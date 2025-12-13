Cristi Chivu i-a dat replica lui Daniele De Rossi: „Știu ce face el”

18:10

Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a confirmat recuperarea atacantului Kylian Mbappe, care suferea de o accidentare la genunchiul stâng în urma unei lovituri puternice, şi prezenţa sa în meciul cu Alaves din LaLiga, după ce nu a putut juca împotriva lui Manchester City în Liga Campionilor, informează EFE.