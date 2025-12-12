VIDEO Nissan vrea să se bată cu Tesla la mașini fără șofer, cu o tehnologie similară FSD

Nissan a încheiat un parteneriat cu Wayve, o companie mai puțin celebră dar cu un potențial foarte mare. Wayve este un start-up în domeniul tehnologiei de conducere autonomă, dar care între timp a ajuns un jucător de top al domeniului, la nivel mondial și are ceva special, pe care alte companii concurente nu îl au.

