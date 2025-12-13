Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide complet pentru sărbători, între 18 decembrie și 8 ianuarie
G4Media, 13 decembrie 2025 14:50
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se deschide în ambele sensuri începând cu 18 decembrie 2025 până la 8 ianuarie 2026. Măsura permite tranzitul fluent în contextul sărbătorilor de iarnă, transmite Mediafax. Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va funcționa fără restricții pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România. Informația a fost transmisă de autoritățile de frontieră […] © G4Media.ro.
Zelenski anunţă că loviturile ruseşti au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din Ucraina
Atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii au avariat peste zece ţinte civile din Ucraina şi au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din ţară, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează agenția de șitir AFP, citată de Agerpres. „Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu […]
Acum câteva luni, când numeroasele tarabe improvizate de pe stânga culoarului ce duce dinspre stația de metrou Obor spre pavilionul principal al celei mai mari piețe a Bucureștiului au fost dezafectate, puțină lume își putea imagina cât de rapidă și de radicală va fi schimbarea. Despre conceptul „Noul Obor" s-a tot vorbit în ultimii ani, […]
Regatul Unit, lovit de o epidemie de gripă „fără precedent", în timp ce medicii se pregătesc să intre în grevă
Guvernul britanic a îndemnat vineri medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui "val fără precedent de super-gripă", care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează agenția de știri AFP. Premierul laburist Keir Starmer şi ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, au […]
Germania va trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securităţii la frontiera de est a ţării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la ameninţarea rusească, relatează sâmbătă agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Polonia, un susţinător ferm […]
EXCLUSIV Nababii din Dubai (V) SURSE: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite / Topul ar fi condus de un rus cu 42 de imobile, care a obținut cetățenia română în 2016
Pe lista românilor care dețin cele mai multe proprietăți în Dubai se află oameni de afaceri, un rus care a obținut cetățenia română în 2016, un doctor de origine arabă care a absolvit Medicina la Cluj-Napoca și soția din Galați a unui cetățean al Emiratelor Arabe Unite, conform surselor G4Media. Dintre toți, doar unul a […]
Nu este niciun secret că filmele Avatar reprezintă o realizare tehnică gigantică, care depășește limitele cinematografiei, animației și captării performanței. Dar poate nu știți că același lucru este valabil și pentru muzică. Compozitorul Simon Franglen spune că lucratul la cea de-a treia parte, Avatar: Fire and Ash, a durat șapte ani, transmite BBC. Pe parcurs, […]
Erdogan avertizează că Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagră nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Marea Neagră nu ar […]
„Pacea nu este departe" în Ucraina, afirmă președintele turc Tayyip Erdogan la întoarcerea de la întâlnirea cu Vladimir Putin. Spune că speră să discute un plan de pace cu Donald Trump, transmite Mediafax. „Pacea nu este departe, vedem asta", a declarat Erdogan reporterilor la întoarcerea din Turkmenistan. Aici s-a întâlnit cu Putin pentru a evalua […]
SUA anunță ridicarea unor sancțiuni comerciale asupra Belarusului, aliat apropiat al Rusiei: "Ridicăm sancțiuni, eliberăm deținuți"
Statele Unite ale Americii au anunțat că vor ridica sancțiunile asupra potasiului din Belarus, într-un semn clar al unei apropieri diplomatice între Washington și regimul autoritar de la Minsk, transmite Mediafax. Anunțul a fost făcut de John Coale, trimisul special al SUA pentru Belarus, după întâlnirile cu președintele belarus Alexander Lukașenko, care au avut loc […]
Descoperire arheologică majoră în Turcia: frescă rară cu Iisus „Păstorul cel bun", în stil roman, găsită lângă Iznik
Arheologii au găsit o frescă cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun" în stil roman, considerată una dintre cele mai importante descoperiri din perioada creștină timpurie din Anatolia, transmite Mediafax. Arheologii au găsit fresca cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun" într-un mormânt subteran lângă orașul Iznik, unde Crezul de la Niceea a fost adoptat […]
A fost lansată platforma digitală pe care oricine poate urmări stadiul proiectelor cu fonduri europene din Regiunea Vest
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat o platformă digitală pe care oricine poate urmări stadiul proiectelor cu fonduri europene din Regiunea Vest. Informațiile sunt disponibile publicului într-un format digital, interactiv și ușor de explorat, prin intermediul site-ului vest.ro. Platforma permite vizualizarea proiectelor finanțate în fiecare județ și localitate, precum și urmărirea progresul financiar al […]
Avertisment DNSC: un nou atac de tip phishing, „Spiderman", copiază perfect site-urile băncilor din Europa
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa, prin care sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), pe baza informaţiilor publicate de platforma bleepingcomputer.com. Potrivit sursei citate, kit-ul […]
Piața Unirii din Iași va fi reamenajată pentru pietoni și bicicliști. Contract semnat de Primărie
Primarul Mihai Chirica a informat că a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Pieţei Unirii, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă, licitaţia organizată de Primăria Municipiului Iaşi în acest scop a avut o prevedere financiară de peste 9 milioane lei cu TVA şi a atras nu mai […]
Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri"
Un raton care a leșinat beat după ce a făcut ravagii într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia este suspectat de alte două „spargeri", transmite SkyNews. Imaginile cu sticle sparte și animalul întins lângă toaletă au devenit virale săptămâna trecută, dar femeia care l-a găsit a dezvăluit că ratonul are antecedente. „Nu este prima dată […]
Prima confiscare a unui utilaj, după folosirea dronelor Gărzii de Mediu, anunță ministra Mediului Diana Buzoianu
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronelor pentru depistarea depozitărilor ilegale de deșeuri. Măsura a fost luată după ce autoritățile au descoperit un buldozer folosit pentru gestionarea ilegală a deșeurilor în comuna Ciumeghiu. Potrivit declarațiilor ministrei, Primăria Ciumeghiu avea închiriat utilajul, care […]
Comuna Ciugud din Alba, cunoscută pentru numeroasele proiecte de modernizare, va avea și pistă de biciclete de 13 kilometri lungime
O pistă de biciclete în lungime de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Investiția este estimată la peste 6,2 milioane de lei, scrie alba24.ro. Primăria Ciugud a lansat pe 10 decembrie, în SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pistă pentru biciclete în […]
După precipitații record, un lac străvechi din Parcul Național Death Valley, care dispăruse, a reapărut, transmite The Guardian. Lacul temporar, cunoscut informal sub numele de Lacul Manly, a apărut din nou în partea de jos a bazinului Badwater, situat la 282 de picioare sub nivelul mării, în California. Bazinul este cel mai jos punct din […]
Doi tineri, unul de 17 ani și celălalt de 20 de ani, au fost prinși în flagrant delict de polițiștii din Bacău în timp ce încercau să fure telefoane dintr-un easybox, transmite Mediafax. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, aceștia au fost surprinși când încercau să fure dintr-un easybox telefoanele pe […]
Congresul SUA analizează reguli stricte pentru exportul de ADN sintetic către China și Rusia
Un grup bipartizan de parlamentari americani a propus reguli noi care ar obliga firmele din SUA să ceară licență înainte de a exporta ADN sintetic către țări precum China sau Rusia, transmite Mediafax. Congresul SUA analizează un proiect de lege bipartizan care prevede reguli stricte pentru exportul de ADN creat în laborator. Secvențele de ADN […]
„Tăcerea nu este o opțiune": peste 800 de magistrați susțin public denunțarea abuzurilor din justiție / Lista de susținere rămâne deschisă și este actualizată constant, pe măsură ce noi magistrați aleg să se alăture demersului
Lista magistraților care își exprimă public solidaritatea cu judecătorii și procurorii ce au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție a ajuns, sâmbătă, 13 decembrie, la prânz, la peste 800 de semnatari. Judecători și procurori din toate nivelurile sistemului judiciar, activi și pensionari, au aderat la apel, într-un gest fără precedent în ultimii ani. […]
Kefirul, o lactată care are în spate o lume întreagă de procese naturale și microorganisme active/ Nu uita să-l consumi inclusiv de sărbători
Kefirul este unul dintre acele lactate care par necomplicate, dar în spatele căruia se află o lume întreagă de procese naturale, microorganisme active și transformări discrete. Îl recunoști
Multă cerneală a curs pe gârla kommentariatului zilele astea, după difuzarea în cascadă a reportajului Recorder, şi pe bună dreptate. Mai puţin s-a spus însă ce ar putea face concret şi rapid liderii politici şi guvernamentali ca să corecteze „disfuncţiile de sistem” – un termen politicos pentru caracatiţa care s-a format la vârful justiţiei române. […] © G4Media.ro.
Weekend de proteste în toată țara. Presiune publică pentru reformarea Justiției și demiteri: petiția pentru modificarea Legilor Justiției se apropie de 150.000 de semnături # G4Media
Protestele pentru reformarea Legilor Justiției și demiterea vinovaților pentru abuzurile din sistemul judiciar vor continua și în zilele de sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie, în Capitală și în alte orașe din România și din străinătate. În București, protestatarii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 18:30, în Piața Victoriei, iar duminică, de la ora […] © G4Media.ro.
SUA oferă până la 10 milioane de dolari recompensă pentru informații despre finanțarea a patru grupări extremiste din Europa # G4Media
Programul „Rewards for Justice” (RFJ) al Departamentului de Stat al Statelor Unite oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care conduc la perturbarea mecanismelor financiare a patru grupări cu sediul în Europa, desemnate oficial de guvernul american drept organizații teroriste străine (FTO). Printre organizațiile vizate se numără Antifa Ost (cunoscută […] © G4Media.ro.
Conturile false ieftine din online transformă dezinformarea într-o „piață subterană înfloritoare”, potrivit unui studiu # G4Media
Un nou indice al Universității Cambridge expune piața subterană înfloritoare unde verificările conturilor false de social media pot fi achiziționate cu doar 8 cenți, alimentând manipularea online și interferența electorală la nivel mondial, scrie Euronews. Cercetătorii au cartografiat cât costă crearea de conturi online false în fiecare țară din lume, în timp ce guvernele și […] © G4Media.ro.
BEI majorează cu aproape 29% finanțarea pentru apărare, direcționând fondurile către mobilitate militară, infrastructuri critice, frontiera din Est și sisteme anti-drone # G4Media
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a afirmat, vineri, preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, transmite Reuters, conform Agerpres. Aşteptata majorare […] © G4Media.ro.
Presa maghiară despre multinaționala suedeză care „fuge” din România din cauza prețurilor la energie și insolvabilitatea unui client # G4Media
Presa maghiară scrie despre fabrica românească a companiei suedeze Holmbergs Safety Systems, scoasă la licitație în Pașcani cu un preț de pornire de 2,49 milioane de euro, după ce nu a mai putut face față circumstanțelor. Presa maghiară notează că situația a fost cauzată de prețurile ridicate la energie și de insolvabilitatea unui client francez. […] © G4Media.ro.
Caz soluționat în Neamț după 17 ani: Eforturile neîntrerupte ale polițiștilor au dus la găsirea unei femei dispărute # G4Media
O femeie dispărută de 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timiș, în urma eforturilor neîntrerupte ale Serviciului de Investigații Criminale Neamț. Minunea s-a petrecut zilele trecute, când femeia din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată. Povestea cutremurătoare are un final fericit în preajma sărbătorilor de iarnă. […] © G4Media.ro.
Urșii polari s-ar putea adapta pentru a supraviețui în climatele mai calde datorită „genelor lor săritoare”. # G4Media
Urșii polari se confruntă cu „extincția totală” până la sfârșitul acestui secol, dar oamenii de știință au găsit o mică rază de „speranță”, transmite Euronews. Schimbările climatice provocate de om încălzesc Arctica într-un ritm accelerat, de două până la patru ori mai rapid decât media globală. Acest lucru reduce semnificativ platformele vitale de gheață marină […] © G4Media.ro.
Planificarea care te scapă de risipă alimentară la sărbători: Cum gătești cât trebuie, nu „prea mult”, de Crăciun și Revelion # G4Media
Sărbătorile de iarnă sunt sinonime cu ospitalitatea și mesele îmbelșugate. Risipa alimentară atinge cote maxime în această perioadă, din cauza tendinței de a găti dincolo de necesități, urmând tradiții gastronomice generale sau de familie. © G4Media.ro.
Confruntându-se cu o ultimă luptă, John Cena a devenit o legendă WWE nu doar datorită abilităților sale # G4Media
The Last Time is Now este numele dat turneului în care 16 giganți ai wrestlingului au concurat pentru a fi singurul adversar al lui John Cena în ultima sa luptă înainte de retragere, transmite BBC. Iar acea luptă finală are loc acum – sâmbătă seara – în Washington DC, punând capăt unei cariere ilustre care […] © G4Media.ro.
Radar controversat la frontiera italiană. Justiția anulează definitiv primele amenzi aplicate șoferilor francezi / Cei sancționați au format un colectiv pe rețelele sociale pentru a centraliza cazurile și a iniția acțiuni în instanță # G4Media
Un radar controversat amplasat la frontiera italiană, în zona Ventimiglia, a dus la amendarea a mii de șoferi, în special francezi, fără ca aceștia să știe. După doi ani de proceduri judiciare, justiția italiană a anulat definitiv primele amenzi contestate, decizia fiind pronunțată de Curtea de Casație. Nouă șoferi sancționați în mod repetat de acest […] © G4Media.ro.
Actorul Peter Greene, cunoscut din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a murit la 60 de ani # G4Media
Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile sale de personaj negativ în filme precum „Pulp Fiction” și „The Mask”, a fost găsit mort sâmbătă dimineață în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, a confirmat managerul său, Gregg Edwards. Cauza decesului nu a fost dezvăluită. Peter Greene este cunoscut mai ales pentru […] © G4Media.ro.
Reuters scrie despre revolta din justiția română, în care sute de judecători și procurori s-au solidarizat împotriva abuzurilor. Președintele convoacă consultări # G4Media
Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat public ceea ce ei numesc abuzuri sistemice și disfuncționalități profunde în sistemul judiciar din România, unul dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe președintele Nicușor Dan să anunțe consultări oficiale cu magistrații, relatează, vineri seara, Reuters. Agenția internațională de presă face referire la […] © G4Media.ro.
VIDEO Regele Charles al III-lea anunță, într-un discurs televizat, că tratamentul său pentru cancer poate fi redus din 2026 # G4Media
Regele Charles al III-lea a declarat vineri că tratamentul său pentru cancer poate fi redus începând cu anul viitor, relatează Reuters, care menţionează că suveranul britanic a vorbit despre experienţa sa de viaţă cu această boală într-un discurs televizat, transmite Agerpres. Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o […] © G4Media.ro.
Far & Wide scrie despre orașul din România unde faci genuflexiuni și mergi gratis cu transportul în comun # G4Media
Publicația americană Far and Wide scrie despre orașul din România în care locuitorii primesc bilete gratuite de autobuz dacă fac 20 de genuflexiuni în două minute la o cabină inteligentă amplasată la stația de transport. Far and Wide scrie despre orașul din România în care exercițiul fizic devine bilet de autobuz. Cluj-Napoca a transformat genuflexiunile […] © G4Media.ro.
Moș Crăciun sosește sâmbătă, la ora 17:00, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției; copiii pot face fotografii instant până pe 24 decembrie # G4Media
Moş Crăciun soseşte la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), transmite Agerpres. Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 şi 24 decembrie, o fotografie instant alături de Moş Crăciun. „Sezonul festiv a început odată cu deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti, iar unul dintre cele […] © G4Media.ro.
Elon Musk spune că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat radical și vorbește despre o posibilă simulare computerizată a realității # G4Media
Elon Musk, care se autoproclama ateu, a dezvăluit că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat complet în ultimii ani. Afirmă că acum că crede în existența Creatorului. CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, care anterior declarase că nu crede în nimic, a spus că părerile sale despre Dumnezeu s-au transformat și că acum recunoaște: „Dumnezeu […] © G4Media.ro.
Trimisul special al SUA și Jared Kushner se întâlnesc la Berlin cu Zelenski și lideri europeni pentru negocieri de pace pentru Ucraina # G4Media
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, se vor întâlni în acest weekend, la Berlin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, potrivit unui oficial american familiarizat cu subiectul, relatează Mediafax. Witkoff urmează să aibă, de asemenea, discuții cu omologii săi din Franța, Marea Britanie și Germania, […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Ce drumuri din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov se repară cu bani europeni. Investiţii în infrastructura rutieră a regiunii, în ultimii 11 ani # G4Media
Infrastructura rutieră din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov a beneficiat în ultimii 11 ani de investiții importante pentru zonă. Au fost posibile datorită fondurilor nerambursabile, sursă din care au venit cei mai mulți bani. Câteva sute de milioane de euro au fost investiți în acest domeniu, cea mai mare parte fiind reprezentată de banii […] © G4Media.ro.
Google va instala trei cabluri submarine în Papua Noua Guinee, finanțate de Australia printr-un tratat de apărare / Stat bogat în resurse, parțial subdezvoltat, considerat de americani și australieni zonă strategică majoră în sud-vestul Pacificului # G4Media
Google, deținută de Alphabet, va instala trei cabluri submarine în Papua Noua Guinee, cea mai mare națiune insulară din Pacific. Proiectul este finanțat de Australia în baza unui tratat de apărare reciproc, reprezentând o îmbunătățire esențială a infrastructurii digitale. Strategii militari australieni și americani consideră că Papua Noua Guinee, bogată în resurse, dar în mare […] © G4Media.ro.
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ceață în mai multe județe / Întreg teritoriul județelor Ialomița și Teleorman este afectat de fenomenul meteo # G4Media
Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme rea, care vizează zece județe. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de ceață pentru județele Brașov, Sibiu, Ialomița, Teleorman, Dâmbovița, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Cluj, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Cele mai afectate […] © G4Media.ro.
Plan de măsuri la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după abateri la clorul rezidual liber în apa potabilă / CJ și DSP Iași: două probe au rămas necorespunzătoare # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat vineri seara că a fost realizat un plan de măsuri după ce s-au descoperit neconformităţi în calitatea apei, în urma unei acţiuni de dezinfecţie realizate la instalaţia de apă a Spitalului pentru Copii „Sf. Maria”, transmite Agerpres. „În urma unei acţiuni de dezinfecţie efectuate la nivelul instalaţiei […] © G4Media.ro.
A doua zi după ce m-a sunat Lia: Colecție memorabilă de meme-uri după conferința Curții de Apel București în care Puterea a fost sfidată din interior (galerie foto) # G4Media
Colecție de meme după conferința memorabilă de joi, de la Curtea de Apel București: Valuri de ironii, glume și haz de necaz despre starea Justiției și influența în sistemul judiciar a șefei Curții Supreme, Lia Savonea, au inundat rețelele de socializare în ultimele zile. În paralel, în Capitală și mai multe județe continuă protestele pentru […] © G4Media.ro.
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru acuzația că a înșelat Netflix și a obținut 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce a folosit banii pentru achiziții scumpe, transmite Mediafax. Carl Erik Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului „47 Ronin”, a fost condamnat […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății merge la Spitalul de Copii din Iași după ce a fost identificată Pseudomonas aeruginosa în 6 din cele 8 probe analizate # G4Media
Pseudomonas aeruginosa găsit la Spitalul de Copii Iași. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță neconformități grave la probele de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, transmite Mediafax. Pseudomonas aeruginosa a fost identificată la Spitalul de Copii Iași în 6 din cele 8 probe analizate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge la […] © G4Media.ro.
Guvernele UE au ajuns la un acord pentru îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa # G4Media
Guvernele statelor Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, înlăturând astfel un obstacol important în calea utilizării fondurilor respective pentru a ajuta Ucraina, ţară invadată de forţele ruse începând din februarie 2022, transmite Reuters, citat de Agerpres. Belgia, ţara în […] © G4Media.ro.
Germania, prima finalistă a Campionatului Mondial de handbal feminin, după ce a învins Franța # G4Media
Naționala Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, vineri seară, după ce a învins Franța, campioana en-titre, cu 29–23 (15–12), în prima semifinală disputată la Rotterdam Ahoy, în Țările de Jos, transmite Mediafax. Echipa pregătită de Markus Gaugisch, neînvinsă la această ediție, a controlat jocul încă din start, sprijinită de una dintre […] © G4Media.ro.
Franța și Elveția au destructurat o grupare specializată în furturi de vehicule de lux și spargeri la magazine de arme # G4Media
Aceste jafuri, comise în principal începând cu 2023, au fost ordonate de lideri care au recrutat echipe pe rețelele de socializare din Franța sau din alte țări, transmite Mediafax. În cadrul cooperării judiciare dintre Franța și Elveția, opt suspecți au fost arestați, ceea ce a dus la destructurarea unui grup criminal specializat în furturi de […] © G4Media.ro.
