la acest nume.
23:40
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a "tunat" la cererea iubitului! Domnul Marian își dorește partenera cu forme # SpyNews
Bianca Dan de la Insula Iubirii a ajuns direct pe mâna chirurgului, după ce Domnul Marian și-a exprimat dorința de a avea o iubită cu forme voluptoase! Bruneta și-a expus noua siluetă, iar Marian Grozavu pare tare încântat!
23:10
Este alertă medicală în România, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat primul caz de lepră în țara noastră. Deși se transmite destul de greu, boala este extrem de gravă, mai ales dacă nu este tratată la timp. Iată ce simptome are!
22:30
Ucrainean, găsit mort într-un hotel din București! Răspunsul morții sale s-ar putea afla chiar în haina lui # SpyNews
Un cetățean din Ucraina a fost găsit mort în camera unui hotel din Capitală. Descoperirea macabră a fost făcută de angajați, care au alertat și autoritățile. Bărbatul în cauză nu a mai răspuns la ușă ore în șir.
22:20
Loredana Chivu și-a făcut două intervenții în zona feței! Primele imagini cu vedeta după transformare # SpyNews
Loredana Chivu a ajuns din nou pe mâinile medicului estetician! Vedeta a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală și printr-o procedură la care foarte multe femei apelează! Iată cum arată după transformare.
22:20
Ucrainean, găsit mort într-un hotel din București! Răspunsul morții sale s-ar putea afla chiar în haina lu # SpyNews
Un cetățean din Ucraina a fost găsit mort în camera unui hotel din Capitală. Descoperirea macabră a fost făcută de angajați, care au alertat și autoritățile. Bărbatul în cauză nu a mai răspuns la ușă ore în șir.
22:10
Mădălina Ghenea vorbește în exclusivitate despre fiica sa: actrița este mândră atât de ea, cât și de alegerile pe care le face micuța, evidențiind valorile și trăsăturile pe care aceasta le-a moștenit de la mama sa.
22:10
Probleme cu banii pentru Andreea Tonciu! Bruneta recunoaște că s-a confruntat cu o situație delicată în acest an # SpyNews
Andreea Tonciu recunoaște, în exclusivitate pentru Spynews.ro, că anul 2025 nu a fost cel mai bun din punct de vedere financiar. Bruneta mărturisește că nu a câștigat atât cât și-ar fi dorit, iar, deși spune că are „magnet” la bani, de data aceasta norocul a întârziat să apară.
22:10
Ce se întâmplă cu Marcel de la Insula Iubirii? Fosta ispită a dispărut din lumina reflectoarelor și se pregătește să devină tată! Declarații exclusive # SpyNews
Marcel de la Insula Iubirii a făcut furori în 2024, atunci când a venit ca ispită în show-ul de la Antena 1. După ce s-a bucurat de celebritate, tânărul s-a retras din lumina reflectoarelor, iar noi aflat care este viața lui după ce a decis să stea departe de camerele de filmat și să se mute din România. Marcel și Armina, soția lui, au planuri mari și se gândesc să-și mărească familia.
22:00
Șirul tachinărilor dintre Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești continuă! Dansatoarea aruncă cu săgeți spre cântăreț, deși au fost văzuți împreună de două ori! Iată ce mesaj i-a transmis!
22:00
Marian Vanghelie primește lovitură după lovitură: acuzat de violență domestică, de agresarea unei șoferițe și executat silit de ANAF de aproape trei milioane de euro, fostul edil s-a trezit cu un nou proces, din cauza unor facturi neachitate.
22:00
Xonia vorbește despre lupta cu boala cronică de care suferă. Artista povestește cum funcționează tratamentul său și cum i-a schimbat acesta viața în ultima perioadă, oferind detalii sincere despre experiența sa.
21:20
Costel Biju, în mijlocul unui scandal de proporții! Femeia cu care cântărețul are o fiică i-a adus acuzații grave # SpyNews
Costel Biju continuă să fie pus la zid de fosta parteneră, alături de care are o fetiță. Florentina Ioniță i-a adus cântărețului acuzații grave! Susține că a fost dată afară din casă!
21:20
Ministrul Sănătății a confirmat, joi seară, primul caz de lepră din România. O femeie din Cluj-Napoca a fost diagnosticată cu această boală. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică microbiologică.
21:00
Un incendiu devastator a izbucnit la un stadion cunoscut! Dezastrul ar fi fost produs de trei tineri, care ar fi vrut să se răzbune pe echipa de fotbal după ce aceasta a retrogradat. Polițiștii au luat măsuri. Pagubele evaluate sunt foarte mari.
20:30
Noi tensiuni în casa Mireasa! Bunica Virginia, deranjată de comportamentul Florinei, cea care i-a furat inima nepotului său, Alex. Femeia a fost deranjată de comportamentul Florinei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.