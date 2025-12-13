VIDEO Regele Charles al III-lea anunță, într-un discurs televizat, că tratamentul său pentru cancer poate fi redus din 2026
G4Media, 13 decembrie 2025 08:50
Regele Charles al III-lea a declarat vineri că tratamentul său pentru cancer poate fi redus începând cu anul viitor, relatează Reuters, care menţionează că suveranul britanic a vorbit despre experienţa sa de viaţă cu această boală într-un discurs televizat, transmite Agerpres. Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o […] © G4Media.ro.
08:50
08:30
Far & Wide scrie despre orașul din România unde faci genuflexiuni și mergi gratis cu transportul în comun # G4Media
Publicația americană Far and Wide scrie despre orașul din România în care locuitorii primesc bilete gratuite de autobuz dacă fac 20 de genuflexiuni în două minute la o cabină inteligentă amplasată la stația de transport. Far and Wide scrie despre orașul din România în care exercițiul fizic devine bilet de autobuz. Cluj-Napoca a transformat genuflexiunile […] © G4Media.ro.
08:20
Moș Crăciun sosește sâmbătă, la ora 17:00, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției; copiii pot face fotografii instant până pe 24 decembrie # G4Media
Moş Crăciun soseşte la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), transmite Agerpres. Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 şi 24 decembrie, o fotografie instant alături de Moş Crăciun. „Sezonul festiv a început odată cu deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti, iar unul dintre cele […] © G4Media.ro.
08:10
Elon Musk spune că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat radical și vorbește despre o posibilă simulare computerizată a realității # G4Media
Elon Musk, care se autoproclama ateu, a dezvăluit că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat complet în ultimii ani. Afirmă că acum că crede în existența Creatorului. CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, care anterior declarase că nu crede în nimic, a spus că părerile sale despre Dumnezeu s-au transformat și că acum recunoaște: „Dumnezeu […] © G4Media.ro.
08:00
Trimisul special al SUA și Jared Kushner se întâlnesc la Berlin cu Zelenski și lideri europeni pentru negocieri de pace pentru Ucraina # G4Media
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, se vor întâlni în acest weekend, la Berlin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, potrivit unui oficial american familiarizat cu subiectul, relatează Mediafax. Witkoff urmează să aibă, de asemenea, discuții cu omologii săi din Franța, Marea Britanie și Germania, […] © G4Media.ro.
07:40
ANALIZĂ Ce drumuri din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov se repară cu bani europeni. Investiţii în infrastructura rutieră a regiunii, în ultimii 11 ani # G4Media
Infrastructura rutieră din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov a beneficiat în ultimii 11 ani de investiții importante pentru zonă. Au fost posibile datorită fondurilor nerambursabile, sursă din care au venit cei mai mulți bani. Câteva sute de milioane de euro au fost investiți în acest domeniu, cea mai mare parte fiind reprezentată de banii […] © G4Media.ro.
07:40
Google va instala trei cabluri submarine în Papua Noua Guinee, finanțate de Australia printr-un tratat de apărare / Stat bogat în resurse, parțial subdezvoltat, considerat de americani și australieni zonă strategică majoră în sud-vestul Pacificului # G4Media
Google, deținută de Alphabet, va instala trei cabluri submarine în Papua Noua Guinee, cea mai mare națiune insulară din Pacific. Proiectul este finanțat de Australia în baza unui tratat de apărare reciproc, reprezentând o îmbunătățire esențială a infrastructurii digitale. Strategii militari australieni și americani consideră că Papua Noua Guinee, bogată în resurse, dar în mare […] © G4Media.ro.
07:30
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ceață în mai multe județe / Întreg teritoriul județelor Ialomița și Teleorman este afectat de fenomenul meteo # G4Media
Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme rea, care vizează zece județe. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de ceață pentru județele Brașov, Sibiu, Ialomița, Teleorman, Dâmbovița, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Cluj, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Cele mai afectate […] © G4Media.ro.
07:00
Plan de măsuri la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după abateri la clorul rezidual liber în apa potabilă / CJ și DSP Iași: două probe au rămas necorespunzătoare # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat vineri seara că a fost realizat un plan de măsuri după ce s-au descoperit neconformităţi în calitatea apei, în urma unei acţiuni de dezinfecţie realizate la instalaţia de apă a Spitalului pentru Copii „Sf. Maria”, transmite Agerpres. „În urma unei acţiuni de dezinfecţie efectuate la nivelul instalaţiei […] © G4Media.ro.
00:10
A doua zi după ce m-a sunat Lia: Colecție memorabilă de meme-uri după conferința Curții de Apel București în care Puterea a fost sfidată din interior (galerie foto) # G4Media
Colecție de meme după conferința memorabilă de joi, de la Curtea de Apel București: Valuri de ironii, glume și haz de necaz despre starea Justiției și influența în sistemul judiciar a șefei Curții Supreme, Lia Savonea, au inundat rețelele de socializare în ultimele zile. În paralel, în Capitală și mai multe județe continuă protestele pentru […] © G4Media.ro.
21:30
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru acuzația că a înșelat Netflix și a obținut 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce a folosit banii pentru achiziții scumpe, transmite Mediafax. Carl Erik Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului „47 Ronin”, a fost condamnat […] © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Sănătății merge la Spitalul de Copii din Iași după ce a fost identificată Pseudomonas aeruginosa în 6 din cele 8 probe analizate # G4Media
Pseudomonas aeruginosa găsit la Spitalul de Copii Iași. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță neconformități grave la probele de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, transmite Mediafax. Pseudomonas aeruginosa a fost identificată la Spitalul de Copii Iași în 6 din cele 8 probe analizate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge la […] © G4Media.ro.
21:00
Guvernele UE au ajuns la un acord pentru îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa # G4Media
Guvernele statelor Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, înlăturând astfel un obstacol important în calea utilizării fondurilor respective pentru a ajuta Ucraina, ţară invadată de forţele ruse începând din februarie 2022, transmite Reuters, citat de Agerpres. Belgia, ţara în […] © G4Media.ro.
20:50
Germania, prima finalistă a Campionatului Mondial de handbal feminin, după ce a învins Franța # G4Media
Naționala Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, vineri seară, după ce a învins Franța, campioana en-titre, cu 29–23 (15–12), în prima semifinală disputată la Rotterdam Ahoy, în Țările de Jos, transmite Mediafax. Echipa pregătită de Markus Gaugisch, neînvinsă la această ediție, a controlat jocul încă din start, sprijinită de una dintre […] © G4Media.ro.
20:40
Franța și Elveția au destructurat o grupare specializată în furturi de vehicule de lux și spargeri la magazine de arme # G4Media
Aceste jafuri, comise în principal începând cu 2023, au fost ordonate de lideri care au recrutat echipe pe rețelele de socializare din Franța sau din alte țări, transmite Mediafax. În cadrul cooperării judiciare dintre Franța și Elveția, opt suspecți au fost arestați, ceea ce a dus la destructurarea unui grup criminal specializat în furturi de […] © G4Media.ro.
19:30
Deputatul PNL Alexandru Muraru: Mă delimitez categoric de declarațiile primarului Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder și la istoria recentă a României / Chirica: Mereu facem câte o boacănă majoră, de la împușcarea unui dictator și alte nenorociri # G4Media
Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că afirmațiile primarului Iașiului, Mihai Chirica, nu reprezintă doar „o opinie controversată, este o ofensă publică”. „Mă delimitez categoric de declarațiile primarului Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder și la istoria recentă a României. Ele sunt incompatibile cu valorile și principiile Partidului Național Liberal. Într-un moment de criză morală a […] © G4Media.ro.
19:00
Procesul bandelor criminale chineze din industria modei italiene, în impas / Temeri de sabotaj și suspiciuni de interferențe din partea Chinei # G4Media
Un proces istoric din Italia împotriva bandelor criminale chineze s-a confruntat cu atât de multe probleme, de la dispariția documentelor până la demisia translatorilor, încât un procuror de rang înalt suspectează că este sabotat pentru a proteja controlul criminalilor asupra industriei modei din Europa, transmite agenția Reuters. Cazul, deschis după ce doi bărbați chinezi au […] © G4Media.ro.
18:50
Vameşii de pe Aeroportul Internaţional Frankfurt din Germania au găsit peste 11.270 de diamante în bagajul de mână al unui călător, transmite vineri agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Diamantele erau ascunse sub un fund fals al bagajului, au declarat vineri, într-un comunicat, vameşii şi poliţia federală. Valoarea diamantelor urmează să fie determinată de […] © G4Media.ro.
18:50
Zeci de procurori de la Brașov solicită analizarea cu celeritate a cazurilor prezentate în documentarul Recorder, dacă promovările în funcții reprezintă vulnerabilităţi ale sistemului de justiţie, restabilirea competenței DNA în cazurile de corupție din justiție # G4Media
Zeci de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi din cadrul unităţilor subordonate își exprimă solidaritatea, într-o scrisoare deschisă, cu poziția Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu documentarul Recorder și cu „colegii care au formulat acuzații de o gravitate deosebită”. Procurorii de la Brașov […] © G4Media.ro.
18:50
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, anunță Comisia Europeană # G4Media
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com, citat de Agerpres. Declaraţia vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 […] © G4Media.ro.
18:50
George Simion pretinde, în mod fals, că AUR a fost singurul partid care a votat contra legilor Justiției din 2022. Statisticile Parlamentului îl contrazic # G4Media
În toiul scandalului declanșat de documentarul Recorder, și care pune în discuție calitatea legilor Justiției promovate de către ministrul Cătălin Predoiu, liderul AUR, George Simion, a postat pe Facebook un mesaj în care pretinde că partidul său a fost singurul care a votat împotriva acestoe legi. „Cei care au comandat anularea alegerilor din România folosind […] © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Comisia Europeană anunță că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată. Undă verde pentru modificarea legislației # G4Media
Comisia Europeană a confirmat vineri pentru G4Media că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată, deși ministrul Radu Marinescu declarase că modificările sunt dificil de făcut pentru că jalonul e apreciat ”ca îndeplinit”. Anunțul Comisiei Europene înseamnă că România poate modifica legile înainte de a […] © G4Media.ro.
18:40
Trupele americane vor mai rămâne în Lituania pentru cel puţin încă două rotaţii de câte nouă luni fiecare, aşadar încă un an şi jumătate, a declarat vineri şefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, relatează agenţia de știri EFE. „Vreau să spun că acelaşi număr de soldaţi americani vor rămâne în Lituania pentru încă două rotaţii şi […] © G4Media.ro.
18:40
Secretarul Armatei SUA, exclus din negocierile privind Ucraina de către „paranoicul” Hegseth # G4Media
Secretarul Armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina de către Pete Hegseth, potrivit The Telegraph Dan Driscoll, considerat o stea în ascensiune a Pentagonului, a fost „retras” de secretarul apărării, din ce în ce mai paranoic, au declarat surse pentru cotidianul conservator britanic. Se pare că Driscoll, un […] © G4Media.ro.
18:30
Expediţia care comemorează prima circumnavigaţie a globului va fi reluată săptămâna viitoare # G4Media
O călătorie care îşi propune să aducă un omagiu primei circumnavigaţii a globului, dusă la îndeplinire de marinarul spaniol Juan Sebastian Elcano, va fi reluată la 15 decembrie, după ce prima tentativă, din 2023, s-a soldat cu un eşec în urma scufundării ambarcaţiunii în zona insulei Guam, transmite vineri agenţia de știri EFE, citată de […] © G4Media.ro.
18:30
Târgul din Bavaria unde Moș Crăciun este prezent tot timpul anului/ Bulgării de zăpadă s-au transformat în desert # G4Media
Rothenburg ob der Tauber este un mic oraș medieval, pitoresc, din regiunea Franconia, în Bavaria, Germania, aproape de Nürnberg, Munchen, Würzburb, Ulm și chiar de Legoland. Dacă vă interesează târgurile de Crăciun, acesta este un loc de neratat pentru că aici Moș Crăciun este prezent tot timpul anului. © G4Media.ro.
18:30
Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii, potrivit unei legi promulgate de Nicușor Dan # G4Media
Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie, arată legea promulgată, vineri, de preşedintele Nicuşor Dan. Procurorul comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau […] © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Comisia Europeană nu va propune suspendarea fondurilor UE pentru România, ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvernul Bolojan ca să reducă deficitul bugetar # G4Media
Comisarul european pentru buget Valdis Dombrovskis a anunțat vineri într-o conferință de presă că executivul european nu va propune suspendarea fondurilor UE pentru România, ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvernul Bolojan ca să reducă deficitul bugetar. ”Am furnizat Consiliului ECOFIN evaluarea Comisiei Europene privind acțiunile eficiente pentru cele nouă state membre aflate […] © G4Media.ro.
18:20
Dovezi ale unei atmosfere dense în jurul unei exoplanete telurice, descoperite cu telescopul James Webb # G4Media
Cercetătorii care utilizează Telescopul Spaţial James Webb (JWST) au anunţat descoperirea celor mai puternice dovezi de până acum cu privire la existenţa unei atmosfere în jurul unei planete telurice din afara Sistemului Solar, conform unui studiu publicat joi în The Astrophysical Journal Letters, transmite vineri revista Space.com, citată de gerpres. Descoperirile contestă ideea predominantă conform […] © G4Media.ro.
18:10
Judecătorul Laurențiu Beșu care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder cere CSM să fie numit procuror # G4Media
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu, transmite Agerpres. Pe site-ul CSM a fost postat un anunţ în care se precizează că, în data de 16 decembrie, va avea loc la Secţia pentru procurori […] © G4Media.ro.
18:10
Bloomberg: Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a semnat apelul a sute de magistrați români împotriva abuzurilor din sistemul judiciar # G4Media
Procurorul șef al Uniunii Europene, Laura Codruța Kovesi, s-a alăturat vineri apelurilor ca România să își curețe sistemul judiciar după relatările privind hotărâri suspecte de corupție care favorizează elita conducătoare, transmite agenția de presă Bloomberg. Laura Codruța Kövesi, fosta șefă a DNA, a semnat o scrisoare deschisă făcută publică vineri, care denunță abuzurile comise de […] © G4Media.ro.
18:10
Noua versiune a așa-numitului „plan de pace” pe care Ucraina l-a trimis Statelor Unite și pe care Bruxelles îl susține conține o clauză privind aderarea Ucrainei la UE până la 1 ianuarie 2027, relatează ziarul britanic Financial Times, citând surse familiarizate cu conținutul documentului, scrie BBC. Oficialii care susțin aspirațiile Ucrainei de aderare la UE […] © G4Media.ro.
18:10
Comisia Europeană va renunța la interdicţia privind vânzarea de automobile cu motoare pe combustie din 2035, anunță influentul europarlamentar Manfred Weber # G4Media
Comisia Europeană va propune marţi schimbarea reglementărilor referitoare la interzicerea efectivă a vânzării în UE de automobile noi cu motoare pe combustie din 2035, a anunţat vineri europarlamentarul Manfred Weber, transmite Reuters, citată de Agerpres. Comentariile, care încă trebuie confirmate de Bruxelles într-un anunţ programat în 16 decembrie, ar marca o victorie cheie pentru Germania, […] © G4Media.ro.
17:30
În alegerile recente, votanții din Europa au dat speranțe politicienilor centristi aflați în dificultate din întreaga lume occidentală. Donald Trump a revenit cu succes la Casa Albă, dar mișcarea internațională a populiștilor aliniați MAGA s-a confruntat cu probleme de cealaltă partea a Atlanticului. La alegerile din Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda, România — și la […] © G4Media.ro.
17:30
Jurnaliştii cotidianului La Repubblica din Italia, în grevă împotriva preluării acestuia de către un grup elen # G4Media
Jurnaliştii cotidianului La Repubblica sunt în grevă vineri împotriva anunţatei preluări a acestui important cotidian italian şi a casei sale editoriale GEDI de către un grup elen, informează AFP preluată de Agerpres. GEDI este unul dintre principalele grupuri editoriale ale Italiei, deţinând două cotidiene naţionale, La Repubblica (de stânga) şi La Stampa (de centru-stânga), dar […] © G4Media.ro.
17:20
Harta riscurilor pentru UE în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei şi ruptura faţă de SUA – Institutul Universitar European # G4Media
Un război hibrid în Uniunea Europeană, cu sabotaje în blocul comunitar, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în condiţii favorabile Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei şi retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate sunt riscurile cele mai probabile cu care s-ar putea confrunta UE în anul 2026, relatează vineri agenţia EFE, preluând […] © G4Media.ro.
17:10
Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale Europene (EUCA) – o structură care va deveni un centru de comandă al activităților vamale la nivel comunitar, potrivit unui comunicat al ministerului. Candidatura a fost depusă la reuniunea miniștrilor de Finanțe ai țărilor UE […] © G4Media.ro.
17:10
UE va impune o taxă vamală de 3 euro pe coletele mici, începând din iulie 2026. Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au ajuns vineri la un acord / Această măsură afectează companii precum Temu și Shein # G4Media
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, […] © G4Media.ro.
16:30
Fostul director Romsilva Teodor Țigan pierde procesul împotriva încetării contractului de muncă și este obligat la restituirea bonusului de pensionare de peste 50.000 de euro, anunță ministra Buzoianu / Decizia nu este definitivă # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, că instanța a respins acțiunea formulată de fostul director Romsilva Teodor Țigan împotriva încetării contractului de muncă. În plus, acesta este obligat la restituirea bonusului de pensionare de peste 50.000 de euro. Decizia nu este definitivă. „Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, […] © G4Media.ro.
16:30
Rafael Nadal, din nou pe mâna medicilor: Operație la doar câteva săptămâni după revenirea simbolică pe teren # G4Media
Rafael Nadal nu scapă de problemele fizice nici după retragerea din tenisul de performanță, ibericul anunțându-și fanii că s-a operat la mâna dreaptă. Fostul lider ATP a ajuns pe mâna medicilor după o revenire simbolică pe teren acum o lună de zile, la academia sa de la Mallorca. Câștigător a 22 de turnee de Grand […] © G4Media.ro.
16:10
Protest pentru independența Justiției în Piața Victoriei din București, de la ora 18:30 / Manifestații anunțate în mai multe orașe din țară / Se cere revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA și a ministrului Cătălin Predoiu # G4Media
Un protest pentru independența Justiției este anunțat vineri, 12 decembrie, de la ora 18:30, în Piața Victoriei din București. Manifestația este organizată de asociațiile “Protest pentru o justiție independentă”, “Inițiativa România”, “Corupția ucide” și comunitatea “Declic”. “Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut […] © G4Media.ro.
16:00
Medic infecţionist: Tratamentul leprei se face cu antibiotic şi poate dura până la doi ani # G4Media
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, medicul Florin Roşu, afirmă că tratamentul leprei se face printr-o asociere de antibiotice şi poate dura până la doi ani, el punctând că, la câteva zile de la începerea administrării medicamentelor, bolnavul nu mai este contagios. „Tratamentul constă în administrarea unei asocieri de antibiotice pentru o durată […] © G4Media.ro.
16:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu le mulțumește celor care îi susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu # G4Media
Judecătoarea Raluca Moroșanu le mulțumește, într-un mesaj pe Facebook, celor care îi susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu. „Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Besu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la […] © G4Media.ro.
15:40
Mișcări majore la Înalta Curte: dezmembrarea completurilor și trecea mandatelor de siguranță națională de la penaliști la judecători de contencios # G4Media
Ședință cu scandal azi la Secția Penală de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit unor surse din interior, conducerea secției a pus în discuție dezmembrarea actualelor completuri de judecată și formarea altora, cu scopul declarat de a face loc celor șapte judecători care au promovat la Instanța Supremă în luna noimebrie. Scopul mai […] © G4Media.ro.
15:40
Visul lui Lautaro Martinez este acela de a îmbrăca într-o zi tricoul Barcelonei, iar fichajes.net scrie că acest lucru s-ar putea întâmpla în vara anului viitor. Argentinianul este vedeta lui Cristi Chivu la Inter, iar o eventuală plecare ar lăsa un gol imens în tabăra grupării de pe Giuseppe Meazza. Lautaro este de câteva sezoane […] © G4Media.ro.
15:20
Premierul Slovaciei, Robert Fico, vrea să blocheze orice plan al UE de finanțare a armatei Ucrainei # G4Media
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că va respinge orice propunere a Uniunii Europene prin care Slovacia ar fi obligată să contribuie financiar la armata Ucrainei, transmite MEDIAFAX. Robert Fico, președinte al partidului populist Smer, aflat la guvernare, a declarat joi în parlament că a trimis o scrisoare oficială președintelui Consiliului European, António Costa, înaintea […] © G4Media.ro.
15:10
Diana Buzoianu: România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.600 şi 12.700 de exemplare # G4Media
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, a declarat, vineri, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a menţionat că, potrivit celui mai recent studiu care stabileşte inclusiv numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 şi 12.700 de exemplare, transmite […] © G4Media.ro.
14:40
VIDEO | Salată caldă cu cartofi dulci și ton, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă, perfectă pentru sezonul rece # G4Media
Această rețetă plină de culoare și nutrienți este o opțiune excelentă pentru cei care caută mese rapide, consistente și echilibrate. © G4Media.ro.
14:30
Un tip de virus gripal care se poate răspândi rapid a fost confirmat și în România / Număr dublu de cazuri de gripă în prima săptămână din decembrie față de săptămâna precedentă / INSP declară debutul sezonului gripal # G4Media
Analiza epidemiologică realizată pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504). Aceeași subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, primele rezultate ale secvențierii fiind comunicate de Institutul Cantacuzino în cursul […] © G4Media.ro.
14:20
China introduce TVA pentru prezervative și alte tipuri de produse contraceptive / Măsură pentru a încuraja familiile să aibă mai mulți copii # G4Media
Pentru prima oară în 30 de ani, China va introduce o taxă pe valoare adăugată pentru prezervative, pastile contraceptive, dar și celelalte produse din această sferă, în încercarea de a încuraja familiile să aibă mai mulți copii, anunță Mediafax. Potrivit celei mai recente legi chineze privind taxa pe valoare adăugată, „medicamentele și produsele contraceptive” nu […] © G4Media.ro.
