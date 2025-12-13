Amenințare cu bombă în trenul București-Kiev

Jurnalul.ro, 13 decembrie 2025 19:20

Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova, după o amenințare privind minarea trenului internațional București-Kiev.

• • •

Acum 5 minute
19:30
De ce te trezești cu câteva minute înainte de a suna alarma? Explicația cercetătorilor Jurnalul.ro
Unele persoane experimentează trezitul cu câteva minute înainte de a suna alarma, fără a exista un factor extern care să determine acest lucru. Cercetătorii explică de ce se întâmplă asta.
Acum 15 minute
19:20
Acum 30 minute
19:10
România ar putea exporta ouă în Israel. O delegație sanitară israeliană a a vizitat România Jurnalul.ro
ANSVSA a anunțat, miercuri, că România ar urma să înceapă să exporte ouă în Israel. Oficialii au primit, cu o zi în urmă, vizita unei delegații a omologilor din Israel, care s-a deplasat și în județul Alba, pentru verificarea condițiilor sanitar-veterinare.
19:10
Sărăcia îi alungă din țară. 90 de moldoveni pe zi au părăsit Republica Moldova Jurnalul.ro
Datele statistice relevă că numărul cetățenilor moldoveni care se află în străinătate este circa un milion.
Acum o oră
18:50
Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș, între Vârful Netedu și Valea Văiuga Jurnalul.ro
Un turist este rănit grav la cap și coloană după ce a căzut în Munții Făgăraș, între Vârful Netedu și Valea Văiuga. Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea bărbatului de 56 de ani, din Odorheiul Secuiesc.
Acum 2 ore
18:30
Moment umilitor pentru Putin. Președintele rus a rămas mut 34 de secunde la un discurs Jurnalul.ro
Moment umilitor pentru Vladimir Putin în Turkmenistan. Președintele rus a rămas mut timp de 34 de secunde în fața liderilor mondiali, neputând să-și înceapă discursul din cauza unui microfon defect.
18:10
Patru zodii lovite de noroc în acest Crăciun! Vezi dacă ești pe listă Jurnalul.ro
Află care sunt zodiile ce vor avea parte de noroc uriaș în sezonul sărbătorilor. Berbec, Balanță, Capricorn și Pești intră într-o perioadă magică.
17:50
Doi răniți după ce un șofer a pătruns pe contrasens în Caraș-Severin Jurnalul.ro
O femeie de 78 și un bărbat de 45 de ani au ajuns la spital, răniți, sâmbătă, după ce o a pătruns pe contrasens, pe DN 6, în zona localității Topleț, județul Caraș-Severin.
17:50
Spitalul pentru Copii &#34;Sf. Maria&#34; Iaşi: În cursul nopţii de sâmbătă se reia procedura de dezinfecţie a apei Jurnalul.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi informează că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se reia procedura de dezinfecţie a reţelei de apă din spital, cu recoltare ulterioară de probe şi a decis în colaborare cu ApaVital creşterea concentraţiei de clor din reţeaua urbana.
Acum 4 ore
17:30
Podul Prieteniei GIurgiu-Ruse, reluat pe ambele sensuri de sărbători Jurnalul.ro
Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii, începând cu 18 decembrie, informează, sâmbătă, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.
17:10
Secretele fursecurilor de Crăciun: Cum să prepari cele mai delicioase deserturi Jurnalul.ro
Fursecurile de Crăciun sunt un simbol nelipsit al sărbătorilor, aducând savoare și farmec platourilor festive.
17:10
Dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru Rodica Stănoiu. Spitalele trimit fișele medicale Jurnalul.ro
Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat, începând de vineri, 12 decembrie, ca dosar penal pentru moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.
16:50
Doi tineri prinși în flagrant când furau telefoane dintr-un easybox în Bacău Jurnalul.ro
Doi tineri, unul de 17 ani și celălalt de 20 de ani, au fost prinși în flagrant delict de polițiștii din Bacău în timp ce încercau să fure telefoane dintr-un easybox.
16:30
De duminică se scumpesc din nou biletele de tren. Cât vor plăti în plus călătorii Jurnalul.ro
Biletele de tren se vor scumpi de mâine cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie. Totodată, reprezentanții CFR au anunțat mai multe trenuri, inclusiv pe rute noi sau sezoniere.
16:10
Sistemul de culori Pantone: Ce nuanță ți se potrivește, în funcție de luna nașterii Jurnalul.ro
Sistemul Pantone (PMS) atribuie un număr unic fiecărei culori. În trecut, culori precum „roșu” sau „verde” puteau varia foarte mult în funcție de producători și de interpretarea personală. Cu toate acestea, atunci când cineva solicită „Pantone 18-1750”, fabricile, designerii și tipografiile din întreaga lume au o modalitate standardizată de a potrivi exact acea nuanță.
15:50
Festival de datini și obiceiuri în weekend, la Muzeul Satului Jurnalul.ro
Festivalul de datini și obiceiuri 'Am venit să colindăm florile dalbe', eveniment organizat anual cu scopul de a prezenta publicului tradițiile de Crăciun și Anul Nou, se va desfășura, în weekend, la Muzeul Național al Satului 'Dimitrie Gusti'.
Acum 6 ore
15:30
Scandal în Educaţie. Noua programă pentru liceu la Limba şi Literatura Română a stârnit un val de controverse Jurnalul.ro
Dezbaterea publică cu privire la noua programă pentru a IX-a, la limba și literatura română, a ajuns la final, după ce a stârnit nenumărate controverse. În timp ce unii au susţinut modificările propuse, alţii le-au criticat dur.
15:10
Ce este stoicismul? 7 moduri în care această filozofie antică îți poate îmbunătăți viața Jurnalul.ro
Această școală de gândire din Grecia antică ar putea deține cheia unor zile mai fericite și fără stres.
14:50
Obiceiul mai important decât dieta și sportul: Cel mai puternic factor care scade speranța de viață Jurnalul.ro
Obiceiul mai important decât dieta și sportul pentru longevitate este somnul, arată un nou studiu. Acesta confirmă că lipsa somnului este cel mai puternic factor care scade speranța de viață, mai mult decât activitatea fizică sau relațiile sociale.
14:30
Se scumpesc serviciile prestate de institutele de medicină legală Jurnalul.ro
Serviciile prestate de institututele de medicină legală se vor scumpi ca urmare a creșteri cheltuieli de funcționare ale acestora, potrivit unui proiect de hotărâre elaborat de către Ministerul Sănătății.
13:50
Două cutremure în România, sâmbătă. Unul într-o zonă atipică Jurnalul.ro
Două cutremure în România s-au produs sâmbătă. Primul a fost în Transilvania, în Sibiu, cu magnitudinea 2.4. Al doilea în Vrancea, cu magnitudinea 2.8.
Acum 8 ore
13:30
Hidroelectrica vrea să repornească hidroagregatul 1 de la Porțile de Fier 2 Jurnalul.ro
Aceasta este a trei licitație organizată pentru punerea în funcțiune a agregatului, după ce precedentele au eșuat.
13:10
Incredibil! Astrele aleg 3 zodii ca mari câștigătoare ale săptămânii 15–21 decembrie Jurnalul.ro
Trei zodii sunt favorizate de astre în săptămâna 15–21 decembrie 2025, perioadă care aduce un val proaspăt de energie Capricorn — semnul perseverenței, al ambiției și al reușitelor concrete.
12:50
Minune de Crăciun în Neamț: Femeie dispărută de 17 ani, găsită de polițiști Jurnalul.ro
Minune de Crăciun în Neamț: O femeie dispărută de 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timiș, în urma eforturilor neîntrerupte ale Serviciului de Investigații Criminale Neamț.
12:30
Anul 2025 va fi al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată Jurnalul.ro
Oamenii de știință din UE au descoperit că acest an se va încheia „practic sigur” ca al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată, deoarece declinul climatic continuă să îndepărteze planeta de condițiile stabile în care a evoluat omenirea.
12:10
Te trezești cu noaptea-n cap? 12 motive pentru care asta îți poate ruina viața! Jurnalul.ro
Deși se spune că „cine se scoală de dimineață departe ajunge”, realitatea este diferită. Află cele 12 dezavantaje neașteptate ale persoanelor matinale și cum îți pot afecta viața socială, sănătatea și relațiile.
11:50
Moş Crăciun soseşte, sâmbătă, la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei Jurnalul.ro
Moş Crăciun soseşte la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).
Acum 12 ore
11:30
Pensia în România vs.Germania sau Ungaria. Diferența e uriașă Jurnalul.ro
Pensiile românilor sunt înghețate anul acesta, după ce anterior indexarea de la 1 ianuarie 2025 nu s-a mai acordat.
11:10
Horoscop zilnic, 14 decembrie 2025: Taurii se confruntă cu o situație neașteptată, iar Scorpionii se pregătesc pentru un nou început Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 14 decembrie 2025: Leii sunt curioși, Fecioarele se eliberează de o povară, iar Vărsătorii sunt dezorientați.
10:50
PUSL lansează „Alianța Binelui pentru Cetățeni”: Rezoluție dură adoptată la Timișoara pentru schimbarea direcției României Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a adoptat, la Timișoara, o rezoluție politică de forță, în care avertizează că România se află într-un moment critic și propune trei direcții fundamentale pentru depășirea crizei economice și sociale care apasă asupra populației.
10:50
Meciuri importante în Superliga astăzi: FC Argeș – FC Botoșani și Rapid – Oțelul Jurnalul.ro
Etapa a 20-a din Superliga de fotbal continuă sâmbătă, cu două meciuri atractive, care pot avea un impact important în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului.
10:40
Criză sanitară la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria din Iași. Toate probele de apă arată clor sub limita minim admisă Jurnalul.ro
Toate probele de apă de la Spitalul de Copii Iași au clorul rezidual sub limita minim admisă, declară pentru MEDIAFAX surse implicate.
10:30
Opt din zece tineri din Generația Z cumpără mai mult în perioada Crăciunului și a Revelionului Jurnalul.ro
Conform unui studiu, 80% dintre tinerii români din Generația Z fac mai multe cumpărături de Crăciun și Revelion, iar 64% dintre ei „sunt influențați de oferte personalizate”.
10:20
All in: Ultimul pariu al soldatului Zelenski Jurnalul.ro
Ultimul pariu al soldatului Zelenski îl provoacă simultan pe Vladimir Putin, ale cărui trupe se află foarte aproape, și pe Donald Trump, care îl presează să organizeze alegeri în Ucraina.
10:10
Incendiu uriaș, cu victime, în Prahova Jurnalul.ro
Un incendiu produs sâmbătă dimineața în comuna Scorțeni, satul Bordenii Mari, a lăsat doi oameni cu arsuri după ce flăcările au cuprins mai multe corpuri de locuit și anexe gospodărești.
10:10
Încărunțirea părului ar putea fi un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a oamenilor de știință! Jurnalul.ro
Un nou studiu japonez sugerează că încărunțirea părului poate fi un mecanism natural de protecție anticancer. Află cum funcționează această reacție a corpului.
09:50
Ce este Hanuka: semnificația Sărbătorii Luminilor și tradițiile evreiești Jurnalul.ro
Hanuka, cunoscută în întreaga lume ca Sărbătoarea Luminilor, este un moment de mare bucurie în calendarul iudaic și simbolizează victoria luminii asupra întunericului, a libertății asupra opresiunii și a credinței asupra îndoielii.
09:50
O judecătoare din Craiova se alătură protestelor: Ce fac eu acum este sinucidere profesională Jurnalul.ro
Sorina Marinaş, judecătoare la Secţia Penală de la Curtea de Apel Craiova, a anunţat că va protesta sâmbătă, în faţa judecătoriei Craiova, cu un mesaj că "aşa nu se mai poate", deşi este conştientă că gestul său poate însemna sfârşitul carierei de magistrat.
09:40
Doi morți în Rusia, după un atac cu drone al Ucrainei Jurnalul.ro
Două persoane au fost ucise în cursul nopții de vineri spre sâmbătă într-un atac cu drone lansat de Ucraina asupra orașului rus Saratov, a anunțat sâmbătă guvernatorul regional Roman Busargin.
09:30
Actualizare WhatsApp Android și iPhone: lista completă a funcțiilor noi Jurnalul.ro
WhatsApp a lansat ultima actualizare gratuită a anului pentru iPhone și Android, care modifică modul de funcționare în privința mesajelor vocale sau video.
09:20
Ceața pune stăpânire pe România. 10 Județe sunt sub alerte de vreme rea Jurnalul.ro
Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme rea, care vizează zece județe.
09:10
6 zodii chinezești atrag bogăție și abundență, pe 13 decembrie 2025 Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 13 decembrie 2025. Sâmbăta sosește cu energia Dragonului de Foc așezându-se într-o Zi Stabilă, o combinație care înrădăcinează ambiția și o transformă în ceva practic.
08:50
Kiwi, noul tău dermatolog natural: Cum îmbunătățește producția de colagen și aspectul pielii Jurnalul.ro
Cel mai simplu mod natural de a îmbunătăți aspectul pielii: două fructe de kiwi pe zi pot ține dermatologul la distanță, potrivit unui studiu recent realizat de Universitatea din Otago, Noua Zeelandă.
08:30
Măsuri de urgență la Spitalul de Copii Iași, după descoperirea apei contaminată Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus măsuri ferme și preventive la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, în urma unei ședințe de urgență cu autoritățile locale.
08:30
De ce te trezești înainte de 6 dimineața pe măsură ce îmbătrânești? Jurnalul.ro
Pe măsură ce femeile înaintează în vârstă, ritmul lor biologic se schimbă — iar trezitul devreme devine din ce în ce mai frecvent.
08:10
4 zodii își întâlnesc sufletul pereche înainte noaptea de Revelion. Destinul le pregătește o iubire predestinată Jurnalul.ro
Află care sunt cele patru zodii ce au șanse uriașe să întâlnească un suflet pereche până în 2026. Vezi ce lecții karmice, revelații și povești de iubire le așteaptă pe cele patru zodii.
07:50
Fă asta înainte de finalul anului, ca să atragi bogăție și noroc în 2026 Jurnalul.ro
Pe măsură ce 2025 se apropie de sfârșit, tot mai mulți oameni încep să se gândească la modul în care pot transforma anul 2026 într-unul mai bun — fie prin obiective noi, liste de intenții, vison board-uri sau ritualuri de manifestare.
07:30
Cum să speli afinele pentru a elimina pesticidele și a preveni apariția mucegaiului Jurnalul.ro
Spălarea afinelor doar cu apă nu îndepărtează pesticidele dăunătoare, bacteriile sau mucegaiul, care se pot lipi de coajă. Înmuierea afinelor în oțet sau apă cu bicarbonat de sodiu ajută la uciderea germenilor și la descompunerea reziduurilor de pesticide.
07:10
Horoscop chinezesc: Cine atrage bani și succes între 15–21 decembrie 2025? Jurnalul.ro
Trei zodii din horoscopul chinezesc se bucură de o perioadă puternică de abundență în săptămâna 15–21 decembrie 2025.
06:50
Unde se găsește cea mai bună bere la halbă din lume Jurnalul.ro
Experții în turism au stabilit locul în care se găsește cea mai bună bere la halbă din lume.
