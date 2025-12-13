Amenzi usturătoare la Constanța pentru nesortarea deșeurilor
Jurnalul.ro, 13 decembrie 2025 23:50
În urma a două controale efectuate, comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) – Comisariatul Județean Constanța au constatat abateri de la legislația națională privind regimul deșeurilor, la un operator de salubritate din judetul Constanta.
Ludovic Orban, detaliu despre podoaba capilară în spatele postării despre Raluca Moroșanu # Jurnalul.ro
Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de încurajare pentru judecătoarea Raluca Moroșanu. El a răspuns, ulterior, unei întrebări venite din partea unui internaut, dezvăluind un detaliu privat.
Cea mai ieftină zi pentru a rezerva un zbor nu mai este marți. Ani de zile, călătorilor li s-a sugerat să fie atenți la ofertele de marți pentru a rezerva zboruri ieftine. O cercetare recentă arată că ziua s-a schimbat.
Primăria Municipiului București a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru impozite și taxe locale, aplicabile din 2026, document care stabilește cât vor plăti bucureștenii pentru locuințe, terenuri, mașini și diverse servicii locale.
Arheologii au găsit o frescă cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun” în stil roman, considerată una dintre cele mai importante descoperiri din perioada creștină timpurie din Anatolia.
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România # Jurnalul.ro
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu mai ajunge în România, el fiind nevoit să amâne vizita oficială în țara noastră, programată pentru săptămâna viitoare.
Ce se întâmplă cu bagajele pierdute în aeroport după 90 de zile. Foarte puține bagaje sunt pierdute definitiv, iar cele nerevendicate ajung într-o instalație din Alabama unde sunt sortate și primesc o a doua viață.
Un bărbat de 55 de ani a fost găsit mort, sâmbătă seara, de fiica sa, în satul Ciocani, județul Vaslui.
A avut dreptate Einstein? Gaură neagră care deformează structura spațiu-timp surprinsă de astronauți # Jurnalul.ro
Astronomii observă o gaură neagră care afectează țesătura spațiu-timp, confirmând predicțiile lui Einstein și oferind noi indicii despre rotație și gravitație extremă.
Orașul portuar Odessa, din sudul Ucrainei, și regiunea înconjurătoare au suferit sâmbătă întreruperi majore de curent electric, după un atac rusesc de amploare asupra rețelei electrice din întreaga țară, care a avut loc în timpul nopții, scrie Reuters.
Alimentele picante, alcoolul, mâncărurile grase și băuturile zaharoase sunt cele mai proaste alegeri când ești bolnav, avertizează medicii.
Duminică, 14 decembrie 2025, aduce o energie specială în zodiacul chinezesc.
Lovitură pentru Trump. O democrată a câștigat alegerile într-o metropolă situată lângă Mar-a-Lago # Jurnalul.ro
Democrații au câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului Miami pentru prima dată în 28 de ani, conform unor estimări făcute de CNN și The Miami Herald. O democrată l-a învins pe candidatul republican susținut de Trump. Proprietatea de la Mar-a-Lago a lui Trump se află în apropiere.
Austria interzice vălul islamic în școli pentru fetele sub 14 ani. Amenzi de până la 800 de euro # Jurnalul.ro
Parlamentarii austrieci au votat joi cu o largă majoritate în favoarea unei legi care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub 14 ani. Grupurile pentru drepturile omului consideră măsura discriminatorie.
Erdogan afirmă că Marea Neagră nu trebuie să devină o "zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina # Jurnalul.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o "zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP.
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai multe companii regionale de apă și canalizare din România au anunțat majorări ale tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare.
Comisia Europeană ia în considerare să lanseze o a doua schemă a programului de împrumuturi SAFE, pentru proiecte de apărare, după ce prima schemă, în valoare de 150 de miliarde de euro a fost foarte solicitată de state membre.
Este a patra zi de proteste în Piața Victoriei și în alte orașe mari din țară, după dezvăluirile din justiție.
Diferența cheie dintre super-gripă și răceală constă în apariția bruscă și severitatea simptomelor, esențială pentru protejarea sănătății pe tot parcursul iernii.
De ce te trezești cu câteva minute înainte de a suna alarma? Explicația cercetătorilor # Jurnalul.ro
Unele persoane experimentează trezitul cu câteva minute înainte de a suna alarma, fără a exista un factor extern care să determine acest lucru. Cercetătorii explică de ce se întâmplă asta.
Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova, după o amenințare privind minarea trenului internațional București-Kiev.
România ar putea exporta ouă în Israel. O delegație sanitară israeliană a a vizitat România # Jurnalul.ro
ANSVSA a anunțat, miercuri, că România ar urma să înceapă să exporte ouă în Israel. Oficialii au primit, cu o zi în urmă, vizita unei delegații a omologilor din Israel, care s-a deplasat și în județul Alba, pentru verificarea condițiilor sanitar-veterinare.
Datele statistice relevă că numărul cetățenilor moldoveni care se află în străinătate este circa un milion.
Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș, între Vârful Netedu și Valea Văiuga # Jurnalul.ro
Un turist este rănit grav la cap și coloană după ce a căzut în Munții Făgăraș, între Vârful Netedu și Valea Văiuga. Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea bărbatului de 56 de ani, din Odorheiul Secuiesc.
Moment umilitor pentru Putin. Președintele rus a rămas mut 34 de secunde la un discurs # Jurnalul.ro
Moment umilitor pentru Vladimir Putin în Turkmenistan. Președintele rus a rămas mut timp de 34 de secunde în fața liderilor mondiali, neputând să-și înceapă discursul din cauza unui microfon defect.
Află care sunt zodiile ce vor avea parte de noroc uriaș în sezonul sărbătorilor. Berbec, Balanță, Capricorn și Pești intră într-o perioadă magică.
O femeie de 78 și un bărbat de 45 de ani au ajuns la spital, răniți, sâmbătă, după ce o a pătruns pe contrasens, pe DN 6, în zona localității Topleț, județul Caraș-Severin.
Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi: În cursul nopţii de sâmbătă se reia procedura de dezinfecţie a apei # Jurnalul.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi informează că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se reia procedura de dezinfecţie a reţelei de apă din spital, cu recoltare ulterioară de probe şi a decis în colaborare cu ApaVital creşterea concentraţiei de clor din reţeaua urbana.
Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii, începând cu 18 decembrie, informează, sâmbătă, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
Fursecurile de Crăciun sunt un simbol nelipsit al sărbătorilor, aducând savoare și farmec platourilor festive.
Dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru Rodica Stănoiu. Spitalele trimit fișele medicale # Jurnalul.ro
Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat, începând de vineri, 12 decembrie, ca dosar penal pentru moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.
Doi tineri, unul de 17 ani și celălalt de 20 de ani, au fost prinși în flagrant delict de polițiștii din Bacău în timp ce încercau să fure telefoane dintr-un easybox.
Biletele de tren se vor scumpi de mâine cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie. Totodată, reprezentanții CFR au anunțat mai multe trenuri, inclusiv pe rute noi sau sezoniere.
Sistemul Pantone (PMS) atribuie un număr unic fiecărei culori. În trecut, culori precum „roșu” sau „verde” puteau varia foarte mult în funcție de producători și de interpretarea personală. Cu toate acestea, atunci când cineva solicită „Pantone 18-1750”, fabricile, designerii și tipografiile din întreaga lume au o modalitate standardizată de a potrivi exact acea nuanță.
Festivalul de datini și obiceiuri 'Am venit să colindăm florile dalbe', eveniment organizat anual cu scopul de a prezenta publicului tradițiile de Crăciun și Anul Nou, se va desfășura, în weekend, la Muzeul Național al Satului 'Dimitrie Gusti'.
Scandal în Educaţie. Noua programă pentru liceu la Limba şi Literatura Română a stârnit un val de controverse # Jurnalul.ro
Dezbaterea publică cu privire la noua programă pentru a IX-a, la limba și literatura română, a ajuns la final, după ce a stârnit nenumărate controverse. În timp ce unii au susţinut modificările propuse, alţii le-au criticat dur.
Ce este stoicismul? 7 moduri în care această filozofie antică îți poate îmbunătăți viața # Jurnalul.ro
Această școală de gândire din Grecia antică ar putea deține cheia unor zile mai fericite și fără stres.
Obiceiul mai important decât dieta și sportul: Cel mai puternic factor care scade speranța de viață # Jurnalul.ro
Obiceiul mai important decât dieta și sportul pentru longevitate este somnul, arată un nou studiu. Acesta confirmă că lipsa somnului este cel mai puternic factor care scade speranța de viață, mai mult decât activitatea fizică sau relațiile sociale.
Serviciile prestate de institututele de medicină legală se vor scumpi ca urmare a creșteri cheltuieli de funcționare ale acestora, potrivit unui proiect de hotărâre elaborat de către Ministerul Sănătății.
Două cutremure în România s-au produs sâmbătă. Primul a fost în Transilvania, în Sibiu, cu magnitudinea 2.4. Al doilea în Vrancea, cu magnitudinea 2.8.
Aceasta este a trei licitație organizată pentru punerea în funcțiune a agregatului, după ce precedentele au eșuat.
Trei zodii sunt favorizate de astre în săptămâna 15–21 decembrie 2025, perioadă care aduce un val proaspăt de energie Capricorn — semnul perseverenței, al ambiției și al reușitelor concrete.
Minune de Crăciun în Neamț: O femeie dispărută de 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timiș, în urma eforturilor neîntrerupte ale Serviciului de Investigații Criminale Neamț.
Oamenii de știință din UE au descoperit că acest an se va încheia „practic sigur” ca al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, deoarece declinul climatic continuă să îndepărteze planeta de condițiile stabile în care a evoluat omenirea.
Deși se spune că „cine se scoală de dimineață departe ajunge”, realitatea este diferită. Află cele 12 dezavantaje neașteptate ale persoanelor matinale și cum îți pot afecta viața socială, sănătatea și relațiile.
Moş Crăciun soseşte la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).
Pensiile românilor sunt înghețate anul acesta, după ce anterior indexarea de la 1 ianuarie 2025 nu s-a mai acordat.
Horoscop zilnic, 14 decembrie 2025: Taurii se confruntă cu o situație neașteptată, iar Scorpionii se pregătesc pentru un nou început # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 14 decembrie 2025: Leii sunt curioși, Fecioarele se eliberează de o povară, iar Vărsătorii sunt dezorientați.
PUSL lansează „Alianța Binelui pentru Cetățeni”: Rezoluție dură adoptată la Timișoara pentru schimbarea direcției României # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a adoptat, la Timișoara, o rezoluție politică de forță, în care avertizează că România se află într-un moment critic și propune trei direcții fundamentale pentru depășirea crizei economice și sociale care apasă asupra populației.
Etapa a 20-a din Superliga de fotbal continuă sâmbătă, cu două meciuri atractive, care pot avea un impact important în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului.
