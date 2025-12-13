Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie

09:30

Au fost publicate imagini revoltătoare după meciul dintre FCSB și Feyenoord, încheiat cu scorul de 4-3, în grupa de Europa League. Mai mulți suporteri ai olandezilor au fost filmați în timp ce distrugeau un apartament din București. Imaginile incredibile au fost postate pe contul dedicat ultrasilor, Casual Ultra, care este urmărit de peste 400.000 de fani din întreaga […] The post Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale appeared first on Antena Sport.