Anaheim Ducks – New Jersey Devils 1-4. Victorie fără emoţii pentru Devils
Antena Sport, 14 decembrie 2025 00:20
New Jersey Devils a câştigat meciul de pe teren propriu contra lui Anaheim Ducks, scor 4-1. Victoria a dus echipa din Newark pe primul loc de wildcard al Conferinţei de Est. Anaheim Ducks a deschis scorul în Prudential Center, din Newark. După mai bine de 13 minute, Troy Terry a marcat din pasa lui Leo
• • •
Acum 30 minute
00:30
Arsenal, victorie dramatică! S-a impus în minutul 90+5, după două autogoluri marcate de Wolverhampton # Antena Sport
Arsenal a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Wolverhampton, în etapa a 16-a din Premier League. După pasul greşit de la Birmingham, cu Aston Villa, din etapa trecută, Arsenal căuta victoria pe teren propriu, cu „lupii" din Wolverhampton, iar golul îndelung aşteptat a căzut abia în minutul 70. Arsenal – Wolverhampton 2-1
00:20
Acum o oră
00:10
Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut anunţul după Rapid – Oţelul 0-2: “Vreau să lupt pentru trofee” # Antena Sport
Joao Lameira a fost în culmea fericirii după ce Oţelul Galaţi a câştigat meciul din Giuleşti, contra Rapidului, cu 2-0. Gălăţenii au învins liderul la finalul unui meci solid, iar portughezul s-a numărat printre cei mai buni jucători ai echipei. După ce a vorbit despre prestaţia echipei sale, Lameira a oferit declaraţii şi despre viitorul
Acum 2 ore
23:30
”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun” # Antena Sport
Oțelul Galați a predat o adevărată lecție de fotbal pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid. Gruparea antrenată de Laszlo Balint a avut o evoluție fantastică, controlând în totalitate partida. Paul Iacob, fostul jucător al Rapidului, a fost cel care a stabilit scorul final, după ce a punctat senzațional
23:20
Costel Gâlcă a făcut praf arbitrajul după Rapid – Oţelul 0-2: Nu ştiu când o să primim penalty! De ce mai avem VAR?” # Antena Sport
Costel Gâlcă a fost extrem de nemulţumit la finalul partidei dintre Rapid şi Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Oţelul s-a impus cu 2-0 în Giuleşti, dar Costel Gâlcă a avut un discurs dur la adresa arbitrajului. Gâlcă a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci bun, dar este
23:10
Laszlo Balint, în al nouălea cer după victoria din Giulești: „Faptul că am jucat la un asemenea nivel, este ceva” # Antena Sport
Oțelul Galați a făcut o partidă fantastică pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid București. Gălățenii au predat o adevărată lecție de fotbal și confirmă că luptă cu șanse reale pentru un loc de play-off. Tehnicianul gălățenilor s-a declarat încântat de evoluția echipei sale și a avut numai cuvinte
23:00
Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam” # Antena Sport
Oțelul Galați a produs surpriza etapei cu numărul 20 din Liga 1, reușind să se impună categoric pe terenul liderului Rapid București, scor 2-0. Formația antrenată de Laszlo Balint a controlat disputa de la un capăt la celălalt și a confirmat obiectivul: clasarea pe un loc de play-off. Deși a avut numeroase intervenții salvatoare pe
23:00
Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: “30 de secunde” # Antena Sport
Rapid a pierdut meciul de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. În ultimul meci din Giuleşti în 2025, echipa lui Costel Gâlcă a pierdut cu 2-0 şi a ratat şansa de a se distanţa în clasament. Giuleştenii nu au profitat de remiza înregistrată de FC Botoşani la
Acum 4 ore
22:40
Meciul dintre Sporting şi AFS, din etapa cu numărul 14 din Liga Portugal, se joacă sâmbătă, de la ora 22:30, în direct în AntenaPLAY. Sporting vine după remiza de pe terenul rivalei Benfica de etapa trecută, în timp ce la mijlocul săptămânii a pierdut în Champions League cu Bayern, la Munchen, scor 1-3. ABONAŢII ANTENAPLAY
22:30
Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off # Antena Sport
Oțelul Galați a produs surpriza etapei cu numărul 20 din Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Rapid București. Echipa oaspete a avut o evoluție solidă în fața liderului. Deși se putea distanța de Botoșani, care a remizat mai devreme la Mioveni cu FC Argeș, formația antrenată
22:00
Chiar dacă FCSB-ului a avut un sezon mai dificil, campioana s-a bazat în cea mai mare parte pe Ștefan Târnovanu. Portarul român a avut prestații foarte bune și în actuala stagiune, fiind prezent în circuitul echipei naționale. Giovanni Becali a vorbit despre interesul mai multor echipe pentru fotbalistul roș-albaștrilor, dar și despre o ofertă de
21:50
Mihai Stoica a anunţat ce probleme are Octavian Popescu: “E la o răscruce. Nu am mai întâlnit aşa ceva” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre situaţia lui Octavian Popescu. Ajuns la 23 de ani, Tavi era văzut în urmă cu câţiva ani ca fiind o mare speranţă a fotbalului român. În ultimul timp, prestaţiile sale au fost dezamăgitoare şi nu a scăpat de criticile patronului Gigi
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi-a lansat vinul appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie appeared first on Antena Sport.
21:00
Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde” # Antena Sport
Mihai Stoica este unul dintre cei mai influenți manageri din fotbalul românesc, un punct de reper în istoria FCSB și nu numai. Oficialul campioanei României a fost pe cale să fie protagonistul unui transfer de răsunet. Concret, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că a primit recent o ofertă de la un club
21:00
Meciul dintre Rapid şi Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 20 din Liga 1, este ultimul pe care echipa lui Costel Gâlcă îl dispută în Giuleşti în 2025. Pentru a marca acest moment, rapidiştii au pregătit un moment special înaintea fluierului de start. Înainte ca meciul să înceapă, un Moş Crăciun îmbrăcat în vişiniu şi-a
Acum 6 ore
20:40
Cristi Săpunaru i-a propus lui Valeriu Iftime un jucător de la Rapid! Reacţia patronului de la Botoşani: “Nu dau bani” # Antena Sport
Lui Valeriu Iftime i-a fost propus un jucător de la Rapid, la scurt timp după ce FC Botoşani a remizat la Mioveni, în meciul cu FC Argeş, scor 0-0. Cristi Săpunaru, fostul căpitan al giuleştenilor, a fost cel care a făcut sugestia. Este vorba despre Antoine Baroan, jucător care a fost exclus din lot de
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Povestea merge mai departe appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă teren appeared first on Antena Sport.
19:40
FC Botoșani a ratat șansa de a urca, cel puțin până la finalul meciului dintre Rapid și Oțelul Galați, pe primul loc în Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu a scos doar un punct în deplasarea de la Mioveni, scor 0-0 cu FC Argeș. Jocul nu a fost unul spectaculos, iar ocaziile de poartă
19:30
Mohamed Salah s-a întors la Liverpool şi a atins o nouă bornă impresionantă! Performanţa realizată în victoria cu Brighton # Antena Sport
Mohamed Salah a revenit la Liverpool şi a reuşit să paseze decisiv la al doilea gol marcat de Ekitike, în victoria cu 2-0 a "cormoranilor" în meciul cu Brighton, din etapa a 16-a din Premier League. Egipteanul a fost rezervă neutilizată etapa trecută, cu Leeds, după care nu a făcut parte din lotul pentru meciul
19:20
Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: „Nu am avut mult timp să pregătim acest meci” # Antena Sport
Universitatea Craiova trebuie să treacă repede peste eșecul dramatic suferit în UEFA Conference League, asta pentru că oltenii vor juca pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 20 din Liga 1. Tehnicianul formației din Bănie a prefațat prin intermediul unei conferințe de presă disputa contra echipei lui Dorinel Munteanu și a tras
19:10
Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele de start # Antena Sport
Rapid – Oțelul, duelul din etapa a 20-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Giuleștenii țintesc victoria, în ultimul meci disputat pe teren propriu în 2025, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. Rapid e lider, la startul etapei a 20-a, având 39 de puncte. Trupa
19:00
Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” # Antena Sport
Giovanni Becali l-a propus la Dinamo pe Joao Lameira, fotbalistul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. Căpitanul celor de la Oţelul Galaţi se bucură de mai multe oferte în această perioadă, fiind unul dintre cei mai căutaţi jucători din Liga 1. Lameira se află şi pe lista polonezilor de la Widzew Lodz, formaţie
19:00
FC Argeș și FC Botoșani, au remizat la Mioveni, scor 0-0, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Leo Grozavu a fost ținută în șah de formația piteșteană. Cu toate că oaspeții au avut o evoluție ultra-ofensivă în partea secundă, echipa lui Bogdan Andone a rezistat și
Acum 8 ore
18:40
Real Madrid a bătut palma pentru primul transfer al iernii. Oficialii „los blancos" au bătut palma cu francezii de la Olympique Lyonnais pentru împrumutul brazilianului Endrick. Atacantul în vârstă de doar 19 ani va fi cedat sub formă de împrumut la gruparea din Ligue 1, iar formația din Hexagon va avea și o clauză de
18:20
S-a marcat cel mai rapid gol al sezonului în Premier League! Cine l-a reușit și de cât timp a avut nevoie # Antena Sport
Liverpool a primit sâmbătă vizita celor de la Brighton, în cadrul etapei cu numărul 16 din Premier League. Mohamed Salah a fost pe bancă în acest joc, dar a fost trimis în luptă de Arne Slot, după ce un coechipier s-a accidentat. „Cormoranii" au avut un start de meci de excepție, asta după ce au
18:10
Nota primită de Ianis Hagi în Kayserispor – Alanyaspor! Internaţionalul român a jucat 71 de minute # Antena Sport
Ianis Hagi a evoluat 71 de minute în meciul dintre Kayserispor – Alanyaspor, din etapa cu numărul 16 a campionatului Turciei. Titular, Hagi nu a făcut un meci foarte bun. Dacă etapa trecută, internaţionalul român a avut cea mai bună notă a meciului Alanyaspor – Antalyaspor, acum lucrurile au stat diferit. Ianis Hagi, nota 6.8
17:50
Cristi Chivu este conștient că pentru a putea face față pe toate planurile, are nevoie de dubluri pe toate posturile. Cum jucătorii se accidentează din ce în ce mai des, antrenorul român a luat în calcul aducerea unui fundaș central. Potrivit presei din Italia, vicecampioana din Serie A este gata să ofere 20 de milioane
17:30
Nota primită de Denis Drăguș în Rizespor – Eyupspor 3-0. Valentin Mihăilă, rezervă neutilizată # Antena Sport
Denis Drăguș a fost titular sâmbătă în meciul dintre Rizespor și Eyupsor, încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor. Atacantul român nu a înregistrat decât un singur șut în cele 75 de minute jucate. De partea cealaltă, Valentin Mihăilă a fost pe bancă în acest joc, iar tehnicianul celor de la Rizespor nu l-a
17:30
Mohamed Salah a revenit la Liverpool! Cum a fost surprins egipteanul, când YNWA se auzea pe Anfield # Antena Sport
Mohamed Salah a revenit în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Brighton, din etapa cu numărul 16 din Premier League. Starul egiptean a fost în centrul atenţiei în ultima perioadă, după ce a fost lăsat acasă la mijlocul săptămânii pentru duelul de la Milano, cu Inter, în urma declaraţiilor făcute după remiza cu Leeds. În
17:10
Cristiano Ronaldo se pregăteşte să devină actor! Anunţul făcut de Vin Diesel: “I-am pregătit un rol” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo, aflat la final de carieră, a scris istorie în fotbal. Acum, portughezul pare că vrea să încerce şi alte lucruri din punct de vedere profesional, iar apariţia în filme de succes se numără printre acestea. Starul portughez ar putea să apară în franciza "Fast and Furious", după ce s-a fotografiat alături de actorul
16:50
Florin Gardoș, revenire de senzație în fotbalul românesc! Fostul jucător de la FCSB a semnat # Antena Sport
Retras definitiv la finalul sezonului 2022/2023, Florin Gardoș a revenit în fotbalul românesc, fiind protagonistul unei mutări spectaculoase la nivelul ligii a doua. Concret, fostul fundaș de la FCSB și Universitatea Craiova va ocupa funcția de director sportiv la clubul Chindia Târgoviște, acordul fiind deja semnat. El și-a intrat în rol sâmbătă, 13 decembrie. Florin
Acum 12 ore
16:40
Revoltă în India după vizita lui Lionel Messi! Siguranţa argentinianului a fost pusă în pericol # Antena Sport
Autorităţile indiene au anunţat, sâmbătă, o anchetă în urma revoltelor care au determinat evacuarea fotbalistului argentinian Lionel Messi de pe un stadion din oraşul Kolkata, din vestul ţării, incident care a dus la acuzaţii de corupţie politică şi fraudă la adresa organizatorilor, informează EFE. Criza a izbucnit după ce vizita starului argentinian a trebuit să
16:30
Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” # Antena Sport
Dinamo București luptă în sezonul acesta cu șanse reale la câștigarea titlului, iar Zeljko Kopic a cerut întăriri în
16:20
Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 # Antena Sport
CFR Cluj păstrează șanse matematice pentru calificarea în play-off, după ce vineri s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la Csikszereda, în jocul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1. Imediat după jocul din Gruia, Daniel Pancu a evidențiat un jucător al ciucanilor și a transmis public că și […] The post Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
15:40
Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent” # Antena Sport
Xabi Alonso a oferit o reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid. „Galacticii” au pierdut ultimele două meciuri, cu Celta Vigo în campionat, și cu Manchester City în Champions League, și s-a zvonit că antrenorul ar putea fi demis. Cu toate acestea, Xabi Alonso a declarat că se bucură de toată susținerea din partea conducerii lui Real […] The post Xabi Alonso, reacție categorică despre viitorul lui la Real Madrid: „Fotbalul e prea exigent” appeared first on Antena Sport.
15:20
Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo: „E normal să fie interes pentru el” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit declarații despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a transmis că fundașul mai are contract până la finalul sezonului, el având oferte pentru a pleca de la Dinamo încă din această iarnă. Kopic a subliniat că e normal interesul pentru Boateng, mărturisind că rămâne de văzut dacă fundașul își va prelungi, în cele din […] The post Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo: „E normal să fie interes pentru el” appeared first on Antena Sport.
14:50
Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: „Un început de drum” # Antena Sport
Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt. Antrenorul vrea cele trei puncte din duelul cu Universitatea Craiova, duel din etapa a 20-a din Liga 1, care se va disputa duminică, de la ora 20:30. Dorinel Munteanu va bifa astfel primul meci pe banca sibienilor, noua lui echipă. „Neamțul” l-a […] The post Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: „Un început de drum” appeared first on Antena Sport.
14:00
Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK # Antena Sport
S-a aflat cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica a pus ochii și vrea să-l transfere la FCSB. Filipe Soares (26 de ani) este dorit de formația campioană în această iarnă. Mihai Stoica a fost trimis de Gigi Becali, în urmă cu ceva timp, în Portugalia pentru a urmări jucători. După transferul lui […] The post Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK appeared first on Antena Sport.
13:40
Kylian Mbappe e apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. „Galacticii” se vor duela cu Alaves duminică, de la ora 22:00, în etapa a 16-a din La Liga. Kylian Mbappe a ratat partida cu Manchester City de la mijlocul săptămânii din cauza unei fracturi suferite la degetul inelar. Starul francez, care a acuzat și un disconfort la nivelul genunchiului stâng, […] The post Kylian Mbappe, apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. Nouă jucători sunt OUT appeared first on Antena Sport.
13:20
Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Titularul care a părăsit terenul accidentat, Mihai Lixandru, e apt pentru următorul meci. Mihai Stoica a anunțat faptul că Mihai Lixandru nu a suferit o accidentare gravă în duelul cu olandezii de joi. […] The post Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
13:00
Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali. Atacantul campioanei a dezvăluit că nu este deranjat de criticile pe care le mai primește din partea patronului de la FCSB. Totodată, Daniel Bîrligea a dezvăluit că el este primul care se critică după o evoluție modestă, astfel că nu se lasă afectat […] The post Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic” appeared first on Antena Sport.
12:20
“Messimania” a cuprins India, sâmbătă, odată cu sosirea lui Lionel Messi în oraşul Kolkata, dezlănţuind un val de euforie care a paralizat oraşul şi a marcat începutul turneului intitulat ”GOAT Tour” (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani şi reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului […] The post Statuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian appeared first on Antena Sport.
11:50
Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează” # Antena Sport
Daniel Pancu i-a propus lui Mircea Lucescu un jucător la echipa națională, înaintea barajului cu Turcia. Antrenorul de la CFR Cluj l-a lăudat pe Andrei Cordea, pe care speră să-l vadă convocat sub „tricolor”. Andrei Cordea a semnat cu CFR Cluj la începutul sezonului și s-a integrat perfect la formația din Gruia. Fostul mijlocaș de […] The post Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
11:40
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare # Antena Sport
Dumitru Dragomir l-a lăudat din nou pe Gigi Becali, cel despre care ştim deja că deţine terenuri de sute de milioane de euro. Doar că patronul de la FCSB a găsit o idee prin care să facă şi mai mulţi bani. Omul de afaceri a donat o bucată uriaşă de pământ către primărie, pentru a […] The post Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare appeared first on Antena Sport.
11:20
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins” # Antena Sport
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte „Bursucul”. Fostul antrenor de la CFR Cluj a fost măcinat de probleme de sănătate în ultima perioadă, după ce și-a dat demisia de la formația clujeană. Daniel Pancu a dezvăluit că a fost surprins să vadă cât de bine se prezintă Dan […] The post Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins” appeared first on Antena Sport.
11:00
Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului” # Antena Sport
Trişorii câştigă bătălia împotriva autorităţilor antidoping din sportul de elită, potrivit lui David Howman, fostul director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), citat de BBC. David Howman, care prezidează Unitatea de Integritate în Atletism şi a ocupat funcţia de director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA) timp de 13 ani, afirmă că sistemul antidoping „a […] The post Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi” # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a fost în culmea fericirii după ce naţionala pe care o conduce, Emiratele Arabe Unite, a eliminat Algeria la penalty-uri şi s-a calificat în semifinalele Arab Cup. În semifinale FIFA Arab Cup, Emiratele Arabe Unite vor întâlni marea favorită a acestui turneu, Maroc. Iordania și Arabia Saudită dispută celălalt meci al semifinalelor. Cosmin […] The post Cosmin Olăroiu, după calificarea în semifinalele Arab Cup: “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi” appeared first on Antena Sport.
10:50
După nici măcar şase luni la cârma naţionalei Braziliei, Carlo Ancelotti a convins Federaţia Braziliană, care a convenit cu el asupra prelungirii contractului cu patru ani, anunţă lequipe.fr. În ianuarie viitor, el va semna un contract care îl va lega de selecţie până în iunie 2030. Ancelotti a fost numit în luna mai a acestui […] The post Carlo Ancelotti, anunţul momentului: italianul va semna un nou contract appeared first on Antena Sport.
