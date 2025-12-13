Cristi Săpunaru i-a propus lui Valeriu Iftime un jucător de la Rapid! Reacţia patronului de la Botoşani: “Nu dau bani”

23:30

CFR Cluj a luat trei puncte din confruntarea cu Csikszereda, acesta fiind meciul care a deschis etapa cu numărul 20 din Liga 1. Andrei Cordea a fost cel mai bun jucător de pe teren, acesta reușind să marcheze toate cele trei goluri ale echipei sale. Din păcate, Daniel Pancu a primit și două vești proaste. […] The post CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.