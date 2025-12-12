Grupul Al Dahra vrea să ajungă la 500.000 de hectare de teren agricol după ce iese din trading. Acum, România este „pionul“ central în producţia de cereale. În 2018, Al Dahra anunţa investiţii de 500 mil. dolari în România.
13 decembrie 2025
Al Dahra, grup din Emiratele Arabe Unite, care controlează în România Agricost, cea mai mare fermă din Europa, cu 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, vrea să se concentreze în următorii ani pe comercializarea produselor proprii şi pe creşterea suprafeţei agricole lucrate, după ce a anunţat că renunţă la activităţile de comercializare cu terţi a cerealelor şi seminţelor oleaginoase
Date în premieră de la BNR. Avuţia românilor, în detaliu: Românii au ajuns la o avere netă de peste 1.900 mld. lei, dublă faţă de 2019. Averea financiară a populaţiei a crescut de la aproape 600 mld. lei până la peste 1.300 mld. lei. Iar averea imobiliară a urcat de la 500 mld. lei la peste 900 mld. lei. ajuns. Datoriile financiare ale populaţiei au ajuns la 331 mld. lei # Ziarul Financiar
În pofida pandemiei şi a încetinirii economice din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar, cât şi imobiliar din 2019 încoace, avuţia netă totală a populaţiei dublându-se până la 1.900 mld. lei în acest an, după cum indică datele BNR, semn că ascensiunea PIB, dar şi măsurile de stimulare financiară acordate de Guvern în pandemie au îmbunătăţit masiv situaţia averii populaţiei.
Inteligenţa artificială, un aliat, dar şi o sursă de anxietate. „Îmi caut un job în IT de mai bine de patru luni, dar la toate interviurile la care am fost până acum m-am lovit de aceeaşi problemă: nu am experienţă, iar ceea ce ştiu să fac poate foarte simplu să fie făcut astăzi şi cu AI” # Ziarul Financiar
Undă verde pentru finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional" # Ziarul Financiar
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
Finalul unei fraude uriaşe care a şters cu buretele peste 40 de miliarde de dolari din conturile investitorilor. Sud-coreeanul Do Kwon, fondatorul controversatului proiect cripto Terra Luna, a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Statele Unite. Contrar acţiunilor sale, acesta a fost aplaudat la intrarea în sala de judecată # Ziarul Financiar
O mică rază de lumină pentru exporturi. La zece luni 2025, an/an, exporturile au depăşit importurile, iar deficitul comercial a crescut doar marginal # Ziarul Financiar
Octombrie este prima lună din 2025 pentru care avem statistici şi în care exporturile sunt peste importuri, atât în luna analizată (octombrie 2025 vs octombrie 2024) cât şi pentru întreaga perioadă (zece luni din 2025 vs zece luni din 2024).
Bursă. Reguli de bază despre investiţii de la investitori: de ce trebuie să ţinem cont atunci când investim? # Ziarul Financiar
Te tentează investiţiile la bursă, dar nu ai idee de unde să începi şi care sunt regulile de bază? Partea bună e că problema ta are o rezolvare. Primul pas e documentarea şi apoi înţelegerea procesului de investiţii. Iată, în plus, şi câteva reguli de bază despre investiţii, venite direct de la doi investitori la Bursa de Valori Bucureşti!
Creştere explozivă: Start-up-urile Bible Chat şi Deep Stash din portofoliul fondurilor Early Game Ventures şi GapMinder au ajuns la venituri anuale de zeci de milioane de dolari. Înainte de vânzarea către americanii de la SE Ranking, şi start-up-ul Planable, din portofoliul GapMinder, atinsese venituri anuale recurente de peste 5 milioane de dolari # Ziarul Financiar
Bible Chat şi Deep Stash, două dintre cele mai promiţătoare start-up-uri din ecosistemul local de tehnologie, conduse de antreprenorii Laurenţiu Bălaşa, respectiv Vladimir Oane, au crescut spectaculos şi au ajuns la venituri anuale de peste zece milioane, conform datelor dezvăluite în cadrul Galei ROPEA Awards, un eveniment organizat de Asociaţia de Investiţii Private din România (ROPEA), în cadrul căruia sunt premiate cele mai importante tranzacţii şi cei mai activi jucători din piaţa de private equity.
Bursă. O investiţie de 10.000 de lei în acţiunile Băncii Transilvania ar fi adus într-un an 4.000 de lei, de opt ori mai mult decât câştigul unui depozit la aceeaşi bancă. Surpriză: doar din dividende, investitorul ar fi încasat de două ori mai mult decât din dobândă # Ziarul Financiar
Un investitor care ar fi cumpărat acţiuni Banca Transilvania (TLV) de 10.000 de lei pe 2 decembrie 2024 – la o zi după Ziua Naţională, marcând astfel faptul că a devenit acţionar la cea mai mare bancă din România, cu un capital românesc de 80% – ar fi avut astăzi, după un an, un câştig de aproximativ 4.000 de lei, de aproape opt ori mai mult decât ar fi generat un depozit bancar pe un an la aceeaşi instituţie.
Studiu ASE & Fundaţia Deloitte: Companiile din România, mai profitabile decât cele din Polonia, Cehia, Ungaria şi Bulgaria pe 9 pieţe cheie. Sectorul financiar, sănătatea, educaţia privată, construcţiile şi transporturile, dar şi industria ospitalităţii, marje brute de profit peste regiune # Ziarul Financiar
Nouă sectoare din România au înregistrat profitabilitate superioară (marjă brută de profit) faţă de Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Polonia, poziţionând România drept una dintre pieţele cu cele mai mari randamente pentru investitori în anumite industrii, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Fundaţia Deloitte, ce prezintă date din 2022.
Fluctuaţii de zeci de miliarde de pe o zi pe alta: Averea lui Larry Elisson a scăzut cu 25 mld. dolari joi seară, după ce acţiunile Oracle s-au prăbuşit cu 16%. Oracle a raportat venituri de peste 16 mld. dolari, în creştere cu 14%, dar sub aşteptările analiştilor, ceea ce a dus la un exod al investitorilor # Ziarul Financiar
