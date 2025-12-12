Regele criptomonedelor, condamnat la 15 ani pentru fraudă de 40 miliarde dolari

12:50

O tânără influenceriță, Stacey Warnecke, a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe după o naștere acasă, fără asistență medicală. În ciuda nașterii cu succes a fiului ei, starea sa s-a deteriorat rapid. Autoritățile investighează circumstanțele tragicului eveniment. Stacey Warnecke, influencer de 30 de ani, a murit după nașterea acasă a fiului