Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu și Valea Văiuga / Turistul s-a rănit la cap și coloana cervicală
G4Media, 13 decembrie 2025 18:20
Salvamont Sibiu, alături de salvamontiștii argeșeni, intervine sâmbătă, 13 decembrie, pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu și Valea Văiuga. Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului și al coloanei cervicale. Acțiunea este în […]
Cât de monogami sunt oamenii? Oamenii de știință analizează modul în care ne comparăm cu alte animale. # G4Media
Oamenii sunt mult mai monogami decât rudele noastre primate, dar mai puțin decât castorii, sugerează un nou studiu, citat de CNN. Cercetătorii de la Universitatea Cambridge din Anglia au analizat proporția dintre frații și surorile cu același părinte și frații și surorile vitrege la mai multe specii de animale, precum și la diferite populații umane […]
17:50
Un mozaic roman cu scene din Războiul Troian ce nu sunt reprezentate în Iliada, descoperit în Marea Britanie # G4Media
Un mozaic roman descoperit recent în Marea Britanie înfăţişează o versiune pierdută de mult a poveştii Războiului Troian, care diferă de cea mai faimoasă relatare a acestei saga, „Iliada" lui Homer, transmite revista Live Science, citată de Agerpres. Artefactul, cunoscut sub numele de Mozaicul Ketton, prezintă un conflict cheie din timpul Războiului Troian. Dar nu […]
17:30
Investitorii americani ai TikTok în incertitudine, după ce tranzacția va fi amânată din nou # G4Media
Un investitor miliardar interesat să cumpere operațiunile TikTok din SUA a declarat pentru BBC că se află într-o situație incertă, având în vedere că se apropie termenul limită pentru vânzarea aplicației. SUA au amânat în repetate rânduri data până la care proprietarul chinez al platformei, Bytedance, trebuie să vândă sau să fie blocat pentru utilizatorii […]
17:30
Persoanele care folosesc cabinele de bronzat se confruntă cu un risc aproape de trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele, conform concluziilor unui studiu publicat vineri în revista Science Advances, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cercetătorii au identificat în premieră şi modul în care aceste dispozitive de bronzat artificial […]
17:20
Cele mai vechi târguri de Crăciun din Europa sunt în Germania, Austria și Franța și au adunat o istorie de sute de ani / BONUS: Cele mai spectaculoase târguri de astăzi în Europa și în România # G4Media
În Europa, târgurile de Crăciun sunt mai mult decât simple piețe sezoniere. Ele reprezintă tradiții culturale care adună comunități întregi de zeci sau chiar sute de ani în jurul luminițelor, produselor artizanale și aromelor specifice sezonului. Unele dintre aceste piețe sunt cele mai vechi manifestări festive din emisfera nordică, având o istorie care se întinde […]
17:10
Viitorul premier ceh refuză să ofere garanţii pentru împrumutul UE destinat Ucrainei şi finanţat cu activele Rusiei # G4Media
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează agenția de știri Reuters. „Nu vom oferi […]
17:10
O misiune arheologică italiană a descoperit rămăşiţele templului solar al regelui Nyuserre Ini din a cincea dinastie a Vechiului Regat din Egiptul Antic în necropola Abusir de lângă Cairo, a anunţat vineri Ministerul Antichităţilor din Egipt, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Situl a fost identificat încă din 1901 de către arheologul german […]
16:50
Un cunoscut muzeu din Libia se deschide pentru prima dată după înlăturarea lui Muammar Gaddafi # G4Media
Muzeul Naţional al Libiei, cunoscut anterior sub denumirea As-Saraya Al-Hamra sau Castelul Roşu, s-a redeschis la Tripoli, oferind acces publicului la cele mai importante comori istorice ale ţării, pentru prima dată de la căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011, informează sâmbătă agenția de știri Reuters. Muzeul, cel mai mare din Libia, a fost închis […]
16:50
Ryanair amenință că va elimina 20 de rute din aeroporturile belgiene în cadrul conflictului continuu împotriva majorării taxelor aeriene # G4Media
Ryanair a amenințat că va elimina încă 20 de rute din Europa, în contextul războiului aprig pe care îl duce împotriva creșterii taxelor și a costurilor de acces, transmite Euronews. Compania aeriană low-cost a criticat dur decizia guvernului belgian de a majora taxa aeriană la 10 euro per pasager plecat din 2027 pentru zborurile pe […]
16:40
Calendarul protestelor din acest weekend organizate în marile orașe din țară și la Londra pentru reformarea legilor Justiției # G4Media
Organizațiile Declic, Funky Citizen și Corupția Ucide au anunțat un calendar al protestelor organizate sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie, în marile orașe din țară și la Londra pentru reformarea legilor Justiției. Protestele anunțate pentru următoarele 2 zile: Sâmbătă, 13.12: București, Piața Victoriei, 18:30 – https://fb.me/e/388mYYQ4h Cluj, Curtea de Apel, 19:00 – https://fb.me/e/7qlP5O6gF Iași, […]
16:30
O nouă țesătură inspirată de penele magnificului riflebird — o pasăre paradisiacă din Noua Guinee și din nordul Australiei — este cea mai întunecată creată vreodată, potrivit inventatorilor săi citați de CNN. Realizată din lână merino albă, țesătura este mai întâi vopsită cu polidopamină, o formă sintetică de melanină, pigmentul natural care conferă culoare pielii, […]
16:10
Laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, a fost arestată „cu violență” în Iran # G4Media
Forţele de securitate iraniene au arestat-o "cu violenţă" vineri pe laureata premiului Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, în timpul unei ceremonii în memoria unui avocat decedat, au anunţat comitetul său de sprijin şi familia sa, transmit agențiile de știri AFP şi DPA, citate de Agerpres. Comitetul Nobel norvegian a condamnat ceea ce a […]
15:50
Populara platformă de discuții Reddit face primii pași în verificarea profilurilor, lansând „un test alfa limitat" care adaugă o bifă gri lângă numele de utilizator ale persoanelor și organizațiilor notabile, transmite Euronews. Anunțul vine în contextul în care Reddit a declarat săptămâna aceasta că interdicția de utilizare a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani […]
15:40
Ostilităţile dintre Thailanda şi Cambodgia continuă, în pofida medierii preşedintelui american # G4Media
Thailanda a anunţat sâmbătă că îşi va continua operaţiunile militare împotriva Cambodgiei, în pofida asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au convenit asupra unei încetări a focului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Thailanda va continua să desfăşoare acţiuni militare până când vom considera că […]
15:30
Zelenski anunţă că loviturile ruseşti au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din Ucraina # G4Media
Atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii au avariat peste zece ţinte civile din Ucraina şi au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din ţară, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează agenția de șitir AFP, citată de Agerpres. „Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu […]
15:30
Acum câteva luni, când numeroasele tarabe improvizate de pe stânga culoarului ce duce dinspre stația de metrou Obor spre pavilionul principal al celei mai mari piețe a Bucureștiului au fost dezafectate, puțină lume își putea imagina cât de rapidă și de radicală va fi schimbarea. Despre conceptul „Noul Obor" s-a tot vorbit în ultimii ani, […]
15:20
Regatul Unit, lovit de o epidemie de gripă „fără precedent”, în timp ce medicii se pregătesc să intre în grevă # G4Media
Guvernul britanic a îndemnat vineri medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui "val fără precedent de super-gripă", care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează agenția de știri AFP. Premierul laburist Keir Starmer şi ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, au […]
15:10
Germania va trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei # G4Media
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securităţii la frontiera de est a ţării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la ameninţarea rusească, relatează sâmbătă agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Polonia, un susţinător ferm […]
15:10
EXCLUSIV Nababii din Dubai (V) SURSE: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite / Topul ar fi condus de un rus cu 42 de imobile, care a obținut cetățenia română în 2016 # G4Media
Pe lista românilor care dețin cele mai multe proprietăți în Dubai se află oameni de afaceri, un rus care a obținut cetățenia română în 2016, un doctor de origine arabă care a absolvit Medicina la Cluj-Napoca și soția din Galați a unui cetățean al Emiratelor Arabe Unite, conform surselor G4Media. Dintre toți, doar unul a […]
15:10
Nu este niciun secret că filmele Avatar reprezintă o realizare tehnică gigantică, care depășește limitele cinematografiei, animației și captării performanței. Dar poate nu știți că același lucru este valabil și pentru muzică. Compozitorul Simon Franglen spune că lucratul la cea de-a treia parte, Avatar: Fire and Ash, a durat șapte ani, transmite BBC. Pe parcurs, […]
15:10
Erdogan avertizează că Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina # G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagră nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Marea Neagră nu ar […]
15:10
„Pacea nu este departe" în Ucraina, afirmă președintele turc Tayyip Erdogan la întoarcerea de la întâlnirea cu Vladimir Putin. Spune că speră să discute un plan de pace cu Donald Trump, transmite Mediafax. „Pacea nu este departe, vedem asta", a declarat Erdogan reporterilor la întoarcerea din Turkmenistan. Aici s-a întâlnit cu Putin pentru a evalua […]
15:00
SUA anunță ridicarea unor sancțiuni comerciale asupra Belarusului, aliat apropiat al Rusiei: ”Ridicăm sancțiuni, eliberăm deținuți” # G4Media
Statele Unite ale Americii au anunțat că vor ridica sancțiunile asupra potasiului din Belarus, într-un semn clar al unei apropieri diplomatice între Washington și regimul autoritar de la Minsk, transmite Mediafax. Anunțul a fost făcut de John Coale, trimisul special al SUA pentru Belarus, după întâlnirile cu președintele belarus Alexander Lukașenko, care au avut loc […]
15:00
Descoperire arheologică majoră în Turcia: frescă rară cu Iisus „Păstorul cel bun”, în stil roman, găsită lângă Iznik # G4Media
Arheologii au găsit o frescă cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun" în stil roman, considerată una dintre cele mai importante descoperiri din perioada creștină timpurie din Anatolia, transmite Mediafax. Arheologii au găsit fresca cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun" într-un mormânt subteran lângă orașul Iznik, unde Crezul de la Niceea a fost adoptat […]
15:00
A fost lansată platforma digitală pe care oricine poate urmări stadiul proiectelor cu fonduri europene din Regiunea Vest # G4Media
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat o platformă digitală pe care oricine poate urmări stadiul proiectelor cu fonduri europene din Regiunea Vest. Informațiile sunt disponibile publicului într-un format digital, interactiv și ușor de explorat, prin intermediul site-ului vest.ro. Platforma permite vizualizarea proiectelor finanțate în fiecare județ și localitate, precum și urmărirea progresul financiar al […]
14:50
Avertisment DNSC: un nou atac de tip phishing, „Spiderman”, copiază perfect site-urile băncilor din Europa # G4Media
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa, prin care sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), pe baza informaţiilor publicate de platforma bleepingcomputer.com. Potrivit sursei citate, kit-ul […]
14:50
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide complet pentru sărbători, între 18 decembrie și 8 ianuarie # G4Media
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se deschide în ambele sensuri începând cu 18 decembrie 2025 până la 8 ianuarie 2026. Măsura permite tranzitul fluent în contextul sărbătorilor de iarnă, transmite Mediafax. Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va funcționa fără restricții pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România. Informația a fost transmisă de autoritățile de frontieră […]
14:40
Piața Unirii din Iași va fi reamenajată pentru pietoni și bicicliști. Contract semnat de Primărie # G4Media
Primarul Mihai Chirica a informat că a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Pieţei Unirii, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă, licitaţia organizată de Primă
14:40
Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri” # G4Media
Un raton care a leșinat beat după ce a făcut ravagii într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia este suspectat de alte două „spargeri”, transmite SkyNews. Imaginile cu sticle sparte și animalul întins lângă toaletă au devenit virale săptămâna trecută, dar femeia care l-a găsit a dezvăluit că ratonul are antecedente. „Nu este prima dată […] © G4Media.ro.
14:40
Prima confiscare a unui utilaj, după folosirea dronelor Gărzii de Mediu, anunță ministra Mediului Diana Buzoianu # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronelor pentru depistarea depozitărilor ilegale de deșeuri. Măsura a fost luată după ce autoritățile au descoperit un buldozer folosit pentru gestionarea ilegală a deșeurilor în comuna Ciumeghiu. Potrivit declarațiilor ministrei, Primăria Ciumeghiu avea închiriat utilajul, care […] © G4Media.ro.
14:30
Comuna Ciugud din Alba, cunoscută pentru numeroasele proiecte de modernizare, va avea și pistă de biciclete de 13 kilometri lungime # G4Media
O pistă de biciclete în lungime de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Investiția este estimată la peste 6,2 milioane de lei, scrie alba24.ro. Primăria Ciugud a lansat pe 10 decembrie, în SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pistă pentru biciclete în […] © G4Media.ro.
14:30
După precipitații record, un lac străvechi din Parcul Național Death Valley, care dispăruse, a reapărut, transmite The Guardian. Lacul temporar, cunoscut informal sub numele de Lacul Manly, a apărut din nou în partea de jos a bazinului Badwater, situat la 282 de picioare sub nivelul mării, în California. Bazinul este cel mai jos punct din […] © G4Media.ro.
14:20
Doi tineri, unul de 17 ani și celălalt de 20 de ani, au fost prinși în flagrant delict de polițiștii din Bacău în timp ce încercau să fure telefoane dintr-un easybox, transmite Mediafax. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, aceștia au fost surprinși când încercau să fure dintr-un easybox telefoanele pe […] © G4Media.ro.
14:20
Congresul SUA analizează reguli stricte pentru exportul de ADN sintetic către China și Rusia # G4Media
Un grup bipartizan de parlamentari americani a propus reguli noi care ar obliga firmele din SUA să ceară licență înainte de a exporta ADN sintetic către țări precum China sau Rusia, transmite Mediafax. Congresul SUA analizează un proiect de lege bipartizan care prevede reguli stricte pentru exportul de ADN creat în laborator. Secvențele de ADN […] © G4Media.ro.
14:10
„Tăcerea nu este o opțiune”: peste 800 de magistrați susțin public denunțarea abuzurilor din justiție / Lista de susținere rămâne deschisă și este actualizată constant, pe măsură ce noi magistrați aleg să se alăture demersului # G4Media
Lista magistraților care își exprimă public solidaritatea cu judecătorii și procurorii ce au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție a ajuns, sâmbătă, 13 decembrie, la prânz, la peste 800 de semnatari. Judecători și procurori din toate nivelurile sistemului judiciar, activi și pensionari, au aderat la apel, într-un gest fără precedent în ultimii ani. […] © G4Media.ro.
13:40
Kefirul, o lactată care are în spate o lume întreagă de procese naturale și microorganisme active/ Nu uita să-l consumi inclusiv de sărbători # G4Media
Kefirul este unul dintre acele lactate care par necomplicate, dar în spatele căruia se află o lume întreagă de procese naturale, microorganisme active și transformări discrete. Îl recunoști imediat după gustul ușor înțepător și după acea efervescență fină, semn clar că fermentația s-a desfășurat firesc, fără artificii. © G4Media.ro.
13:10
Multă cerneală a curs pe gârla kommentariatului zilele astea, după difuzarea în cascadă a reportajului Recorder, şi pe bună dreptate. Mai puţin s-a spus însă ce ar putea face concret şi rapid liderii politici şi guvernamentali ca să corecteze „disfuncţiile de sistem” – un termen politicos pentru caracatiţa care s-a format la vârful justiţiei române. […] © G4Media.ro.
13:00
Weekend de proteste în toată țara. Presiune publică pentru reformarea Justiției și demiteri: petiția pentru modificarea Legilor Justiției se apropie de 150.000 de semnături # G4Media
Protestele pentru reformarea Legilor Justiției și demiterea vinovaților pentru abuzurile din sistemul judiciar vor continua și în zilele de sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie, în Capitală și în alte orașe din România și din străinătate. În București, protestatarii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 18:30, în Piața Victoriei, iar duminică, de la ora […] © G4Media.ro.
12:20
SUA oferă până la 10 milioane de dolari recompensă pentru informații despre finanțarea a patru grupări extremiste din Europa # G4Media
Programul „Rewards for Justice” (RFJ) al Departamentului de Stat al Statelor Unite oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care conduc la perturbarea mecanismelor financiare a patru grupări cu sediul în Europa, desemnate oficial de guvernul american drept organizații teroriste străine (FTO). Printre organizațiile vizate se numără Antifa Ost (cunoscută […] © G4Media.ro.
12:00
Conturile false ieftine din online transformă dezinformarea într-o „piață subterană înfloritoare”, potrivit unui studiu # G4Media
Un nou indice al Universității Cambridge expune piața subterană înfloritoare unde verificările conturilor false de social media pot fi achiziționate cu doar 8 cenți, alimentând manipularea online și interferența electorală la nivel mondial, scrie Euronews. Cercetătorii au cartografiat cât costă crearea de conturi online false în fiecare țară din lume, în timp ce guvernele și […] © G4Media.ro.
11:50
BEI majorează cu aproape 29% finanțarea pentru apărare, direcționând fondurile către mobilitate militară, infrastructuri critice, frontiera din Est și sisteme anti-drone # G4Media
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a afirmat, vineri, preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, transmite Reuters, conform Agerpres. Aşteptata majorare […] © G4Media.ro.
11:20
Presa maghiară despre multinaționala suedeză care „fuge” din România din cauza prețurilor la energie și insolvabilitatea unui client # G4Media
Presa maghiară scrie despre fabrica românească a companiei suedeze Holmbergs Safety Systems, scoasă la licitație în Pașcani cu un preț de pornire de 2,49 milioane de euro, după ce nu a mai putut face față circumstanțelor. Presa maghiară notează că situația a fost cauzată de prețurile ridicate la energie și de insolvabilitatea unui client francez. […] © G4Media.ro.
10:40
Caz soluționat în Neamț după 17 ani: Eforturile neîntrerupte ale polițiștilor au dus la găsirea unei femei dispărute # G4Media
O femeie dispărută de 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timiș, în urma eforturilor neîntrerupte ale Serviciului de Investigații Criminale Neamț. Minunea s-a petrecut zilele trecute, când femeia din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată. Povestea cutremurătoare are un final fericit în preajma sărbătorilor de iarnă. […] © G4Media.ro.
10:40
Urșii polari s-ar putea adapta pentru a supraviețui în climatele mai calde datorită „genelor lor săritoare”. # G4Media
Urșii polari se confruntă cu „extincția totală” până la sfârșitul acestui secol, dar oamenii de știință au găsit o mică rază de „speranță”, transmite Euronews. Schimbările climatice provocate de om încălzesc Arctica într-un ritm accelerat, de două până la patru ori mai rapid decât media globală. Acest lucru reduce semnificativ platformele vitale de gheață marină […] © G4Media.ro.
10:30
Planificarea care te scapă de risipă alimentară la sărbători: Cum gătești cât trebuie, nu „prea mult”, de Crăciun și Revelion # G4Media
Sărbătorile de iarnă sunt sinonime cu ospitalitatea și mesele îmbelșugate. Risipa alimentară atinge cote maxime în această perioadă, din cauza tendinței de a găti dincolo de necesități, urmând tradiții gastronomice generale sau de familie. © G4Media.ro.
10:30
Confruntându-se cu o ultimă luptă, John Cena a devenit o legendă WWE nu doar datorită abilităților sale # G4Media
The Last Time is Now este numele dat turneului în care 16 giganți ai wrestlingului au concurat pentru a fi singurul adversar al lui John Cena în ultima sa luptă înainte de retragere, transmite BBC. Iar acea luptă finală are loc acum – sâmbătă seara – în Washington DC, punând capăt unei cariere ilustre care […] © G4Media.ro.
10:10
Radar controversat la frontiera italiană. Justiția anulează definitiv primele amenzi aplicate șoferilor francezi / Cei sancționați au format un colectiv pe rețelele sociale pentru a centraliza cazurile și a iniția acțiuni în instanță # G4Media
Un radar controversat amplasat la frontiera italiană, în zona Ventimiglia, a dus la amendarea a mii de șoferi, în special francezi, fără ca aceștia să știe. După doi ani de proceduri judiciare, justiția italiană a anulat definitiv primele amenzi contestate, decizia fiind pronunțată de Curtea de Casație. Nouă șoferi sancționați în mod repetat de acest […] © G4Media.ro.
09:50
Actorul Peter Greene, cunoscut din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a murit la 60 de ani # G4Media
Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile sale de personaj negativ în filme precum „Pulp Fiction” și „The Mask”, a fost găsit mort sâmbătă dimineață în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, a confirmat managerul său, Gregg Edwards. Cauza decesului nu a fost dezvăluită. Peter Greene este cunoscut mai ales pentru […] © G4Media.ro.
09:30
Reuters scrie despre revolta din justiția română, în care sute de judecători și procurori s-au solidarizat împotriva abuzurilor. Președintele convoacă consultări # G4Media
Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat public ceea ce ei numesc abuzuri sistemice și disfuncționalități profunde în sistemul judiciar din România, unul dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe președintele Nicușor Dan să anunțe consultări oficiale cu magistrații, relatează, vineri seara, Reuters. Agenția internațională de presă face referire la […] © G4Media.ro.
