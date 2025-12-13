Gigi Becali, decizie fermă în cazul lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuție poate să plece”. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului

Sport.ro, 13 decembrie 2025 22:20

Gigi Becali i-a stabilit suma de transfer lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuţie poate să plece”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
22:40
Paul Iacob și-a penalizat fosta echipă! Gol superb din lovitură liberă în Rapid - Oțelul Sport.ro
Paul Iacob a înscris primul gol, în actualul sezon al Superligii, din lovitură liberă în Rapid - Oțelul.
Acum 30 minute
22:20
Gigi Becali, decizie fermă în cazul lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuție poate să plece”. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului Sport.ro
Gigi Becali i-a stabilit suma de transfer lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuţie poate să plece”.
Acum o oră
22:00
Valeriu Iftime vrea să transfere la FC Botoșani un jucător de la Rapid: ”Ne interesează, dar nu dau bani pe el” Sport.ro
FC Argeș - FC Botoșani s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa cu numărul 20 din Superliga României.
21:50
Cristi Pulhac, ”aruncat sub autobuz” de doi antrenori români: „Eram supărat” Sport.ro
„Play on Sport” a revenit sâmbătă seară cu o ediție specială, transmisă în direct pe VOYO.
Acum 2 ore
21:10
Impresarul lui Blănuță a confirmat interesul lui Dinamo! Câți bani cer ucrainenii Sport.ro
Dinamo încearcă să dea lovitura verii pe piața transferurilor. 
21:10
Leo Grozavu, iritat după FC Argeș - FC Botoșani 0-0: „Trebuie să mă dau la o parte?” Sport.ro
Leo Grozavu, deranjat la finalul partidei FC Argeș - FC Botoșani 0-0. 
21:10
OUT de la CFR Cluj! Daniel Pancu a început curățenia: „Mi-am făcut o imagine” Sport.ro
Daniel Pancu a anunțat că vor pleca jucători de la CFR Cluj în această iarnă.
20:50
Cristi Chivu i-a dat replica lui Daniele De Rossi: „Știu ce face el” Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat duelul de duminică seară cu Genoa, programat de la ora 19:00 pe „Luigi Ferraris”.
Acum 4 ore
20:40
Mihai Stoica s-a convins: ”E revelația campionatului” Sport.ro
FC Argeș - FC Botoșani s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa cu numărul 20 din Superliga României.
20:20
Echipa românilor face spectacol în Ungaria! A urcat pe primul loc după o victorie muncită Sport.ro
Românii fac spectacol în prima ligă din Ungaria. Contribuția lor în sezonul curent. 
20:00
Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!” Sport.ro
Dinamo traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. 
19:40
Juventus, față în față cu oferta de 1,1 MILIARDE de euro! Răspunsul torinezilor Sport.ro
Oferta era formulată de compania de criptomonede Tether, care este acţionar minoritar.
19:30
„Acolo s-a pierdut”! A găsit motivul pentru care FCSB a mers atât de slab în Superligă Sport.ro
FCSB are un sezon sub așteptări în Superligă.
19:20
Ianis Hagi, evoluție modestă în ultimul meci din Turcia. A primit printre cele mai mici note Sport.ro
Ce a făcut Ianis Hagi în Kayserispor - Alanyaspor, duel din etapa a 16-a a campionatului Turciei.
19:20
Slot s-a convins! Ce a făcut Salah după ce a revenit pe teren la Liverpool Sport.ro
Salah a revenit în lotul lui Liverpool pentru meciul cu Brighton.
19:10
Cum arată Superliga după FC Argeș - FC Botoșani. Șansă mare pentru Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova Sport.ro
FC Argeș - FC Botoșani s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa cu numărul 20 din Superliga României.
Acum 6 ore
18:20
Legenda FCSB nu s-a ferit de cuvinte când s-a referit la Mihai Toma: „Nu îi văd un profil foarte strălucit” Sport.ro
Mihai Toma, sub lupa unei legende pentru FCSB: „Nu îi văd un profil foarte strălucit”. 
18:10
Xabi Alonso a făcut anunțul despre Kylian Mbappe! Sport.ro
Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a confirmat recuperarea atacantului Kylian Mbappe, care suferea de o accidentare la genunchiul stâng în urma unei lovituri puternice, şi prezenţa sa în meciul cu Alaves din LaLiga, după ce nu a putut juca împotriva lui Manchester City în Liga Campionilor, informează EFE.
17:50
Franța i-a pregătit înlocuitorul lui Didier Deschamps Sport.ro
Succesorul lui Didier Deschamps la cârma echipei naţionale a Franţei ar urma să fie numit după Cupa Mondială din 2026, a declarat, sâmbătă, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), Philippe Diallo.
17:40
Cristiano Ronaldo va juca în „Fast & Furious”! Anunțul a fost făcut de Vin Diesel Sport.ro
Moment important pentru cariera lui Cristiano Ronaldo în afara fotbalului. 
17:40
Italienii au anunțat echipa care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan Sport.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) va schimba echipa în perioada de transferuri din iarnă, nemulțumit fiind de numărul de șanse primite la Real Oviedo.
17:00
Vladislav Blănuță e dorit de o echipă din Superligă! Sport.ro
Dinamo încearcă să dea lovitura verii pe piața transferurilor. 
17:00
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!” Sport.ro
Atacantul francez a rezistat doar un an alături de bucureșteni.
16:50
Poate face față Kevin Ciubotaru la FCSB? Verdictul fostului lider al roș-albaștrilor Sport.ro
Concluzia referitoare la potențialul transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB.  
16:50
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro Sport.ro
FCSB vrea să se întărească în această perioadă de transferuri de iarnă.
Acum 8 ore
16:30
Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este gata să dea o adevărată lovitură pe piața transferurilor în această perioadă de mercato.
16:30
Problemele continuă la FCSB: „Are tibia praf!” / „S-a lovit înfiorător” Sport.ro
Victoria nebună obținută de FCSB în fața lui Feyenoord, scor 4-3, a produs o problemă complet neașteptată în tabăra campioanei României. 
15:50
„Nu e nimeni ca el!” Fostul jucător al FCSB, fermecat de vedeta Botoșaniului: „Fotbalist de zeci de milioane” Sport.ro
FC Botoșani are în curte un fotbalist de zeci de milioane de euro, este convins fostul jucător al FCSB.
15:20
Portughezul care vrea să joace pentru România, evoluții excelente în Europa! E printre cei mai buni fundași Sport.ro
Fundașul născut în Portugalia din părinți români, Marian Huja, are parte de o stagiune solidă în Polonia.
15:20
Zeljko Kopic: „Toată lumea vrea!” Dinamo ar putea pierde un jucător important în această iarnă Sport.ro
Starul lui Dinamo, curtat intens înainte de pauza de iarnă.
15:10
E gata! Pleacă de la Real Madrid după un an și jumătate: ”Acord finalizat” Sport.ro
Real Madrid ocupă locul secund în clasament cu 36 de puncte.
15:00
Oscar se retrage! Mijlocașul a luat decizia după ce a leșinat pe bicicletă Sport.ro
Oscar a fost fotbalist în Premier League, campionat transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.
Acum 12 ore
14:40
Eșec usturător pentru Steaua în Ghencea! „Militarii” au pierdut cu Gloria Bistrița. Celelalte rezultate ale zilei Sport.ro
Steaua București a încheiat dezamăgitor anul 2025, suferind o înfrângere dureroasă pe teren propriu.
14:40
Daniel Pancu a dezvăluit ce greșeală a făcut la CFR Cluj: ”S-a văzut din minutul 60” Sport.ro
CFR Cluj - Csikszereda s-a încheiat 3-1.
14:20
Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!” Sport.ro
Mutare neașteptată făcută de Gigi Becali.
14:10
Tsonga se îndoiește de calitățile pe care le au Sinner și Alcaraz: declarația incomodă a francezului Sport.ro
Jo-Wilfried Tsonga, declarație care îi va supăra pe susținătorii lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
14:00
Verdict crunt pentru Salah Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) are mari probleme la Liverpool.
14:00
Probleme mari pentru Răzvan Lucescu: are cei mai mulți absenți din acest sezon înaintea duelului cu Atromitos Sport.ro
PAOK Salonic se pregătește pentru prima etapă a returului din Superliga Greciei, dar se află într-o situație delicată.
13:40
Rosella Sensi, adevăruri neștiute despre Cristi Chivu: „Era foarte timid!” Sport.ro
Rosella Sensi, fosta președintă a clubului AS Roma, a comentat ascensiunea spectaculoasă a lui Cristi Chivu, actualul antrenor al Interului.
13:30
Daniel Bîrligea, întrebat-frontal: ”Cum e relația ta cu Gigi Becali?” Răspuns fără ocolișuri Sport.ro
Atacantul joacă pentru FCSB din septembrie 2024.
13:20
Giovanni Becali anunță ruptura! Olaru a cerut să plece de la FCSB Sport.ro
Darius Olaru forțează despărțirea de FCSB în această iarnă.
12:50
Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA Sport.ro
Fostul mare mijlocaș e la a patra aventură pe banca unei echipe naționale.
12:40
Dan Petrescu, omul din umbră la CFR Cluj! Pancu dă din casă: „Nu face asta pentru oricine” Sport.ro
Daniel Pancu (48 de ani), actualul tehnician al celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că primește sfaturi prețioase chiar de la Dan Petrescu (57 de ani).
12:40
Metz - PSG, LIVE pe VOYO de la 20:00 | Ce meciuri mai sunt azi în Ligue 1 Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Metz și PSG.
12:40
Liverpool - Brighton, de la 17:00, pe VOYO | Cotele la pariuri + analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Liverpool și Brighton își dau întâlnire în etapa #16 din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.
12:30
Burnley - Fulham, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Gazdele, într-o situație critică Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Burnley și Fulham.
12:30
Arsenal - Wolves, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Tunarii par de neoprit în actuala stagiune Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Arsenal și Wolves.
12:20
Rapid - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 20:30 | Meci tare în Giulești Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Rapid și Oțelul Galați.
12:20
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO de la 17:00 | Salah revine în lotul ”cormoranilor” Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Liverpool și Brighton.
12:10
FC Argeș - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 17:00 | Se întâlnesc surprizele campionatului! Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FC Argeș și FC Botoșani.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.