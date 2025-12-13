UPDATE - Măsuri anunţate de ministrul Sănătăţii la spitalul de copii din Iaşi: Au fost sistate internările, vor fi preluate doar urgenţele / Nu vor fi mutaţi pacienţi la alte spitale / 14.500 de litri de apă, scoşi din rezervele statului

07:30

Mihai Copăceanu, psiholog, a declarat pentru News.ro că decizia recentă a Australiei de a interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele sociale, măsură menită să protejeze copiii de riscurile din mediul online, este o măsură radicală luată de un stat puternic care a decis să pună interesul copilului mai presus de orice alte interese. Accesul neîngrădit la internet şi reţele sociale în cazul copiilor este o greşeală gravă, spune Mihai Copăceanu care, în calitate de specialist în adicţii, lucrează des cu adolecenţi dependenţi de social media şi care au ajuns să aibă sănătatea mintală afectată. Psihologul vorbeşte despre agresivitate crescută, despre iritabilitate şi despre dificultăţi de adaptare la sarcinile obişnuite precum cele de la şcoală, de exemplu, tocmai din cauza suprastimulării la care sunt supuşi constant în mediul online. Expunerea cât mai târzie la ecrane şi conexiunea cu familia, cu prietenii, socializarea, activitatea fizică sunt soluţii eficiente care îi pot ţine departe de probleme pe copii şi tineri, spune specialistul.