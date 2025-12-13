Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România
Digi24.ro, 14 decembrie 2025 01:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.
Acum o oră
01:00
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.
Acum 2 ore
00:30
Reacția lui Trump după publicarea imaginilor din dosarul Epstein: „Are fotografii cu toată lumea. Nu e mare lucru” # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat vineri după publicarea unor noi imagini din dosarul Jeffrey Epstein în care apare alături de finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale, susținând că relația sa cu acesta nu este ieșită din comun și că „toată lumea îl cunoștea”.
00:10
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit # Digi24.ro
Arheologii marini francezi au descoperit un zid submarin masiv în largul coastei Bretaniei, datând din jurul anului 5.000 î.Hr, potrivit BBC.
00:10
Motiv de bucurie pentru fermierii din sudul țării: a început reabilitarea sistemelor de irigații. Când vor fi puse în funcțiune # Digi24.ro
Veste bună pentru fermierii din sudul țării. A început reabilitarea stațiilor de irigații de pe valea Dunării, vandalizate și oprite în urmă cu 14 ani. Seceta din ultimii ani a afectat serios culturile din Oltenia, iar unii fermieri se așteptau ca pământul arabil să se transforme în câțiva ani în deșert. Noile investiții vor salva agricultura din zonă doar dacă prețul apei și al energiei va fi unul pe care fermierii și-l vor permite.
13 decembrie 2025
23:50
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram student, colegii mei au luat bătaie la propriu” # Digi24.ro
Nicușor Dan nu își amintește cu mare plăcere de perioada în care președinte în România era Ion Iliescu, deși a declarat la un moment dat că l-a votat în competiția cu Vadim Tudor.
23:50
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și alegerile anulate: „Este un război hibrid dus de Rusia împotriva României” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că statul trebuie să prezinte un raport complet privind anularea alegerilor și influența rusă, pe fondul controverselor legate de cazul Călin Georgescu, subliniind că problema nu este un singur personaj, ci o campanie amplă de dezinformare și presiune asupra sistemului democratic. Șeful statului a vorbit despre atacuri cibernetice, campanii online și tentative de sabotaj, pe care le-a descris drept parte a unui „război hibrid” dus împotriva României, și a spus că autoritățile trebuie să convingă populația că democrația rămâne singurul model viabil de funcționare a statului.
Acum 4 ore
23:20
Prezent la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, întrebat de ce pare a-l sprijini pe Sorin Grindeanu, deși la un moment dat îl critica, președitele Nicușor Dan a declarat că „noi trebuie să ne uităm în viitor, nu în trecut”.
23:20
Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit sâmbătă seară despre alegerile pentru Primăria Capitalei și spune că „am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe. În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate”.
22:00
General Bundeswehr: Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei: „Dezinformarea, sabotajul, spionajul - ceva obișnuit” # Digi24.ro
Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei, astfel că în prezent se lucrează la consolidarea armatei și la îmbunătățirea sistemului de apărare civilă.
22:00
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri dintr-un centru de detenție pentru minori # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, după dezvăluirile privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, scandal care a declanșat un val de proteste și critici la adresa autorităților, potrivit AFP, Reuters și Agerpres.
21:50
Revoltă la Galați din cauza unui tânăr care pretinde că e preot: Nu e recunoscut de BOR, dar și-a ridicat o biserică și slujește # Digi24.ro
Revoltă la Galați, din cauza unui fals preot ortodox. Oamenii sunt supărați că tânărul și-a ridicat o biserică la ei în cartier, unde ține slujbe cu toate orânduielile creștine. În urmă cu 4 ani, a fost arestat preventiv pentru pentru înşelăciune, fals în înscrisuri şi exercitarea fără drept a unei profesii. Acum, continuă să slujească, deși nu e rescunoscut de Biserica Ortodoxă Română.
Acum 6 ore
21:20
Încă o navă sub pavilionul Turciei a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa, regiunea omonimă din jurul acestui oraş ucrainean fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ţinta unui atac masiv cu drone şi rachete în care Rusia a ţintit inclusiv infrastructuri energetice, relatează AFP.
20:50
Ancheta în cazul morții fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, ia o turnură neașteptată. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă, potrivit unor surse Digi24, iar anchetatorii încearcă să clarifice circumstanțele în care a murit.
20:20
UE impune taxe noi produselor cumpărate prin magazinele online chinezești tip Temu. Cât vor costa coletele # Digi24.ro
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.
19:50
Ministrul Rogobete anunță că marți se va ști dacă bacteria din instalaţia de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.
Acum 8 ore
19:30
Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american # Digi24.ro
Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C..
19:10
Protestele pentru independența justiției continuă. Românii ies în stradă pentru a patra zi la rând # Digi24.ro
A patra zi de proteste pentru independența justiției aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București. Serile precedente mii de persoane au ieșit să protestesteze în Capitală și în marile orașe ale țării, cerând măsuri urgente împotriva corupției din sistemul judiciar.
19:00
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta” # Digi24.ro
Potrivit serviciilor de informații ucrainene, desfășurarea planificată are scopul de a exercita presiune asupra țărilor europene și NATO și de a proteja lansatorul de rachete de posibile atacuri ucrainene.
18:50
Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea lui # Digi24.ro
Salvamontiştii din judeţele Sibiu şi Argeş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui turist de 56 de ani care a alunecat şi a căzut pe un jgheab, în Munţii Făgăraş. Victima a suferit răni la cap şi la coloana vertebrală.
18:20
Înalt demnitar UE: Avem nevoie de concesii reale din partea Rusiei: limitarea armatei sale sau restricționarea bugetului său militar # Digi24.ro
Orice acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina va dura doar dacă Moscova face concesii reale, inclusiv limitarea dimensiunii forțelor sale armate și reducerea bugetului său militar în creștere, a declarat diplomatul de rang înalt al UE.
18:20
Reacția lui Trump după publicarea imaginilor din dosarul Epstein: „Are fotografii cu toată lumea. Nu e mare lucru” # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat vineri după publicarea unor noi imagini din dosarul Jeffrey Epstein în care apare alături de finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale, susținând că relația sa cu acesta nu este ieșită din comun și că „toată lumea îl cunoștea”.
17:50
Bruxelles va revizui restricția din 2035, privind motoarele cu ardere internă. Poziția europarlamentarului Virgil Popescu # Digi24.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că, alături de colegii săi din Partidul Popularilor Europeni (PPE), solicită eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă, în contextul în care, săptămâna viitoare, Comisia Europeană ar urma să anunţe revizuirea interdicţiei din 2035. „Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică”, adaugă el.
17:50
Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Tren pe ruta București–Kiev, vizat de o amenințare # Digi24.ro
Autoritățile din Republica Moldova au declanșat sâmbătă o alertă cu bombă la frontiera de nord a țării, după ce au primit informații privind o posibilă minare a unui tren internațional care circula pe ruta București–Kiev. Incidentul a avut loc în zona Punctului de Trecere a Frontierei Vălcineț, relatează newsmaker.md, citat de News.ro.
17:50
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri # Digi24.ro
Un virus gripal nou care se răspândește rapid a fost confirmat în țară. Numai în prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri de gripă, potrivit datelor oficiale. Medicii recomandă oamenilor din categoriile de risc să se vaccineze și să își ia câteva măsuri de precauție.
Acum 12 ore
17:30
Suporterii olandezi au făcut prăpăd în București după meciul cu FCSB: Câțiva s-au filmat în timp ce distrug un apartament închiriat # Digi24.ro
Suporterii olandezi au făcut dezastru în București după meciul FCSB - Feyenoord, încheiat cu victoria jucătorilor noștri. Fanii echipei adverse au spart sticle și au dat foc unei copertine din Centrul Vechi. Iar alții au distrus un apartament închiriat. Au spart totul în casă și au filmat.
17:00
Stâlpi lăsați în mijlocul trotuarului la Slobozia. Primarul ceartă drumarii: „Suntem cascadorii râsului. Ce ați făcut este o panaramă” # Digi24.ro
Stâlpi în mijlocul trotuarelor, o imagine pe care am mai văzut-o în România, dar care această reapare de această dată într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița. Edilul i-a luat la rost pe cei care au făcut lucrările, iar momentul a devenit viral pe rețelele de socializare. Într-o intervenție la Digi24 edilul a explicat că greșeala nu va fi plătită din banii cetățenilor, fiind pusă pe umerii firmei de construcții.
17:00
Belarusul a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki. Anunțul SUA privind ridicarea sancțiunilor # Digi24.ro
Belarusul a eliberat 123 de deținuți politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și opozanta Maria Kolesnikova, la scurt timp după ce un emisar al președintelui Donald Trump a anunțat ridicarea sancțiunilor americane asupra potasei produse de această țară aliată Rusiei, relatează AFP și Reuters.
16:50
Epidemie de gripă „fără precedent” în Marea Britanie. Numărul cazurilor a crescut cu 55%. Guvernul cere medicilor să renunțe la greva # Digi24.ro
Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează AFP.
16:30
20 de state americane au intentat proces împotriva taxei de 100.000 de dolari impuse de Administrația Trump pentru vizele H-1B # Digi24.ro
Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a anunțat vineri că el și alte 19 state dau în judecată administrația Trump pentru politica sa de a majora taxele pentru noile cereri de viză H-1B la 100.000 de dolari.
16:20
Un raton beat a fost găsit leșinat pe podeaua unui magazin de băuturi alcoolice, după Black Friday. „A început să bea tot ce găsea” # Digi24.ro
Angajații unui magazin de băuturi alcoolice din Virginia au avut parte de o surpriză sâmbătă, când au venit la serviciu și au descoperit că magazinul fusese spart de un „raton foarte beat”.
16:00
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare” # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP.
15:50
Propuneri ca Bulgaria să amâne trecerea la euro cu un an. Planurile unui partid de extrema dreaptă, eurosceptic # Digi24.ro
Un partid de extremă dreapta eurosceptic din Bulgaria face presiuni pentru adoptarea unei rezoluții parlamentare care să amâne cu un an adoptarea euro de către țară.
15:40
„Scutul estic” al Poloniei. Militari germani vor fi trimiși să fortifice granița de est a țării. Principala misiune: să sape tranșee # Digi24.ro
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securităţii la frontiera de est a ţării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la ameninţarea rusească.
15:40
Proteste în Franța: autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar # Digi24.ro
Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, Franța a decis vaccinarea a un milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatoze nodulare, potrivit News, care citează Reuters.
15:20
Ce este „Spiderman”, noul tip de atac phishing. Site-urile băncilor şi platformelor financiare europene sunt copiate perfect # Digi24.ro
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa, prin care sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), pe baza informaţiilor publicate de platforma bleepingcomputer.com.
15:10
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați. „Bagi dividende în buzunarul opoziției” # Digi24.ro
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați. „Bagi dividende în buzunarul opoziției"
15:10
Cum explică șeful INSCOP locul 3 obținut de Băluță la alegerile pentru București. Profilul alergătorilor pentru fiecare candidat # Digi24.ro
Sondajele de opinie făcute de INSCOP Research înainte de alegerile locale din 7 decembrie o creditau pe Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, cu un scor de aproximativ 21%. Acest lucru s-a dovedit a fi corect, dar surpriza a fost poziționarea ei pe locul al doilea, în fața candidatului PSD Daniel Băluță. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a spus la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că explicația constă în prezența scăzută la vot, mai ales în ceea ce-i privește pe alegătorii social-democraților.
15:10
Viktor Orban sau Bruxelles: în cine au ungurii mai multă încredere. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Procentul maghiarilor care au încredere în UE este mai mare decât cel al celor care au încredere în guvernul naționalist al lui Viktor Orbán, care critică frecvent Bruxelles-ul, potrivit noilor statistici din sondajul de opinie Eurobarometru.
14:40
Accident grav în Olt. Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu maşina în copac, iar autoturismul a luat foc # Digi24.ro
Un tânăr de 19 a murit, sâmbătă, pe DN 65, în judeţul Olt, după ce intrat cu maşina într-un copac, iar vehiculul a luat foc. Tânărul a fost extras cu ajutorul accesoriilor pentru descarcerare, fără semne vitale.
14:20
A murit Peter Greene, cunoscut pentru rolurile celebre din „Masca” și „Pulp Fiction”. Actorul avea 60 de ani # Digi24.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani, scrie NBC News.
14:20
Atacuri masive ale Rusiei în Ucraina. Nave turcești lovite de rachete în Odesa și mii de locuitori fără curent # Digi24.ro
Rusia a atac din nou Ucraina în noaptea de 12 spre 13 decembrie, lovind peste zece ținte civile. Volodimir Zelenski a anunțat că mii de locuitori au rămas fără electricitate în șapte regiuni din țară în urma atacurilor rusești, potrivit Agrepres, care citează AFP.
14:00
Europa și acuzațiile „absurde” ale lui Trump privind „dispariția civilizației”: care trebuie să fie răspunsul bătrânului continent # Digi24.ro
Liderii europeni trebuie să cadă de acord asupra modului în care vor răspunde acuzației că bătrânul continent se confruntă cu „dispariția civilizației”. Acestea au fost cele mai dure cuvinte folosite în cea mai dură strategie de securitate națională publicată vreodată de un guvern american, care a clarificat faptul că alianța SUA- Europa nu mai este un lucru garantat, scrie Francesco Grillo, cercetător la Departamentul de Științe Sociale și Politice al Universității Bocconi din Milano, în The Conversation.
13:30
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei # Digi24.ro
Primăria Ciumeghiu din județul Bihor a fost sancţionată contravenţional cu o amendă în valoare de 70.000 lei, după ce o dronă a Gărzii de Mediu a filmat cum un excavator închiriat de autoritățile locale îngropa ilegal gunoaie pe un câmp. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că astfel a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei.
13:10
Ludovic Orban dezvăluie ce l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să facă în campania pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial al președintelui, a dezvăluit că i-a recomandat acestuia să nu se poziționeze în campania pentru alegerile din Capitală, iar la două zile distanță Nicușor Dan a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, candidatul USR.
13:00
Mai mulți bani pentru proiecte UE din domeniul apărării: „Ne concentrăm pe mobilitate, infrastructuri critice, frontiera din Est” # Digi24.ro
Banca Europeană de Investiţii va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a spus preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, citată de Reuters.
12:50
Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică # Digi24.ro
Mare atenție la noile scheme de phishing de pe TikTok și la tentativele de fraudă din mesajele de sărbători. Atacatorii cibernetici trimit mesaje înșelătoare pentru a obține date personale, acces la conturi sau bani. Mihai Rotariu, de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a explicat în direct la Digi24 cum acționează escrocii și cum ne putem proteja.
Acum 24 ore
12:20
Ca în fiecare an, cerul din luna decembrie aduce un spectacol cosmic magnific, pe care astronomii îl numesc Geminide, una dintre cele mai impresionante ploi de meteori ale anului. În noaptea de 13 spre 14 decembrie, stelele căzătoare vor ilumina intens cerul. Fenomenul va fi vizibil cu ochiul liber, în special din zonele ferite de poluarea luminoase, iar pasionații de fotografie pot suprinde totul în imagini dacă fac setările potrivite înainte.
12:10
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Vom avea în următoarele zile parte de temperaturi peste normalul perioadei, spun meteorologii. Temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 10-11 grade Celsius, în condițiile în care în mod normal ar trebui să fie cel mult 6 grade în timpul zilei. Ceața, în schimb, va mai pune probleme și în zilele viitoare. În prezent sunt alerte de ceață de însă în șase județe.
12:10
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice, a transmis Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCSFP).
11:50
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia lemnului” din România # Digi24.ro
În întreaga lume se fac eforturi pentru a proteja pădurile tropicale, numite deseori „plămânii planetei”. Între timp, defrișările ilegale din Amazon distrug suprafețe enorme de pădure. La fiecare câteva minute e rasă o zonă cât un teren de fotbal. În Europa sunt tot felul de eforturi de conservare. De exemplu, în Munții Carpați din România. Zone întinse din acest lanț muntos sunt împădurite și, cel puțin oficial, protejate de exploatare forestieră. Dar, neoficial, lucrurile stau diferit. Aici intră în joc oameni ca Dan, care încearcă să oprească defrișările ilegale și își pun viața în pericol când se confruntă cu „mafia lemnului”.
