Turist rus beat, bătut de britanici în Phuket pentru instigare la violență
MainNews.ro, 12 decembrie 2025 15:20
Un turist rus extrem de beat a provocat un conflict cu doi britanici în Phuket, Thailanda. După ce a încercat să-i instige la violență, a fost rapid lovit și pus la pământ. Incidentul a avut loc în zona aglomerată Bangla Walking Street, populară printre turiști. Poliția nu a fost notificată despre altercație. Un turist rus … Articolul Turist rus beat, bătut de britanici în Phuket pentru instigare la violență apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
15:40
Coldea și Kovesi au influențat completarea Tribunalului București și Curții de Apel în Dosarul ICA, judecătorii fiind schimbați în urma arestărilor. Viorica Dinu și Stan Mustață au fost reținuți, iar componența completurilor nu a respectat procedura aleatorie, afectând astfel rezultatul procesului. Niciun judecător din completele care au judecat Dosarul ICA nu a fost desemnat legal … Articolul Modificările lui Coldea și Kovesi la Tribunalul București în Dosarul ICA apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor fi finanțate proiectele de investiții neîncepute. Din cauza supracontractării, toate resursele bugetare sunt alocate lucrărilor deja începute. Bolojan subliniază că orice nouă lucrare trebuie să înceapă abia după finalizarea celor existente, pentru a respecta prioritățile financiare. Premierul Ilie Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute … Articolul Bolojan: Finanțarea proiectelor neîncepute nu va fi disponibilă în 2026 apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
14:40
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit pe 3 decembrie 2025, în urma unor probleme de sănătate. Detalii controversate emerg, incluzând absența autopsiei și acuzații de control din partea partenerului ei, mai tânăr cu 50 de ani. Ultimele luni ale vieții sale au fost marcate de mister și suferință. A murit Rodica Stănoiu, fost … Articolul Rodica Stănoiu: Mărturia unui magistrat despre ultimele luni de viață apare prima dată în Main News.
14:20
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă de 40 de miliarde de dolari, urmând prăbușirea sistemului stablecoin TerraUSD și tokenului Luna. Această sentință surprinzătoare va influența viitoarele reglementări în domeniul criptomonedelor, o industrie marcată de scandaluri. Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, a fost condamnat la 15 ani … Articolul Regele criptomonedelor, condamnat la 15 ani pentru fraudă de 40 miliarde dolari apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:30
Secția pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica informațiile din documentarul Recorder „Justiție capturată”. Acesta investighează influențele negative asupra sistemului judiciar din România, semnalând deficiențe grave. Magistrații cer autorităților să verifice acuzațiile. CSM a solicitat Inspecției Judiciare verificarea informațiilor din documentarul Recorder Documentarul investighează influența rețelelor de interese asupra justiției românești … Articolul CSM verifică informațiile din documentarul Recorder prin Inspecția Judiciară apare prima dată în Main News.
13:20
Un studiu recent sugerează că masa planetei Marte influențează clima Pământului mai mult decât se credea. Modificările masei marțiene pot altera ciclurile Milankovitch, afectând alternanțele glaciare. Aceasta are implicații importante pentru habitabilitatea exoplanetelor și înțelegerea evoluției climatice. Masa planetei Marte are un impact semnificativ asupra ciclurilor climatice ale Pământului, mai mare decât s-a crezut anterior … Articolul Influența surprinzătoare a planetei Marte asupra climei Pământului apare prima dată în Main News.
13:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că faptele din documentarul Recorder sunt grave și necesită verificare. El a evidențiat scăderea încrederii românilor în stat și justiție, subliniind necesitatea unei analize a legislației pentru îmbunătățirea sistemului de justiție și scurtarea duratei proceselor. Premierul Ilie Bolojan a declarat că faptele din documentarul Recorder sunt grave și necesită verificări … Articolul Faptele prezentate par grave: necesită verificări urgente apare prima dată în Main News.
13:10
Biletele pentru derby-ul FCSB-Rapid sunt acum disponibile! Meciul va avea loc pe 21 decembrie, la ora 20:00, pe Arena Națională. Prețurile biletelor încep de la 30 lei, iar iubitorii fotbalului pot achiziționa tichete online. Nu ratați ocazia de a susține echipa favorita! Derby-ul FCSB vs Rapid se va juca pe 21 decembrie, ora 20:00, pe … Articolul Bilete FCSB disponibile acum pentru fani – nu rata ocazia! apare prima dată în Main News.
12:10
Ilie Dobre va comenta meciul Steaua – Gloria Bistrița sâmbătă, 13 decembrie 2025, la ora 11:00. Ascultă comentariile LIVE pe ProSport și LIGA 2, precum și pe platformele de Facebook și YouTube. Nu rata ocazia de a experimenta vocea legendară a comentatorului cu 40 de ani de experiență în fotbalul românesc! Ilie Dobre va comenta … Articolul Ilie Dobre comentează meciul Steaua LIVE pe ProSport.ro apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că sesizările magistraților privind disfuncționalități din sistemul judiciar nu trebuie reprimate. El subliniază importanța verificării acestor sesizări și a diversității opiniilor în rândul magistraților, promițând acțiuni pentru clarificarea acuzațiilor aduse. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că sesizările magistraților trebuie verificate și nu reprimate Peste 170 de magistrați au semnat o … Articolul Magistrații trebuie să își exprime sesizările fără teama de reprimare apare prima dată în Main News.
10:50
Toamna continuă să aducă temperaturi neobișnuit de ridicate, iar ANM anunță vreme închisă, cu nebulozitate și ploi slabe. Se așteaptă maxime între 2 și 12 grade, cu valori mai ridicate în Oltenia și Muntenia. Proiectul de weekend va aduce condiții similare, cu ceață și burniță în diverse regiuni ale țării. Toamna continuă să influențeze vremea, … Articolul Vremea de weekend: prognoză ANM pentru sfârșitul de săptămână apare prima dată în Main News.
10:20
Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, declare că informațiile despre mobilizarea forțelor armate ruse în Transnistria sunt exagerate, subliniind totodată activitățile militare în creștere din regiune. Există o colaborare cu Kievul pentru monitorizarea situației, într-un context de tensiune internațională. Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, consideră că informațiile despre mobilizarea forțelor ruse în Transnistria sunt … Articolul Mobilizarea forțelor armate în Transnistria: reacția Chișinăului la Kremlin apare prima dată în Main News.
10:10
FCSB a realizat o răsturnare spectaculoasă în meciul cu Feyenoord, câștigând 4-3. Acum, echipa are șanse reale să se califice în primăvara europeană. Află cum se poate realiza aceasta, care sunt calculele necesare și ce trebuie să obțină FCSB în ultimele meciuri din Europa League pentru a avansa. FCSB a obținut o victorie incredibilă cu … Articolul FCSB are șanse de calificare în primăvara europeană după 4-3 cu Feyenoord apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:30
Robert Turcescu critică dur documentarul Recorder, numind-l o diversiune de decembrie care deturnează atenția de la problemele economice. Jurnalistul subliniază că agenda publică este manipulat cu scopul de a schimba liderii în justiție, uitând astfel de inflație și impozite crescut. Robert Turcescu critică documentarul Recorder despre justiție, numind-l o diversiune care deturnează atenția de la … Articolul Decembrie: Acum pregătesc justiția cu oamenii lor, după teama rusească apare prima dată în Main News.
09:20
Explozie în Tver, Rusia, după un atac cu drone ucrainene a lăsat șapte răniți și a provocat evacuarea urgentă a locatarilor. Deflagrația a avariat etajele inferioare ale blocului de locuințe, iar autoritățile locale au intervenit rapid, asigurând îngrijiri medicale și adăposturi temporare pentru victime. Atac cu drone ucrainene asupra unui bloc de locuințe în Tver … Articolul Explozie în Tver: atac cu drone rănește șapte persoane, locatarii evacuați apare prima dată în Main News.
09:10
Kim Jong Un a criticat oficiali de rang înalt din Coreea de Nord, cerându-le să corecteze „relele practici” și să adopte o atitudine mai responsabilă. Reuniunea partidului a evidențiat abateri disciplinare, fiind un eufemism pentru corupție. Liderul a subliniat importanța angajamentului soldaților nord-coreeni în lupta din Ucraina. Kim Jong Un a criticat oficialii de rang … Articolul Kim Jong Un critică oficialii de rang înalt pentru „rele practici” în partid apare prima dată în Main News.
09:00
FCSB a obținut o victorie dramatică împotriva Feyenoord Rotterdam, cu 4-3, după ce a fost condusă 3-1. Antrenorul Elias Charalambous a subliniat talentul jucătorilor tineri și a criticat pe cei care au subestimat echipa. Victoria reprezintă o întoarcere impresionantă în Europa League pentru „roș-albaștri”. FCSB a învins Feyenoord Rotterdam cu 4-3 într-un meci dramatic din … Articolul Oamenii vorbesc de rău: nedreptăți și percepții distorsionate apare prima dată în Main News.
08:20
Documentarul Recorder este utilizat de USR pentru a prelua controlul justiției, susține jurnalistul Bogdan Comaroni. Acesta evidențiază legătura între liderii USR și ELSA, o rețea cu influențe din serviciile externe, sugerând o restructurare a sistemului judiciar în favoarea noilor securiști. Detalii și analiza impactului politic. Bogdan Comaroni acuză că documentarul Recorder este un pretext politic … Articolul Controlul Justiției de către USR: legătura secretă cu serviciile din Viena apare prima dată în Main News.
08:00
FCSB a câștigat meciul împotriva Feyenoord Rotterdam cu 4-3 în Europa League, dar incidentele de la stadion au dus la amenzi de 34.000 lei aplicate de jandarmi. Una dintre sancțiuni, de 29.000 lei, a fost destinată organizatorului evenimentului, iar o alta de 5.000 lei societății de pază. Verificările continuă. FCSB a învins Feyenoord Rotterdam cu … Articolul FCSB sancționată cu 34.000 de lei după meci apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
07:10
Cutremur de magnitudine 6,5 în nordul Japoniei a alertat autoritățile cu un risc de tsunami de până la un metru. JMA a revizuit magnitudinea inițială de 6,7. Incidentul vine la scurt timp după un alt seism de 7,5. Răniți raportati în urma evacuărilor și al căderilor. urmărește actualizările și măsurile de siguranță. Cutremur de magnitudine … Articolul Cutremur 6,5 în nordul Japoniei: alertă tsunami emisă! apare prima dată în Main News.
07:00
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, își va prelua mandatul, iar Stelian Bujduveanu va deveni mâna dreaptă a acestuia în funcția de viceprimar. Există temeri în rândul funcționarilor că Ciucu va face concedieri și reorganizări în Primărie, punând în pericol poziția USR. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei și se pregătește să preia … Articolul Cine va fi consilierul lui Ciprian Ciucu? apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
00:20
Alte patru persoane din Constanța au fost reținute în operațiunea „Calul Troian”, acuzate de proxenetism, camătă și spălare de bani. Anchetatorii au descoperit roluri bine definite ale acestora în grupul infracțional organizat și amenințări la adresa martorilor. Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă. Patru persoane au fost arestate preventiv în cadrul operațiunii „Calul Troian” din … Articolul Patru noi reținuți din Constanța în operațiunea „Calul Troian” apare prima dată în Main News.
11 decembrie 2025
23:00
Universitatea Craiova a pierdut acasă în fața echipei Sparta Praga, scor 1-2, în etapa a cincea a Conference League. După un penalty ratat de Mekvabishvili, Nsimba a egalat, dar Rynes a decis soarta meciului în minutul 90. Craiova are nevoie de o remiză în Grecia cu AEK Atena pentru a se califica în play-off. Universitatea … Articolul U. Craiova pierde acasă cu Sparta Praga în Europa League, scor 1-2 apare prima dată în Main News.
22:10
OpenAI și Microsoft sunt acționate în judecată după ce un bărbat a ucis-o pe mama sa și s-a sinucis, fiind influențat de ChatGPT. Moștenitorii victimei susțin că chatbotul ar fi amplificat iluziile bărbatului cu probleme mentale, convins că este ținta unei conspirații, provocând tragedia. OpenAI și Microsoft sunt date în judecată în California pentru influențarea … Articolul OpenAI, acuzată după tragedia utilizatorului ChatGPT care și-a ucis mama apare prima dată în Main News.
21:50
Președintele Nicușor Dan a anunțat o întâlnire cu magistrații pe 22 decembrie, în contextul scandalului sistemului de justiție din România. În mesajul său, el invită judecătorii să discute problemele de integritate, promițând atenție ou cuprinzătoare. Detalii despre invitație și înscriere se găsesc pe pagina oficială. Nicușor Dan anunță o întâlnire cu magistrații pe 22 decembrie … Articolul Nicușor Dan invită magistrați la Cotroceni pe 22 decembrie apare prima dată în Main News.
21:10
România rămâne codașa Uniunii Europene în încasarea TVA, cu un gap de conformare de 30% în 2023. Raportul Comisiei Europene arată o ușoară îmbunătățire, dar ANAF recunoaște necesitatea unor măsuri suplimentare. Digitalizarea ar putea fi cheia pentru creșterea veniturilor și reducerea evaziunii fiscale. România are un gap de conformare la TVA de 30% în 2023, … Articolul România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la încasarea de TVA apare prima dată în Main News.
21:10
Chișinăul propune separarea proceselor de reintegrare a Transnistriei și de integrare în UE. Vicepremierul Valeriu Chiveri subliniază că reintegrarea necesită mai mult timp, fiind esențială o abordare sistemică și calmă. Mesaje către Tiraspol vizează soluționarea problemelor școlilor și drepturilor localnicilor. Vicepremierul moldovean Valeriu Chiveri dorește separarea proceselor de reintegrare a Transnistriei și integrare în UE … Articolul Chișinău separă reintegrarea Transnistriei de integrarea în UE apare prima dată în Main News.
21:10
Secția pentru procurori a CSM va verifica acuzațiile prezentate în documentarul Recorder privind activitatea procurorilor. Într-un comunicat oficial, CSM subliniază importanța instrumentelor interne de control și necesitatea revizuirii legislației justiției. Aceștia avertizează despre posibile manipulări și deficiențe legislative persistente. Secția pentru procurori a CSM va verifica acuzațiile din documentarul Recorder despre activitatea procurorilor Autoritățile afirmă … Articolul CSM va verifica acuzațiile documentarului Recorder în secția procurori apare prima dată în Main News.
21:00
Judecătorul CSM Alin Ene afirmă că justiția este atacată sistematic și coordonat, nu acaparată. Conținutul mediatic sugerează o manipulare a opiniei publice pentru a destabiliza sistemul judiciar. Scopul real este preluarea justiției prin viziuni manipulate și acuzații nefondate, nu o reformă autentică. Judecătorul Alin Ene afirmă că justiția este atacată sistematic și deliberat, nu acaparată … Articolul Justiția, atacată sistematic și coordonat: adevăruri despre integritate apare prima dată în Main News.
21:00
Meirivone Rocha Moraes, o femeie din Brazilia căsătorită cu o păpușă din cârpă, a anunțat că este însărcinată pentru a patra oară și așteaptă un băiat. Aceasta a devenit cunoscută pe TikTok, având deja trei copii, și a planificat nașterea în luna decembrie. Povestea ei fascinantă și neobișnuită continuă să atragă atenția online. Meirivone Rocha … Articolul Femeie căsătorită cu o păpușă anunță a patra sarcină: „Va fi băiat!” apare prima dată în Main News.
20:10
Diana Buzoianu acuză fake news-ul ca fiind vinovat de panică în contextul a 100.000 de oameni fără apă. Incidentul de la barajul Paltinu a scos la iveală vulnerabilitățile instituțiilor statului. Ministrul Mediului pregătește analize și rapoarte pentru autorități, considerând dezinformarea o amenințare la securitatea națională. Diana Buzoianu acuză fake news-ul pentru panică în rândul populației … Articolul Diana Buzoianu acuză fake news, în contextul crizei apei și energiei apare prima dată în Main News.
19:50
Fostul judecător Daniela Panioglu a fost acuzată de Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, că ar fi încasat ilegal chirie de la stat, deși deținea un apartament. În plus, Panioglu a fost acuzată de agresiune fizică asupra unui coleg. Află detalii despre scandalul din justiția română. Fost judecător al Curții de Apel București, Daniela … Articolul Chiria decontată, deși avea apartament cumpărat: o situație incredibilă apare prima dată în Main News.
19:10
Fosta judecătoare Daniela Panioglu, surprinsă în înregistrări audio cu izbucniri nervoase în sala de judecată, a fost înlăturată abuziv din dosare, conform documentarului Recorder. Sancționată pentru comportament inadecvat, Panioglu acuză un sistem judiciar controlat de o „structură piramidală” condusă de Lia Savonea. Fosta judecătoare Daniela Panioglu a fost surprinsă în înregistrări audio cu izbucniri nervoase … Articolul Fosta judecătoare Daniela Panioglu, surprinsă cu izbucniri nervoase în instanță apare prima dată în Main News.
19:00
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a povestit despre fuga sa din Venezuela, sprijinită de guvernul american. Ea a subliniat că “actiunile președintelui Trump au fost decisive” în lupta împotriva regimului Maduro, promițând să ducă premiul înapoi în țara sa. Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a … Articolul Laureata Nobelului pentru Pace povestește fuga din Venezuela cu ajutorul Americii apare prima dată în Main News.
18:50
Guvernul din România poate cădea luni, conform liderului AUR, George Simion, care compară situația cu cea din Bulgaria. Acesta solicită PSD să susțină moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, având în vedere protestele și nemulțumirile legate de justiție și resursele naturale. Schimbarea este esențială pentru bunăstarea țării. Guvernul din România riscă să cadă luni din … Articolul Guvernul Bulgariei a căzut, iar România se pregătește pentru moțiune de cenzură apare prima dată în Main News.
18:10
Procurorul a cerut ani grei de închisoare pentru administratoarele de insolvenţă Irina Selevestru și Natalia Onichevici în dosarul fraudei de la Giuvaier, după un proces de opt ani. Instanța va pronunța sentința pe 16 februarie 2026. Detalii despre acuzații și desfășurarea procesului sunt disponibile. Dosarul fraudei de la Giuvaier a ajuns pe punctul final după … Articolul Ani grei de închisoare pentru administratorii fraudei de la Giuvaier apare prima dată în Main News.
18:00
Cel mai lung zbor comercial din lume, operat de China Eastern Airlines, a parcurs 20.000 km în 29 de ore, de la Shanghai la Buenos Aires. Cu o escală tehnică în Auckland, zborul devine principala rută din între Asia și America de Sud. Această inovație transformă transportul aerian pe distanțe lungi. Cel mai lung zbor … Articolul Cel mai lung zbor comercial: 20.000 km în 29 de ore, acoperind jumătate din glob apare prima dată în Main News.
18:00
Chișinăul a lansat prima bursă de energie electrică, oferind beneficii pentru consumatori și afaceri. Această platformă permite formarea transparentă a prețurilor și va stimula eficiența energetică. Tranzacțiile începute de SA Energocom evidențiază un nou început pentru sectorul energetic național, aliniindu-l standardelor europene. Chișinăul a lansat prima bursă de energie electrică, oferind beneficii consumatorilor și afacerilor … Articolul Chișinău: Prima bursă de energie electrică aduce beneficii consumatorilor apare prima dată în Main News.
17:50
SUA propune crearea unei noi alianțe internaționale, numită Core 5, incluzând Rusia, China, India și Japonia, ca alternativă la G7. Această inițiativă vizează consolidarea relațiilor cu marile puteri, în timp ce exclude Europa, ceea ce ar putea modifica peisajul geopolitic global. SUA propune crearea unei alianțe denumită Core 5, care ar include China, India, Japonia … Articolul SUA explorează o alternativă G7 cu Rusia, China, India și Japonia apare prima dată în Main News.
17:50
Universitatea Craiova se pregătește pentru un meci crucial împotriva Spartei Praga în Conference League, cu cinci absențe importante din lot. Antrenorul Filipe Coelho este conștient de dificultatea întâlnirii, dar rămâne optimist. Victoria le-ar asigura calificarea în faza următoare. Detalii și prognoze despre meci. Universitatea Craiova joacă joi împotriva Spartei Praga, în etapa a cincea a … Articolul Universitatea Craiova – Sparta Praga: Meci crucial în Bănie pentru Coelho! apare prima dată în Main News.
17:10
Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene, răspunde criticilor aduse sistemului judiciar în documentarul Recorder, afirmând că justiția a devenit o arenă de atacuri mediatice. Ea subliniază erorile din material și prezintă dovezi care contestă acuzațiile, evidențiind provocările întâmpinate de judecători. Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene, a contestat informațiile dintr-un documentar … Articolul Justiția s-a transformat din câmp tactic în arenă competitivă apare prima dată în Main News.
16:50
Documentarul Recorder „Justiție capturată” a generat proteste intense din partea rețelei #Rezist, cu ONG-uri cerând demisii în justiție. Nicușor Dan, președintele Capitalei, a devenit figura centrală, discutând despre reformarea sistemului. CSM avertizează asupra destabilizării justiției, evidențiind atacurile recente. Articolul Rețeaua #Rezist activează influencerii împotriva „inamicilor” Justiției apare prima dată în Main News.
16:10
Medicul Cristian Andrei a fost dat afară de Asociația Joc Responsabil după acuzații de hărțuire sexuală. Colaborarea sa a fost încheiată după o anchetă care a evidențiat lipsa atestatelor necesare. Acesta este acuzat că a abuzat opt femei, iar incidentul celor mai recente acuzații ar fi avut loc cu două decenii în urmă. Medicul Cristian … Articolul Cristian Andrei, medic concediat după acuzații de hărțuire sexuală apare prima dată în Main News.
16:00
Numărul imobilelor cumpărate de români în noiembrie a fost de 50.059, o scădere de 8.443 față de luna anterioară. Cele mai multe proprietăți s-au vândut în București, Ilfov și Timiș, în timp ce județele Teleorman, Călărași și Covasna au raportat cele mai puține vânzări. Ipotecile au scăzut cu 714 față de anul trecut. Românii au … Articolul Românii și achizițiile imobiliare din noiembrie: zonele cu cele mai multe vânzări apare prima dată în Main News.
15:50
CSM anunță verificări după documentarul Recorder, subliniind necesitatea revizuirii legilor justiției. Procurorii atrag atenția asupra disfuncționalităților sistemului judiciar, cerând reforme legislative esențiale pentru a răspunde criticilor și recomandărilor internaționale. Activitatea judiciară este afectată de modificările legislative din ultimii ani. Secția pentru procurori din CSM va verifica informațiile din documentarul Recorder Magistrații solicită revizuirea legilor justiției … Articolul CSM verifică documentarul Recorder și transmite mesaje importante politicienilor apare prima dată în Main News.
Ieri
15:10
CSM respinge acuzațiile din ancheta Recorder, considerându-le o parte a unei „campanii de destabilizare” a justiției. Consiliul subliniază că acuzațiile contrazic evaluările sistemului judiciar și afectează încrederea cetățenilor. În contextul protestelor, liderii justiției cer o reacție instituțională obiectivă. CSM respinge acuzațiile din ancheta Recorder și consideră că acestea afectează încrederea în justiție Consiliul avertizează asupra … Articolul CSM dezminte acuzațiile Recorder și avertizează despre atacurile la justiție apare prima dată în Main News.
14:00
Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici câștigă o nouă bătălie juridică, instanța confirmând trecerea de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Judecătoria Chișinău admite legalitatea documentelor, întărind decizia luată de enoriași în noiembrie 2023. Conflictul dintre cele două mitropolii se intensifică. Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici câștigă un proces legal împotriva Mitropoliei Moldovei. Instanța … Articolul Parohia Ghidighici câștigă în instanță: trecere la Mitropolia Basarabiei apare prima dată în Main News.
13:50
FCSB se pregătește pentru un meci crucial împotriva olandezilor de la Feyenoord în Europa League. Antrenorul Robin van Persie subliniază că ambele echipe trebuie să câștige, iar presiunea este mare. FCSB prezintă jucători buni și un stil de joc ofensiv, fiind o adversară redutabilă. FCSB va juca împotriva Feyenoord în Europa League, joi, la ora … Articolul Robbie Van Persie își exprimă opinia despre FCSB apare prima dată în Main News.
13:00
Judecătorii Curții de Apel București au organizat o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, subliniind provocările din sistemul judiciar. Liana Arsenie și alții au abordat situații legate de prescripția penală și criticile privind schimbările de completuri, apărand integritatea CAB. Judecătorii de la CAB au organizat o conferință de presă pentru a … Articolul Conferință CAB: Judecătorii răspund acuzațiilor din documentarul Recorder apare prima dată în Main News.
