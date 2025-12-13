Moș Crăciun sosește sâmbătă, la ora 17:00, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției; copiii pot face fotografii instant până pe 24 decembrie

19:00

Un proces istoric din Italia împotriva bandelor criminale chineze s-a confruntat cu atât de multe probleme, de la dispariția documentelor până la demisia translatorilor, încât un procuror de rang înalt suspectează că este sabotat pentru a proteja controlul criminalilor asupra industriei modei din Europa, transmite agenția Reuters. Cazul, deschis după ce doi bărbați chinezi au […] © G4Media.ro.