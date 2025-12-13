Protestele continuă în Piața Victoriei, după dezvăluirile Recorder. Oamenii ies și în această seară în stradă pentru independența justiției, pentru a patra zi la rând
B365.ro, 13 decembrie 2025 16:50
Un nou protest are loc în această seară, a patra zi la rând, după dezvăluirile din documentarul Recorder, „Justiția capturată”. Oamenii cer și de data aceasta demisiile Liei Savonea și lui Cătălin Predoiu, printre altele. […] Articolul Protestele continuă în Piața Victoriei, după dezvăluirile Recorder. Oamenii ies și în această seară în stradă pentru independența justiției, pentru a patra zi la rând apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
16:50
Protestele continuă în Piața Victoriei, după dezvăluirile Recorder. Oamenii ies și în această seară în stradă pentru independența justiției, pentru a patra zi la rând # B365.ro
Un nou protest are loc în această seară, a patra zi la rând, după dezvăluirile din documentarul Recorder, „Justiția capturată”. Oamenii cer și de data aceasta demisiile Liei Savonea și lui Cătălin Predoiu, printre altele. […] Articolul Protestele continuă în Piața Victoriei, după dezvăluirile Recorder. Oamenii ies și în această seară în stradă pentru independența justiției, pentru a patra zi la rând apare prima dată în B365.
Acum o oră
16:20
VIDEO | Stadiul lucrărilor pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord, pe care vom circula începând cu anul viitor. Va fi dat în trafic în două etape # B365.ro
Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, prezintă azi și stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord. Pe acest lot lucrările au început în martie 2025. Noutăți de pe șantierul Lotului 1 […] Articolul VIDEO | Stadiul lucrărilor pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord, pe care vom circula începând cu anul viitor. Va fi dat în trafic în două etape apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
15:40
BREAKING | Incident grav în stația de metrou Crângași, unde o femeie ar fi prinsă sub șine. Circulația trenurilor, temporar blocată | UPDATE # B365.ro
Incident grav azi la metrou, în stația Crângași. O femeie ar fi coborât pe șine și ar fi fost lovită în plin de o garnitură aflată în circulație. Echipajele de salvare intervin de urgență la […] Articolul BREAKING | Incident grav în stația de metrou Crângași, unde o femeie ar fi prinsă sub șine. Circulația trenurilor, temporar blocată | UPDATE apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
15:00
FOTO | Minunea din Berceni: bordura colosală! Semn clar că dl. Băluță și-a revenit în mai puțin de-o săptămână de la trauma din alegeri # B365.ro
Bordurile din Sectorul 4 sunt înlocuite în această perioadă, însă nu într-un mod de care să ne bucurăm. În locul bordurilor mici sau medii este montat un nou model, numit astfel de un bucureștean – […] Articolul FOTO | Minunea din Berceni: bordura colosală! Semn clar că dl. Băluță și-a revenit în mai puțin de-o săptămână de la trauma din alegeri apare prima dată în B365.
14:00
VIDEO ⭐ „Cartierul lui Moș Crăciun” e, anul acesta, Aviației. Mai mulți bucureșteni au decorat blocurile în care stau cu sute de luminițe. „Ador! Felicitări pentru inițiativă” # B365.ro
Bucureșteni din cartierul Aviației au decorat și anul acesta fațadele unor blocuri, aducând astfel magia sărbătorilor și pe strada lor. Munca și dedicarea lor nu a trecut neobservată, filmări din „cartierul lui Moș Crăciun” ajungând […] Articolul VIDEO ⭐ „Cartierul lui Moș Crăciun” e, anul acesta, Aviației. Mai mulți bucureșteni au decorat blocurile în care stau cu sute de luminițe. „Ador! Felicitări pentru inițiativă” apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
12:50
Un cutremur s-a produs de dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul # B365.ro
Un cutremur s-a produs în această dimineață într-o zonă neobișnuită din România, ce nu este extrem de activă din punct de vedere seismic. Un cutremur de 2,4 s-a produs de dimineață, în județul Sibiu Institutul […] Articolul Un cutremur s-a produs de dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul apare prima dată în B365.
12:00
„Crăciunul care schimbă destine”, eveniment caritabil la Târgul de Crăciun București. Personalități din lumea fotbalului vin să încurajeze vizitatorii să doneze # B365.ro
Un eveniment caritabil cu legende ale fotbalului românesc are loc duminică, 14 decembrie, la Târgul de Crăciun București, din Piața Constituției. „Crăciunul care schimbă destine”, eveniment caritabil la Târgul de Crăciun București Primăria Municipiului București, […] Articolul „Crăciunul care schimbă destine”, eveniment caritabil la Târgul de Crăciun București. Personalități din lumea fotbalului vin să încurajeze vizitatorii să doneze apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
10:50
FOTO | Noutăți de pe Autostrada A1, Secțiunea 2: Ritmul este bun pe șantierul Tunelului Robești. Pe aici vom trece ca să ajungem de la București la Sibiu # B365.ro
Ritmul este bun pe noul tunel din Autostrada A1 Sibiu-Pitești, ce face parte din Secțiunea 2: Boița – Cornetu. Secretarul de Stat în MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a verificat progresul lucrărilor. Stadiul lucrărilor pe Secțiunea […] Articolul FOTO | Noutăți de pe Autostrada A1, Secțiunea 2: Ritmul este bun pe șantierul Tunelului Robești. Pe aici vom trece ca să ajungem de la București la Sibiu apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
07:00
FOTO | Parcarea „La Ghivece”, darul de Crăciun al domnului Negoiță pentru bucureșteni. E pe strada Rotundă și, pentru a obține un loc, e indispensabilă fotosinteza # B365.ro
Într-o dimineață din această săptămână, niște cetățeni din Sectorul 3, păstorit de domnul Negoiță, au descoperit că pe strada Rotundă s-a petrecut ceva neașteptat: la ei în areal a apărut Parcarea „La Ghivece” Pe locurile […] Articolul FOTO | Parcarea „La Ghivece”, darul de Crăciun al domnului Negoiță pentru bucureșteni. E pe strada Rotundă și, pentru a obține un loc, e indispensabilă fotosinteza apare prima dată în B365.
05:50
Istoria leprei moderne în România. Primele două cazuri, semnalate la București acum mai bine de două secole # B365.ro
Lepra, denumită medicinal drept boala Hansen, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri, fiind menționată până și în Biblie, și, chiar și în prezent. După mai bine de 4 decenii, pe teritoriul României […] Articolul Istoria leprei moderne în România. Primele două cazuri, semnalate la București acum mai bine de două secole apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
03:10
VIDEO | “Salutări de la băi!” Ții minte când plecam din București la stațiune, pentru cură termală? Călătorie într-un univers rupt de lume, cândva fermecător # B365.ro
A apărut “Salutări de la băi!”, cel mai recent număr al Revistei Arhitectura este dedicat arhitecturii stațiunilor balneare, istoriei lor și proiectelor salvatoare care ar putea să revitalizeze aceste locuri legendare, cândva de loisir, terapie […] Articolul VIDEO | “Salutări de la băi!” Ții minte când plecam din București la stațiune, pentru cură termală? Călătorie într-un univers rupt de lume, cândva fermecător apare prima dată în B365.
12 decembrie 2025
19:20
București Mall și Plaza România vor avea program special de Crăciun și Revelion. La ce oră se închid # B365.ro
De Crăciun și Revelion mallurile vor avea program special. București Mall și Plaza România au anunțat programul special de funcționare pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Cum vor funcționa mallurile din București de sărbători Acestea vor avea […] Articolul București Mall și Plaza România vor avea program special de Crăciun și Revelion. La ce oră se închid apare prima dată în B365.
18:30
Un șofer a ajuns pe șinele de tramvai de pe Valea Cascadelor și a blocat linia 25, pe ambele sensuri. Martor: „Mașina, daună totală” # B365.ro
O mașină a ajuns pe șinele de tramvai de pe Strada Valea Cascadelor și a blocat pentru cel puțin 20 de minute linia 25. Incidentul s-a produs puțin după ora 16:30. O mașină a ajuns […] Articolul Un șofer a ajuns pe șinele de tramvai de pe Valea Cascadelor și a blocat linia 25, pe ambele sensuri. Martor: „Mașina, daună totală” apare prima dată în B365.
17:50
VIDEO | Noi imagini de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: „Se lucrează! Lucrările la planșeu continuă până când temperaturile vor permite asta” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, publică noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. El spune, fără să dea prea multe detalii, că „se lucrează”. Lucrările la Planșeul Unirii continuă în funcție de vreme […] Articolul VIDEO | Noi imagini de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: „Se lucrează! Lucrările la planșeu continuă până când temperaturile vor permite asta” apare prima dată în B365.
17:50
FOTO | Parcul Băiculești din cartierul Pajura a fost modernizat. Cei mici se pot bucura de tobogan, masă de fotbal și balansoare cu arc # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat bucureștenii că Parcul Băiculești din cartierul Pajura a fost modernizat. Parcul oferă acum un spațiu sigur și plăcut pentru relaxare și joacă. Spațiul de joacă a fost gândit ca un […] Articolul FOTO | Parcul Băiculești din cartierul Pajura a fost modernizat. Cei mici se pot bucura de tobogan, masă de fotbal și balansoare cu arc apare prima dată în B365.
Ieri
16:50
VIDEO | Noutăți de pe loturile 1, 3 și 4 de pe A0 Nord. După deschiderea lor, vom circula complet pe 100 km de autostradă în jurul Bucureștiului # B365.ro
Doar trei loturi din Autostrada Bucureștiului – A0 Nord mai trebuie date în trafic. Pasionații de infrastructură urmăresc cele trei șantiere cu interes și publică noi imagini periodic. Stadiul lucrărilor de pe ultimele 3 loturi […] Articolul VIDEO | Noutăți de pe loturile 1, 3 și 4 de pe A0 Nord. După deschiderea lor, vom circula complet pe 100 km de autostradă în jurul Bucureștiului apare prima dată în B365.
16:20
FOTO | Stația de metrou Politehnica din București este unică în lume. Peronul ei e plin de fosile vechi de milioane de ani # B365.ro
Stația de metrou Politehnica este unică în lume. A fost inaugurată în 1983 și este localizată pe Magistrala 3. Unicitatea stației de metrou Politehnica este redată de plăcile de marmură pline de fosile din care […] Articolul FOTO | Stația de metrou Politehnica din București este unică în lume. Peronul ei e plin de fosile vechi de milioane de ani apare prima dată în B365.
15:20
De ce rămâne în depou Tramvaiul Corporatiștilor, deși promisiunea era să fie pe din nou pe șine de mâine. Întârzierile de la Linia 5 # B365.ro
Linia 5 a trecut cu bine de probe, acum două săptămâni, potrivit oficialilor din Primăria Capitalei și celor din STB, însă tot există întârzieri. S-a zvonit, inițial, că Tramvaiul Corporatiștilor va intra în circulație undeva […] Articolul De ce rămâne în depou Tramvaiul Corporatiștilor, deși promisiunea era să fie pe din nou pe șine de mâine. Întârzierile de la Linia 5 apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | Autobuzul lui Moș Crăciun e pregătit să iasă pe traseu. E plin de globuri și beteală și în weekend îl găsim pe linia 385 # B365.ro
Din dorința de a aduce puțin din magia sărbătorilor și în mijloacele de transport din București, un angajat al companiei de transport a decorat unul dintre autobuzele din flota STB. Autobuzul lui Moș Crăciun e […] Articolul FOTO | Autobuzul lui Moș Crăciun e pregătit să iasă pe traseu. E plin de globuri și beteală și în weekend îl găsim pe linia 385 apare prima dată în B365.
14:50
Primul mesaj al celei mai faimoase judecătoare din București, Raluca Moroșanu. E cea care a spus că-s adevărate acuzațiile din filmul Recorder „Justiție capturată” # B365.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu a publicat, cu puțin timp în urmă, primul său mesaj după uluitorul său moment de ieri, de la conferința de presă „extraordinară” organizată la Curtea de Apel București, după publicarea documentarului Recorder […] Articolul Primul mesaj al celei mai faimoase judecătoare din București, Raluca Moroșanu. E cea care a spus că-s adevărate acuzațiile din filmul Recorder „Justiție capturată” apare prima dată în B365.
14:10
Când vine vorba de restaurante care nu dezamăgesc, DeSoi prinde Top 10 în București, iar acum a „recidivat” cu un al doilea restaurant, la parterul hotelului Cișmigiu. De la 1912 încoace, colțul ăsta de clădire […] Articolul Am găsit în Cișmigiu colțunașii care dau gust Bucureștiului, în noul restaurant DeSoi apare prima dată în B365.
13:40
ALERTĂ | Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Mihai Bravu – Colentina. Traficul este foarte aglomerat # B365.ro
Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Șsoseaua Mihai Bravu/Șoseaua Colentina, anunță Societatea de Transport București. Este al doilea tramvai care deraiază săptămâna aceasta. Un tramvai a deraiat pe linia 21 Societatea […] Articolul ALERTĂ | Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Mihai Bravu – Colentina. Traficul este foarte aglomerat apare prima dată în B365.
13:10
ESENȚIAL | „Peste 500” – numărul magistraților care, până acum, s-au alăturat colegilor care reclamă „Justiția capturată” din documentarul Recorder # B365.ro
Numărul magistraților care semnează mesajul de solidaritate cu colegii lor care au făcut dezvăluiri în din documentarul Recorder „Justiție capturată” a ajuns, astăzi, să depășească 500. Mai exact, este vorba, la această oră, de 518 […] Articolul ESENȚIAL | „Peste 500” – numărul magistraților care, până acum, s-au alăturat colegilor care reclamă „Justiția capturată” din documentarul Recorder apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | Noi forme de relief, în București, obiective turistice urât mirositoare. Dealurile de moloz și gunoaie din Tineretului. „Dacă PS4 nu face nimic, o să înotăm în gunoi” # B365.ro
Pe străzile Capitalei apar din ce în ce mai des deșeuri abandonate la voia întâmplării. Bucureștenii depozitează pe te miri unde gunoaiele în loc să le lase la pubele de colectare. Dintr-un sector în altul […] Articolul FOTO | Noi forme de relief, în București, obiective turistice urât mirositoare. Dealurile de moloz și gunoaie din Tineretului. „Dacă PS4 nu face nimic, o să înotăm în gunoi” apare prima dată în B365.
12:30
Trafic paralizat pe Bulevardul Aviatorilor, din cauza unui teribil accident cu victimă. Martor: Poliția face măsurători # B365.ro
Un accident cu victimă a avut loc pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală, vineri, 12 decembrie, la ora prânzului. Un martor anunță că traficul este blocat. La fața locului încă sunt prezenți polițiștii care fac măsurători. […] Articolul Trafic paralizat pe Bulevardul Aviatorilor, din cauza unui teribil accident cu victimă. Martor: Poliția face măsurători apare prima dată în B365.
12:20
Veste super pentru bucureștenii care vor să plece în vacanța de iarnă la ski la Bansko. Se ridică temporar restricțiile de circulație de pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # B365.ro
Moș Crăciun are un cadou pentru o mulțime de șoferi care tranzitează Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Se ridică restricțiile de circulație, dar doar în perioada sărbătorilor de iarnă. Anunțul a fost făcut de Prefectura Giurgiu. Cu […] Articolul Veste super pentru bucureștenii care vor să plece în vacanța de iarnă la ski la Bansko. Se ridică temporar restricțiile de circulație de pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse apare prima dată în B365.
12:10
„Țânțari mutanți de București”, problema îl bâzâie enervant pe un concitadin. Cum supraviețuiesc, totuși, aceste insecte pe care frigul ar trebui să le trimită-n hibernare # B365.ro
Un utilizator Reddit a deschis o discuție despre problema țânțarilor în apartament în plină lună decembrie. Zeci de bucureșteni au confirmat aceeași problemă, sugerând posibile cauze legate de încălzirea vremii și focare din subsolurile blocurilor. […] Articolul „Țânțari mutanți de București”, problema îl bâzâie enervant pe un concitadin. Cum supraviețuiesc, totuși, aceste insecte pe care frigul ar trebui să le trimită-n hibernare apare prima dată în B365.
11:10
VIDEO | Cascadorul plânsului în traficul din București. Un șofer a luat-o vitejește pe contrasens, pe șina de tramvai, în Colentina și a dat nas în nas cu mașina poliției # B365.ro
Un șofer surprins în Colentina – Doamna Ghica a reușit performanța de a circula simultan și pe linia de tramvai și pe contra sens. Mașina de poliție care venea din contra sens l-a oprit pe […] Articolul VIDEO | Cascadorul plânsului în traficul din București. Un șofer a luat-o vitejește pe contrasens, pe șina de tramvai, în Colentina și a dat nas în nas cu mașina poliției apare prima dată în B365.
11:00
Vremea ne bagă-n ceață, la propriu, în acest weekend în București. ANM a emis prognoza meteo pentru perioada 12-14 decembrie # B365.ro
Nu scăpăm de ceață nici în acest weekend, 12-14 decembrie: ANM a actualizat prognoza și ne spune cum va fi vremea în acest sfârșit de săptămână, cu mai puțin de două săptămâni înainte de Crăciun. […] Articolul Vremea ne bagă-n ceață, la propriu, în acest weekend în București. ANM a emis prognoza meteo pentru perioada 12-14 decembrie apare prima dată în B365.
10:00
„RO-Alert, mă sună Lia” | Un nou „Protest Recorder” diseară, în Piața Victoriei. Ce au scandat și cu ce mesaje s-au înarmat oamenii care au ieșit aseară în stradă # B365.ro
Un nou „Protest Recorder” are loc vineri seară, 12 decembrie, în Piața Victoriei, după ce aproximativ o mie de oameni au protestat și joi seară, tot în fața Guvernului. S-a protestat și miercuri seară, dar […] Articolul „RO-Alert, mă sună Lia” | Un nou „Protest Recorder” diseară, în Piața Victoriei. Ce au scandat și cu ce mesaje s-au înarmat oamenii care au ieșit aseară în stradă apare prima dată în B365.
10:00
FOTO ⚽ Cum va arăta noul stadion Dinamo. Viitoare arenă multifuncțională va avea tribune moderne și suprafețe de joc pentru mai multe sporturi # B365.ro
Noua Arenă Multifuncțională Dinamo va deveni un complex sportiv modern, integrat într-un parc de 20 de hectare. Primăria Sectorului 2 al Capitalei cofinanțează proiectul cu 25 de milioane de euro pentru accelerarea lucrărilor. Cum va […] Articolul FOTO ⚽ Cum va arăta noul stadion Dinamo. Viitoare arenă multifuncțională va avea tribune moderne și suprafețe de joc pentru mai multe sporturi apare prima dată în B365.
08:50
ALERTĂ | Cutremur mai puternic, în această dimineață, în Vrancea. Ce magnitudine a avut acest seism # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3.9 pe Scara Richter a avut loc vineri dimineață, 12 decembrie 2025, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului spun că seismul s-a produs în Vrancea. Cutremur […] Articolul ALERTĂ | Cutremur mai puternic, în această dimineață, în Vrancea. Ce magnitudine a avut acest seism apare prima dată în B365.
08:40
ALERTĂ | Bacterie periculoasă pentru bebeluși, în laptele praf Nestle NAN. Kaufland, Selgros și Auchan retrag de la vânzare din București și din țară mai multe loturi # B365.ro
Kaufland, Selgros și Auchan îi anunță pe clienții din București și din țară că retrag de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși Nestle NAN. Motivul: Pe una dintre liniile de producție […] Articolul ALERTĂ | Bacterie periculoasă pentru bebeluși, în laptele praf Nestle NAN. Kaufland, Selgros și Auchan retrag de la vânzare din București și din țară mai multe loturi apare prima dată în B365.
08:40
Cei mai renumiți jucători de Kendama vin la București, la Bounty Fair. Fiecare vizitator al târgului primește cadou garantat din tolba lui Moș Crăciun # B365.ro
În prag de sărbători, Bounty Fair deschide ușile către unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate creatorilor români de obiecte speciale: Raftul cu Cadouri. Târgul creatorilor Bounty Fair sprijină meșteșugarii și artiștii independenți și promite […] Articolul Cei mai renumiți jucători de Kendama vin la București, la Bounty Fair. Fiecare vizitator al târgului primește cadou garantat din tolba lui Moș Crăciun apare prima dată în B365.
08:40
Nesfârșite necazuri la Linia 5. De ce întârzie repunerea pe șine a Tramvaiului Corporatiștilor, care ar fi trebuie să se întâmple deja. Constructorul cere noi teste # B365.ro
Linia 5 de tramvai din București rămâne închisă în ciuda promisiunilor repetate privind repunerea în funcțiune. Constructorul solicită noi teste înainte ca ruta „corporatiștilor” să fie inaugurată pentru călători. Linia 5 de tramvai încă rămâne […] Articolul Nesfârșite necazuri la Linia 5. De ce întârzie repunerea pe șine a Tramvaiului Corporatiștilor, care ar fi trebuie să se întâmple deja. Constructorul cere noi teste apare prima dată în B365.
07:50
ESENȚIAL | Ce este lepra, cum se manifestă și cum se transmite cumplita boală. Un prim caz confirmat oficial în România, după mai mult de 40 de ani # B365.ro
„Ce este lepra?” este una dintre marile întrebări ale acestor ore, după ce ministrul Sănătății a anunțat un prim caz confirmat în România, pentru prima dată după mai bine de 40 de ani. Mai mult: […] Articolul ESENȚIAL | Ce este lepra, cum se manifestă și cum se transmite cumplita boală. Un prim caz confirmat oficial în România, după mai mult de 40 de ani apare prima dată în B365.
11 decembrie 2025
21:00
Nicușor Dan invită toți magistrații la „o discuție fără limită de timp”, pe 22 decembrie. „Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foarte serioase” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan invită toți magistrații la o „discuție fără limită de timp”, luni, 22 decembrie, după ce aproape 200 de judecători și procurori au transmis un mesaj de solidaritate pentru magistrații care au făcut […] Articolul Nicușor Dan invită toți magistrații la „o discuție fără limită de timp”, pe 22 decembrie. „Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foarte serioase” apare prima dată în B365.
20:40
Peste 1.000 de oameni protestează acum în Piața Victoriei. Manifestanții cer, printre altele, demisia Liei Savonea, lui Cătălin Predoiu și ministrului de Justiție, după dezvăluirile Recorder # B365.ro
Peste 1.000 de oameni protestează în această seară în Piața Victoriei pentru o justiție independentă. Oamenii care au ieșit în stradă cer, printre altele, revocarea Liei Savonea și demiterea lui Cătălin Predoiu. „Peste tot poliție, […] Articolul Peste 1.000 de oameni protestează acum în Piața Victoriei. Manifestanții cer, printre altele, demisia Liei Savonea, lui Cătălin Predoiu și ministrului de Justiție, după dezvăluirile Recorder apare prima dată în B365.
19:40
FOTO | Zeci de mesteceni, arțari și arbori Catalpa vor fi plantați în Piața Matache, unde se fac amenajări temporare. Zona va beneficia și de plante perene # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că primii arbori au ajuns în Piața Matache, acolo unde se fac lucrări provizorii, care să redea zonei un aspect civilizat și funcțional. 20 de mesteceni și patru puieți au ajuns […] Articolul FOTO | Zeci de mesteceni, arțari și arbori Catalpa vor fi plantați în Piața Matache, unde se fac amenajări temporare. Zona va beneficia și de plante perene apare prima dată în B365.
19:10
„Crăciun de poveste în comunitate” e în weekend, la sediul DGASPC Sector 2. Venirea Moșului, ateliere, colinde, printre surprizele pregătite pentru copii # B365.ro
Weekendul acesta în Sectorul 2 al Capitalei va avea loc „Crăciun de poveste în comunitate”. Evenimentul organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va aduce cadouri copiilor și multe alte […] Articolul „Crăciun de poveste în comunitate” e în weekend, la sediul DGASPC Sector 2. Venirea Moșului, ateliere, colinde, printre surprizele pregătite pentru copii apare prima dată în B365.
19:00
BREAKING | Mesaj de solidaritate semnat de aproape 200 de judecători și procurori, după dezvăluirile din documentarul Recorder. „Tăcerea nu este o opțiune” # B365.ro
Aproape 200 de judecători și procurori au transmis un mesaj de solidaritate pentru magistrații care au făcut dezăluirile din documentarul Recorder. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, se arată în mesaj. Mesajul de […] Articolul BREAKING | Mesaj de solidaritate semnat de aproape 200 de judecători și procurori, după dezvăluirile din documentarul Recorder. „Tăcerea nu este o opțiune” apare prima dată în B365.
18:10
Încă un pas pentru cumpărarea a 400 de radare fixe, ce vor monitoriza traficul de pe DN-uri și autostrăzi: CNAIR a trimis documentația la ANAP, în curând va fi lansată licitația # B365.ro
CNAIR va instala 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță că s-a făcut un nou pas pentru lansarea licitației în vederea achiziției sistemului e-SIGUR. CNAIR vrea […] Articolul Încă un pas pentru cumpărarea a 400 de radare fixe, ce vor monitoriza traficul de pe DN-uri și autostrăzi: CNAIR a trimis documentația la ANAP, în curând va fi lansată licitația apare prima dată în B365.
17:20
FOTO | Stâlpișorii de pe Bd. Ion Ionescu zac prăpădiți pe mijlocul drumului. Bucureștean, către autorități: „Vă rugăm să ne ajutați. Sunt căzuți la datorie de ceva vreme” # B365.ro
În Capitală tot mai des pare că stâlpișorii galbeni anti parcare sunt urâți de bucureșteni. Fie sunt călcați sau loviți de șoferii care pare că iubesc să parcheze neregulamentar, mai ales dacă aceștia se află […] Articolul FOTO | Stâlpișorii de pe Bd. Ion Ionescu zac prăpădiți pe mijlocul drumului. Bucureștean, către autorități: „Vă rugăm să ne ajutați. Sunt căzuți la datorie de ceva vreme” apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, acum extrem de degradate, vor fi reabilitate și renovate. Lucrările fac parte din proiectul „Promenada Verde” # B365.ro
Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești vor fi renovate și reabilitate, ele fiind acum într-o stare avansată de degradare. În ședința Consiliului Local al Sectorului 1 s-a votat documentația tehnico-economică și indicatorii necesari demarării proiectului. […] Articolul Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, acum extrem de degradate, vor fi reabilitate și renovate. Lucrările fac parte din proiectul „Promenada Verde” apare prima dată în B365.
16:00
VIDEO | Moș Crăciun vine și anul acesta cu STB. Tramvaiul Colindelor și alte 3 decorate festiv ies pe traseu pentru a aduce magia sărbătorilor pe străzile din București # B365.ro
Anul acesta cu ocazia Crăciunului pe străzile din București nu vor lipsi îndrăgitele tramvaie de sărbătoare. Weekendul viitor, mai precis pe 20 decembrie, cu mic cu mare bucureștenii se vor putea bucura de o călătorie […] Articolul VIDEO | Moș Crăciun vine și anul acesta cu STB. Tramvaiul Colindelor și alte 3 decorate festiv ies pe traseu pentru a aduce magia sărbătorilor pe străzile din București apare prima dată în B365.
15:40
ESENȚIAL | O nouă sală polivalentă pentru București, cu 15.000 de locuri, va fi construită în Sectorul 1. Consilierii locali au votat studiul de prefezabilitate # B365.ro
O nouă sală polivalentă se va construi în București, mai exact în Sectorul 1 al Capitalei. Consiliul Local al Sectorului 1 a votat azi aprobarea studiului de prefezabilitate pentru construirea acestui obiectiv. O sală polivalentă, […] Articolul ESENȚIAL | O nouă sală polivalentă pentru București, cu 15.000 de locuri, va fi construită în Sectorul 1. Consilierii locali au votat studiul de prefezabilitate apare prima dată în B365.
15:40
Baia este spațiul intim în care îți începi și îți închei ziua. E locul în care te relaxezi după o zi lungă sau te revigorezi dimineața, așa că aici igiena nu e doar o chestiune […] Articolul Cum să cureți și să întreții baia (P) apare prima dată în B365.
15:20
Mâncare expirată, fructe și legume storcite, carne în zeamă de sânge, printre problemele găsite de ANPC în mari magazine din București. Amenzi de 3,2 milioane de lei, în două zile # B365.ro
ANPC anunță că a făcut controale de amploare în mari magazine din București și, în urma verificărilor, în doar două zile, a dat amenzi de aproximativ 3,2 milioane de lei. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor […] Articolul Mâncare expirată, fructe și legume storcite, carne în zeamă de sânge, printre problemele găsite de ANPC în mari magazine din București. Amenzi de 3,2 milioane de lei, în două zile apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | Epica Bucharest, un nou boutique hotel în oraș, s-a deschis vizavi de Palatul Suțu. Clădirea a fost tipografie și depozit de cărți # B365.ro
Un nou boutique hotel s-a deschis în centrul Capitalei, vizavi de Palatul Suțu din București. Epica Hotel Bucharest se află într-o clădire istorică ridicată în anul 1930, cunoscută ca tipografie, ulterior clădirea fiind transformată în […] Articolul FOTO | Epica Bucharest, un nou boutique hotel în oraș, s-a deschis vizavi de Palatul Suțu. Clădirea a fost tipografie și depozit de cărți apare prima dată în B365.
13:30
Metoda „Ochii văd, inima cere” 5 taximetriști din București își pândeau clienții când foloseau parolele bancare, apoi le foloseau și le goleau conturile. Acum sunt în arest # B365.ro
Cinci taximetriști au fost reținuți pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de lei din conturile unor clienți. Aceștia au aflat parolele de acces de la aplicațiile bancare ale […] Articolul Metoda „Ochii văd, inima cere” 5 taximetriști din București își pândeau clienții când foloseau parolele bancare, apoi le foloseau și le goleau conturile. Acum sunt în arest apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.