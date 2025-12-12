ULTIMA ORĂ Șefii ANPC, trimiși în judecată de DNA: Nu mă ascund și nu fug!

16:20

Lista activităților pentru care PFA pot aplica regimul de determinare a a venitului net pe baza normelor anuale de venit, va fi modificată de către Ministerul Finanțelor, pentru a fi pusă în acord cu modificările aduse de Institutul Național de Statistică (INS) clasificării activităților din economie, în acord cu reglementări europene.