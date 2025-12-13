Răfuială la Spitalul TBC Brăila! Un pacient a fost înjunghiat cu un cuțit de un alt bărbat internat acolo

15:10

Cei cărora le este greu să se dea ridice din pat dimineața s-ar putea confrunta cu o problemă de sănătate, mai exact cu dysania. Cei care se confruntă cu această boală nu se pot ridica din pat indiferent de cât de multe ore au dormit. Specialiștii recomandă și câteva metode pe care oamenii le pot pune în aplicare pentru a combate această problemă.