Turist rus beat, bătut de britanici în Phuket pentru instigare la violență

16:00

Numărul imobilelor cumpărate de români în noiembrie a fost de 50.059, o scădere de 8.443 față de luna anterioară. Cele mai multe proprietăți s-au vândut în București, Ilfov și Timiș, în timp ce județele Teleorman, Călărași și Covasna au raportat cele mai puține vânzări. Ipotecile au scăzut cu 714 față de anul trecut. Românii au … Articolul Românii și achizițiile imobiliare din noiembrie: zonele cu cele mai multe vânzări apare prima dată în Main News.