Regele Charles anunţă că medicii îi vor reduce anul viitor tratamentul împotriva cancerului

Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar al unuia dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe preşedintele Nicuşor Dan să îi cheme la consultări, relatează Reuters, reamintind că Bruxelles-ul a ţinut sistemul judiciar românesc sub monitorizare specială după aderarea României la UE în 2007. Dar, notează agenţia de presă, după ce Mecanismul de Verificare (MCV) a fost ridicat în 2023, ritmul anchetelor anticorupţie a încetinit, iar justiţia română a pronunţat câteva achitări la nivel înalt, ceea ce a stârnit îngrijorări că lupta împotriva corupţiei a slăbit.