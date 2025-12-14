Persoana accidentată în Munţii Făgăraş, un bărbat care este conştient, dar nu se poate deplasa / A fost găsit într-o zonă extrem de greu accesibilă, iar intervenţia elicopterului nu este posibilă
14 decembrie 2025
Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Fpgpraş continuă, duminică, mai fiind trimisă o echipă în teren. Victima a fost identificată într-o zonă extrem de greu accesibilă şi nu a putut fi preluată cu un elicopter. Este vorba despre un bărbat, care este conştient şi care făcea parte dintr-un grup de trei persoane.
• • •
O defecţiune la motorul unui Boeing 777 a provocat un incendiu pe aeroportul din Washington # News.ro
Un Boeing 777-200ER al companiei americane United Airlines a fost nevoit să se întoarcă sâmbătă după ce a decolat de pe aeroportul Washington Dulles, cu destinaţia Tokyo Haneda, în urma unei defecţiuni de motor care a apărut la decolare şi care a provocat un incendiu în apropierea pistei, relatează AFP.
10:30
Iaşi: O femeie de 41 de ani a murit, după ce a fost lovită de o maşină pe trecerea pentru pietoni # News.ro
O femeie de 41 de ani a murit, duminică, după ce a fost lovită pe o trecere pentru pietoni, de o maşină condusă de un tânăr de 20 de ani. Şi şoferul maşinii a fost rănit, fiind transportat la spital.
Mii de oameni au protestat în Ungaria în legătură cu un scandal de abuz asupra copiilor - VIDEO # News.ro
Mii de maghiari au pornit sâmbătă într-un marş către birourile prim-ministrului Viktor Orban, în frunte cu liderul opoziţiei Peter Magyar, care a cerut veteranului naţionalist să demisioneze din cauza unui scandal care a dezvăluit abuzuri într-un centru de detenţie pentru minori, relatează Reuters.
Perechea formată din Patrick Berbece şi Andreea Sturzinschi a obţinut medalia de bronz la Campionatul European de Dans Sportiv de la Burgas, în proba Standard.
Augustin Lazăr: Sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului / Documentarul Recorder - radiografie a declinului independenţei justiţiei româneşti, urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic # News.ro
Fostul procuror general Augustin Lazăr, profesor universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a transmis, duminică, un mesaj în care apreciază că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului, iar dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul. Lazăr este de părere că documentarul Recorder şi dezbaterea care au urmat reprezintă o ”radiografie a declinului independenţei justiţiei româneşti, urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic”. ”Ministerul Public este provocat, acum, să preia din dezbaterea publică şi să clarifice judiciar, la rece, o problemă fierbinte”, consideră Lazăr, care cere demararea unor anchete care să clarifice toate aspectele ridicate în dezbaterea publică.
Vânzarea internă de acţiuni ale SpaceX evaluează compania la 800 de miliarde de dolari, pe fondul pregătirilor pentru o posibilă IPO # News.ro
SpaceX se pregăteşte pentru o eventuală listare bursieră anul viitor şi a deschis o vânzare secundară de acţiuni care evaluează compania la aproximativ 800 de miliarde de dolari, potrivit unei scrisori trimise acţionarilor de directorul financiar Bret Johnsen şi consultate de Reuters.
Asociaţia ”Corupţia ucide” caută oameni pentru constituirea unei echipe operative solide, care să ajute la coordonarea şi organizarea protestelor şi a altor acţiuni viitoare: Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. # News.ro
Asociaţia ”Corupţia ucide” anunţă că recrutează persoane interesate de coordonarea şi organizarea protestelor şi a altor acţiuni viitoare, astfel încât să fie asigurat succesul acestora, dar şi siguranţa participanţilor. Se caută oameni cu experienţă în organizare şi coordonare, dar şi persoane care pot asigura buna derulare a evenimentelor în teren.
Donald Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # News.ro
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, într-un interviu acordat Wall Street Journal şi publicat sâmbătă seară.
A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu – Piteşti / S-au folosit trei utilaje aduse special din Germania # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioşteanu anunţă că a fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu – Piteşti. Pentru procedură s-au folosit trei utilaje aduse special din Germania
„M-am temut pentru viaţa mea”: fiul prinţesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco - Galatasaray # News.ro
Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor.
Coca-Cola poartă negocieri de ultim moment pentru a salva vânzarea Costa Coffee, potrivit Financial Times # News.ro
Planul Coca-Cola de a vinde lanţul de cafenele Costa Coffee riscă să eşueze, compania purtând negocieri de ultim moment în acest weekend cu fondul de investiţii TDR Capital, într-o încercare de a salva tranzacţia, relatează Financial Times, citând surse apropiate discuţiilor.
(Analiză realizată de Radu Limpede)
UPDATE - Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti / Cinci persoane au fost transportate la spital - FOTO # News.ro
Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce patru maşini au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital.
Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldaţi în Ucraina, de la începutul invaziei din februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, la 24 februarie 2022, a raportat, sâmbătă, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, citat de kyivindependent.com.
George Găman, Nicuşor Flueran şi Ionuţ Coza, arbitrii partidelor de duminică, din Superliga # News.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat oficialii delegaţi la meciurile de duminică, din etapa a 20-a, penultima din acest an, din Superliga.
Salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru a salva 12 persoane din zonele mintane, trei dintre acestea fiind predate echipajelor medicale.
MacKenzie Scott a anunţat donaţii caritabile de 7,1 miliarde de dolari în 2025; totalul oferit din 2019 ajunge la 26,3 miliarde # News.ro
Filantroapa miliardară MacKenzie Scott a făcut public bilanţul final al donaţiilor sale caritabile pentru anul 2025, care se ridică la 7,17 miliarde de dolari, distribuite către aproximativ 225 de organizaţii, potrivit unei postări publicate pe blogul său, transmite CNBC.
Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe / Vizibilitatea este redusă şi se poate forma gheţuş sau chiciură # News.ro
Meteorologii au emis, duminică, mai multe avertizări cod galben de ceaţă şi anunţă vizibilitate redusă în mai multe zone ale ţării.
Chilienii votează pentru alegerea noului preşedinte. Candidatul de extrema dreaptă este favorit # News.ro
Chilienii votează, duminică, pentru a-şi alege preşedintele, iar extrema dreaptă este favorită pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii lui Augusto Pinochet, acum 35 de ani.
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti / Patru persoane primesc îngrijiri medicale # News.ro
Patru persoane primesc îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce maşinile în care se aflau au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti.
Directorul general al YouTube limitează accesul copiilor săi pe reţelele sociale, la fel ca alţi lideri din industria tehnologiei # News.ro
Neal Mohan, directorul general al YouTube, este cel mai recent lider din industria tehnologiei care a recunoscut public că îşi restricţionează copiii în ceea ce priveşte utilizarea reţelelor sociale, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de efectele negative ale mediului online asupra tinerilor, relatează CNBC.
Actorul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani: Sunt foarte norocos. Nu am niciun fel de dureri # News.ro
Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Celebrul şi apreciatul actor, a cărui carieră include premii Emmy, Grammy, Tony şi Lifetime Achievement Honor, printre altele, a povestit despre vârsta sa importantă şi despre noua sa carte, într-un interviu pentru ABC.
Cel puţin trei persoane au murit şi alte opt sunt date dispărute în Bolivia după „inundaţia istorică” a unuia dintre marile râuri ale ţării, cauzată de ploi de o intensitate excepţională, au anunţat, sâmbătă, autorităţile, citate de AFP.
Veniturile lunare ale Rusiei din petrol şi gaze, aproape de cel mai scăzut nivel din august 2020 # News.ro
Veniturile statului rus obţinute din petrol şi gaze în luna decembrie sunt pe cale să se reducă aproape la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 410 miliarde de ruble (circa 5,17 miliarde de dolari), pe fondul scăderii preţurilor la ţiţei şi al întăririi rublei, potrivit calculelor Reuters publicate vineri.
Nouă persoane rănite după un atac la Universitatea Brown - nou bilanţ / Suspectul nu a fost prins - VIDEO # News.ro
Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei. Autorul atacului nu a fost încă prins.
Autorităţile germane au anunţat, sâmbătă, că au arestat cinci bărbaţi suspectaţi de pregătirea unui atentat cu maşină-bombă de inspiraţie islamistă care viza un târg de Crăciun, relatează AFP.
Cum se creează un manifest de politică externă pentru un preşedinte american care conduce din instinct? Proiectul iniţial i-a revenit lui Michael Anton, un susţinător fervent al mişcării MAGA, pe care oficialii l-au numit autorul principal al noii strategii radicale de securitate naţională (NSS) a SUA, relatează corespondentul „The Guardian” la Washington.
Zelenski confirmă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin. Premierul britanic Starmer a discutat sâmbătă cu Ursula von der Leyen / Axios: Americanii sunt reprezentaţi de Witkoff şi Kushner # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.
Trei americani, între care doi militari, au fost ucişi într-un atac în Siria pus pe seama Statului Islamic. Atacatorul era membru al forţelor de securitate siriene, potrivit surselor Reuters # News.ro
Doi soldaţi ai armatei americane şi un translator civil au fost ucişi sâmbătă în Siria de un atacator suspectat a fi membru al Statului Islamic, dar care, potrivit surselor Reuters, făcea parte din forţele de securitate siriene.
UPDATE - Mai multe persoane au fost împuşcate la Universitatea Brown, autorul atacului este căutat / Sunt cel puţin 2 morţi şi opt răniţi în stare critică # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate sâmbătă la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, a declarat Kristy DosReis, ofiţer de informaţii publice al oraşului Providence, relatează CNN.
Lukaşenko îi eliberează pe laureatul Nobel Ales Bialiaţki şi alte personalităţi cheie ale opoziţiei din Belarus în cadrul unui acord cu SUA. Nouă dintre deţinuţii eliberaţi au ajuns în Lituania, iar 114 sunt duşi în Ucraina. Ce urmăreşte Washingtonul # News.ro
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi figura importantă a opoziţiei Maria Kolesnikova, în cadrul unui acord negociat de un trimis al preşedintelui american Donald Trump. SUA au acceptat în schimb să ridice sancţiunile asupra potasei produse în Belarus, un component cheie al îngrăşămintelor, fosta republică sovietică fiind unul dintre principalii producători mondiali. Eliberarea deţinuţilor a fost de departe cea mai importantă acţiune întreprinsă de Lukaşenko de când administraţia Trump a deschis dialogul în acest an cu veteranul lider autoritar, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, scrie Reuters.
UPDATE - Mai multe persoane au fost împuşcate la Universitatea Brown, autorul atacului este căutat / Sunt cel puţin 2 morţi, potrivit surselor AP # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate sâmbătă la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, a declarat Kristy DosReis, ofiţer de informaţii publice al oraşului Providence, relatează CNN.
Nicuşor Dan, despre eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban: Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat motivul pentru care l-a eliberat din funcţia de consilier prezidenţial pe Ludovic Orban, la scurt timp după numire. ”Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizor”, a afirmat el.
Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni: Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu locuieşte la Cotroceni, ci tot în vila în care stă de dinainte de a câştiga mandatul de preşedinte, dar că au fost montate două gherete pentru pază în apropierea locuinţei. Totodată, şeful statului afirmă că îşi duce şi îşi ia în continuare fiica de la şcoală.
Mai multe persoane au fost împuşcate sâmbătă la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, a declarat Kristy DosReis, ofiţer de informaţii publice al oraşului Providence, relatează CNN.
Salvamontişti din Braşov intervin pentru recuperarea unei persoane accidentate în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş # News.ro
Mai multe echipe de salvamontişti din Braşov intervin, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru recuperarea unei persoane care s-a accidentat în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş. Acţiunea este estimată a fi una complexă şi de durată.
Şi în Polonia un tren care mergea spre Kiev a fost evacuat din cauza unei false alerte cu bombă # News.ro
Trenul care asigura legătura între oraşul polonez Przemyśl şi capitala Ucrainei Kiev a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei, din cauza unui pachet suspect, în timp ce un tren care circula pe ruta Bucureşti-Kiev a fost şi el ţinta unui incident similar când se afla pe teritoriul Republicii Moldova.
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone, dar, dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.
Nicuşor Dan, întrebat dacă are profesor de comunicare: Sunt multe de îmbunătăţit, dar e important să fii onest cu oamenii. Adică oamenii să simtă, când te adresezi, că vorbeşti cu ei/ Ce spune despre gafele de protocol # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că are multe de îmbunătăţit în ceea ce priveşte comunicarea, el recunoscând că, pentru a vorbi liber, pregătirea este importantă. ”E important să fii onest cu oamenii. Adică oamenii să simtă când te adresezi într-o emisiune sau la un discurs că vorbeşti cu ei”, a afirmat el. Nicuşor Dan a explicat unele situaţii care au fost considerate gafe de protocol.
Premier League: Arsenal Londra – Wolverhampton 2-1. Londonezii se impun prin două autogoluri # News.ro
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Wolverhampton, în etapa a 16-a din Premier League.
Echipa italiană Atalanta Bergamo a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, de formaţia Cagliari, în etapa a 15-a din Serie A.
Un studiu de mari dimensiuni sugerează că anumite tratamente utilizate frecvent în diabetul zaharat de tip 2 ar putea fi asociate cu un risc mai mare de tuse cronică, comparativ cu alte terapii antidiabetice. Cercetarea indică o legătură statistică ce ar putea fi relevantă în evaluarea pacienţilor cu simptome respiratorii persistente.
Slovacia intră în era protestelor denumite „Revoluţia cretei”. Cum s-a ajuns la un astfel de nume, în contextul în care ţara se teme de o revenire la trecutul autoritar # News.ro
Scrise cu cretă pe trotuarul din apropierea unui liceu din estul Slovaciei, mesajele erau scurte şi la obiect: „Ajunge cu Fico”, spunea unul dintre ele, repetând un slogan antiguvernamental popular, în timp ce altul glumea pe seama prim-ministrului slovac care i-ar fi oferit favoruri sexuale lui Vladimir Putin. Apărute cu câteva ore înainte ca prim-ministrul Robert Fico să ţină un discurs la şcoală, mesajele au atins un punct sensibil. Comentarii similare au început să apară rapid pe trotuarele slovace, într-o mişcare numită de unii „Revoluţia cretei” , iar de alţii „Valul cretei din noiembrie”, relatează The Guardian.
13 decembrie 2025
Nicuşor Dan explică de ce nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu: Ca preşedinte, am încercat să păstrez un echilibru/ România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, după căderea comunismului. Ion Iliescu e responsabil de asta # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a încercat să păstreze un echilibru şi de aceea nu a participat la funeraliile fostului şef al statului Ion Iliescu. Nicuşor Dan a arătat că Iliescu, ca politician, a luat ”nişte decizii extrem de discutabile”. ”În opinia mea, România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, după căderea comunismului. Ion Iliescu este responsabil de asta”, a afirmat el.
Meciul Rapid-Oţelul: Costel Gâlcă – De ce mai avem VAR? Văd că pentru unii se judecă altfel # News.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, crede că bucureştenii trebuiau să primească un penalti în meciul pierdut cu Oţelul Galaţi, de sâmbătă seara, de pe Arena Naţională, scor 0-2.
Nicuşor Dan: Nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în prezent este o campanie pe reţelele sociale care amplifică tensiunile sociale. ”În opinia mea nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el”, a arătat el. Şeful statului a afirmat că românii trebuie convinşi că modelul de funcţionare al României este democraţia.
Laszlo Balint, antrenorul echipei Oţelul Galaţi, e fericit că elevii săi au evoluat foarte bine şi că victoria de la Bucureşti cu Rapid, scor 2-0, se datorează, în primul rând, jocului bun prestat.
Nicuşor Dan, despre desecretizarea şedinţei CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale: Se tot vorbeşte de acea descretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că este foarte important ca România să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în alegerile prezidenţiale de anul trecut. Şeful statului afirmă că se va decretiza şedinţa CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului 2024, dar că acest lucru reprezintă doar ”o pietricică în tot ansamblul”.
Eredivisie: Meci nebun la Eindhoven, unde PSV, cu Man titular, a dispus de Heracles cu 4-3 # News.ro
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un thriller cu şapte goluri, pe Heracles Almelo, scor 4-3.
