Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri”
G4Media, 13 decembrie 2025 14:40
Un raton care a leșinat beat după ce a făcut ravagii într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia este suspectat de alte două „spargeri”, transmite SkyNews. Imaginile cu sticle sparte și animalul întins lângă toaletă au devenit virale săptămâna trecută, dar femeia care l-a găsit a dezvăluit că ratonul are antecedente. „Nu este prima dată […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
14:50
Avertisment DNSC: un nou atac de tip phishing, „Spiderman”, copiază perfect site-urile băncilor din Europa # G4Media
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa, prin care sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), pe baza informaţiilor publicate de platforma bleepingcomputer.com. Potrivit sursei citate, kit-ul […] © G4Media.ro.
14:50
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide complet pentru sărbători, între 18 decembrie și 8 ianuarie # G4Media
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se deschide în ambele sensuri începând cu 18 decembrie 2025 până la 8 ianuarie 2026. Măsura permite tranzitul fluent în contextul sărbătorilor de iarnă, transmite Mediafax. Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va funcționa fără restricții pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România. Informația a fost transmisă de autoritățile de frontieră […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:40
Piața Unirii din Iași va fi reamenajată pentru pietoni și bicicliști. Contract semnat de Primărie # G4Media
Primarul Mihai Chirica a informat că a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Pieţei Unirii, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă, licitaţia organizată de Primăria Municipiului Iaşi în acest scop a avut o prevedere financiară de peste 9 milioane lei cu TVA şi a atras nu mai […] © G4Media.ro.
14:40
Ratonul beat care a provocat ravagii în magazinul de băuturi alcoolice este suspectat și de alte „spargeri” # G4Media
Un raton care a leșinat beat după ce a făcut ravagii într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia este suspectat de alte două „spargeri”, transmite SkyNews. Imaginile cu sticle sparte și animalul întins lângă toaletă au devenit virale săptămâna trecută, dar femeia care l-a găsit a dezvăluit că ratonul are antecedente. „Nu este prima dată […] © G4Media.ro.
14:40
Prima confiscare a unui utilaj, după folosirea dronelor Gărzii de Mediu, anunță ministra Mediului Diana Buzoianu # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronelor pentru depistarea depozitărilor ilegale de deșeuri. Măsura a fost luată după ce autoritățile au descoperit un buldozer folosit pentru gestionarea ilegală a deșeurilor în comuna Ciumeghiu. Potrivit declarațiilor ministrei, Primăria Ciumeghiu avea închiriat utilajul, care […] © G4Media.ro.
14:30
Comuna Ciugud din Alba, cunoscută pentru numeroasele proiecte de modernizare, va avea și pistă de biciclete de 13 kilometri lungime # G4Media
O pistă de biciclete în lungime de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Investiția este estimată la peste 6,2 milioane de lei, scrie alba24.ro. Primăria Ciugud a lansat pe 10 decembrie, în SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pistă pentru biciclete în […] © G4Media.ro.
14:30
După precipitații record, un lac străvechi din Parcul Național Death Valley, care dispăruse, a reapărut, transmite The Guardian. Lacul temporar, cunoscut informal sub numele de Lacul Manly, a apărut din nou în partea de jos a bazinului Badwater, situat la 282 de picioare sub nivelul mării, în California. Bazinul este cel mai jos punct din […] © G4Media.ro.
Acum o oră
14:20
Doi tineri, unul de 17 ani și celălalt de 20 de ani, au fost prinși în flagrant delict de polițiștii din Bacău în timp ce încercau să fure telefoane dintr-un easybox, transmite Mediafax. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, aceștia au fost surprinși când încercau să fure dintr-un easybox telefoanele pe […] © G4Media.ro.
14:20
Congresul SUA analizează reguli stricte pentru exportul de ADN sintetic către China și Rusia # G4Media
Un grup bipartizan de parlamentari americani a propus reguli noi care ar obliga firmele din SUA să ceară licență înainte de a exporta ADN sintetic către țări precum China sau Rusia, transmite Mediafax. Congresul SUA analizează un proiect de lege bipartizan care prevede reguli stricte pentru exportul de ADN creat în laborator. Secvențele de ADN […] © G4Media.ro.
14:10
„Tăcerea nu este o opțiune”: peste 800 de magistrați susțin public denunțarea abuzurilor din justiție / Lista de susținere rămâne deschisă și este actualizată constant, pe măsură ce noi magistrați aleg să se alăture demersului # G4Media
Lista magistraților care își exprimă public solidaritatea cu judecătorii și procurorii ce au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție a ajuns, sâmbătă, 13 decembrie, la prânz, la peste 800 de semnatari. Judecători și procurori din toate nivelurile sistemului judiciar, activi și pensionari, au aderat la apel, într-un gest fără precedent în ultimii ani. […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:40
Kefirul, o lactată care are în spate o lume întreagă de procese naturale și microorganisme active/ Nu uita să-l consumi inclusiv de sărbători # G4Media
Kefirul este unul dintre acele lactate care par necomplicate, dar în spatele căruia se află o lume întreagă de procese naturale, microorganisme active și transformări discrete. Îl recunoști imediat după gustul ușor înțepător și după acea efervescență fină, semn clar că fermentația s-a desfășurat firesc, fără artificii. © G4Media.ro.
13:10
Multă cerneală a curs pe gârla kommentariatului zilele astea, după difuzarea în cascadă a reportajului Recorder, şi pe bună dreptate. Mai puţin s-a spus însă ce ar putea face concret şi rapid liderii politici şi guvernamentali ca să corecteze „disfuncţiile de sistem” – un termen politicos pentru caracatiţa care s-a format la vârful justiţiei române. […] © G4Media.ro.
13:00
Weekend de proteste în toată țara. Presiune publică pentru reformarea Justiției și demiteri: petiția pentru modificarea Legilor Justiției se apropie de 150.000 de semnături # G4Media
Protestele pentru reformarea Legilor Justiției și demiterea vinovaților pentru abuzurile din sistemul judiciar vor continua și în zilele de sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie, în Capitală și în alte orașe din România și din străinătate. În București, protestatarii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 18:30, în Piața Victoriei, iar duminică, de la ora […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:20
SUA oferă până la 10 milioane de dolari recompensă pentru informații despre finanțarea a patru grupări extremiste din Europa # G4Media
Programul „Rewards for Justice” (RFJ) al Departamentului de Stat al Statelor Unite oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care conduc la perturbarea mecanismelor financiare a patru grupări cu sediul în Europa, desemnate oficial de guvernul american drept organizații teroriste străine (FTO). Printre organizațiile vizate se numără Antifa Ost (cunoscută […] © G4Media.ro.
12:00
Conturile false ieftine din online transformă dezinformarea într-o „piață subterană înfloritoare”, potrivit unui studiu # G4Media
Un nou indice al Universității Cambridge expune piața subterană înfloritoare unde verificările conturilor false de social media pot fi achiziționate cu doar 8 cenți, alimentând manipularea online și interferența electorală la nivel mondial, scrie Euronews. Cercetătorii au cartografiat cât costă crearea de conturi online false în fiecare țară din lume, în timp ce guvernele și […] © G4Media.ro.
11:50
BEI majorează cu aproape 29% finanțarea pentru apărare, direcționând fondurile către mobilitate militară, infrastructuri critice, frontiera din Est și sisteme anti-drone # G4Media
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a afirmat, vineri, preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, transmite Reuters, conform Agerpres. Aşteptata majorare […] © G4Media.ro.
11:20
Presa maghiară despre multinaționala suedeză care „fuge” din România din cauza prețurilor la energie și insolvabilitatea unui client # G4Media
Presa maghiară scrie despre fabrica românească a companiei suedeze Holmbergs Safety Systems, scoasă la licitație în Pașcani cu un preț de pornire de 2,49 milioane de euro, după ce nu a mai putut face față circumstanțelor. Presa maghiară notează că situația a fost cauzată de prețurile ridicate la energie și de insolvabilitatea unui client francez. […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:40
Caz soluționat în Neamț după 17 ani: Eforturile neîntrerupte ale polițiștilor au dus la găsirea unei femei dispărute # G4Media
O femeie dispărută de 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timiș, în urma eforturilor neîntrerupte ale Serviciului de Investigații Criminale Neamț. Minunea s-a petrecut zilele trecute, când femeia din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată. Povestea cutremurătoare are un final fericit în preajma sărbătorilor de iarnă. […] © G4Media.ro.
10:40
Urșii polari s-ar putea adapta pentru a supraviețui în climatele mai calde datorită „genelor lor săritoare”. # G4Media
Urșii polari se confruntă cu „extincția totală” până la sfârșitul acestui secol, dar oamenii de știință au găsit o mică rază de „speranță”, transmite Euronews. Schimbările climatice provocate de om încălzesc Arctica într-un ritm accelerat, de două până la patru ori mai rapid decât media globală. Acest lucru reduce semnificativ platformele vitale de gheață marină […] © G4Media.ro.
10:30
Planificarea care te scapă de risipă alimentară la sărbători: Cum gătești cât trebuie, nu „prea mult”, de Crăciun și Revelion # G4Media
Sărbătorile de iarnă sunt sinonime cu ospitalitatea și mesele îmbelșugate. Risipa alimentară atinge cote maxime în această perioadă, din cauza tendinței de a găti dincolo de necesități, urmând tradiții gastronomice generale sau de familie. © G4Media.ro.
10:30
Confruntându-se cu o ultimă luptă, John Cena a devenit o legendă WWE nu doar datorită abilităților sale # G4Media
The Last Time is Now este numele dat turneului în care 16 giganți ai wrestlingului au concurat pentru a fi singurul adversar al lui John Cena în ultima sa luptă înainte de retragere, transmite BBC. Iar acea luptă finală are loc acum – sâmbătă seara – în Washington DC, punând capăt unei cariere ilustre care […] © G4Media.ro.
10:10
Radar controversat la frontiera italiană. Justiția anulează definitiv primele amenzi aplicate șoferilor francezi / Cei sancționați au format un colectiv pe rețelele sociale pentru a centraliza cazurile și a iniția acțiuni în instanță # G4Media
Un radar controversat amplasat la frontiera italiană, în zona Ventimiglia, a dus la amendarea a mii de șoferi, în special francezi, fără ca aceștia să știe. După doi ani de proceduri judiciare, justiția italiană a anulat definitiv primele amenzi contestate, decizia fiind pronunțată de Curtea de Casație. Nouă șoferi sancționați în mod repetat de acest […] © G4Media.ro.
09:50
Actorul Peter Greene, cunoscut din filmele „Pulp Fiction” și „The Mask”, a murit la 60 de ani # G4Media
Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile sale de personaj negativ în filme precum „Pulp Fiction” și „The Mask”, a fost găsit mort sâmbătă dimineață în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, a confirmat managerul său, Gregg Edwards. Cauza decesului nu a fost dezvăluită. Peter Greene este cunoscut mai ales pentru […] © G4Media.ro.
09:30
Reuters scrie despre revolta din justiția română, în care sute de judecători și procurori s-au solidarizat împotriva abuzurilor. Președintele convoacă consultări # G4Media
Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat public ceea ce ei numesc abuzuri sistemice și disfuncționalități profunde în sistemul judiciar din România, unul dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe președintele Nicușor Dan să anunțe consultări oficiale cu magistrații, relatează, vineri seara, Reuters. Agenția internațională de presă face referire la […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
08:50
VIDEO Regele Charles al III-lea anunță, într-un discurs televizat, că tratamentul său pentru cancer poate fi redus din 2026 # G4Media
Regele Charles al III-lea a declarat vineri că tratamentul său pentru cancer poate fi redus începând cu anul viitor, relatează Reuters, care menţionează că suveranul britanic a vorbit despre experienţa sa de viaţă cu această boală într-un discurs televizat, transmite Agerpres. Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o […] © G4Media.ro.
08:30
Far & Wide scrie despre orașul din România unde faci genuflexiuni și mergi gratis cu transportul în comun # G4Media
Publicația americană Far and Wide scrie despre orașul din România în care locuitorii primesc bilete gratuite de autobuz dacă fac 20 de genuflexiuni în două minute la o cabină inteligentă amplasată la stația de transport. Far and Wide scrie despre orașul din România în care exercițiul fizic devine bilet de autobuz. Cluj-Napoca a transformat genuflexiunile […] © G4Media.ro.
08:20
Moș Crăciun sosește sâmbătă, la ora 17:00, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției; copiii pot face fotografii instant până pe 24 decembrie # G4Media
Moş Crăciun soseşte la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), transmite Agerpres. Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 şi 24 decembrie, o fotografie instant alături de Moş Crăciun. „Sezonul festiv a început odată cu deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti, iar unul dintre cele […] © G4Media.ro.
08:10
Elon Musk spune că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat radical și vorbește despre o posibilă simulare computerizată a realității # G4Media
Elon Musk, care se autoproclama ateu, a dezvăluit că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat complet în ultimii ani. Afirmă că acum că crede în existența Creatorului. CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, care anterior declarase că nu crede în nimic, a spus că părerile sale despre Dumnezeu s-au transformat și că acum recunoaște: „Dumnezeu […] © G4Media.ro.
08:00
Trimisul special al SUA și Jared Kushner se întâlnesc la Berlin cu Zelenski și lideri europeni pentru negocieri de pace pentru Ucraina # G4Media
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, se vor întâlni în acest weekend, la Berlin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, potrivit unui oficial american familiarizat cu subiectul, relatează Mediafax. Witkoff urmează să aibă, de asemenea, discuții cu omologii săi din Franța, Marea Britanie și Germania, […] © G4Media.ro.
07:40
ANALIZĂ Ce drumuri din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov se repară cu bani europeni. Investiţii în infrastructura rutieră a regiunii, în ultimii 11 ani # G4Media
Infrastructura rutieră din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov a beneficiat în ultimii 11 ani de investiții importante pentru zonă. Au fost posibile datorită fondurilor nerambursabile, sursă din care au venit cei mai mulți bani. Câteva sute de milioane de euro au fost investiți în acest domeniu, cea mai mare parte fiind reprezentată de banii […] © G4Media.ro.
07:40
Google va instala trei cabluri submarine în Papua Noua Guinee, finanțate de Australia printr-un tratat de apărare / Stat bogat în resurse, parțial subdezvoltat, considerat de americani și australieni zonă strategică majoră în sud-vestul Pacificului # G4Media
Google, deținută de Alphabet, va instala trei cabluri submarine în Papua Noua Guinee, cea mai mare națiune insulară din Pacific. Proiectul este finanțat de Australia în baza unui tratat de apărare reciproc, reprezentând o îmbunătățire esențială a infrastructurii digitale. Strategii militari australieni și americani consideră că Papua Noua Guinee, bogată în resurse, dar în mare […] © G4Media.ro.
07:30
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ceață în mai multe județe / Întreg teritoriul județelor Ialomița și Teleorman este afectat de fenomenul meteo # G4Media
Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme rea, care vizează zece județe. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de ceață pentru județele Brașov, Sibiu, Ialomița, Teleorman, Dâmbovița, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Cluj, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Cele mai afectate […] © G4Media.ro.
07:00
Plan de măsuri la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după abateri la clorul rezidual liber în apa potabilă / CJ și DSP Iași: două probe au rămas necorespunzătoare # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat vineri seara că a fost realizat un plan de măsuri după ce s-au descoperit neconformităţi în calitatea apei, în urma unei acţiuni de dezinfecţie realizate la instalaţia de apă a Spitalului pentru Copii „Sf. Maria”, transmite Agerpres. „În urma unei acţiuni de dezinfecţie efectuate la nivelul instalaţiei […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
00:10
A doua zi după ce m-a sunat Lia: Colecție memorabilă de meme-uri după conferința Curții de Apel București în care Puterea a fost sfidată din interior (galerie foto) # G4Media
Colecție de meme după conferința memorabilă de joi, de la Curtea de Apel București: Valuri de ironii, glume și haz de necaz despre starea Justiției și influența în sistemul judiciar a șefei Curții Supreme, Lia Savonea, au inundat rețelele de socializare în ultimele zile. În paralel, în Capitală și mai multe județe continuă protestele pentru […] © G4Media.ro.
12 decembrie 2025
21:30
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru acuzația că a înșelat Netflix și a obținut 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce a folosit banii pentru achiziții scumpe, transmite Mediafax. Carl Erik Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului „47 Ronin”, a fost condamnat […] © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Sănătății merge la Spitalul de Copii din Iași după ce a fost identificată Pseudomonas aeruginosa în 6 din cele 8 probe analizate # G4Media
Pseudomonas aeruginosa găsit la Spitalul de Copii Iași. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță neconformități grave la probele de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, transmite Mediafax. Pseudomonas aeruginosa a fost identificată la Spitalul de Copii Iași în 6 din cele 8 probe analizate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge la […] © G4Media.ro.
21:00
Guvernele UE au ajuns la un acord pentru îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa # G4Media
Guvernele statelor Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, înlăturând astfel un obstacol important în calea utilizării fondurilor respective pentru a ajuta Ucraina, ţară invadată de forţele ruse începând din februarie 2022, transmite Reuters, citat de Agerpres. Belgia, ţara în […] © G4Media.ro.
20:50
Germania, prima finalistă a Campionatului Mondial de handbal feminin, după ce a învins Franța # G4Media
Naționala Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, vineri seară, după ce a învins Franța, campioana en-titre, cu 29–23 (15–12), în prima semifinală disputată la Rotterdam Ahoy, în Țările de Jos, transmite Mediafax. Echipa pregătită de Markus Gaugisch, neînvinsă la această ediție, a controlat jocul încă din start, sprijinită de una dintre […] © G4Media.ro.
20:40
Franța și Elveția au destructurat o grupare specializată în furturi de vehicule de lux și spargeri la magazine de arme # G4Media
Aceste jafuri, comise în principal începând cu 2023, au fost ordonate de lideri care au recrutat echipe pe rețelele de socializare din Franța sau din alte țări, transmite Mediafax. În cadrul cooperării judiciare dintre Franța și Elveția, opt suspecți au fost arestați, ceea ce a dus la destructurarea unui grup criminal specializat în furturi de […] © G4Media.ro.
19:30
Deputatul PNL Alexandru Muraru: Mă delimitez categoric de declarațiile primarului Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder și la istoria recentă a României / Chirica: Mereu facem câte o boacănă majoră, de la împușcarea unui dictator și alte nenorociri # G4Media
Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că afirmațiile primarului Iașiului, Mihai Chirica, nu reprezintă doar „o opinie controversată, este o ofensă publică”. „Mă delimitez categoric de declarațiile primarului Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder și la istoria recentă a României. Ele sunt incompatibile cu valorile și principiile Partidului Național Liberal. Într-un moment de criză morală a […] © G4Media.ro.
19:00
Procesul bandelor criminale chineze din industria modei italiene, în impas / Temeri de sabotaj și suspiciuni de interferențe din partea Chinei # G4Media
Un proces istoric din Italia împotriva bandelor criminale chineze s-a confruntat cu atât de multe probleme, de la dispariția documentelor până la demisia translatorilor, încât un procuror de rang înalt suspectează că este sabotat pentru a proteja controlul criminalilor asupra industriei modei din Europa, transmite agenția Reuters. Cazul, deschis după ce doi bărbați chinezi au […] © G4Media.ro.
18:50
Vameşii de pe Aeroportul Internaţional Frankfurt din Germania au găsit peste 11.270 de diamante în bagajul de mână al unui călător, transmite vineri agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Diamantele erau ascunse sub un fund fals al bagajului, au declarat vineri, într-un comunicat, vameşii şi poliţia federală. Valoarea diamantelor urmează să fie determinată de […] © G4Media.ro.
18:50
Zeci de procurori de la Brașov solicită analizarea cu celeritate a cazurilor prezentate în documentarul Recorder, dacă promovările în funcții reprezintă vulnerabilităţi ale sistemului de justiţie, restabilirea competenței DNA în cazurile de corupție din justiție # G4Media
Zeci de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi din cadrul unităţilor subordonate își exprimă solidaritatea, într-o scrisoare deschisă, cu poziția Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu documentarul Recorder și cu „colegii care au formulat acuzații de o gravitate deosebită”. Procurorii de la Brașov […] © G4Media.ro.
18:50
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, anunță Comisia Europeană # G4Media
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com, citat de Agerpres. Declaraţia vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 […] © G4Media.ro.
18:50
George Simion pretinde, în mod fals, că AUR a fost singurul partid care a votat contra legilor Justiției din 2022. Statisticile Parlamentului îl contrazic # G4Media
În toiul scandalului declanșat de documentarul Recorder, și care pune în discuție calitatea legilor Justiției promovate de către ministrul Cătălin Predoiu, liderul AUR, George Simion, a postat pe Facebook un mesaj în care pretinde că partidul său a fost singurul care a votat împotriva acestoe legi. „Cei care au comandat anularea alegerilor din România folosind […] © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Comisia Europeană anunță că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată. Undă verde pentru modificarea legislației # G4Media
Comisia Europeană a confirmat vineri pentru G4Media că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată, deși ministrul Radu Marinescu declarase că modificările sunt dificil de făcut pentru că jalonul e apreciat ”ca îndeplinit”. Anunțul Comisiei Europene înseamnă că România poate modifica legile înainte de a […] © G4Media.ro.
18:40
Trupele americane vor mai rămâne în Lituania pentru cel puţin încă două rotaţii de câte nouă luni fiecare, aşadar încă un an şi jumătate, a declarat vineri şefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, relatează agenţia de știri EFE. „Vreau să spun că acelaşi număr de soldaţi americani vor rămâne în Lituania pentru încă două rotaţii şi […] © G4Media.ro.
18:40
Secretarul Armatei SUA, exclus din negocierile privind Ucraina de către „paranoicul” Hegseth # G4Media
Secretarul Armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina de către Pete Hegseth, potrivit The Telegraph Dan Driscoll, considerat o stea în ascensiune a Pentagonului, a fost „retras” de secretarul apărării, din ce în ce mai paranoic, au declarat surse pentru cotidianul conservator britanic. Se pare că Driscoll, un […] © G4Media.ro.
18:30
Expediţia care comemorează prima circumnavigaţie a globului va fi reluată săptămâna viitoare # G4Media
O călătorie care îşi propune să aducă un omagiu primei circumnavigaţii a globului, dusă la îndeplinire de marinarul spaniol Juan Sebastian Elcano, va fi reluată la 15 decembrie, după ce prima tentativă, din 2023, s-a soldat cu un eşec în urma scufundării ambarcaţiunii în zona insulei Guam, transmite vineri agenţia de știri EFE, citată de […] © G4Media.ro.
18:30
Târgul din Bavaria unde Moș Crăciun este prezent tot timpul anului/ Bulgării de zăpadă s-au transformat în desert # G4Media
Rothenburg ob der Tauber este un mic oraș medieval, pitoresc, din regiunea Franconia, în Bavaria, Germania, aproape de Nürnberg, Munchen, Würzburb, Ulm și chiar de Legoland. Dacă vă interesează târgurile de Crăciun, acesta este un loc de neratat pentru că aici Moș Crăciun este prezent tot timpul anului. © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.