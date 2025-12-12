Grecia are probleme cu procedurile de aterizare ale avioanelor pe propriile aeroporturi. E trimisă în judecată de UE
Comisia Europeană a decis să trimită Grecia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru întârzierea aplicării procedurilor de navigație bazată pe performanță (Performance-Based Navigation – PBN) pe aeroporturile grecești, așa cum prevede legislația europeană.
La puțin timp după intrarea în vigoare a primei legi care interzice accesul copiilor pe rețele de socializare, Australia a fost dată judecată de platforma socială americană Reddit.
Primul blindat românesc, VLAH, prezentat. "Pentru că se poate și în România!” FOTO&VIDEO # Profit.ro
Pototipul primului blindat 4x4 românesc VLAH a fost prezentat la finele acestei săptămâni, la Uzina Automecanica Moreni.
Criză politică în Bulgaria - Mesajul Bruxelles-ului după ce Guvernul bulgar a demisionat: Se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică # Profit.ro
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică.
VIDEO Nissan vrea să se bată cu Tesla la mașini fără șofer, cu o tehnologie similară FSD # Profit.ro
Nissan a încheiat un parteneriat cu Wayve, o companie mai puțin celebră dar cu un potențial foarte mare. Wayve este un start-up în domeniul tehnologiei de conducere autonomă, dar care între timp a ajuns un jucător de top al domeniului, la nivel mondial și are ceva special, pe care alte companii concurente nu îl au.
Google a primit o notificare de încetare a încălcării drepturilor de autor de la Disney, care susține că AI-ul companiei de tehnologie îi folosește imaginea personajelor.
Coreea de Sud va înceta să ofere stimulente fiscale pentru pacienții străini care se supun intervențiilor de chirurgie estetică.
Google a anunțat Disco, un browser web experimental, care-și propune să „transforme viitorul navigării online” cu ajutorul inteligenței artificiale.
LEGE Închisoare sau sute mii lei pe zi amendă. Încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) devin infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit proiectului de lege promulgat acum de președintele Nicușor Dan.
Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că a fost trimis în judecată de DNA.
LEGE România închide treptat minele. Ajutor de stat pentru închidere etapizată a minelor din Valea Jiului # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Valea Jiului.
"Vești bune pentru facturi mai mici la energie" de la Guvern. Cea mai mare baterie de stocare VIDEO&FOTO # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță "vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur".
FOTO Ofertă de preț mic la energie cu reclamă de la Guvern. Ministrul Energiei face reclamă ofertei de furnizare a operatorului celei mai mari instalații de stocare din țară: ″Sub 1 leu/kWh, prima de acest fel din ultimul an!″ # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a semnalat public apariția unei oferte de furnizare de energie electrică pentru populație cu preț final mai mic de 1 leu/kWh în câteva dintre zonele rețelei de distribuție din România.
Furnizorul de energie Nova Power and Gas vine pe piață cu o ofertă de preț mult redusă, de puțin sub 1 leu/kwh, preț final.
Peste 18.000 de tineri ungari au studiat deja la universitățile din străinătate în anul universitar 2024-2025, arată un studiu realizat de Academia Engame.
Hidroelectrica încearcă a 3-a oară. Aflat în conservare de 12 ani, hidroagregatul 1 de la Porțile de Fier 2 se vrea repornit. Compania încearcă să contracteze montajul și punerea în funcțiune # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, încearcă a treia oară la rând să contracteze lucrările de montaj și repunere în funcțiune a hidroagregatului nr. 1, cu putere instalată de 31,5 MW, de la hidrocentrala Porțile de Fier 2 de la Gogoșu, din județul Mehedinți.
Efectul atacurilor ucrainene asupra terminalului CPC, care aprovizionează și rafinăriile din România: Diminuare a livrărilor cu 12% în noiembrie # Profit.ro
Exporturile de petrol ale Caspian Pipeline Consortium (CPC) prin prin portul rus Novorosisk, de unde se alimentează și rafinăriile din România, în special Petromidia, s-au redus cu 12% în noiembrie, în urma avariilor rezultate ca urmare a atacurilor repetate cu drone ucrainene.
TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România # Profit.ro
Calea Victoriei a fost martora unui moment remarcabil odată cu iluminarea festivă a Palatului Știrbei, care a marcat nu doar începutul sezonului de sărbători, ci și lansarea oficială a celui mai ambițios proiect de luxury retail din România: TOFF Galleries.
Taximetriști, cercetați penal. Au luat telefoane ale clienților și, folosind aplicațiile instalate pe acestea, au făcut transferuri ilegale - acuzații # Profit.ro
Mai mulți taximetriști din București sunt cercetați penal.
ULTIMA ORĂ Suspiciune gravă la Bursa București. ASF reacționează la informațille prezentate de Profit.ro și declanșează o investigație # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță că va investiga situația semnalată de Profit.ro privind suspiciunile de tranzacționare, pe baza unor informații privilegiate, cu acțiuni ale companiei Aeroporturi București.
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană a adoptat o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress, transmite DPA.
LISTĂ PFA la normă de venit - Finanțele actualizează lista cu activități pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit # Profit.ro
Lista activităților pentru care PFA pot aplica regimul de determinare a a venitului net pe baza normelor anuale de venit, va fi modificată de către Ministerul Finanțelor, pentru a fi pusă în acord cu modificările aduse de Institutul Național de Statistică (INS) clasificării activităților din economie, în acord cu reglementări europene.
Revolut, mesaj în România: Avem creșteri pe toate segmentele, suntem optimiști pentru 2026. Crește interesul pentru economisire. Din partea clienților companiei, lucrurile însă sunt mai puțin roz # Profit.ro
Revolut a ajuns la 4,5 milioane de clienți retail în România și înregistrează creșteri și pe segmentul de business, arată oficialii sucursalei locale. Ei se așteaptă ca afacerile băncii să crească în continuare în 2026 și continuă angajările. În rândul firmelor a apărut o precauție mai mare, în timp ce persoanele fizice se interesează tot mai mult de economisire.
Ardeleanu, AVR: Numărul produselor importate ca urmare a achizițiilor de pe platformele online din afara țării a trecut anul acesta de 8 milioane, față de mai puțin de 1 milion anul trecut. Sursa este în principal China # Profit.ro
Numarul articolelor importate în România ca urmare a achizitiilor facute de pe platformele online din afara tarii, in principal de pe platformele din China (Shein, Temu, Alibaba), a trecut de 8 milioane la sfârșitul lunii noiembrie, comparativ cu mai puțin de un milion în 2024, a declarat Claudiu Ardeleanu, director general, Direcția proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile, Autoritatea Vamală Română, în cadrul unei conferințe.
FOTO Dragoș Dobrescu, omul de afaceri din spatele DraculaLand, lăudat de presa britanică! Proiectul de un miliard de euro, așteptat deja cu mare interes la nivel mondial # Profit.ro
Dragoș Dobrescu, omul de afaceri din spatele DraculaLand și fondatorul proiectului de mare anvergură, considerat un investitor imobiliar discret în România, care deține mai multe terenuri și proprietăți în București, a fost lăudat recent de presa britanică pentru primul și cel mai mare parc tematic Dracula din lume, planificat lângă București.
Giorgia Meloni a decis să scoată la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor sale oficiale în străinătate.
Mai puțin de 4 luni până la liberalizarea prețurilor la gaze. Ce obligații de informare a consumatorilor vor avea furnizorii # Profit.ro
Furnizorii de gaze naturale vor avea obligația de a-și informa clienții, până pe 2 martie 2026, că, de la 1 aprilie anul viitor ia sfârșit actuala schemă de plafonare a prețurilor finale.
NBI își consolidează portofoliul rezidențial din zona centrală prin proiectul Moșilor Boutique II # Profit.ro
North Bucharest Investments adaugă în portofoliul său proiectul rezidențial Moșilor Boutique II, situat într-una dintre cele mai bine poziționate zone centrale ale Bucureștiului, în proximitatea Căii Moșilor, Bulevardului Dacia și străzii Mihai Eminescu.
Guvernul va aloca anul viitor, pentru programul național „Masă sănătoasă”, destinat elevilor, suma totală de 1,531 miliarde lei.
Încă un caz de lepră în România. Alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică # Profit.ro
Direcția de Sănătate Publică Cluj anunță că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică.
Vivre Deco, la un moment dat unul dintre cei mai mari retaileri online de home&deco din Europa Centrală și de Est (ECE), dar intrat în insolvență din cauza dificultăților financiare, iese acum din această procedură, informația anunțată anterior de Profit.ro fiind confirmată acum oficial.
Linia electrificată Oradea-Cluj mai așteaptă. Proiectul are o întârziere de aproximativ un an de zile # Profit.ro
Proiectul de electrificare Oradea-Cluj are o întârziere de aproximativ un an de zile, generată în principal de situația de la jumătatea lucrărilor dintre orașele Huedin și Aleșd, unde au fost întârzieri de proiectare de peste un an de zile, a spus Ilie Bolojan.
FOTO România va avea gata încă două tronsoane de autostradă. Bolojan anunță: Va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania # Profit.ro
Două sectoare din Autostrada Transilvania vor fi finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat și tronsonul dinspre granița cu Ungaria, a anunțat Ilie Bolojan.
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Impozitele pe mașini și case cresc puternic. Noile taxe pregătite în capitală CONFIRMARE # Profit.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%.
FOTO Cel mai mare parc eolian din Moldova - Americanii de la GE Vernova semnează cu PPC Renewables pentru 85 MW suplimentari # Profit.ro
GE Vernova, furnizor de echipamente și servicii energetice desprins din colosul american General Electric, a semnat un nou contract pentru livrarea de turbine eoliene în România, care vor extinde la 225 MW capacitatea celui mai mare parc eolian din Moldova, aflat în construcție.
ULTIMA ORĂ Fidelis revine – Subscrieri de aproape 300 milioane euro la finalul ofertei lunii decembrie de titluri de stat, mai mari decât la ediția din noiembrie, dar mult sub media acestui an. Preferiunță clară pentru euro # Profit.ro
Peste 2 treimi din plasamentele realizate în operațiunea primară de plasare a obligațiunilor guvernamentale din programul Fidelis au fost în moneda unică europeană, însă ecartul s-a redus după o cotare mai accelerată în ultima zi pentru titlurile în lei cu scadența cea mai lungă.
Bolojan s-a dus la Erbașu, pe tronsonul abandonat de Bechtel. Peste 500 muncitori chemați VIDEO&FOTO # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a dus pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania.
Atenționare către românii care vor vacanțe în Bulgaria. Trecerea la euro scumpește hotelurile # Profit.ro
Tarifele pachetelor turistice din Bulgaria ar putea crește în primăvară cu aproximativ 5-10%, estimează o platformă online de turism din România, după trecerea la moneda euro.
În încercarea de a direcționa investițiile către proiecte mai profitabile, Renault a decis să închidă serviciile de car-sharing și să încetinească lansarea de stații de încărcare rapidă la subsidiara sa Mobilize.
Somnul nu este un lux. Este o funcție vitală, la fel de esențială ca respirația sau alimentația.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0904 lei, de la 5,0898 lei, curs înregistrat joi.
Sezonul gripal debutează în forță - Peste 3.000 de cazuri la nivel național, doar în ultima săptămână # Profit.ro
Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost sesizate, în săptămâna 1-7 decembrie, la nivel național.
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, a decis Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.
România construiește mai puțin.
ANAF a intensificat acțiunile de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat.
ULTIMA ORĂ Decizie istorică: Nu se mai interzic motoarele cu combustie nici în 2035, nici în 2040. Viața lor va fi, însă, diferită # Profit.ro
Negocierile liderilor Uniunii Europene au ajuns în cele din urmă la un consens. Motoarele cu combustie nu vor mai fi interzise, nici în 2035, nici în 2040. Viața lor va fi, însă, diferită, peste 10 ani.
Caz de lepră în România - Mesaj către populație al Managerului Spitalului de Boli Infecțioase: Nimic tragic sau amenințător # Profit.ro
Medicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, a explicat ca urmare a apariției unui caz de lepră în România, cum se transmite boala și care este răspândirea acesteia în lume la ora actuală.
Prăbușirea unei companii românești după ce a fost preluată de un investitor străin. De la liderul Europei la faliment în doar câțiva ani. Fabrica este acum la vânzare # Profit.ro
Fabrica Te‑Rox Prod, din Pașcani, adusă de Doina Cepalis, una dintre cele mai mari antreprenoare din România, în Topul producătorilor de centuri de siguranță, huse și scaune auto pentru copii din Europa, dar intrată în faliment la puțin timp după ce a fost preluată de grupul suedez Holmbergs Safety Systems, este acum scoasă la vânzare.
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 145 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu.
