Slot s-a convins! Ce a făcut Salah după ce a revenit pe teren la Liverpool

În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el. Odată ce starul argentinian a plecat, gazonul a fost invadat de fanii furioşi.