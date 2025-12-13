Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit

11:50

În întreaga lume se fac eforturi pentru a proteja pădurile tropicale, numite deseori „plămânii planetei”. Între timp, defrișările ilegale din Amazon distrug suprafețe enorme de pădure. La fiecare câteva minute e rasă o zonă cât un teren de fotbal. În Europa sunt tot felul de eforturi de conservare. De exemplu, în Munții Carpați din România. Zone întinse din acest lanț muntos sunt împădurite și, cel puțin oficial, protejate de exploatare forestieră. Dar, neoficial, lucrurile stau diferit. Aici intră în joc oameni ca Dan, care încearcă să oprească defrișările ilegale și își pun viața în pericol când se confruntă cu „mafia lemnului”.