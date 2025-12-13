Un cutremur s-a produs de dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul

07:50

„Ce este lepra?” este una dintre marile întrebări ale acestor ore, după ce ministrul Sănătății a anunțat un prim caz confirmat în România, pentru prima dată după mai bine de 40 de ani. Mai mult: […] Articolul ESENȚIAL | Ce este lepra, cum se manifestă și cum se transmite cumplita boală. Un prim caz confirmat oficial în România, după mai mult de 40 de ani apare prima dată în B365.