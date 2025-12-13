Obiceiul mai important decât dieta și sportul: Cel mai puternic factor care scade speranța de viață

Jurnalul.ro, 13 decembrie 2025 14:50

Obiceiul mai important decât dieta și sportul pentru longevitate este somnul, arată un nou studiu. Acesta confirmă că lipsa somnului este cel mai puternic factor care scade speranța de viață, mai mult decât activitatea fizică sau relațiile sociale.

• • •

