Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord
Antena Sport, 13 decembrie 2025 13:20
FCSB a primit o veste bună după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Titularul care a părăsit terenul accidentat, Mihai Lixandru, e apt pentru următorul meci. Mihai Stoica a anunțat faptul că Mihai Lixandru nu a suferit o accidentare gravă în duelul cu olandezii de joi. […] The post Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
14:00
Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK # Antena Sport
S-a aflat cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica a pus ochii și vrea să-l transfere la FCSB. Filipe Soares (26 de ani) este dorit de formația campioană în această iarnă. Mihai Stoica a fost trimis de Gigi Becali, în urmă cu ceva timp, în Portugalia pentru a urmări jucători. După transferul lui […] The post Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
13:40
Kylian Mbappe e apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. „Galacticii” se vor duela cu Alaves duminică, de la ora 22:00, în etapa a 16-a din La Liga. Kylian Mbappe a ratat partida cu Manchester City de la mijlocul săptămânii din cauza unei fracturi suferite la degetul inelar. Starul francez, care a acuzat și un disconfort la nivelul genunchiului stâng, […] The post Kylian Mbappe, apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. Nouă jucători sunt OUT appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
13:20
Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Titularul care a părăsit terenul accidentat, Mihai Lixandru, e apt pentru următorul meci. Mihai Stoica a anunțat faptul că Mihai Lixandru nu a suferit o accidentare gravă în duelul cu olandezii de joi. […] The post Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
13:00
Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali. Atacantul campioanei a dezvăluit că nu este deranjat de criticile pe care le mai primește din partea patronului de la FCSB. Totodată, Daniel Bîrligea a dezvăluit că el este primul care se critică după o evoluție modestă, astfel că nu se lasă afectat […] The post Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic” appeared first on Antena Sport.
12:20
“Messimania” a cuprins India, sâmbătă, odată cu sosirea lui Lionel Messi în oraşul Kolkata, dezlănţuind un val de euforie care a paralizat oraşul şi a marcat începutul turneului intitulat ”GOAT Tour” (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului […] The post Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:50
Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează” # Antena Sport
Daniel Pancu i-a propus lui Mircea Lucescu un jucător la echipa națională, înaintea barajului cu Turcia. Antrenorul de la CFR Cluj l-a lăudat pe Andrei Cordea, pe care speră să-l vadă convocat sub „tricolor”. Andrei Cordea a semnat cu CFR Cluj la începutul sezonului și s-a integrat perfect la formația din Gruia. Fostul mijlocaș de […] The post Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează” appeared first on Antena Sport.
11:40
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare # Antena Sport
Dumitru Dragomir l-a lăudat din nou pe Gigi Becali, cel despre care ştim deja că deţine terenuri de sute de milioane de euro. Doar că patronul de la FCSB a găsit o idee prin care să facă şi mai mulţi bani. Omul de afaceri a donat o bucată uriaşă de pământ către primărie, pentru a […] The post Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare appeared first on Antena Sport.
11:20
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins” # Antena Sport
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte „Bursucul”. Fostul antrenor de la CFR Cluj a fost măcinat de probleme de sănătate în ultima perioadă, după ce și-a dat demisia de la formația clujeană. Daniel Pancu a dezvăluit că a fost surprins să vadă cât de bine se prezintă Dan […] The post Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins” appeared first on Antena Sport.
11:00
Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului” # Antena Sport
Trişorii câştigă bătălia împotriva autorităţilor antidoping din sportul de elită, potrivit lui David Howman, fostul director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), citat de BBC. David Howman, care prezidează Unitatea de Integritate în Atletism şi a ocupat funcţia de director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA) timp de 13 ani, afirmă că sistemul antidoping „a […] The post Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a fost în culmea fericirii după ce naţionala pe care o conduce, Emiratele Arabe Unite, a eliminat Algeria la penalty-uri şi s-a calificat în semifinalele Arab Cup. În semifinale FIFA Arab Cup, Emiratele Arabe Unite vor întâlni marea favorită a acestui turneu, Maroc. Iordania și Arabia Saudită dispută celălalt meci al semifinalelor. Cosmin […] The post Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi” appeared first on Antena Sport.
10:50
După nici măcar şase luni la cârma naţionalei Braziliei, Carlo Ancelotti a convins Federaţia Braziliană, care a convenit cu el asupra prelungirii contractului cu patru ani, anunţă lequipe.fr. În ianuarie viitor, el va semna un contract care îl va lega de selecţie până în iunie 2030. Ancelotti a fost numit în luna mai a acestui […] The post Carlo Ancelotti, anunţul momentului: italianul va semna un nou contract appeared first on Antena Sport.
10:50
Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele probabile # Antena Sport
Rapid – Oțelul, duelul din etapa a 20-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Giuleștenii țintesc victoria, în ultimul meci disputat pe teren propriu în 2025, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. Rapid e lider, la startul etapei a 20-a, având 39 de puncte. Trupa […] The post Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
10:40
Cătălin Cîrjan vrea titlul alături de Dinamo. Obiectiv clar pentru 2026: „Asta i-am cerut lui Moș Crăciun” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan vrea să cucerească titlul alături de Dinamo, în 2026. Căpitanul „câinilor” a dezvăluit că asta i-a cerut lui Moș Crăciun în acest an. Cătălin Cîrjan, căpitanul formației lui Zeljko Kopic, speră să încheie anul cu două victorii alături de Dinamo. În ultimele două etape rămase de disputat din 2025, „câinii” se vor duela […] The post Cătălin Cîrjan vrea titlul alături de Dinamo. Obiectiv clar pentru 2026: „Asta i-am cerut lui Moș Crăciun” appeared first on Antena Sport.
10:10
Golden State, învinsă de Minnesota la revenirea lui Steph Curry. Detroit, victorie clară cu Atlanta # Antena Sport
Minnesota îi strică revenirea după mai bine de două săptămâni de absență lui Steph Curry, care a arătat de parcă nu a lipsit nici măcar o zi de pe parchet, reușind a patra cea mai buna prestație a sezonului, cu 39 puncte. Fără starul Anthony Edwards, accidentat la picior, Wolves au fost conduși de Julius Randle, 27 puncte, 9 recuperări […] The post Golden State, învinsă de Minnesota la revenirea lui Steph Curry. Detroit, victorie clară cu Atlanta appeared first on Antena Sport.
10:10
Steph Curry a reuşit un coş ireal şi a intrat apoi în istoria NBA, depăşindu-l pe Michael Jordan # Antena Sport
Steph Curry ne-a obişnuit cu aruncările sale de la distanţă, dar ce a făcut înaintea meciului dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves este ceva ce rar se poate vedea pe un teren de baschet. În timp ce se afla la încălzire, vedeta de 37 de ani ne-a arătat că rămâne unul dintre cei mai […] The post Steph Curry a reuşit un coş ireal şi a intrat apoi în istoria NBA, depăşindu-l pe Michael Jordan appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:50
„Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit # Antena Sport
Șefii lui Inter sunt gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Oficialii nerazzurrilor poartă negocieri avansate pentru a obține semnătura lui Mario Gila, fundașul central de 25 de ani al lui Lazio. Presa din Italia a făcut anunțul despre transferul pregătit la Inter. Italienii menționează că Cristi Chivu ar urma să primească un „cadou de […] The post „Cadou de Crăciun”. Șefii lui Inter, gata să-i facă lui Cristi Chivu primul transfer al iernii. Jucătorul dorit appeared first on Antena Sport.
09:50
Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă “un Petrila”, când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile # Antena Sport
Florin Tănase a adus victoria celor de la FCSB în duelul de Europa League cu Feyenoord (4-3), după ce a marcat un gol cu poarta goală, în ultimele secunde ale partidei de pe Arena Naţională. Poziţia din care a marcat atacantul roş-albaştrilor i-a adus aminte lui Mihai Stoica de ratarea monumentală a lui Claudiu Petrila, […] The post Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă “un Petrila”, când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile appeared first on Antena Sport.
09:40
Mihai Stoica a spus care e jucătorul “de Serie A” de la FCSB: “Este cel mai modest fotbalist” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit care este jucătorul de la FCSB care ar fi făcut faţă fără probleme la nivelul din Serie A, dacă nu ar fi avut probleme cu accidentările în prima parte a carierei. Este vorba despre Juri Cisotti, italianul de 32 de ani cotat la 800.000 de euro, care a uimit din nou […] The post Mihai Stoica a spus care e jucătorul “de Serie A” de la FCSB: “Este cel mai modest fotbalist” appeared first on Antena Sport.
09:30
Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale # Antena Sport
Au fost publicate imagini revoltătoare după meciul dintre FCSB și Feyenoord, încheiat cu scorul de 4-3, în grupa de Europa League. Mai mulți suporteri ai olandezilor au fost filmați în timp ce distrugeau un apartament din București. Imaginile incredibile au fost postate pe contul dedicat ultrasilor, Casual Ultra, care este urmărit de peste 400.000 de fani din întreaga […] The post Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale appeared first on Antena Sport.
09:10
Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea # Antena Sport
Universitatea Craiova se pregătește de curățenia de iarnă. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, e gata să renunțe la doi jucători din cadrul lotului său în pauza care se apropie. Concret, Luis Paradela și Florin Ștefan nu mai fac parte din planurile lui Filipe Coelho pentru a doua parte a sezonului, astfel că sunt șanse ca cei […] The post Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea appeared first on Antena Sport.
08:50
Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor” # Antena Sport
Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”, după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei. Campioana a acumulat șase puncte, dată fiind victoria și cu Go Ahead Eagles, din prima etapă. „Șumi” este de părere că FCSB va avea nevoie de minim patru puncte din ultimele două etape pentru a se […] The post Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor” appeared first on Antena Sport.
08:30
Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a lăudat noua „perlă” de la FCSB, pe Mihai Toma. Tânărul mijlocaș a avut o evoluție solidă în victoria cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei de Europa League, el marcând un gol în minutul 54. Mihai Toma a fost trimis în teren la pauză, atunci când i-a luat locul […] The post Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el” appeared first on Antena Sport.
08:20
Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil” # Antena Sport
Darius Olaru (27 de ani) vrea să plece de la FCSB. Giovanni Becali a dezvăluit că mijlocașul campioanei și-ar dori să prindă un transfer în străinătate în pauza de iarnă care se apropie. Impresarul s-a declarat convins că în cazul în care ar primi o ofertă convenabilă pentru Darius Olaru, Gigi Becali ar accepta-o și […] The post Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu. I-a fost scăzut preţul: “Eu sper să fie măcar…” # Antena Sport
Iuliu Mureşan a anunţat că Louis Muteanu va fi transferat în această iarnă, rămâne de văzut însă pe ce bani pleacă din Ardeal. Oficialul CFR-ului vrea măcar 7 milioane de euro în schimbul lui, dar ştie că situaţia financiară a clubului este dificilă, deci nu este exclus ca suma să fie şi mai mică. „Sunt […] The post Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu. I-a fost scăzut preţul: “Eu sper să fie măcar…” appeared first on Antena Sport.
23:30
CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu # Antena Sport
CFR Cluj a luat trei puncte din confruntarea cu Csikszereda, acesta fiind meciul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1. Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, acesta reușind să marcheze toate cele trei goluri ale echipei sale. Din păcate, Daniel Pancu a primit și două vești proaste. […] The post CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
23:20
CFR Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 20-a a Ligii 1. Învingătorii au marcat prin Cordea ‘6, ’46, ‘90+6 (penalty). Daniel Pancu încă mai speră la o revenire spectaculoasă a CFR-ului în clasament. El a găsit punctul problematic al ardelenilor: lipsa de […] The post Daniel Pancu încă mai speră la play-off: “E o misiune grea, dar nu capitulăm!” appeared first on Antena Sport.
23:10
Emiratele Arabe Unite, cu Cosmin Olăoiu selecţioner, a jucat contra Algeriei. Reprezentativa pregătită de român a fost conducă cu 1-0, dar a restabilit egalitatea. Meciul a fost dus în prelungi şi cum nu s-a mai marcat nici în cele două reprize, s-a ajuns şi la penalty-uri. La punctul cu var, câștig de cauză a avut […] The post Cosmin Olăroiu s-a calificat în semifinalele FIFA Arab Cup, după 7-6 la penalty-uri appeared first on Antena Sport.
23:10
Robert Ilyes trage un semnal de alarmă, după CFR Cluj – Csikszereda 3-1: „Am făcut cadouri” # Antena Sport
După ce etapa trecută a remizat pe terenul Universității Craiova, CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda. Duelul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga a fost unul controlat de gazde. Chiar dacă ciucanii au redus la un moment dat din diferență, Andrei Cordea și-a desăvârșit […] The post Robert Ilyes trage un semnal de alarmă, după CFR Cluj – Csikszereda 3-1: „Am făcut cadouri” appeared first on Antena Sport.
22:50
CFR Cluj s-a apropiat la cinci puncte de zona de play-off, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda, în jocul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1. Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, fostul fotbalist al celor de la FCSB […] The post Mario Camora atrage atenția, după CFR – Csikszereda 3-1: „Trebuie să riscăm tot” appeared first on Antena Sport.
22:40
CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația # Antena Sport
CFR Cluj și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar partida dintre cele două a avut loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Gruparea pregătită de Daniel Pancu s-a impus cu emoții în acest joc, grație celor trei goluri reușite de Andrei Cordea. Finalul a fost unul de luptă, dar și în […] The post CFR Cluj – Csikszereda 3-1. Victorie cu emoții pentru Daniel Pancu! Tripla lui Cordea salvează situația appeared first on Antena Sport.
22:40
Intră şi Rapid în luptă cu FCSB pentru transferul lui Kevin Ciubotaru? Anunţul lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB a ajuns la un acrod cu clubul, dar jucătorul pare tentat să aleagă o propunere de peste hotare. “Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza […] The post Intră şi Rapid în luptă cu FCSB pentru transferul lui Kevin Ciubotaru? Anunţul lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
22:20
The post Jurnal Antena Sport | Ceaţa i-a ţinut pe loc appeared first on Antena Sport.
22:00
Fotbaliști de calibru au fost nevoiți să se retragă de-a lungul timpului din fotbalul profesionist din cauza problemelor cardiace. Ultimul mare exemplu a fost Kun Aguero, care a pus punct carierei sale la vârsta de 33 de ani. Un alt jucător de top este pe punctul de a lua aceeași decizie, la doar o lună […] The post A luat decizia de a se retrage, la o lună după ce a leșinat la antrenament appeared first on Antena Sport.
21:30
Germania este prima finalistă de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Naționala lui Markus Gaugisch a făcut un meci perfect împotriva Franței, campioana en-titre, și s-a impus cu 29-23, calificându-se astfel pentru a doua oară în istoria sa în ultimul act. Germania – Franța a fost prima semifinală de la Campionatul Mondial de handbal. Germania […] The post Se ştie prima finalistă la CM de handbal appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Cu Gâlcă nu-i de joacă appeared first on Antena Sport.
21:10
Pentru Neluţu Varga a fost o afecere profitabilă, acum pleacă în Anglia pe 10 milioane de euro? Anunţul englezilor # Antena Sport
3,5 milioane de euro, atât a încasat Neluțu Varga după ce l-a transferat pe Philip Otele la Al-Wahda, în Emiratele Arabe Unite. Aici nu a stat mult şi s-a transferat la Basel, unde în actuala ediţie de campionat a avut o evoluţie apreciată, după ce în 11 partide a marcat 4 goluri. Fulham, Sevilla, Stuttgart, […] The post Pentru Neluţu Varga a fost o afecere profitabilă, acum pleacă în Anglia pe 10 milioane de euro? Anunţul englezilor appeared first on Antena Sport.
21:00
Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton # Antena Sport
Conflictul dintre Mohamed Salah și Arne Slot pare să se îndrepte spre final, asta după ce a existat o discuție constructivă întrei cei doi, la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Brighton. Mai mult decât atât, starul egiptean a fost inclus în lotul pentru disputa programată sâmbătă. Nu se știe însă dacă Salah a fost convins […] The post Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Moş Crăciun intră la Dinamo appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Fericirea are chipul fanilor appeared first on Antena Sport.
20:10
El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale # Antena Sport
Liga 1 are în prezent mulți fotbaliști români care sunt în circuitul echipei naționale și au toate șansele pentru a prinde un transfer în străinătate. Potrivit unui site care analizează zvonuri privind transferurile, niciunul nu se află în topul celor mai doriți. Cel mai dorit jucător român în prezent este Marian Huja, cel care a […] The post El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale appeared first on Antena Sport.
20:10
FCSB U19 a jucat la baraj cu Puskas Akademia U19 pentru calificarea în primăvara europeană de UEFA Youth League. Echipa bucureșteană a pierdut în tur, scor 2-1, dar s-a impus la retur cu 3-2. FCSB U19 a pierdut însă la penalty-uri. Gigi Becali s-a uiti la meci şi a avut un remarcat, pe care l-a […] The post Gigi Becali spune că l-a descoperit pe “noul Hagi”. A făcut mutarea pe loc: “Vine!” appeared first on Antena Sport.
19:50
Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a 17-a din sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor. Golurile au fost marcate de Iglesias ’43, Dumitraşcu ’61 (autogol) şi Heras ’80 pentru învingători, respectiv Grigore ’79 pentru învinşi. Programul restului etapei: Sâmbătă, […] The post Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2 appeared first on Antena Sport.
19:30
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start # Antena Sport
CFR Cluj și Csikszereda se întâlnesc astăzi, vineri, în deschiderea etapei cu numărul 20 din Liga, într-un duel ce va avea loc pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Ambele echipe trec prin momente dificile, niciuna dintre ele neavând vreo victorie în ultimele trei partide. CFR Cluj vine astăzi în Gruia după două remize (1-1 cu Univ. […] The post CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
19:20
Răzvan Marin a marcat golul etapei în Conference League! Reușita românului a adunat cele mai multe voturi # Antena Sport
AEK Atena a făcut un pas mare către calificarea în primăvara europeană, după ce s-a impus joi seară în deplasare pe terenul turcilor de la Samsunspor, în etapa cu numărul 5 din grupa principală de Conference League. Răzvan Marin a reușit o execuție fantastică în această dispută, iar golul marcat de acesta a fost nominalizat […] The post Răzvan Marin a marcat golul etapei în Conference League! Reușita românului a adunat cele mai multe voturi appeared first on Antena Sport.
18:50
De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa – Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură” # Antena Sport
După eșecul dramatic din UEFA Champions League, Cristi Chivu se concentrează pe o nouă etapă de Serie A. Inter va juca în deplasare pe terenul celor de la Genoa, formație patronată de Dan Șucu. Daniele De Rossi, tehnicianul „grifonilor”și fostul coleg al românului de la AS Roma, a avut numai cuvinte de laudă la adresa […] The post De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa – Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură” appeared first on Antena Sport.
18:50
Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1 # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1 appeared first on Antena Sport.
18:50
Șumudică: “Ai demonstrat că ești mare antrenor” / Becali: “Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?” # Antena Sport
Ca la FCSB, la nimeni! FCSB a trecut cu un neverosimil 4-3 de Feyenoord, la capătul unui meci exploziv. Bucureştenii au fost conduşi cu 3-1, dar au reuşit să revină şi chiar să se impuă. Cheia succesului a fost pusă şi pe seama schimbărilor făcute în al doilea act al meciului. Invitaţi la Fanatik.ro, în […] The post Șumudică: “Ai demonstrat că ești mare antrenor” / Becali: “Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?” appeared first on Antena Sport.
18:20
Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe # Antena Sport
Xabi Alonso a primit susținere din partea conducerii Realului după eșecul cu Manchester City din Champions League, însă situația pare din ce în ce mai complicată pentru fostul tehnician de la Bayer Leverkusen. Antrenorul „los blancos” are nu mai puțini de 11 absenți pentru partida din campionat cu Deportivo Alaves, cel mai important nume fiind […] The post Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe appeared first on Antena Sport.
18:00
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter # Antena Sport
Inter a pierdut cu Liverpool, în Champions League, scor 0-1, iar la câteva zile distanţă clubul a organizat petrecerea de Crăciun la Talent Garden Calabiana. Au fost invitați toți angajații clubului, care au fost însoțiți de familii. “Președintele și directorul executiv Giuseppe Marotta i-a întâmpinat pe angajații și membrii clubului. La petrecere au fost prezenți […] The post Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter appeared first on Antena Sport.
17:50
Universitatea Craiova se pregăteşte deja pentru pauza de iarnă, când urmează să se întărească, dar şi să renunţe la fotbaliştii care nu au dat randament. Primele măsuri după eşecul cu Praga sunt deja conturate de portughezul Coelho. Două nume se ştiu deja de pe lista plecărilor. Este vorba de Luis Paradela şi Florin Ştefan, notează […] The post Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.