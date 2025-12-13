Prima confiscare a unui utilaj, după folosirea dronelor Gărzii de Mediu, anunță ministra Mediului Diana Buzoianu

18:40

Trupele americane vor mai rămâne în Lituania pentru cel puţin încă două rotaţii de câte nouă luni fiecare, aşadar încă un an şi jumătate, a declarat vineri şefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, relatează agenţia de știri EFE. „Vreau să spun că acelaşi număr de soldaţi americani vor rămâne în Lituania pentru încă două rotaţii şi […] © G4Media.ro.