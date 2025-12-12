Formula 1, FIA şi cele unsprezece echipe au semnat Acordul Concorde pentru perioada 2026-2030
News.ro, 12 decembrie 2025 19:50
Formula 1, echipele sale şi FIA au semnat un nou Acord Concorde pentru a reglementa modul în care acest sport va fi condus până în 2030, relatează AP.
• • •
Acum 10 minute
20:20
Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates şi alte personalităţi de rang înalt apar în noi fotografii de la proprietatea controversatului Jeffrey Epstein. În imagini sunt surprinse jucării sexuale şi un prezervativ „marca Trump” - FOTO # News.ro
Democraţii din Comisia de supraveghere a Congresului au publicat vineri aproape 20 de fotografii noi din patrimoniul defunctului infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, inclusiv imagini cu actualul preşedinte Donald Trump, dar şi cu alte personalităţi din SUA, între care fostul preşedinte Bill Clinton, fostul consilier al lui Trump Steve Bannon - o voce importantă a mişcării MAGA, fostul secretar al Trezoreriei Larry Summer, dar şi miliardarul Bill Gates şi prinţul Andrew, fratele regelui Charles, relatează Reuters.
Acum 30 minute
20:00
Europarlametarul Dan Motreanu: PPE susţine majorarea fondurilor dedicate inovării şi promovează simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE # News.ro
Europarlametarul Dan Motreanu declară, vineri, după adoptarea Declaraţiei de la Heidelberg, în cadrul reuniunii Biroului Grupului PPE, că Partidul Popular European susţine majorarea fondurilor dedicate inovării şi promovează simplificarea regulilor pentru accesarea fondurilor UE precum şi reducerea diferenţelor dintre ţările UE în domeniul inovării, el afirmând că este o abordare esenţială pentru România, care are nevoie de un sprijin mai solid pentru domeniul cercetării.
Acum o oră
19:50
19:30
HBO Max anunţă, într-un spot, selecţia de producţii pentru 2026 care mizează pe originalitate şi pe voci diverse.
19:30
A treia seară de proteste după documentarul Recorder – Se cere demiterea Liei Savonea: ”Afară, afară, eşti mult prea specială” / ”Justiţie, nu corupţie” / Protestatarii cer demisia lui Cătălin Predoiu - VIDEO # News.ro
Un nou protest are loc în Bucureşti, pentru a trei zi, după ce documentarul Recorder a scos la lumină probleme grave din sistemul de justiţie, iar relatările din material au fost susţinute de sute de magistraţi într-o scrisoare publică.
19:30
Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a 17-a din sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor.
Acum 2 ore
19:20
Alexandru Rogobete: Pentru prima dată, Spitalul Municipal Cuj utilizează un sistem robotic chirurgical, achiziţionat cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii, una dintre cele mai avansate tehnologii chirurgicale disponibile astăzi în Europa # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că pentru prima dată, Spitalul Municipal din Cluj utilizează un sistem robotic chirurgical, achiziţionat cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii, una dintre cele mai avansate tehnologii chirurgicale disponibile astăzi în Europa.
19:20
Ucraina ar urma să adere la UE până în 2027, conform unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei, într-o mişcare ce ar rescrie procedurile de aderare ale blocului european, accelerându-le, scrie, vineri, Financial Times.
19:20
Ricky Martin va urca pe scena de la Romexpo, marţi, 16 decembrie, de la ora 21.00. Fantomel & Kate Linn vor deschide evenimentul începând cu ora 20.00 iar accesul în incinta Romexpo (Pavilionul B) se va face începând cu ora 19:00, anunţă organizatorii.
19:10
UPDATE - Mihai Chirica, despre documentarul Recorder: Nu mi-a plăcut. M-a apucat aşa o teamă, pentru că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră / Reacţia preşedintelui PNL Iaşi # News.ro
Edilul ieşean Mihai Chirica, cercetat în mai multe dosare de corupţie, susţine că nu i-a plăcut documentarul Recorder şi că mereu facem o ”boacănă majoră” în preajma Crăciunului, el apreciind că este o prostie să considerăm sistemul juridic în totalitate corupt. Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a reacţionat la scurt timp, precizând că se delimitează de afirmaţiile primarului liberal Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder, întrucât a numi Revoluţia din 1989 şi execuţia unui dictator criminal drept ”o boacănă” sau ”o nenorocire” este o ofensă publică.
19:10
Liberalul Alexandru Muraru îl critică pe Mihai Chirica, membru PNL, pentru afirmaţiile despre documentarul Recorder: Mă delimitez categoric de declaraţiile primarului Chirica. Sunt incompatibile cu valorile şi principiile PNL # News.ro
Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a declarat că se delimitează de afirmaţiile primarului liberal Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder, precizând că a numi Revoluţia din 1989 şi execuţia unui dictator criminal drept ”o boacănă” sau ”o nenorocire” este o ofensă publică. Reacţia liberalului Alexandru Muraru vine după ce Mihai Chirica a afirmat că nu i-a plăcut documentarul Recorder şi că mereu facem o ”boacănă majoră” în preajma Crăciunului.
19:00
Arbitrii Florin Andrei şi Cristian Moldoveanu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 20-a a Superligii.
19:00
Nova Power & Gas a inaugurat la Floreşti cea mai mare instalaţie de stocare în baterii şi a început lucrările la centrala pe gaz de 160 MW în ciclu combinat de la Câmpia Turzii # News.ro
Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunţă intrarea în funcţiune şi în exploatare comercială a celei mai mari instalaţii de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh, localizată la Floreşti, judeţul Cluj. Compania a anunţat totodată începerea lucrărilor la centrala de producţie în ciclu combinat de 160 MW din Câmpia Turzii, proiect care va intra în operare la sfârşitul anului 2026.
18:50
18:40
CNIR: Lotul 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania a ajuns la un stadiu fizic de execuţie fiind de 28% # News.ro
Lucrările pentru construirea lotului 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii A3-Transilvania progresează conform graficului, stadiul fizic de execuţie fiind de 28%, anunţă Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
18:40
Sindicaliştii din Poliţie reclamă că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă # News.ro
Sindicaliştii din Poliţie reclamă, vineri seară, că s-a ajuns în situaţia în care angajaţii trebuie să se organizeze în grupuri pe reţelele de socializare pentru a schimba elemente de uniformă. ”O instituţie care nu îşi poate îmbrăca propriii poliţişti nu mai poate vorbi nici despre modernizare, nici despre respect pentru profesie”, a transmis Sindicatul Europol.
18:40
The Washington Post: Întâlnirile secrete dintre FBI şi negociatorul ucrainean stârnesc îngrijorare # News.ro
Directorul FBI, Kash Patel, şi adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit cu principalul negociator de pace al Kievului, Rustem Umerov, în contextul unei campanii de presiune din partea SUA pentru încheierea războiului. Întâlnirile secrete dintre principalul negociator de pace al Ucrainei şi liderii FBI au introdus o nouă incertitudine în negocierile cu miză foarte mare, scrie The Washington Post (WP) citând diplomaţi şi oficiali familiarizaţi cu această chestiune.
18:30
Schiatoarea Federica Brignone, încă în convalescenţă la şase luni după o accidentare gravă, va fi unul dintre cei patru purtători de drapel italieni la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano Cortina (6-22 februarie), a anunţat vineri Comitetul Olimpic Italian (Coni).
Acum 4 ore
18:10
Şefii ANPC, trimişi în judecată de DNA Timişoara / Şeful Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă: Nu mă ascund şi nu fug. Voi dovedi adevărul în faţa instanţei # News.ro
Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC şi a transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că nu este vinovat de faptele pentru care este acuzat.
18:00
“Sprint With The Stars”, eveniment revoluţionar adus în România de David Popovici. Participă opt sportivi de elită / Mesajul campionului român: “Te aştept să facem valuri împreună” / Biletele sunt deja disponibile # News.ro
Sprint With The Stars a anunţat oficial parteneriatul cu campionul olimpic David Popovici pentru organizarea primei ediţii internationale a evenimentului revoluţionar “Sprint With The Stars România”, în cadrul căruia înotătorii amatori au şansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni înotători din lume.
17:40
Amenzi de peste 14 milioane de lei, date de comisarii ANPC în această săptămână / Echipele de control au găsit produse alimentare expirate, diferenţe de gramaj la patiserie, dar şi produse de origine vegetală cu mucegai # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 14 milioane de lei în urma controalelor făcute în această săptămână. Ei au găsit mai multe nereguli, printre care produse alimentare expirate, diferenţe de gramaj la produse de patiserie, nerespectarea temperaturilor de depozitare, produse de origine vegetală cu depuneri de mucegaiuri, neconcordanţe între ţara de origine indicată pe eticheta de raft şi cea înscrisă pe ambalajul produsului.
17:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur! Astăzi a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur, după ce vineri a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România. Investiţia NOVA POWER & GAS a fost realizată în doar 6 luni, un termen foarte scurt pentru un proiect de asemenea amploare, spune ministrul.
17:30
Kremlinul sugerează că s-ar putea să nu-i convină propunerile modificate ale acordului de pace şi afirmă că o încetare a focului este posibilă numai după retragerea Kievului din Donbas. În teritoriile respective va fi desfăşurată Garda Naţională rusă # News.ro
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile de pace revizuite ale SUA, formulate după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar este posibil să nu fie de acord cu unele dintre ele, relatează Reuters. În acelaşi timp, într-un interviu pentru Komersant, Uşakov a spus că Moscova nu va înceta focul până când armata ucraineană nu se retrage total din Donbas, în teritoriile cedate urmând a fi desfăşurate trupele Gărzii Naţionale ruse.
17:20
Europarlamentarii AUR, scrisoare către comisarul pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, privind criza fără precedent provocată de golirea lacului de acumulare de la Paltinu # News.ro
Europarlamentarii AUR Gheorghe Piperea, Adrian Axinia şi Georgiana Teodorescu au transmis o scrisoare către comisarul pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, pe tema crizei fără precedent provocată de golirea lacului de acumulare de la Paltinu.
17:10
Preşedintele a promulgat legea privind acordarea unui ajutor de stat în valoare maximă de 3,15 miliarde lei, către Societatea Complexul Energetic „Valea Jiului”- S.A, pentru implementarea Planului de închidere a exploatărilor miniere # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2025 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic „Valea Jiului” – S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan.
17:00
17:00
TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Ştirbei şi inaugurează o nouă eră a luxului în România # News.ro
Calea Victoriei a fost martora unui moment remarcabil odată cu iluminarea festivă a Palatului Ştirbei, care a marcat nu doar începutul sezonului de sărbători, ci şi lansarea oficială a celui mai ambiţios proiect de luxury retail din România: TOFF Galleries.
17:00
DOCUMENTAR RECORDER - Reuters: Judecătorii şi procurorii români denunţă abuzurile sistemice din justiţie. După ridicarea MCV, ritmul anchetelor anticorupţie a încetinit, iar justiţia a pronunţat câteva achitări la nivel înalt stârnind îngrijorări # News.ro
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe preşedintele Nicuşor Dan să îi cheme la consultări, relatează Reuters, reamintind că Bruxelles-ul a ţinut sistemul judiciar românesc sub monitorizare specială după aderarea României la UE în 2007. Dar, notează agenţia de presă, după ce Mecanismul de Verificare (MCV) a fost ridicat în 2023, ritmul anchetelor anticorupţie a încetinit, iar justiţia română a pronunţat câteva achitări la nivel înalt, ceea ce a stârnit îngrijorări că lupta împotriva corupţiei a slăbit.
17:00
Papa Leon al XIV-lea le cere serviciilor de spionaj, la marcarea a 100 de ani de la înfiinţarea spionajului italian, ”să respecte demnitatea umană” # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea denunţă vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la ”vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane, relatează AFP.
16:50
Atleta elveţiană Salome Kora intenţionează să profite la maximum de viteza sa explozivă pentru a concura pentru ţara sa în proba de bob la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, de anul viitor, relatează Reuters.
16:50
Ministrul Sănătăţii, în vizită la fabrica de medicamente Terapia din Cluj: Un sistem de sănătate modern nu poate funcţiona fără o industrie farmaceutică puternică. De aceea, producţia locală trebuie privită ca un pilon strategic # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri fabrica de medicamente Terapia din Cluj, el afirmând că un sistem de sănătate modern nu poate funcţiona fără o industrie farmaceutică puternică şi de aceea, producţia locală trebuie privită ca un pilon strategic, nu ca un detaliu industrial.
16:40
Laureata Nobelului pentru Pace din 2023, Narges Mohammadi, arestată în mod violent, anunţă comitetul de susţinere al iraniencei # News.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP.
16:30
16:30
Preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, şi-a anunţat demisia de la conducerea filialeii / El a precizat că a luat decizia din motive personale şi rămâne în rândul social-democraţilor / Stroe se afla în această funcţie de 10 ani # News.ro
Preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, a anunţat, vineri, că demisionează de la conducerea partidului şi a precizat că a luat decizia din motive personale. El a menţionat că va rămâne în cadrul formaţiunii politice. Stroe se află în această funcţie din iunie 2015.
16:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la ECOFIN: România cere eficienţă, transparenţă şi reguli moderne în arhitectura economică şi financiară a UE # News.ro
Ministerul Finanţelor a anunţat vineri principalele poziţii promovate de România la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), unde Alexandru Nazare a susţinut modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrãrii pieţelor de capital, consolidarea supravegherii financiare şi o evaluare mai echilibratã a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale.
Acum 6 ore
16:20
Somnul nu este un lux. Este o funcţie vitală, la fel de esenţială ca respiraţia sau alimentaţia. Fără el, creierul intră în suprasolicitare, iar consecinţele nu se văd doar în starea noastră emoţională sau capacitatea de concentrare, ci afectează şi metabolismul. Insomnia cronică a devenit, spun specialiştii, un factor de risc metabolic major, comparabil cu alimentaţia dezechilibrată sau sedentarismul. Astăzi, graţie tehnologiei de scanare cerebrală avansate, putem vedea cum afectează lipsa de somn harta creierului nostru şi, mai important, ce putem face în privinţa asta.
16:20
Ministrul Mediului: Instanţa a respins acţiunea formulată de către directorul Direcţiei silvice Arad şi l-a obligat la restituirea sumei de 280.520 de lei, bonusul de pensionare / Decizia nu e definitivă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă vineri că instanţa a respins acţiunea formulată de către directorul direcţiei silvice Arad, Teodor Ţigan şi a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă, obligându-l la restituirea sumei de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare. Directorul a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.
16:20
16:10
Israelul desfăşoară zeci de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului împotriva Hezbollahului # News.ro
Israelul a desfăşurat vineri o serie de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului, potrivit presei oficiale, iar armata israeliană a anunţat că vizează obiective ale mişcării şiite libaneze Hazbollah, inclusiv împotriva unei tabere de antrenament, relatează AFP.
16:10
Alexandru Rogobete: La Cluj, realizarea uneia dintre cele mai moderne investiţii medicale construite prin PNRR, Centrul de Patologie Neurovasculară şi Neurochirurgie, se apropie de final # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că la Cluj, realizarea uneia dintre cele mai moderne investiţii medicale construite prin PNRR, Centrul de Patologie Neurovasculară şi Neurochirurgie, se apropie de final, el precizând că este vorba despre o investiţie de peste 230 milioane de lei de la Ministerul Sǎnǎtǎţii, prin PNRR. Potrivit ministrului, proiectul a intrat în etapa esenţială, şi anume dotarea cu echipamente medicale şi instalarea tehnologiilor care vor face centrul complet funcţional.
16:00
Târgurile de Crăciun şi centrele comerciale din capitalele europene, renumite pentru decorurile spectaculoase, atrag în această perioadă milioane de vizitatori, semn că „Christmas Experience” este un motor economic în retailul global. Fenomenul începe să capete amploare şi la noi în ţară, unde apetitul consumatorilor pentru experienţe tematice este în creştere.
15:40
15:40
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader: Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat activitatea Ministerului Justiţiei # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei. Potrivit acestuia, din grupul de lucru anunţat de premierul Ilie Bolojan, pentru analiza situaţiei din justiţiei, ar trebui să facă parte ”oameni care ştiu carte, care cunosc mecanismele statului de drept şi care sunt de bună credinţă”.
15:40
Kosovo începe să primească imigranţi expulzaţi din SUA, anunţă premierul Albin Kurti, care se află în dificultate atât pe plan intern, cât şi în relaţia cu aliatul său tradiţional american, înaintea unor alegeri legislative prevăzute la 28 decembrie # News.ro
Cetăţeni din ţări terţe expulzaţi de către Statele Unite au fost deportaţi în Kosovo, în baza unui acord încheiat în iunie, anunţă premierul kosovar Albin Kurti, care se află în dificultate atât pe plan intern, cât şi în relaţia cu aliatul său tradiţional american, relatează AFP.
15:30
Petrişor Peiu (AUR): Inflaţia de 10% şi explozia preţurilor la energie aruncă România într-o scădere accelerată a nivelului de trai # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, atrage atenţia că menţinerea inflaţiei la un nivel extrem de ridicat, de aproape 10%, este rezultatul direct al scumpirilor masive la energie şi al creşterilor continue de taxe impuse de Guvernul Bolojan, el avertizând că diferenţa dintre inflaţie şi majorarea reală a salariilor înseamnă deja o scădere a nivelului de trai, care se va accentua puternic în anul viitor.
15:30
Mohammed Ben Sulayem a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism. El nu a avut contracandidat # News.ro
Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, care conduce forul de la sfârşitul anului 2021 şi nu a avut contracandidat, a fost reales vineri, fără surprize, pentru un al doilea mandat.
15:10
15:00
15:00
Suporterii indieni din Calcutta au ridicat o statuie de 21 de metri în onoarea lui Lionel Messi, care va petrece trei zile în ţară în cadrul unui turneu, relatează AFP.
15:00
România participă la deschiderea oficială a noului Muzeu de Artă al oraşului Taichung din Taiwan # News.ro
România participă la inaugurarea Taichung Green Museumbrary - una dintre cele mai importante şi inovatoare instituţii culturale din Asia, prin implicarea curatoarei Anca Verona Mihuleţ-Kim şi a artiştilor Irina Botea Bucan şi Sebastian Moldovan în expoziţia inaugurală „A Call of All Beings: See you tomorrow, same time, same place”, anunţă Institutul Cultural Român.
