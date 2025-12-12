UPDATE - A treia seară de proteste în mai multe locuri din ţară, după documentarul Recorder – Se cere demiterea Liei Savonea: ”Afară, afară, eşti mult prea specială” / ”Justiţie, nu corupţie” / Protestatarii cer demisia lui Cătălin Predoiu - VIDEO

16:20

Somnul nu este un lux. Este o funcţie vitală, la fel de esenţială ca respiraţia sau alimentaţia. Fără el, creierul intră în suprasolicitare, iar consecinţele nu se văd doar în starea noastră emoţională sau capacitatea de concentrare, ci afectează şi metabolismul. Insomnia cronică a devenit, spun specialiştii, un factor de risc metabolic major, comparabil cu alimentaţia dezechilibrată sau sedentarismul. Astăzi, graţie tehnologiei de scanare cerebrală avansate, putem vedea cum afectează lipsa de somn harta creierului nostru şi, mai important, ce putem face în privinţa asta.